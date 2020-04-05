X7pro

  • Эксперты
  • Viktor Mitrofanov
    Viktor Mitrofanov

    Viktor Mitrofanov

    Я превращаю MQL5-советники в полностью автоматизированные пресетные машины. Сохраняю вашу торговую логику, разбиваю её на управляемые конфигурации, прогоняю через собственный тестер-валидатор и на выходе даю готовую систему с отобранными рабочими пресетами.
  • Версия: 7.21
  • Обновлено: 23 июля 2026
  • Активации: 5

X7 PRO — Adaptive Trade Driver. Shifts when the market shifts. = XAU, CFD, FOREX =


  • X7 PRO создавался с пониманием главной аксиомы трейдинга: рынок никогда не стоит на месте, и попытки найти единственное работающее правило обречены на провал. 
  • Смысл продукта — не в угадывании, а в синхронизации. Мы спроектировали его как гибкую среду, которая остается «живой» в любой фазе рынка. 
  • Она не дает готовых ответов, но дает инструменты: вы конструируете логику входа, настраиваете волатильность и риск, управляете выходами. 
  • Это пространство для творчества, где вы не боретесь с рынком, а подстраиваетесь под его ритм.

    ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА! Приобретая Preset System =X7= вы получаете X7PRO бесплатно! 

    Цена на систему растет: каждый покупатель повышает стоимость на 10$. Чем дольше ждешь — тем дороже.

    X7 PRO — советник для MetaTrader 5, который строит торговлю от рыночных уровней и позволяет создавать собственные сценарии на пробой или отскок.

    Не нужно вручную писать код или собирать сложную систему из десятков индикаторов.

    Ты задаешь:

    • Направление: BUY, SELL или BOTH.

    • Таймфрейм и количество свечей для поиска уровня.

    • Тип уровня: High или Low.

    • Логику сигнала: выше или ниже уровня.

    • Подходящий режим волатильности.

    • Лот, риск, защиту и правила выхода.

    Остальные расчеты X7 PRO выполняет автоматически.

    Как работает X7 PRO

    Советник анализирует максимумы или минимумы за заданное количество свечей и рассчитывает уровень сигнала.

    В зависимости от выбранных High / Low и + / - Points стратегия может работать:

    • на пробой уровня;

    • на отскок от уровня;

    • отдельно в BUY;

    • отдельно в SELL;

    • BOTH - одновременно в BUY и SELL.

    Рассчитанный уровень показывается на графике в виде Breakout Line.

    Это не обычный отложенный ордер у брокера. Уровень хранится внутри советника. Когда цена касается линии, X7 PRO повторно проверяет условия входа и только после этого отправляет рыночную сделку.

    Перед входом могут проверяться:

    • подходит ли текущая волатильность;

    • прошел ли фильтр объема;

    • не находится ли вход возле старшей зоны;

    • прошла ли цена дополнительную timing-проверку;

    • разрешено ли направление trend classifier и пр.

    Уникальный инструмент - ATR Trade Gearbox! 

    Рынок постоянно меняет скорость движения.

    В один период золото движется спокойно. В другой рынок ускоряется, диапазон расширяется, и стратегия, рассчитанная на спокойную фазу, начинает получать больше ложных сигналов.

    ATR Gearbox разделяет волатильность на режимы:

    • 0 OFF — ограничение по волатильности отключено;

    • 1 Calm — очень спокойный рынок;

    • 2 Low — низкая волатильность;

    • 3 Mid — средняя волатильность;

    • 4 High — высокая волатильность;

    • 5 Extra — очень высокая волатильность;

    • 6 Shock — экстремальная волатильность.

    Если для стратегии выбран режим 2 Low, она будет работать только при текущем режиме Low. При переходе рынка в Mid, High или Shock X7 PRO удаляет активные Breakout lines и ждет возвращения подходящего режима.

    Это не гарантирует прибыль, но значительно минимизирует риски. ATR Gearbox нужен для того, чтобы не применять одну и ту же стратегию в совершенно разных фазах рынка.

    Для разных инструментов используются разные ATR-пороги. В системе предусмотрены отдельные карты для золота, серебра, нефти, CFD и популярных валютных инструментов. 

    BUY, SELL или BOTH

    BUY

    Советник работает только на покупки.

    Подходит для отдельного лонгового сценария.

    SELL

    Советник работает только на продажи.

    Подходит для отдельного шортового сценария.

    BOTH

    Советник создает независимую логику для BUY и SELL.

    Для каждого направления используются:

    • свой уровень;

    • своя breakout line;

    • своя логика направления;

    • свой лимит позиций;

    • своя рыночная сделка.

    Это важно, потому что BUY и SELL часто ведут себя по-разному!

    X7 PRO позволяет разделить эти сценарии, а не заставляет одну логику одинаково работать в обе стороны.

    Как создать стратегию

    Быстрый запуск

    1. Открой график нужного инструмента.

    2. Установи X7 PRO.

    3. Выбери BUY, SELL или BOTH.

    4. Настрой уровень, таймфрейм и количество свечей.

    5. Выбери ATR Gearbox.

    6. Настрой лот или режим управления риском.

    7. Проверь Stop Loss и Take Profit.

    8. Включи Algo Trading.

    При включенной визуализации советник может показывать:

    • текущий ATR-режим;

    • направление работы;

    • уровни BUY и SELL;

    • breakout lines;

    • статус ожидания;

    • открытые сделки;

    • блокировки по спреду, сессии и Master Stop.

    Основные настройки стратегии

    Настройка

    Что определяет

    Trade Direction

    BUY, SELL или BOTH

    Signal Time Frame

    Таймфрейм поиска уровня

    Bars to Analyze

    Количество свечей для построения уровня

    High / Low

    Используемый максимум или минимум

    + / - Points

    Направление расчета сигнала

    Unit Mode

    Фиксированные пункты или ATR

    ATR Gearbox

    Подходящая волатильность рынка

    Общий принцип:

    • меньше таймфрейм и меньше свечей — реакция быстрее;

    • больше таймфрейм и больше свечей — уровни появляются реже, но могут быть значимее;

    • меньший offset — более ранний, но более чувствительный вход;

    • больший offset — более поздний, но более осторожный вход.

    X7 PRO поддерживает два способа расчета расстояний:

    • фиксированные пункты;

    • ATR-множители.

    В ATR-режиме расстояния адаптируются к текущему диапазону рынка.

    Семь методов оценки направления

    При включенном Trend-Only Trading X7 PRO может использовать до семи методов trend classifier:

    • ADX;

    • Moving Average;

    • Bollinger Bands;

    • Parabolic SAR;

    • Heiken Ashi;

    • Fast Breakout;

    • Slow Breakout.

    Каждый метод голосует за рост или падение рынка.

    Если количество подтверждений недостаточно, вход блокируется.

    Trend-Only Trading = OFF:

    • стратегия работает напрямую от своего уровня;

    • classifier не блокирует направление входа.

    Trend-Only Trading = ON:

    • BUY разрешается только при подтверждении роста;

    • SELL разрешается только при подтверждении падения;

    • недостаточное количество голосов блокирует вход.

    Каждый из семи методов можно настраивать, включать или отключать отдельно.

    Фильтры входа

    Volume Breakout Filter

    Проверяет объем движения относительно заданных параметров.

    Фильтр может блокировать слабый пробой, если движение не имеет достаточного подтверждения объемом.

    Для некоторых брокеров это будет тик-объем, а не централизованный биржевой объем.

    Higher Timeframe Zone Filter

    Может заблокировать:

    • BUY перед сильной зоной сопротивления;

    • SELL перед сильной зоной поддержки.

    Этот фильтр работает отдельно от визуальной отрисовки SR-карт.

    Stochastic Timing Filter

    Проверяет момент входа и может блокировать:

    • BUY на чрезмерно перегретом движении;

    • SELL на уже сильно растянутом падении.

    Delay Entry

    После касания breakout line советник может не открывать сделку сразу.

    Он ждет подтверждение в течение заданного количества свечей. Ожидание может быть отменено:

    • при противоположном закрытии цены;

    • после истечения лимита ожидания;

    • при нарушении условий других фильтров входа.

    Выход из сделки

    Fixed Exit

    Stop Loss и Take Profit задаются фиксированными значениями.

    Расстояния могут рассчитываться:

    • в пунктах;

    • через ATR-множители.

    Smart Exit

    Smart Exit рассчитывает уровни по структуре рынка:

    • для BUY Stop Loss размещается ниже локального минимума;

    • для SELL Stop Loss размещается выше локального максимума;

    • Take Profit может быть рассчитан относительно противоположной структуры.

    Если SmartSL_Bars = 0, используется Fixed Stop Loss.

    Если SmartTP_Bars = 0, используется Fixed Take Profit.

    Дополнительно доступны:

    • Break Even перенос Stop Loss в безубыток или небольшой плюс;

    • Trailing Stopподтягивание Stop Loss за ценой;

    • Group Exit закрытие группы сделок по общему количеству пунктов всех открытых позиций.

    Управление риском

    X7 PRO поддерживает три режима расчета объема.

    Fixed Lot

    Используется фиксированный лот.

    Stable Balance

    Лот изменяется ступенчато при изменении баланса.

    Например, базовый лот может пересчитываться через каждый заданный шаг баланса.

    Risk by Stop Loss

    Лот рассчитывается так, чтобы потенциальный риск до Stop Loss соответствовал указанному проценту средств на счете.

    Также можно ограничить:

    • максимум BUY-позиций;

    • максимум SELL-позиций;

    • общее количество позиций;

    • торговую сессию;

    • допустимый спред.

    В советнике нет мартингейла, сетки или автоматического увеличения лота после убытка. Новая сделка не открывается специально для усреднения старой позиции.

    Master Stop

    Master Stop — общий защитный контур счета.

    Порог может рассчитываться относительно:

    • Balance;

    • Equity.

    После достижения заданного уровня прибыли или убытка X7 PRO может:

    • закрыть открытые позиции;

    • удалить активные breakout lines;

    • заблокировать новые входы на заданное время (cooldown).

    Master Stop не ищет сигналы. Он ограничивает торговую активность после достижения заданных условий защиты.

    Визуальная карта рынка

    Помимо Breakout Lines X7 PRO может показывать три визуальных уровня Support и Resistance -зон:

    • Map 1 Scalp — ближайшие краткосрочные зоны (по умолчанию disable); 

    • Map 2 Intraday — внутридневные зоны;

    • Map 3 Higher TF — старшие зоны рынка.

    Визуальные карты сами по себе не открывают сделки и не изменяют торговую логику. Они предназначены для визуального анализа.

    Для кого X7 PRO

    X7 PRO подходит:

    • новичкам, которые хотят начать с готовой логики;

    • опытным трейдерам, для создания своих уникальных стратегий, без навыков программирования.

    Важно

    X7 PRO не обещает доходность и не отменяет рыночный риск.

    Перед торговлей на реальном счете необходимо проверить стратегию:

    • в тестере;

    • на демо-счете;

    • на небольшом объеме;

    • с учетом спреда, комиссии и условий брокера.


    Удачи на дистанции! И спасибо, что выбрали X7 PRO — мы ценим ваше доверие.
    Рекомендуем также
    Panha Scalping EA MT5
    Huy Phanna
    2.75 (4)
    Эксперты
    PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
    FREE
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Эксперты
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Эксперты
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (241)
    Эксперты
    Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
    Investopedia FIVE
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Эксперты
    Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Эксперты
    Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
    Viking Alpha DAX Ivar Edition
    Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
    Эксперты
    Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Эксперты
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
    Malaysian Support and Resistance
    Januaries Mwaka Mawioo
    Эксперты
    Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
    Gold Crowd Density Flip
    Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
    Эксперты
    Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
    FREE
    VectorAnchor
    Jerome Alan Wood
    Эксперты
    # VectorAnchor (v1.05) VectorAnchor is a multi-pair grid Expert Advisor for **AUDUSD, EURUSD, and NZDUSD on H1**, built around controlled grid recovery and basket-level profit management. Version 1.05 adds two major upgrades: a **built-in regime filter** that keeps the EA out of the market conditions that break grid systems, and **equity-scaled position sizing**. The EA automatically applies the validated configuration for whichever of the three pairs it is attached to — no manual setup of the
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Эксперты
    HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
    BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
    Huu Loi Ly
    Эксперты
    Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
    Cyclone Intraday
    Mikhail Mitin
    5 (1)
    Эксперты
    Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Эксперты
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    PullBackSniper
    Fernando Da Silva Candido
    Эксперты
    PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
    The Gold Buyer
    Moses Aboliwen Aduboa
    Эксперты
    Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
    Account Turbo Flip Pro
    Adrian Titilincu
    Эксперты
    Feel free to contact me for XAUUSD setfiles. Watch more videos to reveal ATF PRO during backtesting: - [ XAUUSD ] ->  Account Turbo Flip Pro EA - XAUUSD - [ GBPUSD ] ->   Account Turbo Flip Pro EA - GBPUSD Account Turbo Flip Pro: Configuration Guide To ensure optimal performance, please refer to this guide when configuring your EA settings. 1. Visual Settings Show Panel: Toggles the visibility of the on-chart graphical user interface dashboard. Top Labels Font Color: Determines the color matri
    LT Gap EA
    BacktestPro LLC
    Эксперты
    Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
    FDow
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Эксперты
    FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
    FSilverTrend
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Эксперты
    FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Эксперты
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Эксперты
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
    Hans Robert Nyberg
    Эксперты
    Этот экспертный советник (EA) предназначен для торговли индексом DE40 (в зависимости от брокера может обозначаться как DAX, GER40 и т.д.). EA автоматически определяет торговые возможности и управляет позициями с учетом рисков, предоставляя вам два режима торговли : Консервативный – более медленный и стабильный подход. Агрессивный – более динамичная стратегия, предназначенная для использования крупных движений рынка (с повышенным риском). Эта стратегия выбирает позиции и направления торговли в со
    SimpleTrade by Gioeste
    Giovanni Scelzi
    4 (3)
    Эксперты
    Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
    FREE
    ProTrade EA
    Jim Ariel Camarce Ignao
    Эксперты
    Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (57)
    Эксперты
    Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
    FREE
    Deep Trend Pro
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Эксперты
    DEEP TREND X — Expert Advisor with Artificial Intelligence for XAUUSD Deep Trend X is a 100% automated Expert Advisor, specifically designed for trading Gold (XAUUSD). It combines cutting-edge machine learning algorithms with institutional market analysis to detect highly accurate entries in both trending and ranging markets. ARTIFICIAL INTELLIGENCE CORE The EA's core engine integrates two AI models that self-train on each new candlestick: SVM RBF (Support Vector Machine with Radial Kern
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Эксперты
    Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
    Exp5 The xCustomEA for MT5
    Vladislav Andruschenko
    4.27 (11)
    Эксперты
    The xCustomEA для MetaTrader 5 — универсальный торговый советник для работы с пользовательскими индикаторами Постройте собственную торговую систему на базе практически любого пользовательского индикатора. The xCustomEA для MetaTrader 5 — это универсальный Expert Advisor, который получает сигналы от ваших пользовательских индикаторов и автоматически исполняет сделки по заданной логике. Вы указываете имя индикатора, сигнальные буферы и ключевые параметры, а советник использует эти данные для автом
    С этим продуктом покупают
    Quantum Titan MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    Эксперты
    Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
    Quantum Queen X MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (24)
    Эксперты
    Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
    Smart Gold Hunter
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.93 (28)
    Эксперты
    Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
    Scalping Robot Pro MT5
    MQL TOOLS SL
    4.46 (138)
    Эксперты
    Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (103)
    Эксперты
    ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (46)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
    Zoomini
    Gennady Sergienko
    5 (5)
    Эксперты
    Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
    Lizard
    Marco Scherer
    4.13 (38)
    Эксперты
    ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
    Adaptive Gold Scalper MT5
    Fan Yang
    4.65 (23)
    Эксперты
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
    ThunderGold Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
    5 (4)
    Эксперты
    ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
    TwisterPro Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
    4.43 (130)
    Эксперты
    Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
    Logan MT5
    Thierry Ouellet
    5 (21)
    Эксперты
    LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.96 (213)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (3)
    Эксперты
    Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
    Smart Gold Impulse
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.11 (19)
    Эксперты
    Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    Эксперты
    Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Zerqon EA
    Vladimir Lekhovitser
    3.43 (28)
    Эксперты
    Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    Эксперты
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Эксперты
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (507)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    Эксперты
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
    Другие продукты этого автора
    PresetSystemX7
    Viktor Mitrofanov
    Эксперты
    PRESET SYSTEM =X7=  XAUUSD ONLY! Adaptive Trade Driver. Shifts when the market shifts. ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА! Приобретая Preset System =X7= вы получаете X7PRO бесплатно!  Цена на систему растет: каждый покупатель повышает стоимость на 10$. Чем дольше ждешь — тем дороже. ДЛЯ КОГО ЭТА СИСТЕМА Preset System =X7= создана для тех, кто не хочет вручную собирать торговую стратегию, оптимизировать десятки параметров и гадать, какая настройка будет работать в следующем месяце. Это готовая пресетная с
    The Gold Father I
    Viktor Mitrofanov
    Эксперты
    THE GOLDFATHER — ПРОСТО ВКЛЮЧИЛ И ЗАБЫЛ Забудь про сложные настройки Забудь про десятки параметров Забудь про «как это вообще работает» ВСЁ ПРОСТО 1️⃣ Выбрал пресет 2️⃣ Нажал старт 3️⃣ Советник торгует ️ ТОЛЬКО XAUUSD ЧТО ВНУТРИ Интеллектуальное управление позициями Автоматический расчет риска и объема Адаптация под текущую волатильность рынка 10 BUY и 10 SELL стратегий под разные фазы рынка Более 100 комбинаций внутри системы Работает без оптимизации и подбора
    TradingCoPilot
    Viktor Mitrofanov
    Утилиты
    Trading Co-Pilot для MetaTrader 5 Профессиональный менеджер позиций для ручной торговли Trading Co-Pilot — это интеллектуальный помощник для управления позициями, созданный для трейдеров, которые открывают сделки вручную и хотят автоматизировать контроль риска и прибыли. Он не открывает сделки. Он профессионально управляет ими. Вы отвечаете за вход. Co-Pilot отвечает за защиту и выход. Принцип работы После открытия ручной позиции советник автоматически: • Устанавливает Stop Loss • Выставляет Tak
    FREE
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв