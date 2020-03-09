Golden Rush Robot Pro

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  • Yerzhan Satov
    Yerzhan Satov

    Yerzhan Satov

    4 (1)
    Приветствую! Меня зовут Yerzhan Satov и я профессиональный трейдер с обширным опытом в сфере Форекс и Бинарных опционов. Начиная с 2020 года, я активно занимаюсь разработкой собственных индикаторов, советников и торговых роботов для платформы МТ4.
    21 продукт 20 комментариев
  • Версия: 3.0
  • Активации: 5
🥇 Golden Rush Robot Pro

Professional Trading System for XAUUSD (Gold)

Интеллектуальный сеточный советник нового поколения, специально разработанный и оптимизированный для торговли золотом (XAUUSD).

Почему именно Golden Rush Robot Pro?

Большинство сеточных советников построены по одному и тому же принципу: цена движется против позиции — открывается новый ордер, затем еще один, затем следующий... Вся надежда такой системы заключается в том, что рынок рано или поздно развернется.

Подобный подход способен приносить прибыль в течение длительного времени, однако имеет серьезный недостаток — при сильном направленном движении рынка просадка начинает быстро увеличиваться, а риск торговли значительно возрастает.

Golden Rush Robot Pro создавался совершенно по другой философии.

Это не просто Grid EA и не классический мартингейл.

Это интеллектуальная система управления торговой серией, где каждая новая сделка является частью единого алгоритма, а конечная цель заключается не просто в выходе серии "в ноль", а в получении запланированного положительного финансового результата.

Разработан специально для золота (XAUUSD)

Золото считается одним из самых прибыльных и одновременно одним из самых сложных торговых инструментов.

Высокая волатильность, резкие импульсы, глубокие коррекции и повышенная чувствительность к мировым новостям требуют совершенно иного подхода к построению автоматической торговой системы.

Именно поэтому Golden Rush Robot Pro разрабатывался прежде всего для торговли XAUUSD.

Алгоритм многократно тестировался и оптимизировался именно на золоте. Все параметры, входящие в стандартную поставку советника, уже настроены для работы с этим инструментом.

После установки советник полностью готов к торговле золотом без необходимости длительной оптимизации.

При этом робот не ограничивается только XAUUSD.

Благодаря гибкой системе настроек он способен успешно работать и на валютных парах. Для этого достаточно подобрать параметры с учетом особенностей конкретного торгового инструмента.

Интеллектуальное управление торговой серией

После открытия первой позиции советник непрерывно анализирует развитие рыночной ситуации.

Если цена временно движется против сделки, алгоритм начинает формировать управляемую серию ордеров.

Каждая новая позиция становится частью единой торговой системы, внутри которой учитываются:

• общий финансовый результат серии;

• накопленные убытки отдельных сделок;

• параметры усреднения;

• текущая рыночная ситуация;

• встроенные ограничения системы управления рисками.

Когда рынок возвращается в расчетную область, советник закрывает всю серию одновременно, фиксируя общий финансовый результат.

Главная особенность алгоритма

Большинство сеточных советников стремятся лишь вывести серию сделок в небольшой плюс.

Golden Rush Robot Pro использует совершенно иной принцип.

Алгоритм рассчитывает закрытие серии таким образом, чтобы итоговая прибыль не только полностью компенсировала накопленные убытки внутри данной серии, но и превышала их.

В используемой модели целевое соотношение итоговой прибыли к накопленным убыткам составляет не менее 2 : 1, а при благоприятных рыночных условиях способно достигать 2.5 : 1.

Иными словами, цель системы — не просто восстановить предыдущие потери, а завершить торговую серию с дополнительной прибылью.

Именно этот подход является одной из ключевых особенностей Golden Rush Robot Pro.

Многоуровневая система контроля риска

При разработке советника особое внимание уделялось недостаткам классических мартингейлов.

Поэтому в алгоритм были встроены несколько независимых защитных механизмов, контролирующих работу торговой системы.

Они помогают:

✔ ограничивать развитие чрезмерной просадки;

✔ контролировать увеличение объема торговой серии;

✔ фильтровать неблагоприятные рыночные условия;

✔ снижать влияние продолжительных трендовых движений;

✔ поддерживать стабильную работу торгового алгоритма.

Такой комплексный подход позволяет значительно повысить устойчивость системы по сравнению с большинством традиционных сеточных советников.

Основные преимущества

✅ Специально разработан для торговли золотом (XAUUSD)

✅ Полностью готов к работе сразу после установки

✅ Все стандартные настройки уже оптимизированы для Gold

✅ Интеллектуальная сеточная стратегия

✅ Динамическое усреднение позиций

✅ Управление всей торговой серией как единой системой

✅ Автоматическое сопровождение всех открытых сделок

✅ Итоговая прибыль серии рассчитывается с превышением накопленных убытков

✅ Целевое соотношение прибыли к убыткам серии — от 2 : 1 до 2.5 : 1

✅ Встроенная многоуровневая система контроля риска

✅ Гибкие настройки для использования на других торговых инструментах

✅ Полностью автоматическая торговля

Для кого создан Golden Rush Robot Pro?

Этот советник станет отличным выбором для трейдеров, которые хотят автоматизировать торговлю золотом, использовать преимущества сеточной стратегии и доверить сопровождение сделок интеллектуальному алгоритму.

Стандартные настройки ориентированы именно на рынок XAUUSD, однако благодаря гибкой конфигурации робот может быть адаптирован и для других торговых инструментов после индивидуальной оптимизации.

Заключение

Golden Rush Robot Pro — это современная автоматическая торговая система, объединившая преимущества интеллектуальной сеточной стратегии, динамического управления торговыми сериями и глубокой оптимизации под рынок золота.

Если вы ищете советник, который не просто открывает сетку ордеров, а профессионально управляет всей серией сделок, стремясь завершить ее с прибылью, превышающей накопленные убытки, Golden Rush Robot Pro станет достойным выбором для вашей автоматической торговли.


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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.48 (25)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Форекс и Бинарных опционов создан на основе тиковых объемов. В отличии от многих индикаторов по объемам индикатор "Super volumes" высчитывает бычьи и медвежьи объемы и выдает сигналы на преобладании каких либо из них. Если скажем в данный момент в данном диапазоне было преимущество бычьих объемов, то значит сигнал будет на Buy. Или если преобладание было медвежьих объемов, то соответственно сигнал будет на Sell. В настройках индикатора в переменной "volumes" можно как ув
Adx Rvi Signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для Форекс и Бинарных опционов написан на основе 2-х стандартных индикаторов в МТ4: ADX и RVI. Сигналы поступают при одновременных пересечениях линий обоих индикаторов. Но также в коды прописаны и реверс сигналов. Это когда сигналы преобразуются в обратном направлении. Также можно включать и отключать каждый из индикаторов. И также в RVI можно применять 2 типа сигналов: 1) Просто когда одна линия выше/ниже другой (это хорошо применять как безоткатное трендовое движение цены); и 2) Имен
Anaconda LD
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Anaconda LD" является развортным индикатором для рынка Форекс и в основном для Бинарных опционов. Алгоритм написан на основе разворотных паттернов. Лучше пользоваться им вместе с другими индикаторами для фильтрации сигналов. Хоть со стандартными в МТ4, хоть другими пользовательскими. Особенно хорошо подойтут какие либо канальные индикаторы или уровневые... На разные активы нужно подбирать свое время экспирации. Которые на разных парах составляют 1-5 баров.
Cripton
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Бинарных опционов и Форекс является разворотным индикатором. Создан и написан на основе разворотных паттернов. Рекомендуется для Бинарных опционов ставить его на график М5. Входить в сделки на 1-3 бара. На разный актив в зависимости от торговых сессий нужно подбирать свое время экспирации.  Во внешних переменных можно менять настройки. Тем самым можно как увеличивать так и уменьшать частоту сигналов. Стрелы индикатора не рисуют совсем. Так что можно верить истории. Котор
Create a cool signal
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Create a cool signal" для рынка Бинарных опционов и Форекс является своего рода конструктором своих сигналов! В котором Вы сами можете подобрать свои условия сигнала на основе 10-и прописанных в него стандартных в МТ4 индикаторов и плюс еще одного стороннего буферного индикатора, который можете добавить в переменную "buffer indicators". Делается это просто! Прописываете название своего индикатора и прописываете его номера (их найдете в разделе цветов где указаны номера до ц
Highway pro
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для Бинарных опционов и Форекс "Highway profits" основан по принципу нахождения цены за линиями канала. После того как цена выйдет за канал и постепенно начнет снова возвращаться в нее, вот тогда и появятся сигналы. Торговать таким индикатором очень легко и удобно. И им может торговать даже начинающий трейдер или трейдер с многолетним опытом. На каждый актив нужно подбирать свои настройки. Например период вычисления баров для тренда, который настраивается в переменной "A_Period". На тр
Cool volumes
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Cool volumes" создан на основе тиковых объемов на Мт4. Индикатор сам отслеживает в определенный промежуток времени (выбор таймфрейма) количество объемов на покупку или продажу. И когда происходит аномальное превышение объемов продавцов или покупателей он и выдает сигнал на продажу или покупку. В нижнем окне рисуются цветные гистограммы, где зеленый цвет показывает преобладание в данный момент покупателей, что означает потенциальный немедленный разворот на повышение в данном
Space signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Сигнальный индикатор Space signals является моей новой разработкой для торговли на рынках Форекс и Бинарных опционов. Алгоритм индикатора прописан так что он выслеживает тренд и выдает сигналы на окончании коррекционного движения цены. В настройках можно самому выставлять период сигналов. Чем больше значения в переменной "period", тем реже будут сигналы. Но они естественно будут более качественные.  Также можно самому подбирать по вкусу коды стрел на графике, расстояние от баров, их цвета и толщ
GoGo Trend signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для торговли на рынке Форекс и Бинарных опционов написан на базе стандартного индикатора Мт4 Простой Скользящей Средней. Но разница от стандартного индикатора в том что его линии перекрашиваются в разные цвета в зависимости от состояния тренда. Если цвет зеленый, то тренд на покупку. Если же красный, то на продажу. Во время изменения фазы тренда появляется звуковое оповещение наряду с буфером на графике в серединах линий. Тем самым можно определить состояние тренда на выбранном инструм
Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Индикаторы
Новый индикатор "Dynamic POC Hi Tf" создан на основе тиковых объемов. Средняя линия показывает среднюю цена за выбранный период выбранного старшего таймфрейма. Верхняя и нижние линии показываю максимум/минимум того же выбранного периода того же таймфрейма. В параметрах настройки пользователь сам по своему желанию может выбрать какой ему нужен тайм фрейм и период расчета баров. Также менять стиль, толщину и цвет каждого из линий.  В параметре "StsrtBars" можно выбрать период начала расчета баров.
Level Delta
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор Level DELTA для MetaTrader 4 (MT4) – мощный инструмент анализа объемов, который выделяется своими возможностями и точностью. Описание индикатора Индикатор Level DELTA создан для анализа объемов в отдельном окне платформы MT4. Его главная задача – выявление и отображение дивергенций, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Особенности индикатора Анализ объемов : Индикатор анализирует объемы на финансовых рынках, что позволяет видеть, как распределяю
Volume Poc Wvap
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор "Volume POC WVAP" - это революционный инструмент для трейдеров, стремящихся к глубокому анализу на различных финансовых рынках. Этот уникальный индикатор, основанный на тиковых объемах терминала MT4, предоставит вам незаменимую информацию для принятия обоснованных торговых решений на следующих рынках: Форекс, бинарные опционы, криптовалюта, спот, фьючерсы и индексы . Основные характеристики: Линия WVAP: Средние проторгованные объемы: WVAP (Weighted Volume Average Price) рассчитывает ср
Dynamic Poc Hi Tf arrow
Yerzhan Satov
Индикаторы
POC, Volume Profile, Market Profile, Volume Indicator, Dynamic POC, Tick Volume, Forex Volume Индикатор Dynamic POC Hi Tf Arrow — это надёжный инструмент анализа объёмов (volume profile, market profile, tick volume) для точного определения уровней POC и реакций цены. Dynamic POC Hi Tf arrow для MT4 Описание: Dynamic POC Hi Tf arrow — это профессиональный индикатор анализа объемов, созданный для точного определения ключевых уровней цены и направления движения рынка. Он построен на основе тиковы
Quantum Empire Grid Pro
Yerzhan Satov
Эксперты
Quantum Empire GRID PRO - Торговая система нового поколения Революционная торговая технология Quantum Empire GRID PRO представляет собой прорыв в автоматической торговле, сочетающая интеллектуальную сеточную стратегию с системой усреднения и фильтрации сигналов. После 2+ лет тестирования на реальном рынке этот советник доказал свою стабильность и прибыльность на различных классах активов. Ключевые особенности: Умная система усреднения : При закрытии серии сделок прибыль составляет в с
Volume Profile ASA
Yerzhan Satov
Индикаторы
Volume Profile ASA Профессиональный индикатор объемного анализа (Volume Profile) для MetaTrader 4 Volume Profile ASA — это современный профессиональный индикатор объемного анализа, разработанный для трейдеров, которые принимают решения на основе реальной рыночной активности, а не только движения цены. Индикатор строит Volume Profile непосредственно на графике, отображая распределение объема по ценовым уровням и позволяя быстро определить наиболее значимые зоны рынка. Volume Profile ASA автоматич
Quantum Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Dynamic POC Hi Tf для МТ5 Описание: "Quantum Dynamic POC Hi Tf" – это уникальный индикатор, разработанный для анализа объемов торгов. Он подходит как для реальных объемов (на фьючерсных контрактах), так и для тиковых объемов (на рынке Форекс). Индикатор представляет собой канальный инструмент, состоящий из трех линий, которые динамически изменяются в зависимости от выбранного тайм-фрейма: Средняя линия : основной динамический Point of Control (POC), который отражает среднюю цену объемов.
Quqntum Delta
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор Quantum DELTA для MetaTrader 5 (MT5) – мощный инструмент анализа объемов, который выделяется своими возможностями и точностью. Описание индикатора Индикатор Quantum DELTA создан для анализа объемов в отдельном окне платформы MT5. Его главная задача – выявление и отображение дивергенций, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Особенности индикатора Анализ объемов : Индикатор анализирует объемы на финансовых рынках, что позволяет видеть, как распред
MACD Signals LTF
Yerzhan Satov
Индикаторы
Название: MACD Signals Откройте для себя индикатор MACD Signals – ваш надежный помощник в мире торговли! Описание: Индикатор "MACD Signals" предназначен для того, чтобы сделать вашу торговлю более успешной и эффективной. Он отображает сигналы на основном графике в виде ярких вертикальных линий, которые легко заметить. Вы можете настраивать цвет и толщину этих линий, чтобы они идеально соответствовали вашему стилю и предпочтениям. Особенности: Сигналы: Вертикальные линии на основном графике,
Quantum Volumes Profiles
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Volumes Profiles Quantum Volumes Profiles — это профессиональный индикатор объемного анализа для MetaTrader 5, предназначенный для поиска ключевых ценовых уровней, зон интереса крупных участников рынка и понимания реального распределения объемов внутри выбранного диапазона. Индикатор объединяет два самых востребованных инструмента объемного анализа в одном продукте: Глобальный Volume Profile — показывает распределение объемов за выбранный период. Сессионный Volume Profile — отображает пр
Quantum Delta VWAP
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Delta VWAP — Профессиональный Анализ Объемов и Order Flow Quantum Delta VWAP — это мощный индикатор нового поколения для MetaTrader 5, разработанный для интрадей-скальпинга и систем Smart Money (SMC/ICT). Благодаря скоростному движку Canvas с двойным шлюзом кэширования, он выводит объемы на экран в реальном времени без задержек, лагов и мерцания . Индикатор идеально подходит для торговли золотом (XAUUSD), валютами, индексами и криптой, позволяя наглядно видеть действия крупных игроко
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