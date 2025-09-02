Ratio X Trade 1st AI Professional Trader

Ratio X — AI-система для торговли на MT5





Важно: Для полноценной работы требуется API-ключ OpenAI. Перед началом торговли включите WebRequest в настройках терминала MT5. Полное руководство по настройке доступно в разделе комментариев после покупки.

Цены

Начальная цена: $37 USD

Цена увеличивается на $10 каждые 20 пользователей.





Чем отличается Ratio X

Ratio X интегрирует OpenAI GPT-4o-mini для интерпретации рыночного контекста, в то время как движок управления рисками на основе правил обеспечивает дисциплину. Сделки выполняются только когда и AI-предложение, и валидатор рисков согласны.

Ключевой подход:

AI-анализ отправляет структурированные данные, включая RSI, EMA, MACD, ATR, рыночные режимы, метрики счета и последние 30 OHLC-свечей по каждому таймфрейму, получая торговое предложение с оценкой уверенности и обоснованием

Двойная система защиты с порогом уверенности плюс VaR, проверки просадки, лимитов и маржи перед любым ордером

Безопасный упрощенный режим: если API недоступен, система переключается на детерминированные правила, использующие пересечения EMA, пороги RSI и SL/TP на основе ATR для сохранения непрерывности

Требования к настройке

Среда

Таймфреймы: Краткосрочные (M1, M5, M15, M30, H1) или Долгосрочные (H4, D1, W1)

Символ: Любой, поддерживаемый вашим MT5-брокером (спред и задержка контролируются)

Кредитное плечо: рекомендуется минимум 1:100

Депозит: рекомендуется минимум $200

Технические требования

Терминал MetaTrader 5 со стабильным интернет-соединением

API-ключ OpenAI (типичная месячная стоимость: приблизительно $6-$20, в зависимости от использования)

Включенный WebRequest в MT5 для связи с API OpenAI

Основные функции

Мультитаймфреймовый интеллект

Индикаторы: RSI, EMA (9, 21, 50), MACD, ATR

Определение режима: тренд, диапазон, волатильность, кризис

Оценка импульса и силы тренда по нескольким таймфреймам

Движок управления рисками

Варианты размера позиции: критерий Келли, на основе волатильности или фиксированный лот

Защита MaxOpenPositions и проверки маржи

Мониторинг VaR с тремя уровнями просадки (5%, 10%, 15%)

Автоматический выключатель и учет корреляции портфеля

Режимы исполнения

Рыночное исполнение с контролем спреда

Лимитные ордера с временем действия

TWAP (средневзвешенная по времени цена) фрагментация

Умное исполнение с учетом времени ликвидности

Аналитика производительности

Коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара в реальном времени

Фактор восстановления, фактор прибыли и Омега

Ожидаемый дефицит (CVaR) и встроенное стресс-тестирование

Краткое руководство по запуску

Прикрепите Ratio X к вашему графику Выберите режим MTF (Краткосрочный или Долгосрочный) и установите параметры риска Введите ваш API-ключ OpenAI в настройках EA Включите WebRequest (Инструменты → Настройки → Советники) Начните на демо-счете для проверки работы Рабочий процесс: Сбор данных → AI-анализ → Проверка рисков → Исполнение

Упрощенный режим (резервный режим без API)

Если API недоступен, Ratio X работает по детерминированному сценарию:

Входы по предопределенным правилам индикаторов (пересечения EMA, пороги RSI)

Stop Loss и Take Profit через фиксированные расстояния или кратные ATR

Все средства контроля рисков остаются активными (лимиты просадки, лимиты позиций, проверки спреда)

Кому подходит Ratio X

Этот EA разработан для:

Трейдеров, которые ценят AI-инсайты в сочетании с контролем рисков

Тех, кто ищет адаптивную систему, которая проверяет перед исполнением

Профессионалов, которые предпочитают структурированную дисциплину вместо сеточных или мартингейловых стратегий

Трейдеров, готовых управлять своими расходами на API OpenAI

Профили конфигурации

Все параметры настраиваются пользователем в соответствии с вашей толерантностью к риску и целями. Примеры подходов:

Консервативный: меньший риск на сделку, более высокий порог уверенности, более длинные таймфреймы

Умеренный: сбалансированный риск и уверенность, смешанные таймфреймы

Агрессивный: более высокая толерантность к риску, более низкий порог, фокус на краткосрочных таймфреймах

Последние обновления в версии 1.1

Режим MTF в виде выпадающего списка: выбирайте Краткосрочный (M1-H1) или Долгосрочный (H4-W1) одной настройкой

Максимальное количество открытых позиций: ограничение максимального числа одновременных сделок

Расширенный AI-контекст: добавляет Баланс, Средства, Маржу и последние 30 OHLC-свечей для каждого таймфрейма

Увеличенная емкость запроса: тело запроса увеличено до приблизительно 2,000 токенов

Стандартизированный английский интерфейс: входы, метки, логи и комментарии

Что вы получаете

Файл EA Ratio X (.ex5) готовый к установке

Руководство по настройке в разделе комментариев

Техническая поддержка по установке

Бесплатные обновления для версии 1.x

До 10 активаций на разных устройствах





Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском потерь. Хотя Ratio X использует AI-технологию, решения, созданные AI, могут быть неверными. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте на демо-счетах перед торговлей реальными деньгами. Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Вы должны тщательно рассмотреть свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску перед использованием этого EA.