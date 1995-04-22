Cosmo Tech Labs Eurusd Mean Reversion

Cosmo Tech Labs Eurusd Mean Reversion — это автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на стратегии возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD, таймфрейм M15.

Советник открывает позицию, когда условия моментума и силы тренда указывают на состояние перекупленности или перепроданности. Каждая позиция управляется с фиксированным тейк-профитом и выходом по времени, если цель не достигнута в течение определенного количества свечей. Количество одновременных позиций ограничено параметром риска.

Стратегия была разработана и протестирована с использованием хронологической методологии последовательной валидации (walk-forward) на 19 годах исторических данных M15, включая проверку вне выборки (out-of-sample). Результаты бэктестов, показанные на скриншотах продукта, являются историческими симуляциями и не отражают реальную торговлю. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Этот продукт не использует мартингейл, сетку (grid) или арбитраж, а также не подключается к внешним или сторонним сервисам.

Рекомендуется: протестировать в Тестере стратегий перед использованием на реальном счете. Этот советник не использует фиксированный стоп-лосс и полагается на выход по времени для управления рисками; расчет размера позиции и риска должен это учитывать.

Параметры: размер лота, максимальное количество одновременных позиций, магическое число (magic number), проскальзывание (slippage), количество повторных попыток, задержка между повторными попытками.


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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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