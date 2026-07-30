Quantum Volumes Profiles

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  • Yerzhan Satov
    Yerzhan Satov

    Yerzhan Satov

    4 (1)
    Приветствую! Меня зовут Yerzhan Satov и я профессиональный трейдер с обширным опытом в сфере Форекс и Бинарных опционов. Начиная с 2020 года, я активно занимаюсь разработкой собственных индикаторов, советников и торговых роботов для платформы МТ4.
    21 продукт 20 комментариев
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Quantum Volumes Profiles

Quantum Volumes Profiles — это профессиональный индикатор объемного анализа для MetaTrader 5, предназначенный для поиска ключевых ценовых уровней, зон интереса крупных участников рынка и понимания реального распределения объемов внутри выбранного диапазона.

Индикатор объединяет два самых востребованных инструмента объемного анализа в одном продукте:

  • Глобальный Volume Profile — показывает распределение объемов за выбранный период.
  • Сессионный Volume Profile — отображает профиль объема только текущей торговой сессии или выбранного диапазона.

Благодаря этому трейдер получает полную картину рынка: где находятся долгосрочные зоны накопления крупных игроков и как распределяются объемы внутри текущей торговой сессии.

Поддержка двух типов объемов

Quantum Volumes Profiles способен работать с двумя источниками данных:

  • Тиковые объемы (Tick Volume) — доступны у любого брокера и подходят для большинства торговых инструментов.
  • Реальные биржевые объемы (Real Volume) — используются там, где брокер предоставляет реальные данные биржи.

Это позволяет применять индикатор практически на любых рынках и получать максимально точную информацию там, где реальные объемы доступны.

Что показывает индикатор

Quantum Volumes Profiles помогает определить:

✔ зоны максимального интереса участников рынка;

✔ области накопления и распределения;

✔ сильные уровни поддержки и сопротивления;

✔ уровни, от которых цена чаще всего разворачивается;

✔ области, где рынок находился дольше всего;

✔ наиболее вероятные зоны продолжения или разворота движения.

Индикатор позволяет видеть объемные интересы всего анализируемого диапазона, а не только движение цены. Это помогает понять, где действительно происходила активная борьба покупателей и продавцов.

Основные возможности

  • Глобальный профиль объема.
  • Сессионный профиль объема.
  • Работа с тиковыми объемами.
  • Поддержка реальных объемов (при наличии у брокера).
  • Автоматический расчет Point Of Control (POC).
  • Построение Value Area (VAH/VAL).
  • Настраиваемая ширина профилей.
  • Различные стили отображения.
  • Гибкие настройки цветов.
  • Высокая скорость работы.
  • Оптимизированный алгоритм построения.
  • Корректная работа при масштабировании графика.

Для кого предназначен индикатор

Quantum Volumes Profiles подойдет трейдерам, использующим:

  • Price Action;
  • Smart Money Concept (SMC);
  • ICT;
  • Volume Trading;
  • Order Flow;
  • торговлю от уровней;
  • внутридневную торговлю;
  • свинг-трейдинг.

На каких инструментах работает

Индикатор можно использовать практически на любых рынках:

  • Forex;
  • Gold (XAUUSD);
  • Silver;
  • Индексы;
  • Нефть;
  • Акции;
  • Фьючерсы;
  • Криптовалюты.

Преимущества Quantum Volumes Profiles

В отличие от многих аналогичных решений, Quantum Volumes Profiles ориентирован не только на информативность, но и на производительность. Алгоритмы оптимизированы для быстрой обработки больших объемов исторических данных, благодаря чему индикатор работает плавно даже при построении крупных глобальных профилей.

Если вы ищете быстрый, удобный и функциональный инструмент для объемного анализа, который объединяет глобальные и сессионные Volume Profile в одном индикаторе и поддерживает как тиковые, так и реальные объемы, то Quantum Volumes Profiles станет надежным помощником в ежедневной торговле.


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Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
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Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Форекс и Бинарных опционов создан на основе тиковых объемов. В отличии от многих индикаторов по объемам индикатор "Super volumes" высчитывает бычьи и медвежьи объемы и выдает сигналы на преобладании каких либо из них. Если скажем в данный момент в данном диапазоне было преимущество бычьих объемов, то значит сигнал будет на Buy. Или если преобладание было медвежьих объемов, то соответственно сигнал будет на Sell. В настройках индикатора в переменной "volumes" можно как ув
Adx Rvi Signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для Форекс и Бинарных опционов написан на основе 2-х стандартных индикаторов в МТ4: ADX и RVI. Сигналы поступают при одновременных пересечениях линий обоих индикаторов. Но также в коды прописаны и реверс сигналов. Это когда сигналы преобразуются в обратном направлении. Также можно включать и отключать каждый из индикаторов. И также в RVI можно применять 2 типа сигналов: 1) Просто когда одна линия выше/ниже другой (это хорошо применять как безоткатное трендовое движение цены); и 2) Имен
Anaconda LD
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Anaconda LD" является развортным индикатором для рынка Форекс и в основном для Бинарных опционов. Алгоритм написан на основе разворотных паттернов. Лучше пользоваться им вместе с другими индикаторами для фильтрации сигналов. Хоть со стандартными в МТ4, хоть другими пользовательскими. Особенно хорошо подойтут какие либо канальные индикаторы или уровневые... На разные активы нужно подбирать свое время экспирации. Которые на разных парах составляют 1-5 баров.
Cripton
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Бинарных опционов и Форекс является разворотным индикатором. Создан и написан на основе разворотных паттернов. Рекомендуется для Бинарных опционов ставить его на график М5. Входить в сделки на 1-3 бара. На разный актив в зависимости от торговых сессий нужно подбирать свое время экспирации.  Во внешних переменных можно менять настройки. Тем самым можно как увеличивать так и уменьшать частоту сигналов. Стрелы индикатора не рисуют совсем. Так что можно верить истории. Котор
Create a cool signal
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Create a cool signal" для рынка Бинарных опционов и Форекс является своего рода конструктором своих сигналов! В котором Вы сами можете подобрать свои условия сигнала на основе 10-и прописанных в него стандартных в МТ4 индикаторов и плюс еще одного стороннего буферного индикатора, который можете добавить в переменную "buffer indicators". Делается это просто! Прописываете название своего индикатора и прописываете его номера (их найдете в разделе цветов где указаны номера до ц
Highway pro
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для Бинарных опционов и Форекс "Highway profits" основан по принципу нахождения цены за линиями канала. После того как цена выйдет за канал и постепенно начнет снова возвращаться в нее, вот тогда и появятся сигналы. Торговать таким индикатором очень легко и удобно. И им может торговать даже начинающий трейдер или трейдер с многолетним опытом. На каждый актив нужно подбирать свои настройки. Например период вычисления баров для тренда, который настраивается в переменной "A_Period". На тр
Cool volumes
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Cool volumes" создан на основе тиковых объемов на Мт4. Индикатор сам отслеживает в определенный промежуток времени (выбор таймфрейма) количество объемов на покупку или продажу. И когда происходит аномальное превышение объемов продавцов или покупателей он и выдает сигнал на продажу или покупку. В нижнем окне рисуются цветные гистограммы, где зеленый цвет показывает преобладание в данный момент покупателей, что означает потенциальный немедленный разворот на повышение в данном
Space signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Сигнальный индикатор Space signals является моей новой разработкой для торговли на рынках Форекс и Бинарных опционов. Алгоритм индикатора прописан так что он выслеживает тренд и выдает сигналы на окончании коррекционного движения цены. В настройках можно самому выставлять период сигналов. Чем больше значения в переменной "period", тем реже будут сигналы. Но они естественно будут более качественные.  Также можно самому подбирать по вкусу коды стрел на графике, расстояние от баров, их цвета и толщ
GoGo Trend signals
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор для торговли на рынке Форекс и Бинарных опционов написан на базе стандартного индикатора Мт4 Простой Скользящей Средней. Но разница от стандартного индикатора в том что его линии перекрашиваются в разные цвета в зависимости от состояния тренда. Если цвет зеленый, то тренд на покупку. Если же красный, то на продажу. Во время изменения фазы тренда появляется звуковое оповещение наряду с буфером на графике в серединах линий. Тем самым можно определить состояние тренда на выбранном инструм
Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Индикаторы
Новый индикатор "Dynamic POC Hi Tf" создан на основе тиковых объемов. Средняя линия показывает среднюю цена за выбранный период выбранного старшего таймфрейма. Верхняя и нижние линии показываю максимум/минимум того же выбранного периода того же таймфрейма. В параметрах настройки пользователь сам по своему желанию может выбрать какой ему нужен тайм фрейм и период расчета баров. Также менять стиль, толщину и цвет каждого из линий.  В параметре "StsrtBars" можно выбрать период начала расчета баров.
Level Delta
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор Level DELTA для MetaTrader 4 (MT4) – мощный инструмент анализа объемов, который выделяется своими возможностями и точностью. Описание индикатора Индикатор Level DELTA создан для анализа объемов в отдельном окне платформы MT4. Его главная задача – выявление и отображение дивергенций, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Особенности индикатора Анализ объемов : Индикатор анализирует объемы на финансовых рынках, что позволяет видеть, как распределяю
Volume Poc Wvap
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор "Volume POC WVAP" - это революционный инструмент для трейдеров, стремящихся к глубокому анализу на различных финансовых рынках. Этот уникальный индикатор, основанный на тиковых объемах терминала MT4, предоставит вам незаменимую информацию для принятия обоснованных торговых решений на следующих рынках: Форекс, бинарные опционы, криптовалюта, спот, фьючерсы и индексы . Основные характеристики: Линия WVAP: Средние проторгованные объемы: WVAP (Weighted Volume Average Price) рассчитывает ср
Dynamic Poc Hi Tf arrow
Yerzhan Satov
Индикаторы
POC, Volume Profile, Market Profile, Volume Indicator, Dynamic POC, Tick Volume, Forex Volume Индикатор Dynamic POC Hi Tf Arrow — это надёжный инструмент анализа объёмов (volume profile, market profile, tick volume) для точного определения уровней POC и реакций цены. Dynamic POC Hi Tf arrow для MT4 Описание: Dynamic POC Hi Tf arrow — это профессиональный индикатор анализа объемов, созданный для точного определения ключевых уровней цены и направления движения рынка. Он построен на основе тиковы
Quantum Empire Grid Pro
Yerzhan Satov
Эксперты
Quantum Empire GRID PRO - Торговая система нового поколения Революционная торговая технология Quantum Empire GRID PRO представляет собой прорыв в автоматической торговле, сочетающая интеллектуальную сеточную стратегию с системой усреднения и фильтрации сигналов. После 2+ лет тестирования на реальном рынке этот советник доказал свою стабильность и прибыльность на различных классах активов. Ключевые особенности: Умная система усреднения : При закрытии серии сделок прибыль составляет в с
Volume Profile ASA
Yerzhan Satov
Индикаторы
Volume Profile ASA Профессиональный индикатор объемного анализа (Volume Profile) для MetaTrader 4 Volume Profile ASA — это современный профессиональный индикатор объемного анализа, разработанный для трейдеров, которые принимают решения на основе реальной рыночной активности, а не только движения цены. Индикатор строит Volume Profile непосредственно на графике, отображая распределение объема по ценовым уровням и позволяя быстро определить наиболее значимые зоны рынка. Volume Profile ASA автоматич
Golden Rush Robot Pro
Yerzhan Satov
Эксперты
Golden Rush Robot Pro Professional Trading System for XAUUSD (Gold) Интеллектуальный сеточный советник нового поколения, специально разработанный и оптимизированный для торговли золотом (XAUUSD). Почему именно Golden Rush Robot Pro? Большинство сеточных советников построены по одному и тому же принципу: цена движется против позиции — открывается новый ордер, затем еще один, затем следующий... Вся надежда такой системы заключается в том, что рынок рано или поздно развернется. Подобный подход с
Quantum Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Dynamic POC Hi Tf для МТ5 Описание: "Quantum Dynamic POC Hi Tf" – это уникальный индикатор, разработанный для анализа объемов торгов. Он подходит как для реальных объемов (на фьючерсных контрактах), так и для тиковых объемов (на рынке Форекс). Индикатор представляет собой канальный инструмент, состоящий из трех линий, которые динамически изменяются в зависимости от выбранного тайм-фрейма: Средняя линия : основной динамический Point of Control (POC), который отражает среднюю цену объемов.
Quqntum Delta
Yerzhan Satov
Индикаторы
Индикатор Quantum DELTA для MetaTrader 5 (MT5) – мощный инструмент анализа объемов, который выделяется своими возможностями и точностью. Описание индикатора Индикатор Quantum DELTA создан для анализа объемов в отдельном окне платформы MT5. Его главная задача – выявление и отображение дивергенций, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Особенности индикатора Анализ объемов : Индикатор анализирует объемы на финансовых рынках, что позволяет видеть, как распред
MACD Signals LTF
Yerzhan Satov
Индикаторы
Название: MACD Signals Откройте для себя индикатор MACD Signals – ваш надежный помощник в мире торговли! Описание: Индикатор "MACD Signals" предназначен для того, чтобы сделать вашу торговлю более успешной и эффективной. Он отображает сигналы на основном графике в виде ярких вертикальных линий, которые легко заметить. Вы можете настраивать цвет и толщину этих линий, чтобы они идеально соответствовали вашему стилю и предпочтениям. Особенности: Сигналы: Вертикальные линии на основном графике,
Quantum Delta VWAP
Yerzhan Satov
Индикаторы
Quantum Delta VWAP — Профессиональный Анализ Объемов и Order Flow Quantum Delta VWAP — это мощный индикатор нового поколения для MetaTrader 5, разработанный для интрадей-скальпинга и систем Smart Money (SMC/ICT). Благодаря скоростному движку Canvas с двойным шлюзом кэширования, он выводит объемы на экран в реальном времени без задержек, лагов и мерцания . Индикатор идеально подходит для торговли золотом (XAUUSD), валютами, индексами и криптой, позволяя наглядно видеть действия крупных игроко
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