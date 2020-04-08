Fine Timeframes — индикатор субминутных таймфреймов для МТ5. Индикатор создает графики с интервалами 1-30 секунд, открывая доступ к рыночным движениям, которые остаются незаметными на минутных и часовых графиках, и сохраняя при этом всю функциональность торговли: вы можете открывать и закрывать позиции так же, как на стандартных таймфреймах.

Fine Timeframes работает только на живых тиках и не предназначен для тестера стратегий — скачайте демо-версию и протестируйте индикатор в реальных рыночных условиях на EURUSD и AUDUSD.

Ключевые возможности

• Диапазон от 1 секунды до 30 секунд, переключение между таймфреймами одним кликом.

• Полноценная торговля прямо с графика: Fine Timeframes не блокирует встроенный функционал терминала — вы можете открывать сделки, выставлять отложенные ордера и управлять позициями стандартными кнопками МТ5 прямо с секундного графика, как на любом обычном таймфрейме.

• Гибкая настройка отображения: 3 типа графиков (свечи, бары, линии), 4 цветовые схемы.

Сценарии использования

• Торговля на новостях — ловите импульсные движения в первые секунды после выхода важных данных.

• Точный вход/выход — находите оптимальные точки на сверхкоротких интервалах, недоступных на стандартных таймфреймах.

• Анализ микроструктуры рынка — изучайте поведение цены в мельчайших деталях перед принятием решения.

• Скальпинг — идеальный инструмент для сверхбыстрой торговли с минимальными целями, где важна каждая секунда.

Технические особенности и рекомендации

• Индикатор работает с текущими рыночными данными в режиме реального времени. Настройте требуемую глубину визуализации через параметр "History depth, hours". При увеличении значения параметра убедитесь, что у брокера доступна соответствующая история тиков, и учитывайте возможное влияние на производительность.

• Программа фиксирует вертикальный масштаб графика так, чтобы в поле зрения всегда оставались все секундные свечи. Используйте настройку "Top/bottom price margin, %" для управления вертикальным масштабом графика.

Fine Timeframes — это профессиональный инструмент для трейдеров, которым важна каждая секунда на рынке. Ловите движения, которые пропускают 99% трейдеров — и превращайте скорость в устойчивое преимущество.

Обратная связь, пожелания и отзывы о работе индикатора приветствуются. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь — обращайтесь в чат.