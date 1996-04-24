Quantum Delta VWAP

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  • Yerzhan Satov
    Yerzhan Satov

    Yerzhan Satov

    4 (1)
    Приветствую! Меня зовут Yerzhan Satov и я профессиональный трейдер с обширным опытом в сфере Форекс и Бинарных опционов. Начиная с 2020 года, я активно занимаюсь разработкой собственных индикаторов, советников и торговых роботов для платформы МТ4.
    21 продукт 20 комментариев
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
🚀 Quantum Delta VWAP — Профессиональный Анализ Объемов и Order Flow
Quantum Delta VWAP — это мощный индикатор нового поколения для MetaTrader 5, разработанный для интрадей-скальпинга и систем Smart Money (SMC/ICT). Благодаря скоростному движку Canvas с двойным шлюзом кэширования, он выводит объемы на экран в реальном времени без задержек, лагов и мерцания .
Индикатор идеально подходит для торговли золотом (XAUUSD), валютами, индексами и криптой, позволяя наглядно видеть действия крупных игроков.
💎 Ключевые Возможности и Графические Элементы
1. Горизонтальный Профиль и Зона Стоимости 
  • Двухцветный Профиль: Наглядно разделяет рыночное давление покупателей (Ask) и продавцов (Bid) на каждом ценовом уровне.
  • Уровень POC (Point of Control): Жирная линия максимального наторгованного объема за выбранный период — главный ценовой магнит рынка.
  • Value Area (VAH/VAL): Выделяет границы 70% справедливой цены. Показывает выходы рынка в зоны перекупленности/перепроданности.
  • Зоны низкого объема (LVN): Находит уровни с резким падением активности, служащие сильными точками для пробоя или ретеста.
2. Мульти-таймфреймовый Канал VWAP (5 Линий)
  • 5 Линий Отклонения: Выводит центральный VWAP и 4 линии стандартного девиационного отклонения, которые динамически расширяются вслед за волатильностью, указывая на истощение тренда.
  • Движок Multi-TF: Позволяет скальпить на М1/М5, удерживая перед глазами старший институциональный VWAP (М30, Н1, Н4) без переключения вкладок.
3. Подвальная Гистограмма и Онлайн-Дельта
  • Гистограмма Дельты: Отображает чистую разницу объемов покупок и продаж на каждом баре в отдельном окне.
  • Формат «К» (Кило-объемы): Выводит точные цифры дельты над свечами. Объемы больше 1000 сжимаются в лаконичный вид ( +1.2K , -2.5K ), исключая наложение текста.
⚙️ Краткий Обзор Настроек (Inputs)
  • Volume Type: Выбор типа объемов: Tick Volume (тиковые) или Real Volume (реальные биржевые).
  • InpMaxBars: Ограничение глубины истории для экономии памяти и мгновенного запуска.
  • FontSizeDelta / TextDistanceDelta: Размер и вертикальный отступ цифр дельты над свечой.
  • InpColorBuy / InpColorSell / InpVolumeWidth: Кастомизация цветов и толщины баров гистограммы подвала.
  • VwapTimeFrame / VwapResetPeriod: Таймфрейм расчета VWAP и период его сброса (Daily, Weekly, Monthly, Bars ).
  • Стили, цвета и толщина линий VWAP: Полная независимая настройка для всех 5 линий канала.
  • DataSource / GlobalPeriod / GlobalCount: Настройки точности кластеров и lookback-периода профиля (например, за последние 5 дней).
  • _showMax / _showVA / _valueAreaPercent: Управление отображением, цветом и размером уровней POC и Value Area.
  • ShowLVN / LVNMaxVolumePercent / LVNLineColor: Фильтр чувствительности и настройка пробойных уровней низкого объема.
💡 Почему Quantum Delta VWAP?
Индикатор смотрит не на прошлую цену, а на текущие деньги . Объединяя горизонтальный профиль объемов с вертикальной дельтой свечей и скользящим каналом VWAP, вы получаете полное статистическое преимущество на рынке.
  • Идеально для скальпинга, интрадей-торговли и систем Smart Money.
  • Код полностью оптимизирован и не нагружает терминал.
  • Премиальный дизайн графики для темных и светлых тем.

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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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Большинство стрелочных индикаторов дают сигнал и оставляют вас самостоятельно разбираться со всем остальным. KT Alpha Hunter Arrows дает вам полный торговый план. Каждая сигнальная стрелка появляется вместе с уже готовым планом: линия входа, стоп-лосс, четыре уровня тейк-профита и живой вердикт по преимуществу, который показывает, стоит ли сейчас торговать данный символ и таймфрейм. В комплект входит Trade Manager EA, который берет на себя сопровождение сделки после вашего входа, помогая сохраня
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Индикаторы
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
Ziva LSE System
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
Индикаторы
Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
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Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Форекс и Бинарных опционов создан на основе тиковых объемов. В отличии от многих индикаторов по объемам индикатор "Super volumes" высчитывает бычьи и медвежьи объемы и выдает сигналы на преобладании каких либо из них. Если скажем в данный момент в данном диапазоне было преимущество бычьих объемов, то значит сигнал будет на Buy. Или если преобладание было медвежьих объемов, то соответственно сигнал будет на Sell. В настройках индикатора в переменной "volumes" можно как ув
Adx Rvi Signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для Форекс и Бинарных опционов написан на основе 2-х стандартных индикаторов в МТ4: ADX и RVI. Сигналы поступают при одновременных пересечениях линий обоих индикаторов. Но также в коды прописаны и реверс сигналов. Это когда сигналы преобразуются в обратном направлении. Также можно включать и отключать каждый из индикаторов. И также в RVI можно применять 2 типа сигналов: 1) Просто когда одна линия выше/ниже другой (это хорошо применять как безоткатное трендовое движение цены); и 2) Имен
Anaconda LD
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Anaconda LD" является развортным индикатором для рынка Форекс и в основном для Бинарных опционов. Алгоритм написан на основе разворотных паттернов. Лучше пользоваться им вместе с другими индикаторами для фильтрации сигналов. Хоть со стандартными в МТ4, хоть другими пользовательскими. Особенно хорошо подойтут какие либо канальные индикаторы или уровневые... На разные активы нужно подбирать свое время экспирации. Которые на разных парах составляют 1-5 баров.
Cripton
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Бинарных опционов и Форекс является разворотным индикатором. Создан и написан на основе разворотных паттернов. Рекомендуется для Бинарных опционов ставить его на график М5. Входить в сделки на 1-3 бара. На разный актив в зависимости от торговых сессий нужно подбирать свое время экспирации.  Во внешних переменных можно менять настройки. Тем самым можно как увеличивать так и уменьшать частоту сигналов. Стрелы индикатора не рисуют совсем. Так что можно верить истории. Котор
Create a cool signal
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Create a cool signal" для рынка Бинарных опционов и Форекс является своего рода конструктором своих сигналов! В котором Вы сами можете подобрать свои условия сигнала на основе 10-и прописанных в него стандартных в МТ4 индикаторов и плюс еще одного стороннего буферного индикатора, который можете добавить в переменную "buffer indicators". Делается это просто! Прописываете название своего индикатора и прописываете его номера (их найдете в разделе цветов где указаны номера до ц
Highway pro
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для Бинарных опционов и Форекс "Highway profits" основан по принципу нахождения цены за линиями канала. После того как цена выйдет за канал и постепенно начнет снова возвращаться в нее, вот тогда и появятся сигналы. Торговать таким индикатором очень легко и удобно. И им может торговать даже начинающий трейдер или трейдер с многолетним опытом. На каждый актив нужно подбирать свои настройки. Например период вычисления баров для тренда, который настраивается в переменной "A_Period". На тр
Cool volumes
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Cool volumes" создан на основе тиковых объемов на Мт4. Индикатор сам отслеживает в определенный промежуток времени (выбор таймфрейма) количество объемов на покупку или продажу. И когда происходит аномальное превышение объемов продавцов или покупателей он и выдает сигнал на продажу или покупку. В нижнем окне рисуются цветные гистограммы, где зеленый цвет показывает преобладание в данный момент покупателей, что означает потенциальный немедленный разворот на повышение в данном
Space signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Сигнальный индикатор Space signals является моей новой разработкой для торговли на рынках Форекс и Бинарных опционов. Алгоритм индикатора прописан так что он выслеживает тренд и выдает сигналы на окончании коррекционного движения цены. В настройках можно самому выставлять период сигналов. Чем больше значения в переменной "period", тем реже будут сигналы. Но они естественно будут более качественные.  Также можно самому подбирать по вкусу коды стрел на графике, расстояние от баров, их цвета и толщ
GoGo Trend signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для торговли на рынке Форекс и Бинарных опционов написан на базе стандартного индикатора Мт4 Простой Скользящей Средней. Но разница от стандартного индикатора в том что его линии перекрашиваются в разные цвета в зависимости от состояния тренда. Если цвет зеленый, то тренд на покупку. Если же красный, то на продажу. Во время изменения фазы тренда появляется звуковое оповещение наряду с буфером на графике в серединах линий. Тем самым можно определить состояние тренда на выбранном инструм
Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Индикаторы
Новый индикатор "Dynamic POC Hi Tf" создан на основе тиковых объемов. Средняя линия показывает среднюю цена за выбранный период выбранного старшего таймфрейма. Верхняя и нижние линии показываю максимум/минимум того же выбранного периода того же таймфрейма. В параметрах настройки пользователь сам по своему желанию может выбрать какой ему нужен тайм фрейм и период расчета баров. Также менять стиль, толщину и цвет каждого из линий.  В параметре "StsrtBars" можно выбрать период начала расчета баров.
Level Delta
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор Level DELTA для MetaTrader 4 (MT4) – мощный инструмент анализа объемов, который выделяется своими возможностями и точностью. Описание индикатора Индикатор Level DELTA создан для анализа объемов в отдельном окне платформы MT4. Его главная задача – выявление и отображение дивергенций, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Особенности индикатора Анализ объемов : Индикатор анализирует объемы на финансовых рынках, что позволяет видеть, как распределяю
Volume Poc Wvap
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор "Volume POC WVAP" - это революционный инструмент для трейдеров, стремящихся к глубокому анализу на различных финансовых рынках. Этот уникальный индикатор, основанный на тиковых объемах терминала MT4, предоставит вам незаменимую информацию для принятия обоснованных торговых решений на следующих рынках: Форекс, бинарные опционы, криптовалюта, спот, фьючерсы и индексы . Основные характеристики: Линия WVAP: Средние проторгованные объемы: WVAP (Weighted Volume Average Price) рассчитывает ср
Dynamic Poc Hi Tf arrow
Yerzhan Satov
Индикаторы
POC, Volume Profile, Market Profile, Volume Indicator, Dynamic POC, Tick Volume, Forex Volume Индикатор Dynamic POC Hi Tf Arrow — это надёжный инструмент анализа объёмов (volume profile, market profile, tick volume) для точного определения уровней POC и реакций цены. Dynamic POC Hi Tf arrow для MT4 Описание: Dynamic POC Hi Tf arrow — это профессиональный индикатор анализа объемов, созданный для точного определения ключевых уровней цены и направления движения рынка. Он построен на основе тиковы
Quantum Empire Grid Pro
Yerzhan Satov
Эксперты
Quantum Empire GRID PRO - Торговая система нового поколения Революционная торговая технология Quantum Empire GRID PRO представляет собой прорыв в автоматической торговле, сочетающая интеллектуальную сеточную стратегию с системой усреднения и фильтрации сигналов. После 2+ лет тестирования на реальном рынке этот советник доказал свою стабильность и прибыльность на различных классах активов. Ключевые особенности: Умная система усреднения : При закрытии серии сделок прибыль составляет в с
Volume Profile ASA
Yerzhan Satov
Индикаторы
Volume Profile ASA Профессиональный индикатор объемного анализа (Volume Profile) для MetaTrader 4 Volume Profile ASA — это современный профессиональный индикатор объемного анализа, разработанный для трейдеров, которые принимают решения на основе реальной рыночной активности, а не только движения цены. Индикатор строит Volume Profile непосредственно на графике, отображая распределение объема по ценовым уровням и позволяя быстро определить наиболее значимые зоны рынка. Volume Profile ASA автоматич
Golden Rush Robot Pro
Yerzhan Satov
Эксперты
Golden Rush Robot Pro Professional Trading System for XAUUSD (Gold) Интеллектуальный сеточный советник нового поколения, специально разработанный и оптимизированный для торговли золотом (XAUUSD). Почему именно Golden Rush Robot Pro? Большинство сеточных советников построены по одному и тому же принципу: цена движется против позиции — открывается новый ордер, затем еще один, затем следующий... Вся надежда такой системы заключается в том, что рынок рано или поздно развернется. Подобный подход с
Quantum Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Dynamic POC Hi Tf для МТ5 Описание: "Quantum Dynamic POC Hi Tf" – это уникальный индикатор, разработанный для анализа объемов торгов. Он подходит как для реальных объемов (на фьючерсных контрактах), так и для тиковых объемов (на рынке Форекс). Индикатор представляет собой канальный инструмент, состоящий из трех линий, которые динамически изменяются в зависимости от выбранного тайм-фрейма: Средняя линия : основной динамический Point of Control (POC), который отражает среднюю цену объемов.
Quqntum Delta
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор Quantum DELTA для MetaTrader 5 (MT5) – мощный инструмент анализа объемов, который выделяется своими возможностями и точностью. Описание индикатора Индикатор Quantum DELTA создан для анализа объемов в отдельном окне платформы MT5. Его главная задача – выявление и отображение дивергенций, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Особенности индикатора Анализ объемов : Индикатор анализирует объемы на финансовых рынках, что позволяет видеть, как распред
MACD Signals LTF
Yerzhan Satov
Индикаторы
Название: MACD Signals Откройте для себя индикатор MACD Signals – ваш надежный помощник в мире торговли! Описание: Индикатор "MACD Signals" предназначен для того, чтобы сделать вашу торговлю более успешной и эффективной. Он отображает сигналы на основном графике в виде ярких вертикальных линий, которые легко заметить. Вы можете настраивать цвет и толщину этих линий, чтобы они идеально соответствовали вашему стилю и предпочтениям. Особенности: Сигналы: Вертикальные линии на основном графике,
Quantum Volumes Profiles
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Volumes Profiles Quantum Volumes Profiles — это профессиональный индикатор объемного анализа для MetaTrader 5, предназначенный для поиска ключевых ценовых уровней, зон интереса крупных участников рынка и понимания реального распределения объемов внутри выбранного диапазона. Индикатор объединяет два самых востребованных инструмента объемного анализа в одном продукте: Глобальный Volume Profile — показывает распределение объемов за выбранный период. Сессионный Volume Profile — отображает пр
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