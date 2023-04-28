Gold Dragon AI MT4

Уникальный советник который успешно торгует на реальном счете с 2021 года.

Торговая система Gold Dragon настолько стабильна, что позволило ему пережить все колебания рынка, в то время как другие системы потерпели неудачу!

Весенняя распродажа 50%! Цена $450. Обычная цена $899 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook: нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера.

Как вы можете видеть, с октября 2021 счет принес мне доход более 1800%. Это великолепный результат! Так же я вывел капитал в размере 77,970 $.



В отличии от других советников, торгующих золотом, высокая волатильность является преимуществом данной стратегии

Система торговли сделана таким образом, что советник автоматически рассчитывал размер лота

Робот полностью адаптирован для любого брокера и типа счета. Достаточно добавить Gold Dragon на график XAUUSD (Gold) H1

Используйте брокера предоставляющего плечо 1:500 или выше

Минимальный депозит 5К USD

Свяжитесь со мной после покупки чтобы получить рекомендации по установке и настройке Gold Dragon

Основные параметры:

