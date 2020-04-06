PropFlow Gold EA 是一款简洁、规则化、结构清晰的自动交易算法，专为Prop Firm 资金账户管理及长期个人账户设计。

它不使用马丁、网格、危险的加仓方式，也不依赖过度拟合的策略。

相反，它遵循一个方向型、多周期结构逻辑：

识别日线级别的趋势方向（高周期偏向）

在 1 小时图的回调位置入场

自动在更深的回调位置挂入第二笔限价单

根据市场波动自动调整风险

适合追求稳定、安全、简单的交易者。

1. 无马丁、无网格、无噪音策略

只有基于价格结构的真实市场逻辑。

2. 在 XAUUSD（黄金）上已稳定超过十年

黄金价格行为具有重复性——

“日线方向 + 回调入场” 在多个市场周期中都保持长期稳定。

3. 自动风险调整

仓位大小与止损根据当前市场波动自动变化，

带来更平滑的权益曲线与更好的资金保护。

4. 简单、可重复的逻辑

系统不依赖复杂指标，而采用长期验证有效的

平均价格结构 + 稳定趋势行为。

5. 为 Prop Firm 考核而优化

EA 注重低回撤、稳健增长、持续的资金保护。

✔ 低回撤结构

EA 使用两笔订单：

第一笔（市价单）风险约 2%（默认）

第二笔（限价单）风险约 1%（默认）

即便两笔止损在同一天全部被打，

总回撤也约 3%，符合多数 Prop Firm 规定。

所有参数都可在设置中自由调整。

✔ 不频繁交易

EA 只在高质量回调结构出现时进场。

✔ 避免无结构的夜间爆发风险

完全依赖价格结构，而不是随机波动。

如果你想要一个 EA：

❌ 每天都赢

❌ 从不亏

❌ 快速翻倍账户

那么这款 EA 不适合你。

这是一个长期、现实、稳健的系统。

你会经历：

亏损的一周

偶尔的亏损月份（罕见但可能）

这都是正常的市场行为。

如果你无法接受真实波动，

那些使用马丁或网格的系统可能看起来很“稳”——

但最终通常以爆仓结束。

如果你追求一个坚固、耐久、长期稳定的系统，

那么这款 EA 就是为你打造的。

品种： XAUUSD（黄金）

周期： 任何周期均可运行

最低资金： 个人：$500 Prop Firm：$5,000

风险模式： 自动调整

账户类型： Prop Firm & 个人账户

配置方式： 即插即用，无需 set 文件

🟦 1. 风险管理参数

LOT_1__Risk_percentage_acc

账户余额中用于第一笔市价单的风险百分比。

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

账户余额中用于第二笔限价单的风险百分比，

用于捕捉回调机会。

🟦 2. 止损设置

SL_1

第一笔订单的止损（点/点数）。

SL_2

第二笔限价单的止损（点/点数）。

🟦 3. 止盈设置

TP_1

第一笔订单的止盈（点/点数）。

TP_2

第二笔订单的止盈（点/点数）。

🟦 4. 回调挂单设置

PINDING_ORDER

第二笔限价单与第一笔市价单的距离（点/点数）。

pips_away_from_open_price

价格从开仓价至少移动多少点后才启用移动止损，

用于提前锁定利润。

🟦 5. 趋势方向过滤器

EA 使用日线（1D）来确定高周期偏向。

TREND_FILTER_1

主要趋势过滤器，用于识别市场方向。

TREND_FILTER_2

第二趋势过滤器，强化日线方向确认，减少假突破。

🟦 6. 入场执行过滤器

这些条件决定 EA 何时在 1 小时周期入场。

EXECUTE_1

基于 1H 图中 5SMA 上穿 50SMA 的结构形成第一笔市价单。

EXECUTE_2

第二笔限价单的验证，同样使用 5 SMA 与 50 SMA 的结构交叉，

确保两笔订单均顺势而为。

为了获得准确、真实的回测结果，

请务必使用最近 1 年的历史数据进行测试。

该 EA 会根据当前市场结构与黄金的真实波动环境自动调整逻辑。

黄金波动特征经常变化，过旧的数据不再代表当前市场。

使用最新数据可确保：