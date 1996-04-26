Профессиональный индикатор объемного анализа (Volume Profile) для MetaTrader 4

Volume Profile ASA

Volume Profile ASA — это современный профессиональный индикатор объемного анализа, разработанный для трейдеров, которые принимают решения на основе реальной рыночной активности, а не только движения цены.

Индикатор строит Volume Profile непосредственно на графике, отображая распределение объема по ценовым уровням и позволяя быстро определить наиболее значимые зоны рынка.

Volume Profile ASA автоматически рассчитывает и отображает:

Point of Control (POC)

Value Area (VA)

Low Volume Nodes (LVN)

Global Volume Profile

Session Volume Profile

Индикатор подходит для торговли на рынке Forex, CFD, металлах, индексах, криптовалютах и любых инструментах, доступных в MetaTrader 4.

📊 Global Volume Profile

Основные возможности

Построение объемного профиля за выбранный период.

Можно анализировать:

✔ Последний день

✔ Несколько дней

✔ Неделю

✔ Несколько недель

✔ Любой выбранный диапазон

Глобальный профиль позволяет определить основные области накопления объема и наиболее важные уровни рынка.

⏰ Session Volume Profile

Индикатор способен автоматически строить отдельный профиль объема для каждой торговой сессии.

При необходимости отображаются:

✔ Session Profile

✔ Session POC

✔ Session Value Area

✔ Session Value Area Zone

Это особенно полезно для внутридневной торговли и анализа поведения рынка во время различных торговых сессий.

🎯 Point of Control (POC)

POC (Point of Control) — уровень с максимальным объемом торгов за выбранный период.

Очень часто именно этот уровень становится:

• сильной поддержкой;

• сильным сопротивлением;

• уровнем баланса рынка;

• целью возврата цены.

Индикатор автоматически определяет POC и выделяет его на графике.

📈 Value Area (VA)

Volume Profile ASA автоматически рассчитывает Value Area — область, внутри которой сосредоточен основной объем торгов.

По умолчанию используется значение 70%, однако пользователь может задать любой процент самостоятельно.

Отображаются:

✔ Value Area High (VAH)

✔ Value Area Low (VAL)

✔ Границы Value Area

Это позволяет быстро определить диапазон справедливой цены и зоны повышенного интереса участников рынка.

⚡ Low Volume Nodes (LVN)

Индикатор автоматически находит Low Volume Nodes — области с минимальным объемом торгов.

LVN часто используются для поиска:

✔ зон ускорения движения;

✔ уровней пробоя;

✔ областей низкой ликвидности;

✔ потенциальных импульсов.

Чувствительность определения LVN полностью настраивается пользователем.

Гибкие настройки

Практически каждый элемент индикатора можно настроить под собственный стиль торговли.

Доступны настройки:

📊 Источник данных

• Тип объема

• Источник расчета

📈 Гистограмма

• Стиль отображения

• Цвет профиля

• Дополнительный цвет

• Толщина профиля

• Толщина линий

🎯 Point of Control

• Включение/отключение

• Цвет

• Толщина линии

📊 Value Area

• Включение/отключение

• Процент Value Area

• Цвет

• Стиль линии

• Толщина

⚡ Low Volume Nodes

• Включение/отключение

• Порог определения LVN

• Цвет

• Стиль

• Толщина

🌍 Global Profile

• Расположение профиля

• Период расчета

• Количество анализируемых периодов

⏰ Session Profile

• Отображение профиля сессии

• Session POC

• Session Value Area

• Session Value Area Zone

• Ширина профиля сессии

Преимущества Volume Profile ASA

✅ Быстрое построение профиля объема.

✅ Высокая скорость работы.

✅ Оптимизированный алгоритм расчета.

✅ Минимальная нагрузка на терминал.

✅ Полностью настраиваемый интерфейс.

✅ Профессиональный анализ распределения объемов.

✅ Поддержка Global Profile и Session Profile.

✅ Автоматический расчет POC, Value Area и LVN.

Для каких рынков подходит

✔ Forex

✔ Gold (XAUUSD)

✔ Silver (XAGUSD)

✔ Индексы

✔ CFD

✔ Криптовалюты

✔ Любые инструменты MetaTrader 4

Для каких стратегий подходит

✔ Scalping

✔ Intraday Trading

✔ Swing Trading

✔ Volume Trading

✔ Price Action

✔ Smart Money Concept (SMC)

✔ Support & Resistance

✔ Supply & Demand

✔ Breakout Trading

Почему Volume Profile?

Обычные индикаторы показывают только направление движения цены.

Volume Profile показывает, где именно происходила основная торговая активность, позволяя увидеть реальные уровни интереса участников рынка.

Использование POC, Value Area и Low Volume Nodes помогает находить ключевые зоны поддержки и сопротивления, определять области накопления и распределения, а также принимать более обоснованные торговые решения.

Ключевые особенности

✔ Global Volume Profile

✔ Session Volume Profile

✔ Point of Control (POC)

✔ Value Area (VA)

✔ Low Volume Nodes (LVN)

✔ Настраиваемая ширина профиля

✔ Настраиваемые цвета

✔ Высокая производительность

✔ Простая настройка

✔ Профессиональный объемный анализ

Volume Profile ASA — это профессиональный инструмент объемного анализа для MetaTrader 4, объединяющий скорость работы, точность расчетов и широкие возможности настройки. Индикатор станет надежным помощником как для начинающих трейдеров, так и для опытных пользователей, использующих Volume Profile, Price Action, Smart Money и другие методы анализа рынка.