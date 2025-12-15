Light Bringer Grid EA

Light Bringer EA - Intelligentes Multi-Paar-Grid-System

Intelligenter Mean-Reversion-Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement

Light Bringer EA ist ein hochentwickelter Grid Trading Expert Advisor, der 5+ technische Indikatoren mit intelligenten Filtern kombiniert, um hochwahrscheinliche Mean Reversion-Einträge über mehrere Währungspaare zu identifizieren.

Hauptmerkmale

Intelligentes Einstiegssystem

5+ Indikatoren: RSI, Bollinger Bands, ATR, Standardabweichung

Umfassender Marktfilter - handelt nur unter günstigen Bedingungen

Multi-Paar-Unterstützung (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD empfohlen)

Platzieren Sie EA auf dem AUDCAD-Chart für optimale Leistung

Intelligente Rasterwiederherstellung

ATR-basierte dynamische Rasterabstände

Progressive Lot-Multiplikatoren

Korbschließung bei Gewinnziel

Automatischer Break-Even-Schutz

Abdeckung der Swapkosten

Risiko-Management

Spread-Filter & Auswahl des Handelstages

Prop-Firm-Modus mit DD-Limits

Grid-Pausen-Timer zwischen Trades

Maximal 9 Rasterstufen pro Richtung

Automatische oder feste Losgrößenbestimmung

Anforderungen

Mindesteinlage : $300 (0,01 Lot)

: $300 (0,01 Lot) Empfohlen : $1,000+

: $1,000+ VPS : Dringend empfohlen

: Dringend empfohlen Zeitrahmen : M15 Standard

: M15 Standard Chart: Auf AUDCAD setzen

Warum Light Bringer?

Im Gegensatz zu einfachen Grid-Systemen steigt Light Bringer nur bei schwankenden Märkten ein und nutzt dabei die Bestätigung mehrerer Indikatoren. Das intelligente Erholungssystem und der Break-Even-Schutz sorgen für eine effiziente Drawdown-Erholung und sichern gleichzeitig die Gewinne.

Perfekt für Händler, die ein automatisiertes Forex-Einkommen mit institutioneller Filterung anstreben.

Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Testen Sie zuerst mit einer Demo.