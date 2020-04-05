FVG Trend Expert by Moroz
- Эксперты
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Aleksey MorozВсю свою сознательную жизнь IT-шник. В прошлом от ПК сборщика до ведущего администратора сети. Ушел из найма 2018 и со временем пришел в трейдинг. Лучшая профессия в мире, если ты зарабатываешь деньги и худшая, если сливаешь. Люблю пословицу "Если сильно захотеть, можно в космос полететь"
- Версия: 1.29
- Обновлено: 19 июня 2026
- Активации: 20
FVG Trend Expert by Moroz — торговый советник для MetaTrader 5. Разработан для трендовой торговли по структуре рынка: зоны дисбаланса (FVG) на младших таймфреймах после взаимодействия цены с опорными уровнями на старших периодах. Основной сценарий — XAUUSD и другие инструменты с выраженным трендом. Советник рассчитан на счёт с режимом хеджирования.
О чём этот советник
FVG Trend Expert не ищет «сигнал на каждой свече». Он ждёт согласованную картину: якорная зона на старшем таймфрейме, подтверждение направления по EMA и вход от ближайшей FVG-зоны. Каждая сделка открывается со стоп-лоссом и заранее заданными целями. Это отдельные сделки, а не набор зависших позиций в надежде на разворот.
Чем FVG Trend Expert отличается от сеток и «резалок»
- Не сетка и не мартингейл: лот не наращивается после убытка, позиции не усредняются.
- Фиксированный стоп-лосс на каждый вход; риск задаётся в процентах от депозита.
- Две цели на сделку: при делимом лоте советник может открыть две ноги равным объёмом — ближняя цель (TP1) и дальняя (TP2). Если лот нельзя разделить по правилам брокера, используется одна сделка с полным объёмом.
- Фильтр нарратива по старшим таймфреймам — торговля в сторону общего контекста рынка, а не против него.
- Встроенный оверлей на графике: линии EMA и бокс якорной FVG в одном файле EX5, отдельный индикатор не нужен.
- Готовые пресеты для быстрого старта, в том числе профиль автопилота для золота.
Как работает автопилот (настройки по умолчанию)
Советник настроен на режим «поставил и контролируешь по правилам», без ручной подкрутки на каждом баре:
- Якоря: торговля от 4H и 1H POI; 1D по умолчанию выключен — сделки короче и предсказуемее для ежедневного режима.
- Торговое окно: 05:00–23:00 по времени сервера MT5.
- Контроль конца сессии и выходных (группа Session end / autopilot): в конце дня закрываются ноги без TP1 и без перевода в безубыток; сделки, где уже сработал TP1 или включён BE, могут переноситься через ночь до пятницы; в пятницу в конце сессии закрывается всё — защита от гэпа на выходных.
- Рекомендуемый график для теста и работы: H4 (допустим H1). Символ по умолчанию: XAUUSD.
На истории 2025 года (Strategy Tester, real ticks, депозит 100 000, профиль автопилота) результат порядка +47% за год. Это прошлые данные тестера, не обещание будущей доходности.
Для опытных пользователей доступны экспериментальные профили (например, включение 1D POI и перенос сделок через ночь) — подробности в разделе «Что нового» на странице продукта.
Управление риском
- InpRiskPct — риск на сделку в % от депозита.
- Фильтр спреда и торговая сессия по времени сервера.
- Magic по умолчанию: 25210701 (не путать с подарочным скальпером).
- Перед реалом: проверьте спред, шаг лота, минимальный объём и время сервера брокера. Прогоните Strategy Tester и демо-счёт.
Рекомендации
- Тип счёта: хеджирование (hedging).
- Инструмент: XAUUSD — основной сценарий; на валютных парах во флэте советник, как трендовый, может долго стоять в стороне — это нормальное поведение.
- VPS желателен для стабильной работы 24/5, особенно если брокер и серверное время не совпадают с вашим часовым поясом.
- Вопросы по установке — через встроенный чат MQL5 Market.
Стоимость при запуске
Первые пять лицензий — 399 USD. После продажи пятой копии цена в Маркете будет повышена до 699 USD.
Сейчас по льготной цене 399 USD осталось 3 копии — успейте оформить покупку до повышения.
ПОДАРОК К ПОКУПКЕ
Вместе с FVG Trend Expert вы получаете отдельного советника EMA Trend Scalping by DevMoroz (ETS) — для внутридневной и скальпинговой работы. Это не копия основного продукта:
- торговля по тренду на M1 и M5 с фильтром двух EMA;
- выход по целевому проценту прироста equity за цикл;
- защитная остановка HALT при откате от пика equity;
- подходит для трендовых инструментов, в том числе XAUUSD;
- magic подарка: 25210702.
Как получить подарок: нажмите на имя продавца над описанием, откройте профиль и напишите через MQL5, WhatsApp или Telegram. После проверки покупки вы получите одноразовый промокод (действует 24 часа). Активация в Telegram-боте Moroz Cashier: кнопка «Подарок Market», ввод промокода — файл .ex5, описание стратегии и инструкция приходят автоматически.
Подарок предназначен только для личного использования покупателем лицензии FVG Trend Expert на MQL5 Market.
Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Результаты тестирования в прошлом не определяют будущие результаты. Советник не является инвестиционной рекомендацией.