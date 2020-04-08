Fine Timeframes 是 MT5 的一个亚分钟时间框架指标。它创建 1 到 30 秒间隔的图表，让您能够看到在分钟和小时图表上不可见的市场波动，同时保留完整的交易功能：您可以像在标准时间框架上一样开仓和平仓。

主要特点

• 时间范围从 1 秒到 30 秒，一键即可在不同时间范围之间切换。

• 直接从图表进行完整交易：精细时间框架不会阻止任何内置终端功能——您可以像在任何常规时间框架上一样，直接在基于秒的图表上使用标准的 MT5 控件开仓、下挂单和管理仓位。

• 灵活的显示设置：3 种图表类型（蜡烛图、柱状图、折线图），4 种配色方案。

用例

• 新闻交易——捕捉重要经济数据发布后最初几秒钟的冲动性波动。

• 精确的入场/出场点——在标准时间框架内无法获得的超短时间间隔内找到最佳点位。

• 市场微观结构分析——在做出决策之前，对价格行为进行最细致的研究。

• 超短线交易——是目标金额极低、交易速度极快的理想工具，因为每一秒都至关重要。

技术细节和建议

• 该指标使用实时市场数据运行。使用“历史深度（小时）”参数设置所需的可视化深度。如果增加此值，请确保您的经纪商提供足够的逐笔成交历史记录，并考虑其对性能的潜在影响。

• 该程序锁定纵轴刻度，使所有以秒为单位的K线始终可见。使用“顶部/底部价格差，%”设置来控制图表的纵轴刻度。

Fine Timeframes 是一款专业工具，专为那些珍惜市场每一秒的交易者而设计。它能捕捉到 99% 的交易者错过的市场走势，并将速度转化为可持续的优势。

欢迎提供反馈、建议和用户体验分享。如有任何疑问或需要帮助，请随时在聊天中联系我。