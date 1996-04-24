Quantum Delta VWAP

Highway pro Yerzhan Satov Индикаторы

Индикатор для Бинарных опционов и Форекс "Highway profits" основан по принципу нахождения цены за линиями канала. После того как цена выйдет за канал и постепенно начнет снова возвращаться в нее, вот тогда и появятся сигналы. Торговать таким индикатором очень легко и удобно. И им может торговать даже начинающий трейдер или трейдер с многолетним опытом. На каждый актив нужно подбирать свои настройки. Например период вычисления баров для тренда, который настраивается в переменной "A_Period". На тр