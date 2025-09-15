Ratio X Trade 1st AI Professional Trader

Ratio X - MT5 için AI Destekli Trading Sistemi

Çalışması için OpenAI API anahtarı gereklidir.


Teknik Genel Bakış

Ratio X, piyasa analizi ve karar verme için OpenAI GPT-4o-mini'yi entegre eden otomatik bir trading sistemidir. Sistem aynı anda birden fazla zaman dilimini analiz eder ve AI tarafından üretilen sinyaller ile risk yönetimi protokollerini birleştirerek işlemler gerçekleştirir.

Ana Özellikler

Çoklu Zaman Dilimi Analizi

  • M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 zaman dilimlerinden veri işler
  • RSI, EMA (9, 21, 50), MACD ve ATR göstergelerini kullanır
  • Piyasa rejimi tespitini uygular (trend, yatay, volatil, kriz)
  • Tüm zaman dilimlerinde trend gücü ve momentum puanlarını hesaplar

AI Entegrasyonu

  • Yapılandırılmış piyasa verilerini analiz için OpenAI API'sine gönderir
  • Güven puanları ile trading kararları alır
  • Yalnızca AI güveni kullanıcı tanımlı eşiği aştığında işlem gerçekleştirir
  • Her karar için detaylı gerekçe içerir

Risk Yönetimi Sistemi

  • Kelly Kriteri, volatilite ayarlaması veya sabit boyutlandırma kullanarak dinamik pozisyon boyutlandırma
  • Riske Maruz Değer (VaR) hesaplamaları ve izleme
  • Üç seviyeli düşüş koruması (%5, %10, %15)
  • Otomatik trading durdurma için devre kesici sistemi
  • Portföy korelasyon izleme

Yürütme Yöntemleri

  • Spread kontrolü ile piyasa emirleri
  • Zaman sona ermeli limit emirleri
  • TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat) parçalanması
  • Likidite zamanlaması ile akıllı yürütme

Performans Analitiği

  • Sharpe, Calmar ve Sortino oranlarının gerçek zamanlı hesaplanması
  • Kurtarma faktörü analizi
  • Beklenen Açık (CVaR) ölçümü
  • Tarihsel senaryolarla stres testi

Kurulum Gereksinimleri

Teknik Gereksinimler

  • Kararlı internet bağlantısı olan MT5 terminali
  • OpenAI API anahtarı (tipik aylık maliyet: $6-20)
  • MT5 ayarlarında api.openai.com için WebRequest etkin
  • Herhangi bir MT5 broker (spread ve gecikme kontrolleri dahil)

Yapılandırma Seçenekleri

  • İşlem başına risk: bakiyenin %0.5'i ile %5'i arası
  • AI güven eşiği: %70 ile %90 arası
  • Pozisyon boyutlandırma yöntemi seçimi
  • Yürütme modu tercihleri
  • Oturum zaman pencereleri ve sembol seçimi

Kurulum Süreci

  1. EA'yı tercih edilen grafiğe ekle
  2. Ayarlarda risk parametrelerini yapılandır
  3. OpenAI API anahtarını gir
  4. api.openai.com için WebRequest'i etkinleştir
  5. Doğrulama için demo hesapla başla
  6. Sistem şunları gerçekleştirecek: Veri Toplama → AI Analizi → Risk Doğrulama → İşlem Yürütme

Çalışma Notları

Sistem, birden fazla zaman diliminde teknik gösterge verilerini toplayarak, bu verileri yapılandırılmış komutlara biçimlendirerek ve analiz için OpenAI'ye göndererek çalışır. AI, güven puanları ile trading kararlarını döndürür ve bunlar yürütmeden önce risk parametrelerine karşı doğrulanır.

EA, test ortamları için yedek mekanizmalar içerir ve tüm kararların ve yürütmelerin detaylı günlüklerini tutar. Devre kesiciler olumsuz koşullarda otomatik olarak tradingı durdurur.

Risk Uyarısı

Trading önemli kayıp riski içerir. Bu sistem karar verme için yapay zeka kullanır, ancak AI kararları yanlış olabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı trading öncesinde demo hesaplarda her zaman kapsamlı test yapın. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazla risk almayın.

Mevcut Yapılandırma Profilleri

  • Muhafazakar: Daha düşük risk limitleri, daha yüksek güven eşikleri
  • Orta: Dengeli risk ve güven ayarları
  • Agresif: Daha yüksek risk toleransı, daha düşük güven eşikleri

Tüm parametreler bireysel risk tercihlerine ve trading hedeflerine uyacak şekilde kullanıcı tarafından yapılandırılabilir.

