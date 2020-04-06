PropFlow Gold EA
- 专家
- Samson Adekunle Okunola
- 版本: 1.0
- 激活: 10
PropFlow Gold EA 是一款简洁、规则化、结构清晰的自动交易算法，专为Prop Firm 资金账户管理及长期个人账户设计。
它不使用马丁、网格、危险的加仓方式，也不依赖过度拟合的策略。
相反，它遵循一个方向型、多周期结构逻辑：
-
识别日线级别的趋势方向（高周期偏向）
-
在 1 小时图的回调位置入场
-
自动在更深的回调位置挂入第二笔限价单
-
根据市场波动自动调整风险
适合追求稳定、安全、简单的交易者。为什么这个系统有效
1. 无马丁、无网格、无噪音策略
只有基于价格结构的真实市场逻辑。
2. 在 XAUUSD（黄金）上已稳定超过十年
黄金价格行为具有重复性——
“日线方向 + 回调入场” 在多个市场周期中都保持长期稳定。
3. 自动风险调整
仓位大小与止损根据当前市场波动自动变化，
带来更平滑的权益曲线与更好的资金保护。
4. 简单、可重复的逻辑
系统不依赖复杂指标，而采用长期验证有效的
平均价格结构 + 稳定趋势行为。
5. 为 Prop Firm 考核而优化
EA 注重低回撤、稳健增长、持续的资金保护。🔒 Prop-Firm 安全保护功能
✔ 低回撤结构
EA 使用两笔订单：
-
第一笔（市价单）风险约 2%（默认）
-
第二笔（限价单）风险约 1%（默认）
即便两笔止损在同一天全部被打，
总回撤也约 3%，符合多数 Prop Firm 规定。
所有参数都可在设置中自由调整。
✔ 不频繁交易
EA 只在高质量回调结构出现时进场。
✔ 避免无结构的夜间爆发风险
完全依赖价格结构，而不是随机波动。⚠ 现实提醒
如果你想要一个 EA：
❌ 每天都赢
❌ 从不亏
❌ 快速翻倍账户
那么这款 EA 不适合你。
这是一个长期、现实、稳健的系统。
你会经历：
-
亏损的一周
-
偶尔的亏损月份（罕见但可能）
这都是正常的市场行为。
如果你无法接受真实波动，
那些使用马丁或网格的系统可能看起来很“稳”——
但最终通常以爆仓结束。
如果你追求一个坚固、耐久、长期稳定的系统，
那么这款 EA 就是为你打造的。
-
品种： XAUUSD（黄金）
-
周期： 任何周期均可运行
-
最低资金：
-
个人：$500
-
Prop Firm：$5,000
-
-
风险模式： 自动调整
-
账户类型： Prop Firm & 个人账户
-
配置方式： 即插即用，无需 set 文件
🟦 1. 风险管理参数
LOT_1__Risk_percentage_acc
账户余额中用于第一笔市价单的风险百分比。
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
账户余额中用于第二笔限价单的风险百分比，
用于捕捉回调机会。
🟦 2. 止损设置
SL_1
第一笔订单的止损（点/点数）。
SL_2
第二笔限价单的止损（点/点数）。
🟦 3. 止盈设置
TP_1
第一笔订单的止盈（点/点数）。
TP_2
第二笔订单的止盈（点/点数）。
🟦 4. 回调挂单设置
PINDING_ORDER
第二笔限价单与第一笔市价单的距离（点/点数）。
pips_away_from_open_price
价格从开仓价至少移动多少点后才启用移动止损，
用于提前锁定利润。
🟦 5. 趋势方向过滤器
EA 使用日线（1D）来确定高周期偏向。
TREND_FILTER_1
主要趋势过滤器，用于识别市场方向。
TREND_FILTER_2
第二趋势过滤器，强化日线方向确认，减少假突破。
🟦 6. 入场执行过滤器
这些条件决定 EA 何时在 1 小时周期入场。
EXECUTE_1
基于 1H 图中 5SMA 上穿 50SMA 的结构形成第一笔市价单。
EXECUTE_2
第二笔限价单的验证，同样使用 5 SMA 与 50 SMA 的结构交叉，
确保两笔订单均顺势而为。
为了获得准确、真实的回测结果，
请务必使用最近 1 年的历史数据进行测试。
该 EA 会根据当前市场结构与黄金的真实波动环境自动调整逻辑。
黄金波动特征经常变化，过旧的数据不再代表当前市场。
使用最新数据可确保：
-
✔ 趋势过滤器准确运行
-
✔ 回调距离真实反映当前行情
-
✔ 风险调整正常
-
✔ 结构入场条件真实可复现