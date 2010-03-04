Ratio X Trade 1st AI Professional Trader

Ratio X - Sistema di Trading basato su IA per MT5

Richiede una chiave API OpenAI per funzionare.


Panoramica Tecnica

Ratio X è un sistema di trading automatizzato che integra OpenAI GPT-4o-mini per l'analisi di mercato e il processo decisionale. Il sistema analizza simultaneamente multipli timeframe ed esegue operazioni basate su segnali generati dall'IA combinati con protocolli di gestione del rischio.

Caratteristiche Principali

Analisi Multi-Timeframe

  • Elabora dati dai timeframe M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1
  • Utilizza indicatori RSI, EMA (9, 21, 50), MACD e ATR
  • Implementa il rilevamento del regime di mercato (trend, laterale, volatile, crisi)
  • Calcola la forza del trend e i punteggi di momentum su tutti i timeframe

Integrazione IA

  • Invia dati di mercato strutturati all'API OpenAI per l'analisi
  • Riceve decisioni di trading con punteggi di confidenza
  • Esegue operazioni solo quando la confidenza dell'IA supera la soglia definita dall'utente
  • Include ragionamento dettagliato per ogni decisione

Sistema di Gestione del Rischio

  • Dimensionamento dinamico delle posizioni utilizzando il Criterio di Kelly, aggiustamento della volatilità o dimensionamento fisso
  • Calcoli e monitoraggio del Value-at-Risk (VaR)
  • Protezione dal drawdown a tre livelli (5%, 10%, 15%)
  • Sistema di interruttore automatico per l'arresto automatico del trading
  • Monitoraggio della correlazione del portafoglio

Metodi di Esecuzione

  • Ordini a mercato con controllo dello spread
  • Ordini limite con scadenza temporale
  • Frammentazione TWAP (Time-Weighted Average Price)
  • Esecuzione intelligente con timing della liquidità

Analisi delle Performance

  • Calcolo in tempo reale dei rapporti Sharpe, Calmar e Sortino
  • Analisi del fattore di recupero
  • Misurazione dell'Expected Shortfall (CVaR)
  • Test di stress con scenari storici

Requisiti di Configurazione

Requisiti Tecnici

  • Terminale MT5 con connessione internet stabile
  • Chiave API OpenAI (costo mensile tipico: $6-20)
  • WebRequest abilitato per api.openai.com nelle impostazioni MT5
  • Qualsiasi broker MT5 (include controlli di spread e latenza)

Opzioni di Configurazione

  • Rischio per operazione: dallo 0,5% al 5% del saldo
  • Soglia di confidenza IA: dal 70% al 90%
  • Selezione del metodo di dimensionamento delle posizioni
  • Preferenze della modalità di esecuzione
  • Finestre temporali di sessione e selezione dei simboli

Processo di Installazione

  1. Allegare l'EA al grafico preferito
  2. Configurare i parametri di rischio nelle impostazioni
  3. Inserire la chiave API OpenAI
  4. Abilitare WebRequest per api.openai.com
  5. Iniziare con un conto demo per la verifica
  6. Il sistema eseguirà: Raccolta Dati → Analisi IA → Validazione del Rischio → Esecuzione dell'Operazione

Note Operative

Il sistema funziona raccogliendo dati degli indicatori tecnici attraverso multipli timeframe, formattando questi dati in prompt strutturati e inviandoli a OpenAI per l'analisi. L'IA restituisce decisioni di trading con punteggi di confidenza, che vengono poi validate contro i parametri di rischio prima dell'esecuzione.

L'EA include meccanismi di fallback per ambienti di test e mantiene log dettagliati di tutte le decisioni ed esecuzioni. Gli interruttori automatici fermano automaticamente il trading sotto condizioni avverse.

Avvertimento sui Rischi

Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo sistema utilizza l'intelligenza artificiale per il processo decisionale, ma le decisioni dell'IA possono essere errate. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testare sempre accuratamente con conti demo prima del trading dal vivo. Non rischiare mai più di quanto ci si può permettere di perdere.

Profili di Configurazione Disponibili

  • Conservativo: Limiti di rischio più bassi, soglie di confidenza più alte
  • Moderato: Impostazioni bilanciate di rischio e confidenza
  • Aggressivo: Maggiore tolleranza al rischio, soglie di confidenza più basse

Tutti i parametri sono configurabili dall'utente per corrispondere alle preferenze di rischio individuali e agli obiettivi di trading.

