TrendPulse Advisor

✨ Советник TrendPulse для MT5

«Продвинутый эксперт‑советник для дисциплинированной торговли на золоте, валютном рынке и криптовалютах.»

TrendPulse создан для трейдеров, которые ценят структуру и стабильность. Он сочетает несколько рыночных фильтров, чтобы находить качественные возможности, балансируя силу движения, момент входа и условия волатильности перед открытием позиции. Система легко адаптируется к таким активам, как XAUUSD, EURUSD и BTCUSD, уделяя особое внимание контролю рисков и стабильной результативности.

⚙️ Основные преимущества

Выборочные входы: Сигналы формируются только тогда, когда совпадают несколько независимых условий, что обеспечивает сделки в благоприятной рыночной среде.

Фильтр активности рынка: Система избегает периодов низкой энергии и сосредотачивается на фазах, когда движение цены имеет реальный потенциал.

Дисциплина риска: Каждая сделка сопровождается заранее заданными уровнями стоп‑лосса и тейк‑профита с настраиваемым соотношением риск/прибыль.

Защита прибыли: Встроенная автоматизация фиксирует результат, когда цена уверенно движется в нужном направлении.

Чистый подход: Без мартингейла, сетки или арбитража — только прямолинейная направленная торговля со строгими правилами.

📊 Независимые отчёты валидации



Советник прошёл количественную проверку на платформе ErgodicLabs Edge Matrix. Для полной прозрачности доступны следующие отчёты:

Отчёт о портфельной доходности → Portfolio_Report_2026-08-05.html

Отчёт количественной валидации → TrendPulse__EdgeMatrix_Validation.html

Отчёт Монте‑Карло симуляции → TrendPulse__MonteCarlo_Report.html

Анализ оптимизации → TrendPulse__OptimalBacktestPeriod.html

Полный аналитический отчёт → TrendPulse_Full_Report.html

Отчёт по стратегии → TrendPulse_Insights.html

Каждый отчёт охватывает метрики с поправкой на риск, анализ просадок, устойчивость по Монте‑Карло и разбивку по сессиям/дням за почти 10 лет тестов.

Дисклеймер: Это статистический анализ исторических данных. Он не является финансовым советом и не гарантирует будущих результатов. Прошлые результаты не являются показателем будущей доходности. Любая торговля связана с риском. Edge Matrix оценивает статистические свойства тестов — он не предсказывает поведение рынка.

💵 Почему TrendPulse стоит как премиум‑советник



TrendPulse — это больше, чем система для одной пары. Он протестирован и доказал эффективность на трёх ключевых классах активов — золото (XAUUSD), форекс (EURUSD) и криптовалюта (BTCUSD). Каждый рынок показал высокую прибыльность с отличными коэффициентами прибыли, высокими значениями Sharpe и контролируемыми просадками. Покупатели также получают одну активацию для всех пар, что позволяет торговать всеми поддерживаемыми активами без отдельных лицензий.

Эта комбинация мульти‑активной адаптивности, дисциплинированного управления рисками и автоматической защиты безубытка делает TrendPulse премиальным торговым решением. Цена отражает не только его прибыльность, но и надёжность, устойчивость и способность обеспечивать стабильные результаты в различных рыночных условиях. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение для получения пресетов по каждой паре.