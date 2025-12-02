Fine Timeframes est un indicateur de période inférieure à la minute pour MT5. Il crée des graphiques avec des intervalles de 1 à 30 secondes, vous donnant accès aux mouvements du marché qui restent invisibles sur les graphiques à la minute et à l'heure, tout en préservant l'intégralité des fonctionnalités de trading : vous pouvez ouvrir et fermer des positions comme sur les périodes standard.

Fine Timeframes fonctionne uniquement sur les ticks en temps réel et n'est pas conçu pour le testeur de stratégie ; téléchargez la version de démonstration et testez l'indicateur dans des conditions de marché réelles sur les paires EURUSD et AUDUSD.

Caractéristiques principales

• Plage de 1 à 30 secondes, avec possibilité de basculer entre les différentes durées en un clic.

• Trading complet directement depuis le graphique : Fine Timeframes ne bloque aucune fonction intégrée du terminal ; vous pouvez ouvrir des transactions, passer des ordres en attente et gérer vos positions à l’aide des commandes standard de MT5 directement sur le graphique en secondes, comme sur n’importe quelle unité de temps classique.

• Paramètres d'affichage flexibles : 3 types de graphiques (bougies, barres, lignes), 4 schémas de couleurs.

Cas d'utilisation

• Trading sur l'actualité — profiter des mouvements impulsifs dans les premières secondes suivant la publication d'informations économiques importantes.

• Points d’entrée/sortie précis — trouvez les points optimaux sur des intervalles ultra-courts qui ne sont pas disponibles sur les échelles de temps standard.

• Analyse de la microstructure du marché — étudier le comportement des prix dans les moindres détails avant de prendre une décision.

• Le scalping — un outil idéal pour le trading ultra-rapide avec des objectifs minimaux, où chaque seconde compte.

Détails techniques et recommandations

Cet indicateur fonctionne avec les données de marché en temps réel. Définissez la profondeur de visualisation souhaitée à l'aide du paramètre « Profondeur de l'historique, heures » . Si vous augmentez cette valeur, assurez-vous que votre courtier fournit un historique de ticks suffisant et tenez compte de l'impact potentiel sur les performances.

Le programme verrouille l'échelle verticale afin que toutes les bougies basées sur les secondes restent visibles. Utilisez le paramètre « Marge de prix haut/bas , % » pour contrôler l'échelle verticale du graphique.

Fine Timeframes est un outil professionnel destiné aux traders qui valorisent chaque seconde sur le marché. Saisissez les mouvements que 99 % des traders manquent et transformez la rapidité en un avantage durable.

Vos commentaires, suggestions et retours d'expérience sont les bienvenus. Pour toute question ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter par chat.