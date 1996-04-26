Volume Profile ASA

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  • Yerzhan Satov
    Yerzhan Satov

    Yerzhan Satov

    4 (1)
    Приветствую! Меня зовут Yerzhan Satov и я профессиональный трейдер с обширным опытом в сфере Форекс и Бинарных опционов. Начиная с 2020 года, я активно занимаюсь разработкой собственных индикаторов, советников и торговых роботов для платформы МТ4.
    21 продукт 20 комментариев
  • Версия: 2.0
  • Обновлено: 24 июля 2026
  • Активации: 5
Volume Profile ASA

Профессиональный индикатор объемного анализа (Volume Profile) для MetaTrader 4

Volume Profile ASA — это современный профессиональный индикатор объемного анализа, разработанный для трейдеров, которые принимают решения на основе реальной рыночной активности, а не только движения цены.

Индикатор строит Volume Profile непосредственно на графике, отображая распределение объема по ценовым уровням и позволяя быстро определить наиболее значимые зоны рынка.

Volume Profile ASA автоматически рассчитывает и отображает:

  • Point of Control (POC)
  • Value Area (VA)
  • Low Volume Nodes (LVN)
  • Global Volume Profile
  • Session Volume Profile

Индикатор подходит для торговли на рынке Forex, CFD, металлах, индексах, криптовалютах и любых инструментах, доступных в MetaTrader 4.

Основные возможности

📊 Global Volume Profile

Построение объемного профиля за выбранный период.

Можно анализировать:

✔ Последний день

✔ Несколько дней

✔ Неделю

✔ Несколько недель

✔ Любой выбранный диапазон

Глобальный профиль позволяет определить основные области накопления объема и наиболее важные уровни рынка.

⏰ Session Volume Profile

Индикатор способен автоматически строить отдельный профиль объема для каждой торговой сессии.

При необходимости отображаются:

✔ Session Profile

✔ Session POC

✔ Session Value Area

✔ Session Value Area Zone

Это особенно полезно для внутридневной торговли и анализа поведения рынка во время различных торговых сессий.

🎯 Point of Control (POC)

POC (Point of Control) — уровень с максимальным объемом торгов за выбранный период.

Очень часто именно этот уровень становится:

• сильной поддержкой;

• сильным сопротивлением;

• уровнем баланса рынка;

• целью возврата цены.

Индикатор автоматически определяет POC и выделяет его на графике.

📈 Value Area (VA)

Volume Profile ASA автоматически рассчитывает Value Area — область, внутри которой сосредоточен основной объем торгов.

По умолчанию используется значение 70%, однако пользователь может задать любой процент самостоятельно.

Отображаются:

✔ Value Area High (VAH)

✔ Value Area Low (VAL)

✔ Границы Value Area

Это позволяет быстро определить диапазон справедливой цены и зоны повышенного интереса участников рынка.

⚡ Low Volume Nodes (LVN)

Индикатор автоматически находит Low Volume Nodes — области с минимальным объемом торгов.

LVN часто используются для поиска:

✔ зон ускорения движения;

✔ уровней пробоя;

✔ областей низкой ликвидности;

✔ потенциальных импульсов.

Чувствительность определения LVN полностью настраивается пользователем.

Гибкие настройки

Практически каждый элемент индикатора можно настроить под собственный стиль торговли.

Доступны настройки:

📊 Источник данных

• Тип объема

• Источник расчета

📈 Гистограмма

• Стиль отображения

• Цвет профиля

• Дополнительный цвет

• Толщина профиля

• Толщина линий

🎯 Point of Control

• Включение/отключение

• Цвет

• Толщина линии

📊 Value Area

• Включение/отключение

• Процент Value Area

• Цвет

• Стиль линии

• Толщина

⚡ Low Volume Nodes

• Включение/отключение

• Порог определения LVN

• Цвет

• Стиль

• Толщина

🌍 Global Profile

• Расположение профиля

• Период расчета

• Количество анализируемых периодов

⏰ Session Profile

• Отображение профиля сессии

• Session POC

• Session Value Area

• Session Value Area Zone

• Ширина профиля сессии

Преимущества Volume Profile ASA

✅ Быстрое построение профиля объема.

✅ Высокая скорость работы.

✅ Оптимизированный алгоритм расчета.

✅ Минимальная нагрузка на терминал.

✅ Полностью настраиваемый интерфейс.

✅ Профессиональный анализ распределения объемов.

✅ Поддержка Global Profile и Session Profile.

✅ Автоматический расчет POC, Value Area и LVN.

Для каких рынков подходит

✔ Forex

✔ Gold (XAUUSD)

✔ Silver (XAGUSD)

✔ Индексы

✔ CFD

✔ Криптовалюты

✔ Любые инструменты MetaTrader 4

Для каких стратегий подходит

✔ Scalping

✔ Intraday Trading

✔ Swing Trading

✔ Volume Trading

✔ Price Action

✔ Smart Money Concept (SMC)

✔ Support & Resistance

✔ Supply & Demand

✔ Breakout Trading

Почему Volume Profile?

Обычные индикаторы показывают только направление движения цены.

Volume Profile показывает, где именно происходила основная торговая активность, позволяя увидеть реальные уровни интереса участников рынка.

Использование POC, Value Area и Low Volume Nodes помогает находить ключевые зоны поддержки и сопротивления, определять области накопления и распределения, а также принимать более обоснованные торговые решения.

Ключевые особенности

✔ Global Volume Profile

✔ Session Volume Profile

✔ Point of Control (POC)

✔ Value Area (VA)

✔ Low Volume Nodes (LVN)

✔ Настраиваемая ширина профиля

✔ Настраиваемые цвета

✔ Высокая производительность

✔ Простая настройка

✔ Профессиональный объемный анализ

Volume Profile ASA — это профессиональный инструмент объемного анализа для MetaTrader 4, объединяющий скорость работы, точность расчетов и широкие возможности настройки. Индикатор станет надежным помощником как для начинающих трейдеров, так и для опытных пользователей, использующих Volume Profile, Price Action, Smart Money и другие методы анализа рынка.


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4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Другие продукты этого автора
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Форекс и Бинарных опционов создан на основе тиковых объемов. В отличии от многих индикаторов по объемам индикатор "Super volumes" высчитывает бычьи и медвежьи объемы и выдает сигналы на преобладании каких либо из них. Если скажем в данный момент в данном диапазоне было преимущество бычьих объемов, то значит сигнал будет на Buy. Или если преобладание было медвежьих объемов, то соответственно сигнал будет на Sell. В настройках индикатора в переменной "volumes" можно как ув
Adx Rvi Signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для Форекс и Бинарных опционов написан на основе 2-х стандартных индикаторов в МТ4: ADX и RVI. Сигналы поступают при одновременных пересечениях линий обоих индикаторов. Но также в коды прописаны и реверс сигналов. Это когда сигналы преобразуются в обратном направлении. Также можно включать и отключать каждый из индикаторов. И также в RVI можно применять 2 типа сигналов: 1) Просто когда одна линия выше/ниже другой (это хорошо применять как безоткатное трендовое движение цены); и 2) Имен
Anaconda LD
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Anaconda LD" является развортным индикатором для рынка Форекс и в основном для Бинарных опционов. Алгоритм написан на основе разворотных паттернов. Лучше пользоваться им вместе с другими индикаторами для фильтрации сигналов. Хоть со стандартными в МТ4, хоть другими пользовательскими. Особенно хорошо подойтут какие либо канальные индикаторы или уровневые... На разные активы нужно подбирать свое время экспирации. Которые на разных парах составляют 1-5 баров.
Cripton
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Бинарных опционов и Форекс является разворотным индикатором. Создан и написан на основе разворотных паттернов. Рекомендуется для Бинарных опционов ставить его на график М5. Входить в сделки на 1-3 бара. На разный актив в зависимости от торговых сессий нужно подбирать свое время экспирации.  Во внешних переменных можно менять настройки. Тем самым можно как увеличивать так и уменьшать частоту сигналов. Стрелы индикатора не рисуют совсем. Так что можно верить истории. Котор
Create a cool signal
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Create a cool signal" для рынка Бинарных опционов и Форекс является своего рода конструктором своих сигналов! В котором Вы сами можете подобрать свои условия сигнала на основе 10-и прописанных в него стандартных в МТ4 индикаторов и плюс еще одного стороннего буферного индикатора, который можете добавить в переменную "buffer indicators". Делается это просто! Прописываете название своего индикатора и прописываете его номера (их найдете в разделе цветов где указаны номера до ц
Highway pro
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для Бинарных опционов и Форекс "Highway profits" основан по принципу нахождения цены за линиями канала. После того как цена выйдет за канал и постепенно начнет снова возвращаться в нее, вот тогда и появятся сигналы. Торговать таким индикатором очень легко и удобно. И им может торговать даже начинающий трейдер или трейдер с многолетним опытом. На каждый актив нужно подбирать свои настройки. Например период вычисления баров для тренда, который настраивается в переменной "A_Period". На тр
Cool volumes
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Cool volumes" создан на основе тиковых объемов на Мт4. Индикатор сам отслеживает в определенный промежуток времени (выбор таймфрейма) количество объемов на покупку или продажу. И когда происходит аномальное превышение объемов продавцов или покупателей он и выдает сигнал на продажу или покупку. В нижнем окне рисуются цветные гистограммы, где зеленый цвет показывает преобладание в данный момент покупателей, что означает потенциальный немедленный разворот на повышение в данном
Space signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Сигнальный индикатор Space signals является моей новой разработкой для торговли на рынках Форекс и Бинарных опционов. Алгоритм индикатора прописан так что он выслеживает тренд и выдает сигналы на окончании коррекционного движения цены. В настройках можно самому выставлять период сигналов. Чем больше значения в переменной "period", тем реже будут сигналы. Но они естественно будут более качественные.  Также можно самому подбирать по вкусу коды стрел на графике, расстояние от баров, их цвета и толщ
GoGo Trend signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для торговли на рынке Форекс и Бинарных опционов написан на базе стандартного индикатора Мт4 Простой Скользящей Средней. Но разница от стандартного индикатора в том что его линии перекрашиваются в разные цвета в зависимости от состояния тренда. Если цвет зеленый, то тренд на покупку. Если же красный, то на продажу. Во время изменения фазы тренда появляется звуковое оповещение наряду с буфером на графике в серединах линий. Тем самым можно определить состояние тренда на выбранном инструм
Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Индикаторы
Новый индикатор "Dynamic POC Hi Tf" создан на основе тиковых объемов. Средняя линия показывает среднюю цена за выбранный период выбранного старшего таймфрейма. Верхняя и нижние линии показываю максимум/минимум того же выбранного периода того же таймфрейма. В параметрах настройки пользователь сам по своему желанию может выбрать какой ему нужен тайм фрейм и период расчета баров. Также менять стиль, толщину и цвет каждого из линий.  В параметре "StsrtBars" можно выбрать период начала расчета баров.
Level Delta
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор Level DELTA для MetaTrader 4 (MT4) – мощный инструмент анализа объемов, который выделяется своими возможностями и точностью. Описание индикатора Индикатор Level DELTA создан для анализа объемов в отдельном окне платформы MT4. Его главная задача – выявление и отображение дивергенций, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Особенности индикатора Анализ объемов : Индикатор анализирует объемы на финансовых рынках, что позволяет видеть, как распределяю
Volume Poc Wvap
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор "Volume POC WVAP" - это революционный инструмент для трейдеров, стремящихся к глубокому анализу на различных финансовых рынках. Этот уникальный индикатор, основанный на тиковых объемах терминала MT4, предоставит вам незаменимую информацию для принятия обоснованных торговых решений на следующих рынках: Форекс, бинарные опционы, криптовалюта, спот, фьючерсы и индексы . Основные характеристики: Линия WVAP: Средние проторгованные объемы: WVAP (Weighted Volume Average Price) рассчитывает ср
Dynamic Poc Hi Tf arrow
Yerzhan Satov
Индикаторы
POC, Volume Profile, Market Profile, Volume Indicator, Dynamic POC, Tick Volume, Forex Volume Индикатор Dynamic POC Hi Tf Arrow — это надёжный инструмент анализа объёмов (volume profile, market profile, tick volume) для точного определения уровней POC и реакций цены. Dynamic POC Hi Tf arrow для MT4 Описание: Dynamic POC Hi Tf arrow — это профессиональный индикатор анализа объемов, созданный для точного определения ключевых уровней цены и направления движения рынка. Он построен на основе тиковы
Quantum Empire Grid Pro
Yerzhan Satov
Эксперты
Quantum Empire GRID PRO - Торговая система нового поколения Революционная торговая технология Quantum Empire GRID PRO представляет собой прорыв в автоматической торговле, сочетающая интеллектуальную сеточную стратегию с системой усреднения и фильтрации сигналов. После 2+ лет тестирования на реальном рынке этот советник доказал свою стабильность и прибыльность на различных классах активов. Ключевые особенности: Умная система усреднения : При закрытии серии сделок прибыль составляет в с
Golden Rush Robot Pro
Yerzhan Satov
Эксперты
Golden Rush Robot Pro Professional Trading System for XAUUSD (Gold) Интеллектуальный сеточный советник нового поколения, специально разработанный и оптимизированный для торговли золотом (XAUUSD). Почему именно Golden Rush Robot Pro? Большинство сеточных советников построены по одному и тому же принципу: цена движется против позиции — открывается новый ордер, затем еще один, затем следующий... Вся надежда такой системы заключается в том, что рынок рано или поздно развернется. Подобный подход с
Quantum Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Dynamic POC Hi Tf для МТ5 Описание: "Quantum Dynamic POC Hi Tf" – это уникальный индикатор, разработанный для анализа объемов торгов. Он подходит как для реальных объемов (на фьючерсных контрактах), так и для тиковых объемов (на рынке Форекс). Индикатор представляет собой канальный инструмент, состоящий из трех линий, которые динамически изменяются в зависимости от выбранного тайм-фрейма: Средняя линия : основной динамический Point of Control (POC), который отражает среднюю цену объемов.
Quqntum Delta
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор Quantum DELTA для MetaTrader 5 (MT5) – мощный инструмент анализа объемов, который выделяется своими возможностями и точностью. Описание индикатора Индикатор Quantum DELTA создан для анализа объемов в отдельном окне платформы MT5. Его главная задача – выявление и отображение дивергенций, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Особенности индикатора Анализ объемов : Индикатор анализирует объемы на финансовых рынках, что позволяет видеть, как распред
MACD Signals LTF
Yerzhan Satov
Индикаторы
Название: MACD Signals Откройте для себя индикатор MACD Signals – ваш надежный помощник в мире торговли! Описание: Индикатор "MACD Signals" предназначен для того, чтобы сделать вашу торговлю более успешной и эффективной. Он отображает сигналы на основном графике в виде ярких вертикальных линий, которые легко заметить. Вы можете настраивать цвет и толщину этих линий, чтобы они идеально соответствовали вашему стилю и предпочтениям. Особенности: Сигналы: Вертикальные линии на основном графике,
Quantum Volumes Profiles
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Volumes Profiles Quantum Volumes Profiles — это профессиональный индикатор объемного анализа для MetaTrader 5, предназначенный для поиска ключевых ценовых уровней, зон интереса крупных участников рынка и понимания реального распределения объемов внутри выбранного диапазона. Индикатор объединяет два самых востребованных инструмента объемного анализа в одном продукте: Глобальный Volume Profile — показывает распределение объемов за выбранный период. Сессионный Volume Profile — отображает пр
Quantum Delta VWAP
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Delta VWAP — Профессиональный Анализ Объемов и Order Flow Quantum Delta VWAP — это мощный индикатор нового поколения для MetaTrader 5, разработанный для интрадей-скальпинга и систем Smart Money (SMC/ICT). Благодаря скоростному движку Canvas с двойным шлюзом кэширования, он выводит объемы на экран в реальном времени без задержек, лагов и мерцания . Индикатор идеально подходит для торговли золотом (XAUUSD), валютами, индексами и криптой, позволяя наглядно видеть действия крупных игроко
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