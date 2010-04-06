PA Master EA — профессиональный торговый помощник на основе анализа ценового движения

PA Master EA — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 5, использующий чистый анализ ценового движения (Price Action) для принятия торговых решений.Cоветник сочетает в себе проверенные методики распознавания рыночных паттернов с комплексной системой управления рисками.

Ключевые особенности:

• Анализ Price Action — торговые сигналы формируются на основе естественного движения цены без перегруженности индикаторами

• Полный набор проверок — включает все обязательные проверки достаточность средств, корректность объемов, ограничения ордеров

• Профессиональное управление рисками — встроенные Stop Loss, Take Profit, трейлинг-стоп и ограничение позиций на символ

• Фильтр тренда — опциональное использование скользящей средней для подтверждения основного направления

• Универсальность — работает на любых финансовых инструментах и таймфреймах

• Качественный код — четкая структура, подробное логирование, обработка ошибок

Технические характеристики:

• Торговля на реальных тиках и открытии бара

• Поддержка неттинговых и хеджинговых счетов

• Английские комментарии и параметры

• Оптимизирован для стабильной работы 24/7

Для кого предназначен:

Price Action Master EA идеально подходит для трейдеров, которые ценят чистоту рыночного анализа, хотят автоматизировать свою торговлю и при этом требуют максимальной надежности от торгового робота. Советник прошел тщательное тестирование на различных рыночных условиях и содержит все необходимые защитные механизмы.

Требования: MetaTrader 5, минимальный депозит зависит от настроек риска, рекомендуется предварительное тестирование на демо-счете.