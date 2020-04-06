Deep Frame

 Специальное предложение на запуск, текущая цена: 300. Цена увеличится до 370 после продажи первых 20 копий. 19 копий продано на данный момент.


Напишите мне, чтобы получить пробную версию для демонстрационного использования.

Когда вы её купите, свяжитесь со мной, и я отправлю вам робота в подарок.

Это не просто еще один экспертный советник. Это система, созданная для стабильности, точности и выживаемости — даже на самых непредсказуемых рынках.


Нужны проверенные результаты бэктестов? Свяжитесь со мной, и я отправлю вам правильный файл настроек и полное руководство.

Следите за обновлениями рынка: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Руководство пользователя: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Что делает его уникальным?

Сканер фрактальной компрессии на основе ИИ – Этот советник использует модель машинного обучения для выявления паттернов фрактальной компрессии в ценовых структурах. Когда модель подтверждает конвергенцию временных и ценовых фракталов, советник инициирует точные входы перед расширением на прорыве — фактически подстраивая время "выдоха" рынка.


Создан для точности, разработан для долговечности:

  • Ультра-точные входы для сокращения экспозиции и избежания ненужного накапливания сделок
  • Режим "установи и забудь" — просто прикрепите советника к GBPUSD на M30, и он автоматически управляет многосимвольной торговлей
  • Совместим со всеми брокерами — никаких ограничений на спред или тип исполнения
  • Широко тестировался на MT5 с надежной многолетней производительностью

Примечания к системе:

Настройка быстрая и простая: просто примените советника к рекомендованному графику и времени. Он сам будет управлять другими парами и обрабатывать всю логику автономно.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, крайне рекомендуется использовать советника на VPS, особенно если вы торгуете 24/7. Это минимизирует риски из-за сбоев в Интернет или перебоев в системе.


Оставайтесь на связи: Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для постоянных инсайтов, обновлений и доступа к файлам настроек и ресурсам поддержки. (свяжитесь со мной за ссылкой)

Позвольте этой системе работать на вас — через тренд, откат или хаос. Мы создали её, чтобы выживать там, где большинство не может.

Другие продукты этого автора
Clyra MT5
Babay Ubaedillah
Эксперты
Clyra  Special Launch Offer, Current price: 65. Price will increase to 91 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far. Это не просто еще один экспертный советник. Это система, созданная для стабильности, точности и выживания — даже на самых непредсказуемых рынках. Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance. Следите за рыночными обновлениями: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Руководство пользователя: https://
Jexel MT5
Babay Ubaedillah
Эксперты
Jexel  Special Launch Offer, Current price: 110. Price will increase to 147 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far. Это не просто еще один экспертный советник. Это система, созданная для стабильности, точности и выживания — даже на самых непредсказуемых рынках. Следите за обновлениями рынка: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Руководство пользователя: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Что делает его уникальным? Сканер сжатия фракталов на основе ИИ — этот э
True North
Babay Ubaedillah
Эксперты
True North Специальное предложение при запуске: 50% СКИДКА для первых 10 пользователей! (осталось 10 копий) Это не просто еще один экспертный советник. Это система, созданная для последовательности, точности и выживания даже на самых непредсказуемых рынках. Следите за обновлениями рынка: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Руководство пользователя: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Что делает его уникальным? Система распознавания дисбаланса на основе ИИ – в ее основе лежит
