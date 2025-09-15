Ratio X Trade 1st AI Professional Trader

Ratio X - Système de Trading basé sur l'IA pour MT5

Nécessite une clé API OpenAI pour fonctionner.





Aperçu Technique

Ratio X est un système de trading automatisé qui intègre OpenAI GPT-4o-mini pour l'analyse de marché et la prise de décision. Le système analyse plusieurs unités de temps simultanément et exécute des trades basés sur des signaux générés par l'IA combinés avec des protocoles de gestion des risques.

Fonctionnalités Principales

Analyse Multi-Unités de Temps

Traite les données des unités de temps M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1

Utilise les indicateurs RSI, EMA (9, 21, 50), MACD et ATR

Implémente la détection de régime de marché (tendance, latéral, volatil, crise)

Calcule la force de tendance et les scores de momentum sur toutes les unités de temps

Intégration IA

Envoie des données de marché structurées à l'API OpenAI pour analyse

Reçoit des décisions de trading avec des scores de confiance

Exécute les trades uniquement lorsque la confiance de l'IA dépasse le seuil défini par l'utilisateur

Inclut un raisonnement détaillé pour chaque décision

Système de Gestion des Risques

Dimensionnement dynamique des positions utilisant le critère de Kelly, l'ajustement de volatilité ou le dimensionnement fixe

Calculs et surveillance de la Valeur à Risque (VaR)

Protection contre les pertes en trois niveaux (5%, 10%, 15%)

Système de disjoncteur pour arrêt automatique du trading

Surveillance de corrélation de portefeuille

Méthodes d'Exécution

Ordres au marché avec contrôle du spread

Ordres à cours limité avec expiration temporelle

Fragmentation TWAP (Prix Moyen Pondéré dans le Temps)

Exécution intelligente avec timing de liquidité

Analyses de Performance

Calcul en temps réel des ratios de Sharpe, Calmar et Sortino

Analyse du facteur de récupération

Mesure de l'Expected Shortfall (CVaR)

Tests de stress avec scénarios historiques

Exigences de Configuration

Exigences Techniques

Terminal MT5 avec connexion internet stable

Clé API OpenAI (coût mensuel typique : $6-20)

WebRequest activé pour api.openai.com dans les paramètres MT5

N'importe quel courtier MT5 (inclut les vérifications de spread et de latence)

Options de Configuration

Risque par trade : 0,5% à 5% du solde

Seuil de confiance IA : 70% à 90%

Sélection de la méthode de dimensionnement des positions

Préférences du mode d'exécution

Fenêtres de temps de session et sélection des symboles

Processus d'Installation

Attacher l'EA au graphique préféré Configurer les paramètres de risque dans les réglages Saisir la clé API OpenAI Activer WebRequest pour api.openai.com Commencer avec un compte démo pour vérification Le système effectuera : Collecte de Données → Analyse IA → Validation des Risques → Exécution du Trade

Notes d'Utilisation

Le système fonctionne en collectant des données d'indicateurs techniques sur plusieurs unités de temps, en formatant ces données en prompts structurés et en les envoyant à OpenAI pour analyse. L'IA retourne des décisions de trading avec des scores de confiance, qui sont ensuite validées contre les paramètres de risque avant exécution.

L'EA inclut des mécanismes de secours pour les environnements de test et maintient des journaux détaillés de toutes les décisions et exécutions. Les disjoncteurs arrêtent automatiquement le trading sous des conditions défavorables.

Avertissement sur les Risques

Le trading implique un risque substantiel de perte. Ce système utilise l'intelligence artificielle pour la prise de décision, mais les décisions de l'IA peuvent être incorrectes. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours minutieusement avec des comptes démo avant le trading en direct. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Profils de Configuration Disponibles

Conservateur : Limites de risque plus faibles, seuils de confiance plus élevés

Limites de risque plus faibles, seuils de confiance plus élevés Modéré : Paramètres équilibrés de risque et de confiance

Paramètres équilibrés de risque et de confiance Agressif : Tolérance au risque plus élevée, seuils de confiance plus faibles

Tous les paramètres sont configurables par l'utilisateur pour correspondre aux préférences de risque individuelles et aux objectifs de trading.