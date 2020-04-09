Trading Assistent

Trading Assistent - это многофункциональная торговая панель, которая объединяет все необходимые инструменты для профессиональной торговли. Панель предоставляет полный контроль над позициями, углубленный анализ рисков и быстрое исполнение ордеров.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Управление позициями:
- Просмотр всех открытых позиций в реальном времени
- Сортировка по символу, прибыли, объему и типу
- Визуальная индикация прибыльных и убыточных позиций
- Групповые операции закрытия
- Функция Breakeven для защиты прибыли

Торговые операции:
- Мгновенное исполнение рыночных ордеров
- Все типы отложенных ордеров
- Интегрированный калькулятор рисков
- Настройка стоп-лоссов и тейк-профитов

Анализ рисков:
- Расчет текущей экспозиции
- Мониторинг маржи и просадки
- Рекомендации по управлению капиталом
- Цветовая индикация уровня риска

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЗАПУСК И НАСТРОЙКА
Панель автоматически запускается при размещении на графике. Рекомендуется размещение на основном торговом инструменте.

СТРУКТУРА ИНТЕРФЕЙСА
Панель разделена на три основные вкладки:
- Trade - для размещения ордеров и расчета параметров
- Risk - для анализа текущих рисков
- Positions - для управления открытыми позициями

РАБОТА С ТОРГОВЫМ МОДУЛЕМ

Выбор инструмента:
Используйте выпадающий список для выбора торгового символа. Система автоматически загружает доступные инструменты.

Расчет параметров сделки:
- Введите объем позиции или используйте автоматический расчет
- Установите стоп-лосс в пунктах
- Настройте тейк-профит
- Задайте процент риска для автоматического расчета объема

Исполнение ордеров:
Рыночные ордера - используйте кнопки BUY/SELL для мгновенного исполнения.

Отложенные ордера:
- Выберите тип ордера (Limit, Stop, Stop-Limit)
- Укажите цену активации
- Для Stop-Limit укажите дополнительно лимитную цену
- Используйте кнопку Auto для автоматического расчета цены

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Мониторинг счета:
Панель отображает ключевые параметры счета:
- Текущий баланс и средства
- Свободная маржа
- Уровень маржи
- Текущая просадка

Анализ экспозиции:
Система рассчитывает:
- Общий риск по всем позициям
- Процент риска от депозита
- Рекомендуемый объем новых позиций

СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ:
Панель использует цветовую индикацию и временные сообщения для оповещения о:
- Успешном исполнении ордеров
- Ошибках при выполнении операций
- Превышении лимитов риска
- Изменении состояния позиций

ОПИСАНИЕ ВКЛАДОК И ФУНКЦИЙ

ВКЛАДКА TRADE:

Секция выбора символа:
- Выпадающий список доступных инструментов
- Отображение текущего спреда
- Информация о свопах

Секция расчета риска:
- Поле ввода объема позиции
- Отображение денежного эквивалента риска
- Настройка процентного риска
- Автоматический пересчет при изменении параметров

Секция ценовых уровней:
- Поля для ввода стоп-лосса и тейк-профита
- Отображение коэффициента Risk/Reward
- Автоматический расчет на основе соотношения

Секция исполнения ордеров:
Рыночные ордера:
- Кнопки BUY/SELL с отображением текущих цен
- Мгновенное исполнение

Отложенные ордера:
- Полный набор типов ордеров
- Поля для ввода цен активации
- Кнопки автоматического расчета
- Визуальное разделение по типам ордеров

ВКЛАДКА RISK:

Информация о счете:
- Текущие значения баланса и средств
- Уровень свободной маржи
- Процент использования маржи
- Цветовая индикация загрузки

Анализ рисков:
- Совокупный риск по портфелю
- Процент риска от депозита
- Текущая просадка
- Индикаторы уровня опасности

Рекомендательная система:
- Расчет оптимального объема
- Оценка общего уровня риска
- Предложения по управлению позициями

ВКЛАДКА POSITIONS:

Список позиций:
- Таблица всех открытых позиций
- Отображение ключевых параметров
- Цветовое кодирование прибыльности
- Система сортировки по различным критериям

Инструменты управления:

Индивидуальное управление:
- Выбор позиции кликом
- Функция Breakeven с настройкой отступа
- Опции частичного закрытия
- Визуализация параметров безубытка

Групповые операции:
- Закрытие всех позиций
- Закрытие позиций по направлениям
- Закрытие только прибыльных позиций
- Массовая установка безубытка

Статусная панель:
- Общее количество позиций
- Суммарные объемы и прибыль
- Показатели депозита
- Расчет свопов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

Настройка безопасности:
- Всегда проверяйте параметры перед исполнением
- Используйте рекомендуемые уровни риска
- Контролируйте общую экспозицию портфеля

Эффективное управление:
- Применяйте групповые операции для экономии времени
- Используйте функцию Breakeven для защиты прибыли
- Регулярно анализируйте вкладку Risk

Кастомизация интерфейса:
- Перемещайте панель в удобную область экрана
- Используйте режим минимизации при необходимости
- Настройте параметры по умолчанию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Автоматический расчет:
Система автоматически рассчитывает оптимальные параметры ордеров на основе заданного уровня риска.

Цветовая индикация:
Интуитивная система цветов позволяет быстро оценивать состояние позиций и уровень рисков.

Групповые операции:
Мощные инструменты для управления множеством позиций одновременно.

Real-time обновление:
Все данные обновляются в реальном времени без задержек.

Trading Assistent обеспечивает профессиональный подход к торговле, сочетая мощные аналитические возможности с интуитивным управлением. Система предназначена для трейдеров, которые ценят эффективность и строгий контроль рисков.
