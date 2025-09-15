Ratio X Trade 1st AI Professional Trader
- Experts
- Mauricio Dealmeidavellasquez Da Silva
- Version: 11.0
- Mise à jour: 15 septembre 2025
- Activations: 20
Nécessite une clé API OpenAI pour fonctionner.
Aperçu Technique
Ratio X est un système de trading automatisé qui intègre OpenAI GPT-4o-mini pour l'analyse de marché et la prise de décision. Le système analyse plusieurs unités de temps simultanément et exécute des trades basés sur des signaux générés par l'IA combinés avec des protocoles de gestion des risques.
Fonctionnalités Principales
Analyse Multi-Unités de Temps
- Traite les données des unités de temps M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1
- Utilise les indicateurs RSI, EMA (9, 21, 50), MACD et ATR
- Implémente la détection de régime de marché (tendance, latéral, volatil, crise)
- Calcule la force de tendance et les scores de momentum sur toutes les unités de temps
Intégration IA
- Envoie des données de marché structurées à l'API OpenAI pour analyse
- Reçoit des décisions de trading avec des scores de confiance
- Exécute les trades uniquement lorsque la confiance de l'IA dépasse le seuil défini par l'utilisateur
- Inclut un raisonnement détaillé pour chaque décision
Système de Gestion des Risques
- Dimensionnement dynamique des positions utilisant le critère de Kelly, l'ajustement de volatilité ou le dimensionnement fixe
- Calculs et surveillance de la Valeur à Risque (VaR)
- Protection contre les pertes en trois niveaux (5%, 10%, 15%)
- Système de disjoncteur pour arrêt automatique du trading
- Surveillance de corrélation de portefeuille
Méthodes d'Exécution
- Ordres au marché avec contrôle du spread
- Ordres à cours limité avec expiration temporelle
- Fragmentation TWAP (Prix Moyen Pondéré dans le Temps)
- Exécution intelligente avec timing de liquidité
Analyses de Performance
- Calcul en temps réel des ratios de Sharpe, Calmar et Sortino
- Analyse du facteur de récupération
- Mesure de l'Expected Shortfall (CVaR)
- Tests de stress avec scénarios historiques
Exigences de Configuration
Exigences Techniques
- Terminal MT5 avec connexion internet stable
- Clé API OpenAI (coût mensuel typique : $6-20)
- WebRequest activé pour api.openai.com dans les paramètres MT5
- N'importe quel courtier MT5 (inclut les vérifications de spread et de latence)
Options de Configuration
- Risque par trade : 0,5% à 5% du solde
- Seuil de confiance IA : 70% à 90%
- Sélection de la méthode de dimensionnement des positions
- Préférences du mode d'exécution
- Fenêtres de temps de session et sélection des symboles
Processus d'Installation
- Attacher l'EA au graphique préféré
- Configurer les paramètres de risque dans les réglages
- Saisir la clé API OpenAI
- Activer WebRequest pour api.openai.com
- Commencer avec un compte démo pour vérification
- Le système effectuera : Collecte de Données → Analyse IA → Validation des Risques → Exécution du Trade
Notes d'Utilisation
Le système fonctionne en collectant des données d'indicateurs techniques sur plusieurs unités de temps, en formatant ces données en prompts structurés et en les envoyant à OpenAI pour analyse. L'IA retourne des décisions de trading avec des scores de confiance, qui sont ensuite validées contre les paramètres de risque avant exécution.
L'EA inclut des mécanismes de secours pour les environnements de test et maintient des journaux détaillés de toutes les décisions et exécutions. Les disjoncteurs arrêtent automatiquement le trading sous des conditions défavorables.
Avertissement sur les Risques
Le trading implique un risque substantiel de perte. Ce système utilise l'intelligence artificielle pour la prise de décision, mais les décisions de l'IA peuvent être incorrectes. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours minutieusement avec des comptes démo avant le trading en direct. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Profils de Configuration Disponibles
- Conservateur : Limites de risque plus faibles, seuils de confiance plus élevés
- Modéré : Paramètres équilibrés de risque et de confiance
- Agressif : Tolérance au risque plus élevée, seuils de confiance plus faibles
Tous les paramètres sont configurables par l'utilisateur pour correspondre aux préférences de risque individuelles et aux objectifs de trading.