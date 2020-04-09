Trading Assistent - это многофункциональная торговая панель, которая объединяет все необходимые инструменты для профессиональной торговли. Панель предоставляет полный контроль над позициями, углубленный анализ рисков и быстрое исполнение ордеров.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ



Управление позициями:

- Просмотр всех открытых позиций в реальном времени

- Сортировка по символу, прибыли, объему и типу

- Визуальная индикация прибыльных и убыточных позиций

- Групповые операции закрытия

- Функция Breakeven для защиты прибыли



Торговые операции:

- Мгновенное исполнение рыночных ордеров

- Все типы отложенных ордеров

- Интегрированный калькулятор рисков

- Настройка стоп-лоссов и тейк-профитов



Анализ рисков:

- Расчет текущей экспозиции

- Мониторинг маржи и просадки

- Рекомендации по управлению капиталом

- Цветовая индикация уровня риска



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ЗАПУСК И НАСТРОЙКА

Панель автоматически запускается при размещении на графике. Рекомендуется размещение на основном торговом инструменте.



СТРУКТУРА ИНТЕРФЕЙСА

Панель разделена на три основные вкладки:

- Trade - для размещения ордеров и расчета параметров

- Risk - для анализа текущих рисков

- Positions - для управления открытыми позициями



РАБОТА С ТОРГОВЫМ МОДУЛЕМ



Выбор инструмента:

Используйте выпадающий список для выбора торгового символа. Система автоматически загружает доступные инструменты.



Расчет параметров сделки:

- Введите объем позиции или используйте автоматический расчет

- Установите стоп-лосс в пунктах

- Настройте тейк-профит

- Задайте процент риска для автоматического расчета объема



Исполнение ордеров:

Рыночные ордера - используйте кнопки BUY/SELL для мгновенного исполнения.



Отложенные ордера :

- Выберите тип ордера (Limit, Stop, Stop-Limit)

- Укажите цену активации

- Для Stop-Limit укажите дополнительно лимитную цену

- Используйте кнопку Auto для автоматического расчета цены



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



Мониторинг счета:

Панель отображает ключевые параметры счета:

- Текущий баланс и средства

- Свободная маржа

- Уровень маржи

- Текущая просадка



Анализ экспозиции:

Система рассчитывает:

- Общий риск по всем позициям

- Процент риска от депозита

- Рекомендуемый объем новых позиций



СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ:

Панель использует цветовую индикацию и временные сообщения для оповещения о:

- Успешном исполнении ордеров

- Ошибках при выполнении операций

- Превышении лимитов риска

- Изменении состояния позиций



ОПИСАНИЕ ВКЛАДОК И ФУНКЦИЙ



ВКЛАДКА TRADE:



Секция выбора символа:

- Выпадающий список доступных инструментов

- Отображение текущего спреда

- Информация о свопах



Секция расчета риска:

- Поле ввода объема позиции

- Отображение денежного эквивалента риска

- Настройка процентного риска

- Автоматический пересчет при изменении параметров



Секция ценовых уровней:

- Поля для ввода стоп-лосса и тейк-профита

- Отображение коэффициента Risk/Reward

- Автоматический расчет на основе соотношения



Секция исполнения ордеров:

Рыночные ордера :

- Кнопки BUY/SELL с отображением текущих цен

- Мгновенное исполнение



Отложенные ордера:

- Полный набор типов ордеров

- Поля для ввода цен активации

- Кнопки автоматического расчета

- Визуальное разделение по типам ордеров



ВКЛАДКА RISK:



Информация о счете:

- Текущие значения баланса и средств

- Уровень свободной маржи

- Процент использования маржи

- Цветовая индикация загрузки



Анализ рисков:

- Совокупный риск по портфелю

- Процент риска от депозита

- Текущая просадка

- Индикаторы уровня опасности



Рекомендательная система:

- Расчет оптимального объема

- Оценка общего уровня риска

- Предложения по управлению позициями



ВКЛАДКА POSITIONS:



Список позиций:

- Таблица всех открытых позиций

- Отображение ключевых параметров

- Цветовое кодирование прибыльности

- Система сортировки по различным критериям



Инструменты управления:



Индивидуальное управление:

- Выбор позиции кликом

- Функция Breakeven с настройкой отступа

- Опции частичного закрытия

- Визуализация параметров безубытка



Групповые операции:

- Закрытие всех позиций

- Закрытие позиций по направлениям

- Закрытие только прибыльных позиций

- Массовая установка безубытка



Статусная панель:

- Общее количество позиций

- Суммарные объемы и прибыль

- Показатели депозита

- Расчет свопов



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:



Настройка безопасности:

- Всегда проверяйте параметры перед исполнением

- Используйте рекомендуемые уровни риска

- Контролируйте общую экспозицию портфеля



Эффективное управление:

- Применяйте групповые операции для экономии времени

- Используйте функцию Breakeven для защиты прибыли

- Регулярно анализируйте вкладку Risk



Кастомизация интерфейса:

- Перемещайте панель в удобную область экрана

- Используйте режим минимизации при необходимости

- Настройте параметры по умолчанию



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:



Автоматический расчет:

Система автоматически рассчитывает оптимальные параметры ордеров на основе заданного уровня риска.



Цветовая индикация:

Интуитивная система цветов позволяет быстро оценивать состояние позиций и уровень рисков.



Групповые операции:

Мощные инструменты для управления множеством позиций одновременно.



Real-time обновление:

Все данные обновляются в реальном времени без задержек.



Trading Assistent обеспечивает профессиональный подход к торговле, сочетая мощные аналитические возможности с интуитивным управлением. Система предназначена для трейдеров, которые ценят эффективность и строгий контроль рисков.