Ratio X Trade 1st AI Professional Trader

Pivot Hunter EA Daniel Naranjo Morales Experts

Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA è un robot di trading specializzato, sviluppato esclusivamente per la coppia di valute CADJPY sul timeframe H1 . La sua strategia è progettata per identificare potenziali punti di svolta del mercato, analizzando l'azione dei prezzi e il momentum. Il nucleo della logica dell'EA è un sistema di conferma multi-indicatore. Combina i segnali di indicatori classici, tra cui Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) e Average True Range