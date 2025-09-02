Ratio X Trade 1st AI Professional Trader
- Эксперты
- Mauricio Vellasquez
- Версия: 11.2
- Обновлено: 29 октября 2025
- Активации: 10
Ratio X — AI-система для торговли на MT5
Важно: Для полноценной работы требуется API-ключ OpenAI. Перед началом торговли включите WebRequest в настройках терминала MT5. Полное руководство по настройке доступно в разделе комментариев после покупки.
Цены
Начальная цена: $37 USD
Цена увеличивается на $10 каждые 20 пользователей.
Чем отличается Ratio X
Ratio X интегрирует OpenAI GPT-4o-mini для интерпретации рыночного контекста, в то время как движок управления рисками на основе правил обеспечивает дисциплину. Сделки выполняются только когда и AI-предложение, и валидатор рисков согласны.
Ключевой подход:
- AI-анализ отправляет структурированные данные, включая RSI, EMA, MACD, ATR, рыночные режимы, метрики счета и последние 30 OHLC-свечей по каждому таймфрейму, получая торговое предложение с оценкой уверенности и обоснованием
- Двойная система защиты с порогом уверенности плюс VaR, проверки просадки, лимитов и маржи перед любым ордером
- Безопасный упрощенный режим: если API недоступен, система переключается на детерминированные правила, использующие пересечения EMA, пороги RSI и SL/TP на основе ATR для сохранения непрерывности
Требования к настройке
Среда
- Таймфреймы: Краткосрочные (M1, M5, M15, M30, H1) или Долгосрочные (H4, D1, W1)
- Символ: Любой, поддерживаемый вашим MT5-брокером (спред и задержка контролируются)
- Кредитное плечо: рекомендуется минимум 1:100
- Депозит: рекомендуется минимум $200
Технические требования
- Терминал MetaTrader 5 со стабильным интернет-соединением
- API-ключ OpenAI (типичная месячная стоимость: приблизительно $6-$20, в зависимости от использования)
- Включенный WebRequest в MT5 для связи с API OpenAI
Основные функции
Мультитаймфреймовый интеллект
- Индикаторы: RSI, EMA (9, 21, 50), MACD, ATR
- Определение режима: тренд, диапазон, волатильность, кризис
- Оценка импульса и силы тренда по нескольким таймфреймам
Движок управления рисками
- Варианты размера позиции: критерий Келли, на основе волатильности или фиксированный лот
- Защита MaxOpenPositions и проверки маржи
- Мониторинг VaR с тремя уровнями просадки (5%, 10%, 15%)
- Автоматический выключатель и учет корреляции портфеля
Режимы исполнения
- Рыночное исполнение с контролем спреда
- Лимитные ордера с временем действия
- TWAP (средневзвешенная по времени цена) фрагментация
- Умное исполнение с учетом времени ликвидности
Аналитика производительности
- Коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара в реальном времени
- Фактор восстановления, фактор прибыли и Омега
- Ожидаемый дефицит (CVaR) и встроенное стресс-тестирование
Краткое руководство по запуску
- Прикрепите Ratio X к вашему графику
- Выберите режим MTF (Краткосрочный или Долгосрочный) и установите параметры риска
- Введите ваш API-ключ OpenAI в настройках EA
- Включите WebRequest (Инструменты → Настройки → Советники)
- Начните на демо-счете для проверки работы
- Рабочий процесс: Сбор данных → AI-анализ → Проверка рисков → Исполнение
Упрощенный режим (резервный режим без API)
Если API недоступен, Ratio X работает по детерминированному сценарию:
- Входы по предопределенным правилам индикаторов (пересечения EMA, пороги RSI)
- Stop Loss и Take Profit через фиксированные расстояния или кратные ATR
- Все средства контроля рисков остаются активными (лимиты просадки, лимиты позиций, проверки спреда)
Кому подходит Ratio X
Этот EA разработан для:
- Трейдеров, которые ценят AI-инсайты в сочетании с контролем рисков
- Тех, кто ищет адаптивную систему, которая проверяет перед исполнением
- Профессионалов, которые предпочитают структурированную дисциплину вместо сеточных или мартингейловых стратегий
- Трейдеров, готовых управлять своими расходами на API OpenAI
Профили конфигурации
Все параметры настраиваются пользователем в соответствии с вашей толерантностью к риску и целями. Примеры подходов:
- Консервативный: меньший риск на сделку, более высокий порог уверенности, более длинные таймфреймы
- Умеренный: сбалансированный риск и уверенность, смешанные таймфреймы
- Агрессивный: более высокая толерантность к риску, более низкий порог, фокус на краткосрочных таймфреймах
Последние обновления в версии 1.1
- Режим MTF в виде выпадающего списка: выбирайте Краткосрочный (M1-H1) или Долгосрочный (H4-W1) одной настройкой
- Максимальное количество открытых позиций: ограничение максимального числа одновременных сделок
- Расширенный AI-контекст: добавляет Баланс, Средства, Маржу и последние 30 OHLC-свечей для каждого таймфрейма
- Увеличенная емкость запроса: тело запроса увеличено до приблизительно 2,000 токенов
- Стандартизированный английский интерфейс: входы, метки, логи и комментарии
Что вы получаете
- Файл EA Ratio X (.ex5) готовый к установке
- Руководство по настройке в разделе комментариев
- Техническая поддержка по установке
- Бесплатные обновления для версии 1.x
- До 10 активаций на разных устройствах
Ratio X
AI-система для торговли на MetaTrader 5
Интеграция OpenAI GPT-4o-mini - требуется API-ключ
Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском потерь. Хотя Ratio X использует AI-технологию, решения, созданные AI, могут быть неверными. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте на демо-счетах перед торговлей реальными деньгами. Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Вы должны тщательно рассмотреть свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску перед использованием этого EA.