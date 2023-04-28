Gold Dragon AI MT4
- Эксперты
- Evgenii Aksenov
- Версия: 1.2
- Обновлено: 7 марта 2024
- Активации: 10
Уникальный советник который успешно торгует на реальном счете с 2021 года.
Торговая система Gold Dragon настолько стабильна, что позволило ему пережить все колебания рынка, в то время как другие системы потерпели неудачу!
Весенняя распродажа 50%! Цена $450. Обычная цена $899
Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно.
Все будущие обновления советника включены в стоимость.
После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота.
Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера.
Как вы можете видеть, с октября 2021 счет принес мне доход более 1800%. Это великолепный результат! Так же я вывел капитал в размере 77,970 $.
В отличии от других советников, торгующих золотом, высокая волатильность является преимуществом данной стратегии
Система торговли сделана таким образом, что советник автоматически рассчитывал размер лота
Робот полностью адаптирован для любого брокера и типа счета. Достаточно добавить Gold Dragon на график XAUUSD (Gold) H1
Используйте брокера предоставляющего плечо 1:500 или выше
Минимальный депозит 5К USD
Свяжитесь со мной после покупки чтобы получить рекомендации по установке и настройке Gold Dragon
Основные параметры:
- Auto lot size / Balance step - размер лота будет автоматически увеличиваться пропорционально шагу баланса
- Balance Step - шаг баланса для расчета Auto lot size
- Push notification - уведомление на телефон (необходимо настроить соединение вашего терминала с мобильным телефоном)
- Digits after dot - сколько знаков после точки в котировках (обычно это равно 2 например: 1978.90). У некоторых брокеров бывает 3 знака точки (например например: 1978.900), тогда необходимо установить значение =3
- Magic number - номер транзакций советника. Если вы используете несколько советников на одном счете, убедитесь, что номер транзакции отличаются.
