Gold Dragon AI MT4

Уникальный советник который успешно торгует на реальном счете с 2021 года.

Торговая система Gold Dragon настолько стабильна, что позволило ему пережить все колебания рынка, в то время как другие системы потерпели неудачу!

Весенняя распродажа 50%!  Цена $450. Обычная цена $899

Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:  нажмите для перехода

Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно.

Все будущие обновления советника включены в стоимость.

После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота.

Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера.

Как вы можете видеть, с октября 2021 счет принес мне доход более 1800%. Это великолепный результат! Так же я вывел капитал в размере 77,970 $.

В отличии от других советников, торгующих золотом, высокая волатильность является преимуществом данной стратегии

Система торговли сделана таким образом, что советник автоматически рассчитывал размер лота

Робот полностью адаптирован для любого брокера и типа счета. Достаточно добавить Gold Dragon на график XAUUSD (Gold) H1

Используйте брокера предоставляющего плечо 1:500 или выше

Минимальный депозит 5К USD

Свяжитесь со мной после покупки чтобы получить рекомендации по установке и настройке Gold Dragon

Основные параметры:

  • Auto lot size / Balance step - размер лота  будет автоматически увеличиваться пропорционально шагу баланса
  • Balance Step - шаг баланса для расчета Auto lot size
  • Push notification - уведомление на телефон (необходимо настроить соединение вашего терминала с мобильным телефоном)
  • Digits after dot - сколько знаков после точки в котировках (обычно это равно 2 например: 1978.90). У некоторых брокеров бывает 3 знака точки (например   например: 1978.900), тогда необходимо установить значение =3
  • Magic number - номер транзакций советника. Если вы используете несколько советников на одном счете, убедитесь, что номер транзакции отличаются. 
