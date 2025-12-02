PropFlow Gold EA – Version Française

PropFlow Gold EA est un algorithme de trading propre et basé sur des règles, conçu spécialement pour la gestion de comptes prop-firm et les comptes personnels à long terme.

Il n’utilise pas de martingale, de grille (grid), d’averaging dangereux ou de stratégies sur-optimisées (curve-fitting).

À la place, il suit une structure directionnelle et multi-unités de temps :

Identifie le biais directionnel quotidien (tendance du timeframe supérieur)

Entre en position sur le pullback en 1H

Ouvre un deuxième ordre limite pour maximiser les opportunités de pullback

Ajuste automatiquement le risque en fonction de la volatilité

Cet EA est conçu pour les traders qui recherchent cohérence, sécurité et simplicité.

1. Pas de martingale. Pas de grille. Aucun bruit.

Uniquement une logique basée sur le prix et la véritable structure du marché.

2. Stable sur XAUUSD depuis plus de 10 ans

Les comportements du prix de l'or se répètent — biais directionnel + entrées sur pullback fonctionnent à travers les cycles de marché.

3. Ajustement automatique du risque

La taille des positions et les niveaux de stop-loss s’adaptent à la volatilité, offrant une courbe d’équité plus fluide et une meilleure protection du capital.

4. Logique simple et répétable

Le système évite les indicateurs complexes et utilise des structures de prix moyennes et répétitives prouvées efficaces sur l’or.

5. Conçu pour survivre aux règles des prop-firms

L’EA vise un drawdown faible, une croissance régulière et une préservation constante du capital.

✔ Protection de Drawdown

L’EA ouvre deux positions :

Entrée 1 : risque ~2% (par défaut)

Entrée 2 : ordre limite avec risque ~1% (par défaut)

Même si les deux stop-loss sont touchés le même jour,

le drawdown total reste autour de 3%, respectant largement les limites des prop-firms.

Toutes les valeurs sont entièrement personnalisables dans les paramètres.

✔ Aucune sur-activité de trading

L’EA attend uniquement des setups de pullback de haute qualité.

✔ Aucun risque explosif durant la nuit

Les entrées suivent la structure du marché, pas la volatilité aléatoire.

⚠️

Si vous recherchez un EA qui :

❌ gagne tous les jours

❌ ne perd jamais

❌ double le capital rapidement

…cet EA n’est pas fait pour vous.

C’est un système réaliste et à long terme.

Il aura :

Des semaines perdantes

Un mois perdant (rare mais possible)

C’est normal.

Si vous ne supportez pas le comportement réel du marché,

les EA utilisant martingale ou grid peuvent sembler attirants —

mais ils finissent presque toujours par un wipe total du compte.

Si vous recherchez un système solide, durable et stable,

cet EA est fait pour vous.

Symbole : XAUUSD

Timeframe : fonctionne sur toutes les unités de temps

Solde minimum : 500 $ (personnel) / 5 000 $ (prop firm)

Risque : auto-ajusté

Types de comptes : Prop-firm & personnel

Installation : Plug & Play — aucun fichier set requis

Tous les paramètres ci-dessous sont ajustables,

conçus pour la sécurité prop-firm, la protection du compte et une utilisation simple.

🟦 1. Paramètres de Gestion du Risque

LOT_1__Risk_percentage_acc

Pourcentage du solde risqué sur la première entrée au marché.

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Pourcentage risqué sur la deuxième entrée (ordre limite).

Utilisé pour profiter du pullback après la première position.

🟦 2. Paramètres de Stop-Loss

SL_1

Taille du stop-loss (en points/pips) pour la première entrée.

SL_2

Taille du stop-loss pour la deuxième entrée limite.

🟦 3. Paramètres de Take Profit

TP_1

Objectif (en points/pips) pour la première position.

TP_2

Objectif pour la deuxième position.

🟦 4. Paramètres des Ordres Limites de Pullback

PINDING_ORDER

Distance entre la première entrée et l’ordre limite.

pips_away_from_open_price

Distance minimale que le prix doit parcourir avant l’activation du trailing stop.

🟦 5. Filtres de Direction (Timeframe 1D)

TREND_FILTER_1

Filtre principal de tendance basé sur le timeframe journalier.

TREND_FILTER_2

Filtre secondaire pour renforcer la confirmation directionnelle.

🟦 6. Filtres d’Exécution des Entrées (Timeframe 1H)

EXECUTE_1

Signal basé sur le croisement de la SMA 5 et de la SMA 50 sur le graphique 1H.

EXECUTE_2

Deuxième validation pour l’ordre limite avec la même structure SMA 5 vs SMA 50.

Pour obtenir des résultats précis et réalistes,

le backtest doit être effectué avec les données des 12 derniers mois.

Cet EA ajuste son comportement selon la structure actuelle du marché,

notamment sur XAUUSD.

L’or change fréquemment de profil de volatilité,

donc les anciennes données n’impliquent pas forcément les conditions actuelles.