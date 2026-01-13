Quantum Matrix AI mt5

Здравствуйте, трейдеры,

Quantum Matrix AI — это эксперт нового поколения, созданный для трейдеров, которые ценят точность, стабильность и долгосрочный структурированный рост.

Разработанный как флагманский движок экосистемы Quantum, он выходит далеко за рамки традиционных советников, работающих с одной валютной парой или одной стратегией. Quantum Matrix AI спроектирован для стабильной работы на валютных парах Forex, металлах, индексах и криптовалютах, интеллектуально адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям.

Это не высокочастотный робот.
Это торговая система, основанная на дисциплине.

Скидочная цена. Цена будет увеличиваться на $50 каждые 10 покупок. Финальная цена — $1999.

Почему Quantum Matrix AI отличается от других

Большинство советников основаны на одной логике, одном условии или одной фазе рынка.

Quantum Matrix AI построен на многоуровневом механизме принятия решений, который адаптируется, а не реагирует.

Ключевые преимущества

✔ Адаптивная тренд-грид логика
✔ Система Matrix Groups с индивидуальной логикой TP
✔ Поддержка Forex, Gold, Indices, Crypto, Energies
✔ Зеркальный баланс BUY/SELL
✔ Управляемое компаундирование без мартингейла
✔ Философия «Качество важнее количества»

Как работает Quantum Matrix AI

• Plug & Play
• Предварительно оптимизированная логика
• Работа на таймфреймах M1–H4
• Непрерывный анализ рынка
• Автоматическое переключение стратегий
• Независимое управление торговыми циклами

Философия производительности

Система не основана на нереалистичных обещаниях.
Результаты зависят от рыночных условий, волатильности и настроек риска.

Минимальные требования

Минимальный депозит: $1,000
Рекомендуемое плечо: 1:500
Тип счёта: ECN / Raw / Low spread
Поддержка хеджирования
Рекомендуется VPS

После покупки

Полная инструкция, настройки риска, обновления и приоритетная поддержка.

Quantum Matrix AI —
Торговый движок для тех, кто мыслит системно, а не импульсивно.


