PropFlow Gold EA
- エキスパート
- Samson Adekunle Okunola
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
PropFlow Gold EA は、プロップファーム運用および長期的な個人運用のために設計された、クリーンでルールベースの取引アルゴリズムです。
マーチンゲール、グリッド、危険なナンピン、過度に最適化された戦略は一切使用しません。
代わりに、方向性を重視したマルチタイムフレーム構造に基づいて動作します：
-
日足ベースで相場のバイアスを特定
-
1時間足のプルバックでエントリー
-
プルバックを最大限に活かすための第二の指値注文を設置
-
ボラティリティに応じてリスクを自動調整
このEAは、安定性・安全性・シンプルさを求めるトレーダーに最適です。このシステムが機能する理由
1. マーチンなし、グリッドなし、ノイズなし。
市場構造に基づいた「純粋な価格ロジック」のみを使用。
2. XAUUSDにおいて10年以上の安定性
金相場の動きは繰り返されます。
「日足バイアス + プルバックエントリー」の組み合わせは、長年にわたって信頼性が高いパターンです。
3. リスク自動調整機能
ポジションサイズとストップロスがボラティリティに応じて変化し、
より滑らかなエクイティカーブと高い資金保護を実現します。
4. シンプルで再現性のあるロジック
複雑なインジケーターは使わず、
金市場で長年有効だった「平均的かつ再現性の高い価格構造」を使用。
5. プロップファーム運用を前提に設計
低ドローダウン、ゆっくり・着実な成長、そして資金保護を重視。🔒 プロップファーム向け 安全機能
✔ ドローダウン・プロテクター
EAは2つのポジションを開きます：
-
エントリー1： 約2%リスク（デフォルト）
-
エントリー2： 約1%リスクの指値注文（デフォルト）
仮に同日に両方のストップロスがヒットしても、
合計ドローダウンは 約3% に収まり、
ほとんどのプロップファーム規定の範囲内に収まります。
数値はすべて設定画面で変更可能。
✔ 過剰取引なし
高品質なプルバックセットアップのみを待ちます。
✔ 夜間の突発的リスクなし
ランダムなボラティリティではなく、
価格構造に基づいて取引します。
以下のようなEAを求めているなら：
❌ 毎日勝てる
❌ 一度も負けない
❌ 資金をすぐに倍にする
このEAはあなた向けではありません。
これは長期的で現実的なシステムです。
以下は起こり得ます：
-
負ける週
-
負ける月（まれに）
これは普通のことです。
市場の現実を受け入れられない場合、
マーチンやグリッドEAが魅力的に見えるかもしれませんが、
それらは最終的に口座全損につながることが多いです。
堅実で耐久性があり、長期的に通用するEAを求めるなら、
このEAはまさにそのために作られています。
-
通貨ペア： XAUUSD
-
時間足： すべての時間足で動作
-
最低残高：
-
個人口座： $500
-
プロップファーム： $5,000
-
-
リスクレベル： 自動調整
-
口座タイプ： プロップファーム & 個人口座
-
設定： Plug & Play（セットファイル不要）
🟦 1. リスク管理パラメーター
LOT_1__Risk_percentage_acc
1つ目の成行エントリーで口座残高に対してリスクにさらす割合。
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
2つ目の指値エントリーでリスクにさらす割合。
最初のエントリー後のプルバックを活用する目的。
🟦 2. ストップロス設定
SL_1
1つ目のエントリーのストップロス幅（ポイント／pips）。
SL_2
2つ目の指値注文のストップロス幅。
🟦 3. テイクプロフィット設定
TP_1
1つ目のエントリーのテイクプロフィット値。
TP_2
2つ目のエントリーのテイクプロフィット値。
🟦 4. プルバック指値注文の設定
PINDING_ORDER
1つ目のエントリーからどれだけ離して指値注文を置くか。
pips_away_from_open_price
トレーリングストップが作動する前に、
価格がエントリー価格から最低限動く必要のある距離。
🟦 5. トレンド方向フィルター（1D）
TREND_FILTER_1
日足に基づく主要トレンドフィルター。
TREND_FILTER_2
追加のトレンド確認フィルター。
誤ったエントリーを減少させる。
🟦 6. 1時間足のエントリーフィルター
EXECUTE_1
1時間足の SMA5 が SMA50 を上抜けすることに基づくエントリーシグナル。
EXECUTE_2
同じSMA構造を用いた第二の確認。
両エントリーが方向性に沿うことを保証。
正確で現実的な結果を得るためには、
直近1年の最新データでバックテストを行う必要があります。
このEAは、特にXAUUSDにおいて、
現在の市場構造と直近の方向性環境に基づいて調整を行います。
金はボラティリティプロファイルが頻繁に変化するため、
古いデータは現在の相場環境を正しく反映しません。