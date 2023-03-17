Order Block





Индикатор автоматически определяет бычьи и медвежьи Order Blocks одновременно с 3 выбранных таймфреймов. Создан для трейдеров SMC/ICT, которым нужны ясные институциональные зоны без визуального хаоса. Отображает зоны OB с метками таймфрейма и направленными стрелками — без перерисовки и без захламления графика.





Как использовать: выберите 3 таймфрейма (например: H4, H1, M15). Определите OB старшего ТФ, дождитесь возврата цены в зону, уточните вход на младшем ТФ, ставьте SL сразу за OB и управляйте TP согласно структуре или ликвидности. Рекомендуемые настройки: XAUUSD (H4/H1/M15), EURUSD (H1/M30/M5), NAS100 (H4/H1/M30).





Основные функции: автоматическое определение бычьих/медвежьих OB; многотаймфреймовый анализ; чистая институциональная визуализация; отсутствие перерисовки; точное определение структуры; регулируемое количество OB на каждом ТФ; включение/отключение меток и стрелок; настройка цветов.





FAQ: Перерисовывается ли индикатор? Нет — сформированный OB остаётся фиксированным. Даёт ли сигналы? Нет — индикатор отображает качественные институциональные зоны, а входы вы осуществляете по своей стратегии.





【Multi-Timeframe Institutional Order Blocks – Чёткие и точные зоны】