TrendPulse Advisor

  • Эксперты
  • Samuel Essien Ekpe
    Samuel Essien Ekpe

    Samuel Essien Ekpe

    Я трейдер и разработчик, увлечённый алгоритмической торговлей и программированием на MQL5. Мой фокус — создание надёжных, основанных на данных стратегий, которые сочетают техническую точность с дисциплинированным управлением рисками.
  • Версия: 1.35
  • Обновлено: 5 августа 2026
  • Активации: 10

✨ Советник TrendPulse для MT5

«Продвинутый эксперт‑советник для дисциплинированной торговли на золоте, валютном рынке и криптовалютах.»

TrendPulse создан для трейдеров, которые ценят структуру и стабильность. Он сочетает несколько рыночных фильтров, чтобы находить качественные возможности, балансируя силу движения, момент входа и условия волатильности перед открытием позиции. Система легко адаптируется к таким активам, как XAUUSD, EURUSD и BTCUSD, уделяя особое внимание контролю рисков и стабильной результативности.

⚙️ Основные преимущества

  • Выборочные входы: Сигналы формируются только тогда, когда совпадают несколько независимых условий, что обеспечивает сделки в благоприятной рыночной среде.

  • Фильтр активности рынка: Система избегает периодов низкой энергии и сосредотачивается на фазах, когда движение цены имеет реальный потенциал.

  • Дисциплина риска: Каждая сделка сопровождается заранее заданными уровнями стоп‑лосса и тейк‑профита с настраиваемым соотношением риск/прибыль.

  • Защита прибыли: Встроенная автоматизация фиксирует результат, когда цена уверенно движется в нужном направлении.

  • Чистый подход: Без мартингейла, сетки или арбитража — только прямолинейная направленная торговля со строгими правилами.

📊 Независимые отчёты валидации

Советник прошёл количественную проверку на платформе ErgodicLabs Edge Matrix. Для полной прозрачности доступны следующие отчёты:

Каждый отчёт охватывает метрики с поправкой на риск, анализ просадок, устойчивость по Монте‑Карло и разбивку по сессиям/дням за почти 10 лет тестов.

Дисклеймер: Это статистический анализ исторических данных. Он не является финансовым советом и не гарантирует будущих результатов. Прошлые результаты не являются показателем будущей доходности. Любая торговля связана с риском. Edge Matrix оценивает статистические свойства тестов — он не предсказывает поведение рынка.

💵 Почему TrendPulse стоит как премиум‑советник

TrendPulse — это больше, чем система для одной пары. Он протестирован и доказал эффективность на трёх ключевых классах активов — золото (XAUUSD), форекс (EURUSD) и криптовалюта (BTCUSD). Каждый рынок показал высокую прибыльность с отличными коэффициентами прибыли, высокими значениями Sharpe и контролируемыми просадками. Покупатели также получают одну активацию для всех пар, что позволяет торговать всеми поддерживаемыми активами без отдельных лицензий.

Эта комбинация мульти‑активной адаптивности, дисциплинированного управления рисками и автоматической защиты безубытка делает TrendPulse премиальным торговым решением. Цена отражает не только его прибыльность, но и надёжность, устойчивость и способность обеспечивать стабильные результаты в различных рыночных условиях. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение для получения пресетов по каждой паре.


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4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
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ZoneRunner EA
Samuel Essien Ekpe
Эксперты
ZoneRunner EA — это советник для MetaTrader 5, специально разработанный для торговли только золотом (XAUUSD). Он использует направленную силу ADX и доминирование +DI/−DI с подтверждением в виде расширения ADX, в сочетании с автоматизированными средствами управления риском (динамический размер позиции, фиксированные SL/TP, автоматизация переноса в безубыток и защита от дневных убытков), чтобы ловить чистые трендовые движения при ограничении операционного риска. Ключевые преимущества Опти
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