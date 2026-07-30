Quantum Volumes Profiles
- Индикаторы
-
Yerzhan SatovПриветствую! Меня зовут Yerzhan Satov и я профессиональный трейдер с обширным опытом в сфере Форекс и Бинарных опционов. Начиная с 2020 года, я активно занимаюсь разработкой собственных индикаторов, советников и торговых роботов для платформы МТ4.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Quantum Volumes Profiles
Quantum Volumes Profiles — это профессиональный индикатор объемного анализа для MetaTrader 5, предназначенный для поиска ключевых ценовых уровней, зон интереса крупных участников рынка и понимания реального распределения объемов внутри выбранного диапазона.
Индикатор объединяет два самых востребованных инструмента объемного анализа в одном продукте:
- Глобальный Volume Profile — показывает распределение объемов за выбранный период.
- Сессионный Volume Profile — отображает профиль объема только текущей торговой сессии или выбранного диапазона.
Благодаря этому трейдер получает полную картину рынка: где находятся долгосрочные зоны накопления крупных игроков и как распределяются объемы внутри текущей торговой сессии.
Поддержка двух типов объемов
Quantum Volumes Profiles способен работать с двумя источниками данных:
- Тиковые объемы (Tick Volume) — доступны у любого брокера и подходят для большинства торговых инструментов.
- Реальные биржевые объемы (Real Volume) — используются там, где брокер предоставляет реальные данные биржи.
Это позволяет применять индикатор практически на любых рынках и получать максимально точную информацию там, где реальные объемы доступны.
Что показывает индикатор
Quantum Volumes Profiles помогает определить:
✔ зоны максимального интереса участников рынка;
✔ области накопления и распределения;
✔ сильные уровни поддержки и сопротивления;
✔ уровни, от которых цена чаще всего разворачивается;
✔ области, где рынок находился дольше всего;
✔ наиболее вероятные зоны продолжения или разворота движения.
Индикатор позволяет видеть объемные интересы всего анализируемого диапазона, а не только движение цены. Это помогает понять, где действительно происходила активная борьба покупателей и продавцов.
Основные возможности
- Глобальный профиль объема.
- Сессионный профиль объема.
- Работа с тиковыми объемами.
- Поддержка реальных объемов (при наличии у брокера).
- Автоматический расчет Point Of Control (POC).
- Построение Value Area (VAH/VAL).
- Настраиваемая ширина профилей.
- Различные стили отображения.
- Гибкие настройки цветов.
- Высокая скорость работы.
- Оптимизированный алгоритм построения.
- Корректная работа при масштабировании графика.
Для кого предназначен индикатор
Quantum Volumes Profiles подойдет трейдерам, использующим:
- Price Action;
- Smart Money Concept (SMC);
- ICT;
- Volume Trading;
- Order Flow;
- торговлю от уровней;
- внутридневную торговлю;
- свинг-трейдинг.
На каких инструментах работает
Индикатор можно использовать практически на любых рынках:
- Forex;
- Gold (XAUUSD);
- Silver;
- Индексы;
- Нефть;
- Акции;
- Фьючерсы;
- Криптовалюты.
Преимущества Quantum Volumes Profiles
В отличие от многих аналогичных решений, Quantum Volumes Profiles ориентирован не только на информативность, но и на производительность. Алгоритмы оптимизированы для быстрой обработки больших объемов исторических данных, благодаря чему индикатор работает плавно даже при построении крупных глобальных профилей.
Если вы ищете быстрый, удобный и функциональный инструмент для объемного анализа, который объединяет глобальные и сессионные Volume Profile в одном индикаторе и поддерживает как тиковые, так и реальные объемы, то Quantum Volumes Profiles станет надежным помощником в ежедневной торговле.