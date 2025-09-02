Ratio X Trade 1st AI Professional Trader

Ratio X — AI-система для торговли на MT5


Важно: Для полноценной работы требуется API-ключ OpenAI. Перед началом торговли включите WebRequest в настройках терминала MT5. Полное руководство по настройке доступно в разделе комментариев после покупки.

Цены

Начальная цена: $37 USD

Цена увеличивается на $10 каждые 20 пользователей.


Чем отличается Ratio X

Ratio X интегрирует OpenAI GPT-4o-mini для интерпретации рыночного контекста, в то время как движок управления рисками на основе правил обеспечивает дисциплину. Сделки выполняются только когда и AI-предложение, и валидатор рисков согласны.

Ключевой подход:

  • AI-анализ отправляет структурированные данные, включая RSI, EMA, MACD, ATR, рыночные режимы, метрики счета и последние 30 OHLC-свечей по каждому таймфрейму, получая торговое предложение с оценкой уверенности и обоснованием
  • Двойная система защиты с порогом уверенности плюс VaR, проверки просадки, лимитов и маржи перед любым ордером
  • Безопасный упрощенный режим: если API недоступен, система переключается на детерминированные правила, использующие пересечения EMA, пороги RSI и SL/TP на основе ATR для сохранения непрерывности

Требования к настройке

Среда

  • Таймфреймы: Краткосрочные (M1, M5, M15, M30, H1) или Долгосрочные (H4, D1, W1)
  • Символ: Любой, поддерживаемый вашим MT5-брокером (спред и задержка контролируются)
  • Кредитное плечо: рекомендуется минимум 1:100
  • Депозит: рекомендуется минимум $200

Технические требования

  • Терминал MetaTrader 5 со стабильным интернет-соединением
  • API-ключ OpenAI (типичная месячная стоимость: приблизительно $6-$20, в зависимости от использования)
  • Включенный WebRequest в MT5 для связи с API OpenAI

Основные функции

Мультитаймфреймовый интеллект

  • Индикаторы: RSI, EMA (9, 21, 50), MACD, ATR
  • Определение режима: тренд, диапазон, волатильность, кризис
  • Оценка импульса и силы тренда по нескольким таймфреймам

Движок управления рисками

  • Варианты размера позиции: критерий Келли, на основе волатильности или фиксированный лот
  • Защита MaxOpenPositions и проверки маржи
  • Мониторинг VaR с тремя уровнями просадки (5%, 10%, 15%)
  • Автоматический выключатель и учет корреляции портфеля

Режимы исполнения

  • Рыночное исполнение с контролем спреда
  • Лимитные ордера с временем действия
  • TWAP (средневзвешенная по времени цена) фрагментация
  • Умное исполнение с учетом времени ликвидности

Аналитика производительности

  • Коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара в реальном времени
  • Фактор восстановления, фактор прибыли и Омега
  • Ожидаемый дефицит (CVaR) и встроенное стресс-тестирование

Краткое руководство по запуску

  1. Прикрепите Ratio X к вашему графику
  2. Выберите режим MTF (Краткосрочный или Долгосрочный) и установите параметры риска
  3. Введите ваш API-ключ OpenAI в настройках EA
  4. Включите WebRequest (Инструменты → Настройки → Советники)
  5. Начните на демо-счете для проверки работы
  6. Рабочий процесс: Сбор данных → AI-анализ → Проверка рисков → Исполнение

Упрощенный режим (резервный режим без API)

Если API недоступен, Ratio X работает по детерминированному сценарию:

  • Входы по предопределенным правилам индикаторов (пересечения EMA, пороги RSI)
  • Stop Loss и Take Profit через фиксированные расстояния или кратные ATR
  • Все средства контроля рисков остаются активными (лимиты просадки, лимиты позиций, проверки спреда)

Кому подходит Ratio X

Этот EA разработан для:

  • Трейдеров, которые ценят AI-инсайты в сочетании с контролем рисков
  • Тех, кто ищет адаптивную систему, которая проверяет перед исполнением
  • Профессионалов, которые предпочитают структурированную дисциплину вместо сеточных или мартингейловых стратегий
  • Трейдеров, готовых управлять своими расходами на API OpenAI

Профили конфигурации

Все параметры настраиваются пользователем в соответствии с вашей толерантностью к риску и целями. Примеры подходов:

  • Консервативный: меньший риск на сделку, более высокий порог уверенности, более длинные таймфреймы
  • Умеренный: сбалансированный риск и уверенность, смешанные таймфреймы
  • Агрессивный: более высокая толерантность к риску, более низкий порог, фокус на краткосрочных таймфреймах

Последние обновления в версии 1.1

  • Режим MTF в виде выпадающего списка: выбирайте Краткосрочный (M1-H1) или Долгосрочный (H4-W1) одной настройкой
  • Максимальное количество открытых позиций: ограничение максимального числа одновременных сделок
  • Расширенный AI-контекст: добавляет Баланс, Средства, Маржу и последние 30 OHLC-свечей для каждого таймфрейма
  • Увеличенная емкость запроса: тело запроса увеличено до приблизительно 2,000 токенов
  • Стандартизированный английский интерфейс: входы, метки, логи и комментарии

Что вы получаете

  • Файл EA Ratio X (.ex5) готовый к установке
  • Руководство по настройке в разделе комментариев
  • Техническая поддержка по установке
  • Бесплатные обновления для версии 1.x
  • До 10 активаций на разных устройствах


Ratio X
AI-система для торговли на MetaTrader 5
Интеграция OpenAI GPT-4o-mini - требуется API-ключ


Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском потерь. Хотя Ratio X использует AI-технологию, решения, созданные AI, могут быть неверными. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте на демо-счетах перед торговлей реальными деньгами. Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Вы должны тщательно рассмотреть свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску перед использованием этого EA.

Рекомендуем также
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Эксперты
WALL STREET INDEX US30  счёта Таймфрейм: M1 или M5 Максимальный спрэд: 50 Тип счёта: Hedge Цифры котировок: 1 Рекомендуемый депозит: 500 USD Рекомендуемые брокеры: Pepperstone, IC Markets Raw Обзор Expert Advisor Wall Street US30 — это продвинутый торговый робот (Expert Advisor), разработанный специально для торговли индексом US30 (Dow Jones Industrial Average) . Он оптимизирован для скальпинга , используя быстрые и частые колебания цены. Советник предлагает три режима работы , которые можно вкл
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Эксперты
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Эксперты
Robô Davi I by Êxodo Capital is a professional system for traders created for the MT5 platform and optimized to work with MINI FUTURE INDEX (WIN) at B3 in BRAZIL. The system uses bias algorithms. After identifying the trend, the position is opened and the robot conducts the trade through a trailing stop that will be driven by the 13-period average. Maximum GAIN of 2200 pts. Main features Our setup has the option to use martingale, the EA has the option to customize. Presentation in the grap
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Советник работает по каналу линейной регрессии. Советник торгует от границ канала, и меет функцию уменьшения просадки на счете путем перекрытия убыточных ордеров.    На графике выводится информация о прибыли и рисуется сам канал регрессии. MT4 version https://www.mql5.com/ru/market/product/56494 ПАРАМЕТРЫ: PERIOD - количество баров для расчета; COEFFICIENT  - коэффициент для расчета границ канала; DEGREE - тип построения канала; MIN_CHANNEL_WIDTH - минимальная ширина канала  для входа в сделк
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Эксперты
Эксперт  SemiScalpel  является полускальперской системой, которая анализирует рынок при помощи осциллятора. Для работы советника при тестировании необходимо использовать все тики. Эксперт работает только со счетами типа "Неттинг"! Регулируя параметры  StopLoss ,  TakeProfit ,  TrailingStart ,  TrailingBreakeven и  TrailingStop , можно задать режим работы системы: скальперский или стандартный. Используются обычные уровни перекупленности/перепроданности. Возможно использовать один из индикаторов н
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Эксперты
Expert Advisor that seeks reversals of highly profitable trends. Its use is recommended for periods of up to 30 minutes. It can be used for indices, futures and stocks. Its configuration is very intuitive. Superior results are obtained through swing-trade operations. But excellent results are also obtained in day-trading operations. Tests were performed for Timeframes of 5, 10, 15, 20 and 30 minutes.  For day-trade operations, daily, in the final hour, all positions are closed.  For swing-trade
FTrend3
Sonia Tait
Эксперты
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Эксперты
Nome do Produto: Golden Scalper M15 Descrição: O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações. Características de Operação: • Por Moedas: XAU/USD • Período: M15 • Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Эксперты
Insight Investor: Продвинутый Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение В динамичном мире торговли на Форекс наличие правильных инструментов может значительно улучшить ваш опыт. Insight Investor — это продвинутый мультивалютный торговый бот, разработанный для автоматизации и оптимизации ваших торговых операций. Этот экспертный советник использует современные алгоритмы для анализа рыночных условий и исполнения сделок, стремясь обеспечить стабильные результаты при контролируемых рисках. О
Agendador de trades
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The trade scheduler is an ideal robot for trading news and performing scheduled trades, with the Trader Scheduler you can specify the exact time that the order will be sent to the broker and all the conditions for sending the order to the broker. Furthermore, if you can control the withdrawal of your order if it is not executed, is the market going in the opposite direction of your expectations or if it is too long since the order placement is passing and your order has not yet been executed. Th
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Эксперты
This automated trading robot for MT5 has been developed with a conservative and realistic approach, focusing on risk management and capital preservation. Its operational structure is designed to maintain controlled drawdown, making it suitable for traders seeking a disciplined and long-term strategy. It implements a selective scalping strategy on the BTCUSD pair, operating on the M1 timeframe. Unlike other systems that open frequent trades without filters, this bot acts only when specific condit
RwTPro
Joel Brito De Mesquita
Эксперты
RwTPro – Transforme sua operação em Day Trade com precisão absoluta Chega de depender do feeling ou do acaso! O RwTPro foi desenvolvido para traders que querem operar com disciplina profissional, confiabilidade e segurança, sem precisar monitorar o mercado o tempo todo. Suporte e dúvidas: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 O que torna o RwTPro único Gestão de metas inteligente Defina sua Meta de Lucro e Meta de Perda e o robô se adapta automaticamente. Quer operar sem limites? Basta colocar
Momentum AI XAU
Ng Chu En
5 (3)
Эксперты
BUY ONCE, FREE activation tied to 2 live account numbers, contact me after purchase for your gift. Great deals~ This EA is only sold on MQL5, all other clones seen with cheaper price at other sites are fakes and cannot work as the original. Do your diligence and do not believe in windfall. Live signal: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea  (past) https://www.fxblue.com/users/MAX_Live_MT5 <<Unleash the Power of Momentum with Momentum AI XAU>> Elevate your trading strategy to the pinnacle of per
Sniper Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Sniper FX использует комбинацию нескольких индикаторов с данными ценового действия для выявления определённых паттернов и генерации сигналов для входа в рынок. Эта конфигурация часто используется профессиональными трейдерами по всему миру. Если вам нужен надёжный советник, Sniper FX — ваш выбор. Sniper FX не использует ИИ, мартингейл или сетку; он не творит чудеса, но безопасен. Представленные здесь результаты не входят в выборку, что делает его гораздо более надёжным. Более того, он включает в
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Эксперты
Ссылка на сигнал:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Чат для обсуждений и вопросов:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Начальная цена: 99$ Повышение цены: цена будет увеличиваться на 100 долларов США ежемесячно в случае хороших показателей за месяц (10% и более). Работает на стандартном счете (ECN не требуется). Он был оптимизирован на небольшом объеме данных (8 месяцев 2024 года), но бэктест показывает отличные результаты при длительном тестировании с использованием р
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Эксперты
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen! Introducing the   Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently wai
FREE
PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Эксперты
PrevBreak Trader EA – Умная стратегия пробоя PrevBreak Trader EA — это советник, разработанный для трейдеров, которые хотят автоматизировать стратегические входы на пробоях предыдущих баров с высокой точностью и интеллектуальными фильтрами подтверждения. Робот сочетает ценовое действие с набором вспомогательных индикаторов, обеспечивая стабильные сделки и надежное управление рисками. EA также может работать в режиме генерации сигналов без автоматического открытия ордеров. В этом режиме на график
MultiGainRS
Marco Antonio Silva De Jesus
Эксперты
Dear   Investor , We   are excited to introduce you to the "Day Trader   Professional - MultiGainRS , " a   state -of -the -art   Expert   Advisor   (EA ) specifically   designed to   operate   on   the   US 10 0_SP OT   (NASDAQ ) . This   automated   trading   system   is   the   result   of   years   of   research   and   development , incorporating   the   most   advanced   techniques   in   technical analysis   and   risk   management . Why   Choose   the   Day Trader   Professional ? Optim
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X Gold ML EA — Adaptive AI Trading System for Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Important: The EA includes a built-in Validation Mode to pass MQL5 Market tests automatically. Switch to ML Mode for live trading after installation. Overview Ratio X Gold ML EA is an advanced Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a hybrid AI-driven model and rule-based logic. It merges deep learning predictions with technical analysis filters, balancing adaptability and disc
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MetaTraderPro Premium Indicator
Dione Da Silva Ribas
Индикаторы
MetaTraderPro Premium Indicator (MT5) MetaTraderPro Premium Indicator создан для того, чтобы четко и объективно определять возможные точки входа и выхода на рынке. Сигналы отображаются прямо на графике, что делает использование простым и удобным. Преимущество: индикатор не перерисовывает и не пересчитывает сигналы после закрытия свечи, обеспечивая стабильность и надежность. Функции: Стрелки покупки и продажи прямо на графике Без перерисовки и пересчета – надежные сигналы Регулируемый
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Эксперты
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте USDCAD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
Supreme index
Wanderlei Alessandro Azevedo
Эксперты
Title:   Institutional Breakout PRO: Multi-Currency Engine Description: Unlock the power of volatility with the   Institutional Breakout PRO . Originally designed for US Indices, this algorithm has proven to be a   Universal Trading Engine , capable of extracting profits from major Forex pairs (EURUSD, GBPUSD), Commodities (Gold/XAUUSD), and Indices. The Strategy: The EA does not use lagging indicators. Instead, it utilizes a   Dynamic Box Logic . It identifies periods of market consolidat
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Эксперты
It is an Expert Advisor who uses the famous Dave Landry strategy, widely used to operate swing trades in various types of markets, Forex, B3, indices, stocks and cryptocurrencies. The Dave Landry Setup is one of the most well-known setups that operate in favor of the trend, there is a preference for the larger H4, Daily, Weekly and Monthly timeframes, due to its high hit rate, but the TsuTrader Dave Landry robot allows complete customization of the strategy . - TSUTrader Dave Landry is the on
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Эксперты
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.44 (16)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (48)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Демонстрация работы Реальная торговая производительность Ограниченная по времени скидка. Осталось только 5 из 20 мест — почти распродано. Крупное обновление завершено. Цена увеличивается на 50 долларов за каждые 20 проданных лицензий.Итоговая целевая цена составит 1 500 долларов. После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по исп
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Эксперты
Прочитайте это в первую очередь (очень важно) Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли. Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность. Результаты в режиме реального времени:   Сигнал в реальном времени   |   Основной портфель   |   Результаты FTMO СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА! Текущая цена действительна только для ограниченного количества экземпляров. После того, как они будут распроданы,
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Эксперты
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. F
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Эксперты
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ Мой канал ]   ,  [ Set-файлы ]  ,   [ Блог ]  , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Рекомендуемые счета: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого EA доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря возможности задать стратегию входа с использованием пользовательского индикатора, вам больше не потребуется покупать дополнительные EA! Этот EA — продвинутый торговый алгоритм, к
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (2)
Эксперты
Cheat Engine — это система скальпинга золота среднего диапазона, которая может принимать решения на основе глобального настроения рынка форекс через веб-API. Скоро появится live-сигнал Cheat Engine. Текущая цена будет повышена. Цена на ограниченное время 149 USD Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл никогда не используются. Интеллектуальный трейлинг-стоп, который адаптируется к дневной волатильности Глобальное настроение рынка форекс — это измерение позиций сотен тысяч трейдеров с общей с
Другие продукты этого автора
Ratio X AI Gold Fury
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X AI Gold Fury - Советник с искусственным интеллектом для торговли XAUUSD Сложная торговая система, которая сочетает профессиональный технический анализ с искусственным интеллектом DeepSeek для максимизации возможностей на рынке золота. Чем отличается этот советник В отличие от традиционных советников с жёсткими, зашитыми в код правилами, Ratio X AI Gold Fury использует искусственный интеллект для анализа рыночного контекста. Однако он не слепо следует рекомендациям ИИ. Вместо этого требуе
Ratio X Trend Watcher
Mauricio Vellasquez
Индикаторы
Ratio X Trend Watcher – Advanced Trendline Breakout Indicator Ratio X Trend Watcher is a professional indicator designed to analyze price action, draw trendlines on the current chart timeframe, and detect meaningful breakouts. Built for traders who rely on support and resistance levels, this tool offers clear visual cues and optional automated actions to help improve your trading decisions. Developed by Mauricio Vellasquez, it is part of the Ratio X suite of trading systems. Key Features Real‑t
FREE
Ratio X Breakout EA
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X Breakout EA — Точное исполнение прорывов Важно: Полное руководство по настройке доступно в разделе комментариев после покупки. Обзор Ratio X Breakout EA — это автономная торговая система, разработанная для захвата направленных движений, вызванных прорывами свечей. Её логика основана на определяемой пользователем опорной свече, которая устанавливает основу, и EA выходит на рынок, когда ценовое действие решительно пробивает эту структуру. Основная методология В основе системы лежит опорн
FREE
Ratio X Freshbot Gold EA
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X Freshbot Gold EA — Интеллектуальная система тренда и импульса Ratio X Freshbot Gold EA — это полностью автономная торговая система, тщательно разработанная для торговли XAUUSD (Золото) на таймфреймах H1 и H4. Ее архитектура сочетает прогнозирование тренда и подтверждение импульса , интегрируя несколько уровней технического анализа в единый и дисциплинированный исполнительный каркас. Система использует экспоненциальные скользящие средние (50 EMA и 200 EMA) для определения направления, R
Ratio X Stochastic Scalper
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X Stochastic Scalper — Advanced Stochastic Reversion EA for MT5 What it is Ratio X Stochastic Scalper is a disciplined scalping Expert Advisor for MetaTrader 5 which enters on Stochastic overbought/oversold reversals, optionally filtered by trend and volatility. It includes robust risk controls (fixed SL/TP, risk-based position sizing, trailing stop, break-even, daily loss and drawdown limits) and clean, MQL5-native notifications. Who it is for Traders who want a rule-based scalper with tr
Ratio X BTC Trend Follower
Mauricio Vellasquez
Эксперты
RX Trend Follower — BTCUSD Trend-Following Expert Advisor Check the comments section after purchase RX Trend Follower is a professional Expert Advisor focused on BTCUSD . It follows market trends using multi-layer confirmations and executes trades only when momentum, volatility and filters align. No martingale, no grid, and every position is protected by Stop Loss and Take Profit from entry. Core Concept The EA identifies directional bias, filters ranging phases, and times entries on breakou
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X Gold ML EA — Adaptive AI Trading System for Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Important: The EA includes a built-in Validation Mode to pass MQL5 Market tests automatically. Switch to ML Mode for live trading after installation. Overview Ratio X Gold ML EA is an advanced Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a hybrid AI-driven model and rule-based logic. It merges deep learning predictions with technical analysis filters, balancing adaptability and disc
Ratio X MLAI
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X MLAI 2.0 – Multi-Layer AI Expert Advisor for MetaTrader 5 Ratio X MLAI 2.0 is a professional-grade, fully automated AI-driven Expert Advisor for MetaTrader 5 , designed for experienced traders who demand robust logic, disciplined risk control, and adaptability across different market conditions. The EA combines classical technical analysis , price action , volatility filtering , embedded machine-learning models , and an optional GPT-based confirmation layer to generate high-confidence tr
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв