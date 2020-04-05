X7 PRO — Adaptive Trade Driver. Shifts when the market shifts. = XAU, CFD, FOREX =





X7 PRO создавался с пониманием главной аксиомы трейдинга: рынок никогда не стоит на месте, и попытки найти единственное работающее правило обречены на провал.

Смысл продукта — не в угадывании, а в синхронизации. Мы спроектировали его как гибкую среду, которая остается «живой» в любой фазе рынка.

Она не дает готовых ответов, но дает инструменты: вы конструируете логику входа, настраиваете волатильность и риск, управляете выходами.

Это пространство для творчества, где вы не боретесь с рынком, а подстраиваетесь под его ритм.

ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА! Приобретая Preset System =X7= вы получаете X7PRO бесплатно! Цена на систему растет: каждый покупатель повышает стоимость на 10$. Чем дольше ждешь — тем дороже.



X7 PRO — советник для MetaTrader 5, который строит торговлю от рыночных уровней и позволяет создавать собственные сценарии на пробой или отскок.

Не нужно вручную писать код или собирать сложную систему из десятков индикаторов.

Ты задаешь:

Направление: BUY, SELL или BOTH.

Таймфрейм и количество свечей для поиска уровня.

Тип уровня: High или Low.

Логику сигнала: выше или ниже уровня.

Подходящий режим волатильности.

Лот, риск, защиту и правила выхода.

Остальные расчеты X7 PRO выполняет автоматически.

Как работает X7 PRO

Советник анализирует максимумы или минимумы за заданное количество свечей и рассчитывает уровень сигнала.

В зависимости от выбранных High / Low и + / - Points стратегия может работать:

на пробой уровня;

на отскок от уровня;

отдельно в BUY;

отдельно в SELL;

BOTH - одновременно в BUY и SELL.

Рассчитанный уровень показывается на графике в виде Breakout Line.

Это не обычный отложенный ордер у брокера. Уровень хранится внутри советника. Когда цена касается линии, X7 PRO повторно проверяет условия входа и только после этого отправляет рыночную сделку.

Перед входом могут проверяться:

подходит ли текущая волатильность;

прошел ли фильтр объема;

не находится ли вход возле старшей зоны;

прошла ли цена дополнительную timing-проверку;

разрешено ли направление trend classifier и пр.

Уникальный инструмент - ATR Trade Gearbox!

Рынок постоянно меняет скорость движения.

В один период золото движется спокойно. В другой рынок ускоряется, диапазон расширяется, и стратегия, рассчитанная на спокойную фазу, начинает получать больше ложных сигналов.

ATR Gearbox разделяет волатильность на режимы:

0 OFF — ограничение по волатильности отключено;

1 Calm — очень спокойный рынок;

2 Low — низкая волатильность;

3 Mid — средняя волатильность;

4 High — высокая волатильность;

5 Extra — очень высокая волатильность;

6 Shock — экстремальная волатильность.

Если для стратегии выбран режим 2 Low, она будет работать только при текущем режиме Low. При переходе рынка в Mid, High или Shock X7 PRO удаляет активные Breakout lines и ждет возвращения подходящего режима.

Это не гарантирует прибыль, но значительно минимизирует риски. ATR Gearbox нужен для того, чтобы не применять одну и ту же стратегию в совершенно разных фазах рынка.

Для разных инструментов используются разные ATR-пороги. В системе предусмотрены отдельные карты для золота, серебра, нефти, CFD и популярных валютных инструментов.

BUY, SELL или BOTH

BUY

Советник работает только на покупки.

Подходит для отдельного лонгового сценария.

SELL

Советник работает только на продажи.

Подходит для отдельного шортового сценария.

BOTH

Советник создает независимую логику для BUY и SELL.

Для каждого направления используются:

свой уровень;

своя breakout line;

своя логика направления;

свой лимит позиций;

своя рыночная сделка.

Это важно, потому что BUY и SELL часто ведут себя по-разному!

X7 PRO позволяет разделить эти сценарии, а не заставляет одну логику одинаково работать в обе стороны.

Как создать стратегию

Быстрый запуск

Открой график нужного инструмента. Установи X7 PRO. Выбери BUY, SELL или BOTH. Настрой уровень, таймфрейм и количество свечей. Выбери ATR Gearbox. Настрой лот или режим управления риском. Проверь Stop Loss и Take Profit. Включи Algo Trading.

При включенной визуализации советник может показывать:

текущий ATR-режим;

направление работы;

уровни BUY и SELL;

breakout lines;

статус ожидания;

открытые сделки;

блокировки по спреду, сессии и Master Stop.

Основные настройки стратегии

Настройка Что определяет Trade Direction BUY, SELL или BOTH Signal Time Frame Таймфрейм поиска уровня Bars to Analyze Количество свечей для построения уровня High / Low Используемый максимум или минимум + / - Points Направление расчета сигнала Unit Mode Фиксированные пункты или ATR ATR Gearbox Подходящая волатильность рынка



Общий принцип:

меньше таймфрейм и меньше свечей — реакция быстрее;

больше таймфрейм и больше свечей — уровни появляются реже, но могут быть значимее;

меньший offset — более ранний, но более чувствительный вход;

больший offset — более поздний, но более осторожный вход.

X7 PRO поддерживает два способа расчета расстояний:

фиксированные пункты;

ATR-множители.

В ATR-режиме расстояния адаптируются к текущему диапазону рынка.

Семь методов оценки направления

При включенном Trend-Only Trading X7 PRO может использовать до семи методов trend classifier:

ADX;

Moving Average;

Bollinger Bands;

Parabolic SAR;

Heiken Ashi;

Fast Breakout;

Slow Breakout.

Каждый метод голосует за рост или падение рынка.

Если количество подтверждений недостаточно, вход блокируется.

Trend-Only Trading = OFF:

стратегия работает напрямую от своего уровня;

classifier не блокирует направление входа.

Trend-Only Trading = ON:

BUY разрешается только при подтверждении роста;

SELL разрешается только при подтверждении падения;

недостаточное количество голосов блокирует вход.

Каждый из семи методов можно настраивать, включать или отключать отдельно.

Фильтры входа

Volume Breakout Filter

Проверяет объем движения относительно заданных параметров.

Фильтр может блокировать слабый пробой, если движение не имеет достаточного подтверждения объемом.

Для некоторых брокеров это будет тик-объем, а не централизованный биржевой объем.

Higher Timeframe Zone Filter

Может заблокировать:

BUY перед сильной зоной сопротивления;

SELL перед сильной зоной поддержки.

Этот фильтр работает отдельно от визуальной отрисовки SR-карт.

Stochastic Timing Filter

Проверяет момент входа и может блокировать:

BUY на чрезмерно перегретом движении;

SELL на уже сильно растянутом падении.

Delay Entry

После касания breakout line советник может не открывать сделку сразу.

Он ждет подтверждение в течение заданного количества свечей. Ожидание может быть отменено:

при противоположном закрытии цены;

после истечения лимита ожидания;

при нарушении условий других фильтров входа.

Выход из сделки

Fixed Exit

Stop Loss и Take Profit задаются фиксированными значениями.

Расстояния могут рассчитываться:

в пунктах;

через ATR-множители.

Smart Exit

Smart Exit рассчитывает уровни по структуре рынка:

для BUY Stop Loss размещается ниже локального минимума;

для SELL Stop Loss размещается выше локального максимума;

Take Profit может быть рассчитан относительно противоположной структуры.

Если SmartSL_Bars = 0, используется Fixed Stop Loss.

Если SmartTP_Bars = 0, используется Fixed Take Profit.

Дополнительно доступны:

Break Even — перенос Stop Loss в безубыток или небольшой плюс;

Trailing Stop — подтягивание Stop Loss за ценой;

Group Exit — закрытие группы сделок по общему количеству пунктов всех открытых позиций.

Управление риском

X7 PRO поддерживает три режима расчета объема.

Fixed Lot

Используется фиксированный лот.

Stable Balance

Лот изменяется ступенчато при изменении баланса.

Например, базовый лот может пересчитываться через каждый заданный шаг баланса.

Risk by Stop Loss

Лот рассчитывается так, чтобы потенциальный риск до Stop Loss соответствовал указанному проценту средств на счете.

Также можно ограничить:

максимум BUY-позиций;

максимум SELL-позиций;

общее количество позиций;

торговую сессию;

допустимый спред.

В советнике нет мартингейла, сетки или автоматического увеличения лота после убытка. Новая сделка не открывается специально для усреднения старой позиции.

Master Stop

Master Stop — общий защитный контур счета.

Порог может рассчитываться относительно:

Balance;

Equity.

После достижения заданного уровня прибыли или убытка X7 PRO может:

закрыть открытые позиции;

удалить активные breakout lines;

заблокировать новые входы на заданное время (cooldown).

Master Stop не ищет сигналы. Он ограничивает торговую активность после достижения заданных условий защиты.

Визуальная карта рынка

Помимо Breakout Lines X7 PRO может показывать три визуальных уровня Support и Resistance -зон:

Map 1 Scalp — ближайшие краткосрочные зоны (по умолчанию disable);

Map 2 Intraday — внутридневные зоны;

Map 3 Higher TF — старшие зоны рынка.

Визуальные карты сами по себе не открывают сделки и не изменяют торговую логику. Они предназначены для визуального анализа.

Для кого X7 PRO

X7 PRO подходит:

новичкам, которые хотят начать с готовой логики;

опытным трейдерам, для создания своих уникальных стратегий, без навыков программирования.

Важно

X7 PRO не обещает доходность и не отменяет рыночный риск.

Перед торговлей на реальном счете необходимо проверить стратегию:

в тестере;

на демо-счете;

на небольшом объеме;

с учетом спреда, комиссии и условий брокера.







Удачи на дистанции! И спасибо, что выбрали X7 PRO — мы ценим ваше доверие.