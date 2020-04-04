Divergentes

Descrição

Este Expert Advisor (EA) implementa uma estratégia baseada na divergência de preços entre o mini dólar (WDO$N) e o dólar cheio (DOL$N). Ele monitora, segundos antes da abertura do mercado ou ao longo do dia (conforme o modo escolhido), possíveis discrepâncias entre esses dois ativos e efetua ordens no mini dólar, apostando na convergência futura.

Principais Recursos

Divergência Mínima Configurável:

A estratégia utiliza um parâmetro de divergência mínima de 10 pontos, ajustável de acordo com o perfil de risco do usuário.

Limite Máximo de Divergência:

Para evitar a atuação baseada em dados atípicos, o EA descarta divergências superiores a 100 pontos, filtrando entradas absurdas e resultados distorcidos, sobretudo em períodos de pré-abertura.

Checagem de Dados de Tick e Volume:

O EA verifica se o tick volume e o intervalo entre ticks estão dentro de parâmetros razoáveis, ajudando a evitar a operação com dados incompletos ou de baixa qualidade.

Horário de Encerramento das Entradas:

Permite o fechamento das novas entradas a partir de um horário configurável (padrão: 18:00), evitando operações em períodos de baixa liquidez.

Modos de Operação:

O EA oferece três modos de operação: Somente Pré-Abertura (MODE_OPEN_ONLY): Opera somente antes da abertura do mercado. Não Opera na Abertura (MODE_NO_OPEN): Opera apenas após o horário oficial de abertura. Integral (MODE_FULL): Opera durante todo o dia (modo padrão).

Aumento de Posição:

Possibilidade de aumentar a posição quando o mercado se move contra a operação, com pontos de disparo, número de contratos adicionais e alvo de saída pós-aumento configuráveis.

Opções de Saída: Equalização: Fecha a posição automaticamente quando a divergência retorna ao nível pré-definido. Ganho Fixo (Ordem Limit): Estabelece um alvo de lucro fixo (em pontos) através de ordem pendente.



Dificuldades no Backtest devido à Qualidade dos Dados

Realizar backtests dessa estratégia pode apresentar desafios, pois:

Os dados históricos de ticks e volumes podem variar significativamente em qualidade de acordo com a fonte ou corretora, causando oscilações irreais.

Em períodos de pré-abertura ou after-market, é comum encontrar dados incompletos ou distorcidos, que podem gerar resultados absurdos e falsos sinais.

Recomenda-se o uso de dados históricos de alta qualidade e, sempre que possível, a realização de testes em conta demo para validar a estratégia em condições reais de mercado.

Disclaimer e Responsabilidade

AVISO DE RISCO: Este Expert Advisor foi desenvolvido com o intuito de auxiliar na identificação de divergências entre WDO$N e DOL$N, mas não me responsabilizo por eventuais perdas ou danos financeiros decorrentes do uso deste EA. Ao utilizar este EA, o usuário assume total responsabilidade pelas suas operações e riscos envolvidos. Importante: A performance passada não é garantia de resultados futuros.

Recomenda-se a realização de testes em conta demo antes de operar ao vivo.

Faça sempre um gerenciamento de risco adequado e ajuste os parâmetros conforme seu perfil e condições do mercado. Conclamo a comunidade: Convido a comunidade de traders e desenvolvedores a testar, validar e colaborar para o contínuo desenvolvimento e aprimoramento deste EA. Suas sugestões, críticas construtivas e contribuições são fundamentais para evoluirmos juntos e criarmos soluções cada vez mais robustas e eficientes.



