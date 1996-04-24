BlocoSwingBR
- Утилиты
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 3.20
- Активации: 5
📊 Индикатор BlocoSwingBR
🔎 Определитель зон стоимости
BlocoSwingBR помогает выделять ключевые ценовые зоны на графике для лучшего анализа и принятия решений.
✨ Основные функции:
⚪ Динамические прямоугольники
⚪ Фиксированные дневные прямоугольники
⚪ Линии предыдущего дня (High/Low)
⚪ Стрелки свинга
⚪ Гибкие настройки
🎯 Преимущества для трейдера:
⚪ Определение зон защиты и атаки
⚪ Распознавание свингов (High/Low)
⚪ Объективные стратегии Price Action
⚪ Автоматическая поддержка/сопротивление
BlocoSwingBR - Продвинутый индикатор графического анализа
Представляем BlocoSwingBR, профессиональный технический индикатор для MetaTrader 5, который предлагает комплексное представление о структуре рынка с помощью нескольких интегрированных графических инструментов.
Основные функции:
• Динамические прямоугольники: Автоматически рисует прямоугольники, представляющие диапазон каждой свечи на выбранном таймфрейме, позволяя быстро визуализировать торговые области.
• Фиксированные дневные прямоугольники: Создает фиксированные прямоугольники на основе максимума и минимума каждого дня, обеспечивая четкие визуальные ориентиры дневных границ.
• Линии отсчета: Автоматически строит линии максимума и минимума предыдущего дня, необходимые для определения уровней поддержки и сопротивления.
• Обнаружение точек свинга: Автоматически определяет и отмечает вершины и впадины свинга интуитивно понятными стрелками, облегчая анализ разворотов и продолжения тенденций.
Технические характеристики:
-
Полностью настраиваемый (цвета, толщина, стили линий)
-
Совместим со всеми таймфреймами и инструментами
-
Организованный интерфейс с группами настроек
-
Оптимизирован для производительности
-
Уникальный префикс для удобного управления объектами