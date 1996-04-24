BlocoSwingBR

📊 Индикатор BlocoSwingBR

🔎 Определитель зон стоимости
BlocoSwingBR помогает выделять ключевые ценовые зоны на графике для лучшего анализа и принятия решений.

✨ Основные функции:
⚪ Динамические прямоугольники
⚪ Фиксированные дневные прямоугольники
⚪ Линии предыдущего дня (High/Low)
⚪ Стрелки свинга
⚪ Гибкие настройки

🎯 Преимущества для трейдера:
⚪ Определение зон защиты и атаки
⚪ Распознавание свингов (High/Low)
⚪ Объективные стратегии Price Action
⚪ Автоматическая поддержка/сопротивление


BlocoSwingBR - Продвинутый индикатор графического анализа

Представляем BlocoSwingBR, профессиональный технический индикатор для MetaTrader 5, который предлагает комплексное представление о структуре рынка с помощью нескольких интегрированных графических инструментов.

Основные функции:

 Динамические прямоугольники: Автоматически рисует прямоугольники, представляющие диапазон каждой свечи на выбранном таймфрейме, позволяя быстро визуализировать торговые области.

 Фиксированные дневные прямоугольники: Создает фиксированные прямоугольники на основе максимума и минимума каждого дня, обеспечивая четкие визуальные ориентиры дневных границ.

 Линии отсчета: Автоматически строит линии максимума и минимума предыдущего дня, необходимые для определения уровней поддержки и сопротивления.

 Обнаружение точек свинга: Автоматически определяет и отмечает вершины и впадины свинга интуитивно понятными стрелками, облегчая анализ разворотов и продолжения тенденций.

Технические характеристики:

  • Полностью настраиваемый (цвета, толщина, стили линий)

  • Совместим со всеми таймфреймами и инструментами

  • Организованный интерфейс с группами настроек

  • Оптимизирован для производительности

  • Уникальный префикс для удобного управления объектами


