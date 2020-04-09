Trading Assistent
- Утилиты
- Denis Khokhlov
- Версия: 1.1
- Обновлено: 13 ноября 2025
- Активации: 10
Trading Assistent - это многофункциональная торговая панель, которая объединяет все необходимые инструменты для профессиональной торговли. Панель предоставляет полный контроль над позициями, углубленный анализ рисков и быстрое исполнение ордеров.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Управление позициями:
- Просмотр всех открытых позиций в реальном времени
- Сортировка по символу, прибыли, объему и типу
- Визуальная индикация прибыльных и убыточных позиций
- Групповые операции закрытия
- Функция Breakeven для защиты прибыли
Торговые операции:
- Мгновенное исполнение рыночных ордеров
- Все типы отложенных ордеров
- Интегрированный калькулятор рисков
- Настройка стоп-лоссов и тейк-профитов
Анализ рисков:
- Расчет текущей экспозиции
- Мониторинг маржи и просадки
- Рекомендации по управлению капиталом
- Цветовая индикация уровня риска
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАПУСК И НАСТРОЙКА
Панель автоматически запускается при размещении на графике. Рекомендуется размещение на основном торговом инструменте.
СТРУКТУРА ИНТЕРФЕЙСА
Панель разделена на три основные вкладки:
- Trade - для размещения ордеров и расчета параметров
- Risk - для анализа текущих рисков
- Positions - для управления открытыми позициями
РАБОТА С ТОРГОВЫМ МОДУЛЕМ
Выбор инструмента:
Используйте выпадающий список для выбора торгового символа. Система автоматически загружает доступные инструменты.
Расчет параметров сделки:
- Введите объем позиции или используйте автоматический расчет
- Установите стоп-лосс в пунктах
- Настройте тейк-профит
- Задайте процент риска для автоматического расчета объема
Исполнение ордеров:
Рыночные ордера - используйте кнопки BUY/SELL для мгновенного исполнения.
Отложенные ордера:
- Выберите тип ордера (Limit, Stop, Stop-Limit)
- Укажите цену активации
- Для Stop-Limit укажите дополнительно лимитную цену
- Используйте кнопку Auto для автоматического расчета цены
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Мониторинг счета:
Панель отображает ключевые параметры счета:
- Текущий баланс и средства
- Свободная маржа
- Уровень маржи
- Текущая просадка
Анализ экспозиции:
Система рассчитывает:
- Общий риск по всем позициям
- Процент риска от депозита
- Рекомендуемый объем новых позиций
СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ:
Панель использует цветовую индикацию и временные сообщения для оповещения о:
- Успешном исполнении ордеров
- Ошибках при выполнении операций
- Превышении лимитов риска
- Изменении состояния позиций
ОПИСАНИЕ ВКЛАДОК И ФУНКЦИЙ
ВКЛАДКА TRADE:
Секция выбора символа:
- Выпадающий список доступных инструментов
- Отображение текущего спреда
- Информация о свопах
Секция расчета риска:
- Поле ввода объема позиции
- Отображение денежного эквивалента риска
- Настройка процентного риска
- Автоматический пересчет при изменении параметров
Секция ценовых уровней:
- Поля для ввода стоп-лосса и тейк-профита
- Отображение коэффициента Risk/Reward
- Автоматический расчет на основе соотношения
Секция исполнения ордеров:
Рыночные ордера:
- Кнопки BUY/SELL с отображением текущих цен
- Мгновенное исполнение
Отложенные ордера:
- Полный набор типов ордеров
- Поля для ввода цен активации
- Кнопки автоматического расчета
- Визуальное разделение по типам ордеров
ВКЛАДКА RISK:
Информация о счете:
- Текущие значения баланса и средств
- Уровень свободной маржи
- Процент использования маржи
- Цветовая индикация загрузки
Анализ рисков:
- Совокупный риск по портфелю
- Процент риска от депозита
- Текущая просадка
- Индикаторы уровня опасности
Рекомендательная система:
- Расчет оптимального объема
- Оценка общего уровня риска
- Предложения по управлению позициями
ВКЛАДКА POSITIONS:
Список позиций:
- Таблица всех открытых позиций
- Отображение ключевых параметров
- Цветовое кодирование прибыльности
- Система сортировки по различным критериям
Инструменты управления:
Индивидуальное управление:
- Выбор позиции кликом
- Функция Breakeven с настройкой отступа
- Опции частичного закрытия
- Визуализация параметров безубытка
Групповые операции:
- Закрытие всех позиций
- Закрытие позиций по направлениям
- Закрытие только прибыльных позиций
- Массовая установка безубытка
Статусная панель:
- Общее количество позиций
- Суммарные объемы и прибыль
- Показатели депозита
- Расчет свопов
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:
Настройка безопасности:
- Всегда проверяйте параметры перед исполнением
- Используйте рекомендуемые уровни риска
- Контролируйте общую экспозицию портфеля
Эффективное управление:
- Применяйте групповые операции для экономии времени
- Используйте функцию Breakeven для защиты прибыли
- Регулярно анализируйте вкладку Risk
Кастомизация интерфейса:
- Перемещайте панель в удобную область экрана
- Используйте режим минимизации при необходимости
- Настройте параметры по умолчанию
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Автоматический расчет:
Система автоматически рассчитывает оптимальные параметры ордеров на основе заданного уровня риска.
Цветовая индикация:
Интуитивная система цветов позволяет быстро оценивать состояние позиций и уровень рисков.
Групповые операции:
Мощные инструменты для управления множеством позиций одновременно.
Real-time обновление:
Все данные обновляются в реальном времени без задержек.
Trading Assistent обеспечивает профессиональный подход к торговле, сочетая мощные аналитические возможности с интуитивным управлением. Система предназначена для трейдеров, которые ценят эффективность и строгий контроль рисков.
