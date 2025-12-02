PropFlow Gold EA
PropFlow Gold EA – Version Française
PropFlow Gold EA est un algorithme de trading propre et basé sur des règles, conçu spécialement pour la gestion de comptes prop-firm et les comptes personnels à long terme.
Il n’utilise pas de martingale, de grille (grid), d’averaging dangereux ou de stratégies sur-optimisées (curve-fitting).
À la place, il suit une structure directionnelle et multi-unités de temps :
-
Identifie le biais directionnel quotidien (tendance du timeframe supérieur)
-
Entre en position sur le pullback en 1H
-
Ouvre un deuxième ordre limite pour maximiser les opportunités de pullback
-
Ajuste automatiquement le risque en fonction de la volatilité
Cet EA est conçu pour les traders qui recherchent cohérence, sécurité et simplicité.Pourquoi ce système fonctionne
1. Pas de martingale. Pas de grille. Aucun bruit.
Uniquement une logique basée sur le prix et la véritable structure du marché.
2. Stable sur XAUUSD depuis plus de 10 ans
Les comportements du prix de l'or se répètent — biais directionnel + entrées sur pullback fonctionnent à travers les cycles de marché.
3. Ajustement automatique du risque
La taille des positions et les niveaux de stop-loss s’adaptent à la volatilité, offrant une courbe d’équité plus fluide et une meilleure protection du capital.
4. Logique simple et répétable
Le système évite les indicateurs complexes et utilise des structures de prix moyennes et répétitives prouvées efficaces sur l’or.
5. Conçu pour survivre aux règles des prop-firms
L’EA vise un drawdown faible, une croissance régulière et une préservation constante du capital.🔒 Fonctionnalités de Sécurité pour Prop-Firm
✔ Protection de Drawdown
L’EA ouvre deux positions :
-
Entrée 1 : risque ~2% (par défaut)
-
Entrée 2 : ordre limite avec risque ~1% (par défaut)
Même si les deux stop-loss sont touchés le même jour,
le drawdown total reste autour de 3%, respectant largement les limites des prop-firms.
Toutes les valeurs sont entièrement personnalisables dans les paramètres.
✔ Aucune sur-activité de trading
L’EA attend uniquement des setups de pullback de haute qualité.
✔ Aucun risque explosif durant la nuit
Les entrées suivent la structure du marché, pas la volatilité aléatoire.⚠️ Point de Réalité Important
Si vous recherchez un EA qui :
❌ gagne tous les jours
❌ ne perd jamais
❌ double le capital rapidement
…cet EA n’est pas fait pour vous.
C’est un système réaliste et à long terme.
Il aura :
-
Des semaines perdantes
-
Un mois perdant (rare mais possible)
C’est normal.
Si vous ne supportez pas le comportement réel du marché,
les EA utilisant martingale ou grid peuvent sembler attirants —
mais ils finissent presque toujours par un wipe total du compte.
Si vous recherchez un système solide, durable et stable,
cet EA est fait pour vous.
-
Symbole : XAUUSD
-
Timeframe : fonctionne sur toutes les unités de temps
-
Solde minimum : 500 $ (personnel) / 5 000 $ (prop firm)
-
Risque : auto-ajusté
-
Types de comptes : Prop-firm & personnel
-
Installation : Plug & Play — aucun fichier set requis
Tous les paramètres ci-dessous sont ajustables,
conçus pour la sécurité prop-firm, la protection du compte et une utilisation simple.
🟦 1. Paramètres de Gestion du Risque
LOT_1__Risk_percentage_acc
Pourcentage du solde risqué sur la première entrée au marché.
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Pourcentage risqué sur la deuxième entrée (ordre limite).
Utilisé pour profiter du pullback après la première position.
🟦 2. Paramètres de Stop-Loss
SL_1
Taille du stop-loss (en points/pips) pour la première entrée.
SL_2
Taille du stop-loss pour la deuxième entrée limite.
🟦 3. Paramètres de Take Profit
TP_1
Objectif (en points/pips) pour la première position.
TP_2
Objectif pour la deuxième position.
🟦 4. Paramètres des Ordres Limites de Pullback
PINDING_ORDER
Distance entre la première entrée et l’ordre limite.
pips_away_from_open_price
Distance minimale que le prix doit parcourir avant l’activation du trailing stop.
🟦 5. Filtres de Direction (Timeframe 1D)
TREND_FILTER_1
Filtre principal de tendance basé sur le timeframe journalier.
TREND_FILTER_2
Filtre secondaire pour renforcer la confirmation directionnelle.
🟦 6. Filtres d’Exécution des Entrées (Timeframe 1H)
EXECUTE_1
Signal basé sur le croisement de la SMA 5 et de la SMA 50 sur le graphique 1H.
EXECUTE_2
Deuxième validation pour l’ordre limite avec la même structure SMA 5 vs SMA 50.📌 Note Importante pour le Backtesting
Pour obtenir des résultats précis et réalistes,
le backtest doit être effectué avec les données des 12 derniers mois.
Cet EA ajuste son comportement selon la structure actuelle du marché,
notamment sur XAUUSD.
L’or change fréquemment de profil de volatilité,
donc les anciennes données n’impliquent pas forcément les conditions actuelles.