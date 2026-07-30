Quantum Volumes Profiles

Quantum Volumes Profiles — это профессиональный индикатор объемного анализа для MetaTrader 5, предназначенный для поиска ключевых ценовых уровней, зон интереса крупных участников рынка и понимания реального распределения объемов внутри выбранного диапазона.

Индикатор объединяет два самых востребованных инструмента объемного анализа в одном продукте:

Глобальный Volume Profile — показывает распределение объемов за выбранный период.

— показывает распределение объемов за выбранный период. Сессионный Volume Profile — отображает профиль объема только текущей торговой сессии или выбранного диапазона.

Благодаря этому трейдер получает полную картину рынка: где находятся долгосрочные зоны накопления крупных игроков и как распределяются объемы внутри текущей торговой сессии.

Поддержка двух типов объемов

Quantum Volumes Profiles способен работать с двумя источниками данных:

Тиковые объемы (Tick Volume) — доступны у любого брокера и подходят для большинства торговых инструментов.

— доступны у любого брокера и подходят для большинства торговых инструментов. Реальные биржевые объемы (Real Volume) — используются там, где брокер предоставляет реальные данные биржи.

Это позволяет применять индикатор практически на любых рынках и получать максимально точную информацию там, где реальные объемы доступны.

Что показывает индикатор

Quantum Volumes Profiles помогает определить:

✔ зоны максимального интереса участников рынка;

✔ области накопления и распределения;

✔ сильные уровни поддержки и сопротивления;

✔ уровни, от которых цена чаще всего разворачивается;

✔ области, где рынок находился дольше всего;

✔ наиболее вероятные зоны продолжения или разворота движения.

Индикатор позволяет видеть объемные интересы всего анализируемого диапазона, а не только движение цены. Это помогает понять, где действительно происходила активная борьба покупателей и продавцов.

Основные возможности

Глобальный профиль объема.

Сессионный профиль объема.

Работа с тиковыми объемами.

Поддержка реальных объемов (при наличии у брокера).

Автоматический расчет Point Of Control (POC).

Построение Value Area (VAH/VAL).

Настраиваемая ширина профилей.

Различные стили отображения.

Гибкие настройки цветов.

Высокая скорость работы.

Оптимизированный алгоритм построения.

Корректная работа при масштабировании графика.

Для кого предназначен индикатор

Quantum Volumes Profiles подойдет трейдерам, использующим:

Price Action;

Smart Money Concept (SMC);

ICT;

Volume Trading;

Order Flow;

торговлю от уровней;

внутридневную торговлю;

свинг-трейдинг.

На каких инструментах работает

Индикатор можно использовать практически на любых рынках:

Forex;

Gold (XAUUSD);

Silver;

Индексы;

Нефть;

Акции;

Фьючерсы;

Криптовалюты.

Преимущества Quantum Volumes Profiles

В отличие от многих аналогичных решений, Quantum Volumes Profiles ориентирован не только на информативность, но и на производительность. Алгоритмы оптимизированы для быстрой обработки больших объемов исторических данных, благодаря чему индикатор работает плавно даже при построении крупных глобальных профилей.

Если вы ищете быстрый, удобный и функциональный инструмент для объемного анализа, который объединяет глобальные и сессионные Volume Profile в одном индикаторе и поддерживает как тиковые, так и реальные объемы, то Quantum Volumes Profiles станет надежным помощником в ежедневной торговле.