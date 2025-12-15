Light Bringer Grid EA
- Experten
- Lesiba Shalton Letsoalo
- Version: 7.0
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Intelligenter Mean-Reversion-Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement
Light Bringer EA ist ein hochentwickelter Grid Trading Expert Advisor, der 5+ technische Indikatoren mit intelligenten Filtern kombiniert, um hochwahrscheinliche Mean Reversion-Einträge über mehrere Währungspaare zu identifizieren.
Hauptmerkmale
Intelligentes Einstiegssystem
- 5+ Indikatoren: RSI, Bollinger Bands, ATR, Standardabweichung
- Umfassender Marktfilter - handelt nur unter günstigen Bedingungen
- Multi-Paar-Unterstützung (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD empfohlen)
- Platzieren Sie EA auf dem AUDCAD-Chart für optimale Leistung
Intelligente Rasterwiederherstellung
- ATR-basierte dynamische Rasterabstände
- Progressive Lot-Multiplikatoren
- Korbschließung bei Gewinnziel
- Automatischer Break-Even-Schutz
- Abdeckung der Swapkosten
Risiko-Management
- Spread-Filter & Auswahl des Handelstages
- Prop-Firm-Modus mit DD-Limits
- Grid-Pausen-Timer zwischen Trades
- Maximal 9 Rasterstufen pro Richtung
- Automatische oder feste Losgrößenbestimmung
Anforderungen
- Mindesteinlage: $300 (0,01 Lot)
- Empfohlen: $1,000+
- VPS: Dringend empfohlen
- Zeitrahmen: M15 Standard
- Chart: Auf AUDCAD setzen
Warum Light Bringer?
Im Gegensatz zu einfachen Grid-Systemen steigt Light Bringer nur bei schwankenden Märkten ein und nutzt dabei die Bestätigung mehrerer Indikatoren. Das intelligente Erholungssystem und der Break-Even-Schutz sorgen für eine effiziente Drawdown-Erholung und sichern gleichzeitig die Gewinne.
Perfekt für Händler, die ein automatisiertes Forex-Einkommen mit institutioneller Filterung anstreben.
Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Testen Sie zuerst mit einer Demo.