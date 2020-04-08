Fine Timeframes

Fine Timeframes 是 MT5 的一个亚分钟时间框架指标。它创建 1 到 30 秒间隔的图表，让您能够看到在分钟和小时图表上不可见的市场波动，同时保留完整的交易功能：您可以像在标准时间框架上一样开仓和平仓。

精细时间框架仅适用于实时报价，不适用于策略测试器—— 下载演示版本，在欧元/美元和澳元/美元的真实市场条件下测试该指标。

主要特点

• 时间范围从 1 秒到 30 秒，一键即可在不同时间范围之间切换。

• 直接从图表进行完整交易：精细时间框架不会阻止任何内置终端功能——您可以像在任何常规时间框架上一样，直接在基于秒的图表上使用标准的 MT5 控件开仓、下挂单和管理仓位。

• 灵活的显示设置：3 种图表类型（蜡烛图、柱状图、折线图），4 种配色方案。


用例

• 新闻交易——捕捉重要经济数据发布后最初几秒钟的冲动性波动。

• 精确的入场/出场点——在标准时间框架内无法获得的超短时间间隔内找到最佳点位。

• 市场微观结构分析——在做出决策之前，对价格行为进行最细致的研究。

• 超短线交易——是目标金额极低、交易速度极快的理想工具，因为每一秒都至关重要。


技术细节和建议

• 该指标使用实时市场数据运行。使用“历史深度（小时）”参数设置所需的可视化深度。如果增加此值，请确保您的经纪商提供足够的逐笔成交历史记录，并考虑其对性能的潜在影响。

• 该程序锁定纵轴刻度，使所有以秒为单位的K线始终可见。使用“顶部/底部价格差，%”设置来控制图表的纵轴刻度。


Fine Timeframes 是一款专业工具，专为那些珍惜市场每一秒的交易者而设计。它能捕捉到 99% 的交易者错过的市场走势，并将速度转化为可持续的优势。

欢迎提供反馈、建议和用户体验分享。如有任何疑问或需要帮助，请随时在聊天中联系我。

推荐产品
Ticker
Pawel Pel
指标
The indicator displays the total number of ticks during the formation of a single bar. It can be used to analyze market activity in financial trading. Peaks and troughs of the indicator effectively highlight potential reversal points in price movements. This tool is particularly useful for traders seeking to identify periods of high volatility, allowing them to make informed decisions based on tick volume patterns. By observing changes in tick frequency, traders can gain insights into market se
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
专家
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
Market Structure Break Order Block
Quang Huy Quach
指标
Indicator Guide: Key Price Levels & Structure Shifts 1. Description The indicator is a technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform. It is designed to automatically identify specific price movements and to highlight corresponding price zones based on preceding price action. This provides a visualization of key price areas according to the indicator's internal logic. 2. Visual Elements & Their Identification The indicator identifies and draws several types of visual elements on the chart
FREE
Bulls and Bears Power MT5
Diego Arribas Lopez
指标
[ MT4 Version ] Bulls and Bears Power Bulls and Bears Power is an indicator that clearly highlights if bulls or bears are currently in control of the market. A price movement started with high Bulls control in the market can indicate the beginning of a new trend movement. The relative indicator power between price peaks also indicates if the movement is losing strength and might foresee a significant correction or a trend reversal. Bulls and Bears Power indicator offers a clear and simplified vi
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.64 (14)
指标
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
Switcher Dashboard
Emanuel L John
指标
Take control of your trading workspace with the Switcher Dashboard – a smart and efficient tool that auto-detects all open charts (Forex, VIX, stocks) and turns them into neatly organized, color-coded buttons for instant chart switching.  Key Features: One-click chart navigation – Seamlessly switch between charts with a single click. Trend visualization – Instantly identify bullish or bearish conditions with clear color cues. Flexible layout options – Choose from 4 customizable views (left, righ
FREE
Gravity Bands MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
指标
Gravity Bands A powerful all-in-one market structure, momentum, and trend framework for any intraday trader. The Gravity Bands Indicator is designed for traders who want clarity — not noise. Whether you scalp or day-trade, this tool gives you a clean visual structure of the market: Where the trend is Where momentum is accelerating Where structure shifts happen Where price is fair or extendedWhen sessions activate and volatility begins It does not predict the market. It reveals the market. Gravit
Navigators
Ivan Simonika
指标
Navigators is a great tool for detecting peaks and valleys on a chart. This indicator uses a modified peak and trough detection algorithm. This algorithm includes the Fractals indicator and the ZigZag indicator. This tool should be used to analyze peaks and valleys, as well as to detect patterns, or for other purposes. You can use this powerful tool for your own purposes at your own risk.
Weighted Trend Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex MT5 加权趋势直方图指标，无需重绘。 - 加权趋势直方图指标比任何标准移动平均线交叉指标都更加高效。 - 它专注于偏向趋势策略的交易者。 - 指标有两种颜色：黄色代表看跌下行趋势，绿色代表看涨上行趋势（可在设置中更改颜色）。 - 提供移动端和 PC 端警报。 - 此指标可与其他交易方法结合使用，例如价格行为、剥头皮交易、动量交易和其他指标。 ............................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
AnalyticalDashboard
Ramesh Maharjan
指标
分析仪表盘是一个指标，用于分析您过去和当前的交易，并生成分析仪表盘，您可以通过附加的饼图查看详细信息。 主要考虑四类分析：1）业绩指标；2）交易行为指标；3）执行质量指标；4）持仓水平指标。 这四项通用分析指标已进一步细分为以下更具体的指标。 业绩指标： 毛利润 毛亏损 总盈利因子 总预期收益 总胜率 平均风险回报比 最大回撤 最大涨幅 所有这些指标均以图表形式显示，并借助饼图进行展示。 交易行为指标： 总交易次数 总盈利次数 总亏损次数 平均持仓时间 平均交易规模 触发止损的交易次数 触发止盈的交易次数 手动止损次数 除平均交易规模外，其他指标均以图表形式显示。 执行质量指标： 平均滑点 平均入场点差 平均出场点差 总佣金+隔夜利息 对毛利润的影响 对毛亏损的影响 这些指标以饼图形式呈现，方便进行图表细分。滑点和点差需要历史数据才能计算，因此如果您需要所有指标的准确性，则需要在策略测试器中运行图表，以便下载历史数据。 持仓层面指标： 未平仓头寸总数 未平仓盈利总数 未平仓亏损总数
FREE
Logo Watermark
Nindita Giwangkara
指标
Add Logo Watermark – Showcase Your Signals with Clarity This indicator allows you to display a clean and customizable watermark on your chart, helping your audience easily identify what symbol you're currently trading. Display the current symbol as a watermark Add current symbol text and customize its color Choose to show only the logo, only the symbol, or both Add your own custom watermark by placing custom.bmp in the MQL5 > Files directory Perfect for signal providers, educators, and
FREE
FutureProfile
Gennady Sergienko
指标
Idea The idea is — it seems to me that exactly at 10:00 EURUSD always goes up. How can this be verified? This indicator analyzes historical data at the   same hour of the day   over the past N days and shows: ProbUp   — the probability that after a given number of bars ( HorizonBars ) the price will be higher; ZEdge   — the “strength” of the signal = average move / dispersion. This allows you to understand: “In 70% of cases, after 3 bars during this hour the market moved up.” “The signal is
FREE
SuperTrend Indicator by Gerega
Illia Hereha
指标
The  Supertrend Indicator for MT5  is a powerful trend-following tool designed to help traders identify market direction with precision. Based on the Average True Range (ATR), it dynamically adjusts to price movements, making it suitable for various trading styles, including scalping, day trading, and swing trading. Key Features: • Accurate Trend Detection – Clearly identifies bullish and bearish trends with a color-coded trend line. • ATR-Based Volatility Adjustment – Adapts to market conditi
FREE
Custom FVG Multi TF and Market Structure
Tetiana Zynovyeva
指标
FVG Concept and Market Structure (MS) Indicator – Comprehensive Analysis with Interactive Control This is not just an indicator. It is a useful tool for market analysis. This indicator combines several analytical functions, making it one of the more complete solutions in its field. This tool represents a comprehensive solution for analyzing market behavior with the goal of forecasting the direction of price movement. The indicator is designed to assist the trader and not distract them with unnec
Visual Vortex Signal Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Visual Vortex Signal Indicator The Visual Vortex Signal Indicator is your pathway to exploring dynamic market conditions and refining your trading strategy. This indicator is not optimized—it is intentionally designed for trade
Moving Polynomial Regression
Loemiro Boholts Busis
指标
Moving Polynomial Regression The   Moving Polynomial Regression   indicator provides traders with a statistically robust and adaptive method for identifying the true trend, predicting immediate momentum shifts, and filtering market noise. Unlike traditional moving averages that simply lag the price, this tool fits an optimal polynomial curve to the market, giving you a dynamic and predictive view of price action. Key Advantages Superior Noise Filtering:   Uses advanced mathematical techniques
FREE
Predator AI technical version
Humphrey Mangera
指标
RockSolidInstitutional V14 - Adaptive Multi-Timeframe Professional Trading System RockSolidInstitutional V14 is an advanced technical analysis indicator for MetaTrader 5 that delivers institutional-grade market analysis across all trading styles and timeframes. This comprehensive system combines sophisticated pattern recognition with adaptive market regime detection to provide high-quality trading signals.  Core Technical Capabilities  Multi-Timeframe Adaptive Engine - Automatic Trading Mode D
FREE
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.61 (18)
指标
MT4 版本  | Trend Monitor VZ指標  |   Owl Smart Levels 指標  |  Owl Smart Levels策略  |  FAQ 艾略特波浪理论是对金融市场过程的解释，它依赖于价格图表上波浪的视觉模型。 Valable ZigZag指标显示市场的波浪结构，可用于做出交易决策。 Valable ZigZag指标更稳定，不像经典的ZigZag指标那样经常改变方向，误导交易者。 这是通过在指标波的构造中使用分形来实现的. Telegram 聊天： @it_trader_chat 新的 Expert Advisor Prop Master   - 在您的交易终端中进行测试 https://www.mql5.com/zh/market/product/115375 Valable ZigZag主要是一个趋势指标。 它设定了交易者应该交易的主要方向，但它也可以作为进入市场的指标。 例如。 在H4时间帧图表上安装指标，最后一波的方向将显示趋势的方向。 选择趋势交易方向后，切换到H1时间框架，并在针对所选趋势的最后一个峰值的细分处进入市场（见图2）。 Va
FREE
Momentum Explosion Pro
Jeffrey Quiatchon
指标
Momentum Explosion Pro is an advanced trading indicator designed to help traders identify and capitalize on powerful market movements. By analyzing momentum and volatility dynamics, this tool provides clear buy and sell signals, empowering traders to make precise and timely decisions. Key Features: Momentum and Explosion Signals:   Accurately detects shifts in market momentum and explosive price movements to highlight profitable opportunities. Customizable Alerts:   Stay informed with notificati
Shoot Point
Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
指标
1. CONSTITUTION Shoot [Point] is momentum indicator composed of one oscillator and three floating levels [upper, middler, lower]. The oscillator crosses the floating levels forming Shoot Points!  The inputs can be used to adjust the oscillator, the floating levels and the alert signals. It is designed only for the MT5 platform. 2. OPERATION As entry signal: When combined with a trend filter [preferably the Currency Strength Meter], it provides very good entry points. bullish entry signal: oscill
AI Neural Gold Pro Dynamic
Jaroslaw Jozwiak
专家
AI Neural Gold Pro Dynamic - A Trading System for XAUUSD This Expert Advisor is designed for automated trading on the XAUUSD instrument. It employs a systematic approach that utilizes a multi-layer analysis system to identify potential trading opportunities. System Overview The EA's operational logic is based on several concurrent analysis layers: Momentum Analysis Layer:   Processes various technical indicators to assess trend strength and momentum across multiple timeframes. Volatility
Pulse Panel
HEGUI Morad
实用工具
PulsePanel FREE – The exact same clean, professional and powerful dashboard as the Pro, completely free so you can test it thoroughly before upgrading. Limited to USDCHF and GBPNZD , this free edition gives you full, unrestricted access to every core feature: What You Get in the FREE Version One-click instant execution (buy/sell) Real-time currency strength meter Precise momentum scanner Watchlist with trend, momentum and conviction Live position tracking: net P&L, dynamic risk/reward ratio, sto
FREE
Red Magic Channel Trend Indicator
Ludovic William Beraux
指标
≤§≥ The red magic channel Trend Indicator displays relevant highs and lows.        This allows you to easily spot reversals and trend continuation moves. ≤§≥ All red magic channel products come with a pdf manual in English.       Here is the link for the Trend Indicator : https://drive.google.com/file/d/1tPoyo7EUJghH5I8fQARzbqXYh_UOn67V/view?usp=sharing ≤§≥ If you encounter any issues with the Trend Indicator, contact us at redmagicchannel@gmail.com
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
专家
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
指标
Mega Spikes Max is a specialized indicator for Boom and Crash synthetic indices that generates trading signals with automatic alert notifications. Features The indicator analyzes market conditions using proprietary algorithms and displays buy/sell arrows directly on the chart. It works specifically with Boom and Crash indices on M5 timeframe. Signal generation combines multiple technical analysis methods to identify potential trading opportunities. The system provides two TP levels and SL calcu
One Moving Average
Aurthur Musendame
4.75 (4)
指标
This indicator was created based on posts from forex factory thread titled There is no Magic Moving Average - You need only one - by @andose2 a.k.a Andrei Florin. If you want to know about how to use this trading strategy please go and read  https://www.forexfactory.com/thread/691864-there-is-no-magic-moving-average-you. Note: Below are extracts some of the posts . Estabilish a trend, based on Market Cycles, then go   only long in the Markup Phase   and   only short in the Decline phase ,   st
FREE
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
TDI Laguerre 指标 TDI Laguerre 是流行指标 Traders Dynamic Index (TDI) 的一个演进版本，它用 Laguerre 滤波器 取代了经典的 RSI，从而提供对价格行为更平滑、更灵敏和更精确的解读。这个高级版本结合了波动性、移动平均线以及可视信号检测元素，并提供可配置的警报。 该指标的功能是什么？ 该指标显示： 基于收盘价平滑处理的 Laguerre 线 。 覆盖在 Laguerre 线上的短期 EMA 信号线 。 中线 （Laguerre 移动平均线）。 波动带 （基于 Laguerre 标准差）。 可配置的 上下限 （例如：超买/超卖）。 基于关键交叉和极端区域反转的 可视买入/卖出信号 。 只有在K线收盘时条件满足，才会触发声音和视觉警报，从而避免虚假信号。  主要区别： 特性 经典 TDI (RSI) TDI Laguerre 计算核心 RSI（相对强弱指数） Laguerre 滤波器 (L0-L3 + CU/CD) 灵敏度 中等，取决于 RSI 周期 高，由伽马参数控制 平滑度 需要额外平滑处理 本身就平滑 对突发变化的反应 可
AutoAdapt FX
Roman Lomaev
专家
AutoAdapt FX：具有机器学习元素的智能顾问 AutoAdapt FX 是一种创新的交易顾问，专为金融市场的自动化交易而设计。它的独特之处在于能够通过内置的自我优化系统和机器学习元素适应动态变化的市场条件。 主要特点 自我优化 在设定的时间间隔内自动优化参数。 测试各种关键参数组合： 止盈 (TP) 止损 (SL) 跟踪止损 (TS) 其他可自定义参数。 对找到的参数进行前向测试以验证其有效性。 保存最佳参数供将来使用。 统计与监控 显示当前参数和交易统计信息： 每日利润和总利润。 顾问运行时间。 关键性能指标。 主要设置 通用参数 FixedLotSize：固定手数。 MagicNumber：用于识别仓位的独特顾问编号。 Slippage：可接受的滑点。 自我优化参数 EnableSelfOptimization：启用/禁用自我优化功能。 OptimizationTicksCount：优化的点数。 OptimizationIntervalMinutes：优化之间的间隔（分钟）。 ForwardTestBars：前向测试的柱线数量。 参数优化范围 止盈 (TP) TP_Min：
True Range Normalized Momentum
Oclair Gallacini Prado
指标
True Range Normalized Momentum ( TRNM) The TRNM is a volatility and momentum oscillator designed to identify real shifts in price strength , filtering out random market noise. It combines the True Range with statistical normalization techniques to provide a clear, responsive signal of the current momentum strength and direction . ️ Concept and Functionality TRNM measures the effective volatility of an asset using the True Range and transforms these values into a normalized momentum indicator ,
Spike Phantom
Niccyril Chirindo
1 (1)
指标
Spike Phantom   is a specialized indicator for PainX and GainX synthetic indices that generates trading signals with automatic alert notifications. Features The indicator analyzes market conditions using proprietary algorithms and displays buy/sell arrows directly on the chart. It works specifically with PainX and GainX indices on M5 timeframe. Signal generation combines multiple technical analysis methods to identify potential trading opportunities. The system provides two TP levels and SL cal
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
指标
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
作者的更多信息
PulseX
Ervand Oganesyan
专家
具有风险管理和交易序列动态控制的智能脉冲交易算法。 监控 ： https :// www.mql5.com/en/signals/2347041 — 通过私信请求设置文件。 PulseX 的工作原理 PulseX EA 是一款独立运行、经过全面优化的脉冲交易系统，适用于多种货币对。该智能交易系统分析市场微观结构，识别价格形成短期脉冲后放缓的时机。与传统的反弹系统不同，PulseX 分析的是平滑变化的价格区间，识别价格持续偏离其长期动态的时机。这种方法确保了冷静、自信的入场，并能在任何货币对上实现同样精准的操作。 该顾问已针对所有 28 个主要外汇货币对进行了测试和优化，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、加元、澳元、新西兰元和日元交叉盘。 PulseX 的主要特点 • 智能检测市场波动和瞬时放缓。 • 简单的“单笔入场——固定止损/止盈”系统，或者平滑地构建具有固定总止损的仓位序列。 • 适应波动性和微趋势方向的自适应止盈。 • 设置简单，可 24/7 全天候自主运行。 • 可靠的风险控制系统——每笔交易或交易系列都受到严格的硬性止损限制。 • 适合进行数月稳定交易，且回撤较小的情况。
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
实用工具
多功能交易仪表板简化了手动交易。交易和订单可视化、损益计算、一键交易、订单修改、盈亏平衡、追踪止损、部分止损、部分获利、按时平仓、权益止损和获利 - 所有这些操作只需单击一次或几次，使用热键或简单地用鼠标拖动图表上的水平即可完成。用户友好的界面允许您测试必要的方案并几乎立即开始使用该应用程序。即使订单发送延迟几分之一秒也会最终影响快速市场的整体财务结果，因此不要将时间花在手动交易前计算上。使用 Trade Master 可以更快、更高效地进行交易。 安装模拟账户试用版 | 用户手册 功能 - 下达新的市场订单和挂单。交易和订单可视化，使用鼠标拖动修改入场价、止损、获利。给定交易量自动计算风险和利润。给定风险自动计算交易量。固定价格水平、风险回报率、与当前价格的距离的选项。 - 盈亏平衡。可自定义入场价的盈亏平衡触发条件，可自定义受保护利润的大小。 - 追踪止损。可自定义触发条件，包括入场价、当前止损水平的步长、与当前价格的距离。 - 部分止损、部分止盈、定时平仓。可选择将交易拆分为任意数量的部分。平仓水平可以设置为固定价格（买入价、卖出价）、点数、点差、图表价格百分比、硬止损部分或硬止
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
专家
为外汇市场精心设计的回调交易算法。 现场表演 ： https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - 无需设置文件，只需使用默认值。 工作原理 BounceEdge EA 是一款强大的算法，旨在捕捉所有外汇货币对的日内回调。它分析特定货币的价格走势，并在预期价格回升至先前水平时开仓。 该系统针对 28 种外汇对进行了全面优化，涵盖美元、欧元、英镑、日元、加元、瑞士法郎、澳元和新西兰元的所有组合。 主要特点包括： • 连续交易执行，确保顺利进入市场。 • 修复常见的止损。 • 动态获利可根据市场情况实时调整。 该策略融合了准确性、安全性和效率——在可控风险的情况下创造可持续增长的潜力，并使其成为追求长期稳定结果的交易者的可靠工具。 设置说明 • 将 EA 附加到以下图表的 M5 时间范围：EURGBP、AUDCAD、NZDCHF。 • 确保 EA 的时区设置正确。默认设置适用于大多数经纪商。 • 每双至少维持300美元。 • 就这样了 — EA 管理剩下的事情。 BounceEdge 可用作简单的反转系统（单笔交易，止损=获利），或扩展为多笔交易逻辑
Finex MT4
Ervand Oganesyan
专家
强大的回调 EA 可交易任何外汇对。 现场表演： https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - 发送私人消息以请求设置文件 快速启动 - 在 EURGBP（仅卖出）、EURCHF（仅买入）、USDCAD（仅买入）、EURUSD（仅卖出）的 M15 图表上设置 EA。 - 一次性风险约为每对 300 美元/手。确保风险在您可承受的范围内。 - 确保时区设置正确。默认设置对大多数经纪商均有效。 - 其余设置保留默认设置，无需复杂设置，一切准备就绪，可以开始无缝 24/7 交易。 可定制的交易逻辑 - 跟踪特定货币的日内价格行为，并根据这些行为的性质进行交易，预期价格会继续变动，或价格会回到初始水平。用户可以选择 EA 是否应该交易短期、中期或长期价格行为。用户还可以将交易频率设置为舒适的水平。EA 将在任何选定的场景中使用最佳优化设置。 - EA 将使用硬性共同止损逐一顺利开立指定数量的交易。交易通过自动拖曳的共同止盈结束。这使得在可控风险的情况下实现持续平稳的资产增长成为可能。 配对选择技巧 - 交易正掉期，或交易多头和排序掉期利率大致相等的
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
专家
强大的回调 EA 可交易任何外汇对。 现场表演： https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - 发送私人消息以请求设置文件 快速启动 - 在 EURGBP（仅卖出）、EURCHF（仅买入）、USDCAD（仅买入）、EURUSD（仅卖出）的 M15 图表上设置 EA。 - 一次性风险约为每对 300 美元/手。确保风险在您可承受的范围内。 - 确保时区设置正确。默认设置对大多数经纪商均有效。 - 其余设置保留默认设置，无需复杂设置，一切准备就绪，可以开始无缝 24/7 交易。 可定制的交易逻辑 - 跟踪特定货币的日内价格行为，并根据这些行为的性质进行交易，预期价格会继续变动，或价格会回到初始水平。用户可以选择 EA 是否应该交易短期、中期或长期价格行为。用户还可以将交易频率设置为舒适的水平。EA 将在任何选定的场景中使用最佳优化设置。 - EA 将使用硬性共同止损逐一顺利开立指定数量的交易。交易通过自动拖曳的共同止盈结束。这使得在可控风险的情况下实现持续平稳的资产增长成为可能。 配对选择技巧 - 交易正掉期，或交易多头和排序掉期利率大致相等的
Equity Firewall
Ervand Oganesyan
实用工具
Equity Firewall 是一款适用于 MT5 的工具，旨在实现账户级别的自动回撤控制和风险管理。它能够保护资金，尤其是在同一账户上有多个智能交易系统同时交易，存在仓位突然增加或回撤的风险时。 安装演示账户试用版本 Equity Firewall 允许设置最大总体回撤、每日亏损限额以及盈利目标，并可选择在达到限制时的操作：关闭所有持仓和挂单、关闭所有图表，或同时执行这两项操作。 程序会在触发限制时自动执行所选操作，并且完全兼容智能交易系统——即使多个 EA 同时交易。程序支持推送和电子邮件通知，并在清晰的仪表盘上显示当前回撤、每日亏损和目标进度。 使用场景 • Prop 交易和多 EA 账户：在多个智能交易系统同时交易时进行风险控制。 • 资金保护：当达到盈利目标或最大回撤时，完全停止交易。 提示与建议 • 程序可在策略测试器中使用。设置交易手数和交易方向——在测试器中启动智能交易系统时将自动开仓。使用可视化测试模式查看面板工作情况，并验证限制是否正确触发。 • 确保在演示账户上测试您的交易场景。 • 账户余额操作不会被自动考虑——所有计算基于当前权益。在进行存入或取出操作之前，
筛选:
无评论
回复评论