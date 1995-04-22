Cosmo Tech Labs Eurusd Mean Reversion — это автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на стратегии возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD, таймфрейм M15.

Советник открывает позицию, когда условия моментума и силы тренда указывают на состояние перекупленности или перепроданности. Каждая позиция управляется с фиксированным тейк-профитом и выходом по времени, если цель не достигнута в течение определенного количества свечей. Количество одновременных позиций ограничено параметром риска.

Стратегия была разработана и протестирована с использованием хронологической методологии последовательной валидации (walk-forward) на 19 годах исторических данных M15, включая проверку вне выборки (out-of-sample). Результаты бэктестов, показанные на скриншотах продукта, являются историческими симуляциями и не отражают реальную торговлю. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Этот продукт не использует мартингейл, сетку (grid) или арбитраж, а также не подключается к внешним или сторонним сервисам.

Рекомендуется: протестировать в Тестере стратегий перед использованием на реальном счете. Этот советник не использует фиксированный стоп-лосс и полагается на выход по времени для управления рисками; расчет размера позиции и риска должен это учитывать.

Параметры: размер лота, максимальное количество одновременных позиций, магическое число (magic number), проскальзывание (slippage), количество повторных попыток, задержка между повторными попытками.