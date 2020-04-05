FVG Trend Expert by Moroz

  • Эксперты
  • Aleksey Moroz
    Aleksey Moroz

    Aleksey Moroz

    Всю свою сознательную жизнь IT-шник. В прошлом от ПК сборщика до ведущего администратора сети. Ушел из найма 2018 и со временем пришел в трейдинг. Лучшая профессия в мире, если ты зарабатываешь деньги и худшая, если сливаешь. Люблю пословицу "Если сильно захотеть, можно в космос полететь"
  • Версия: 1.29
  • Обновлено: 19 июня 2026
  • Активации: 20

FVG Trend Expert by Moroz — торговый советник для MetaTrader 5. Разработан для трендовой торговли по структуре рынка: зоны дисбаланса (FVG) на младших таймфреймах после взаимодействия цены с опорными уровнями на старших периодах. Основной сценарий — XAUUSD и другие инструменты с выраженным трендом. Советник рассчитан на счёт с режимом хеджирования.

О чём этот советник

FVG Trend Expert не ищет «сигнал на каждой свече». Он ждёт согласованную картину: якорная зона на старшем таймфрейме, подтверждение направления по EMA и вход от ближайшей FVG-зоны. Каждая сделка открывается со стоп-лоссом и заранее заданными целями. Это отдельные сделки, а не набор зависших позиций в надежде на разворот.

Чем FVG Trend Expert отличается от сеток и «резалок»

  • Не сетка и не мартингейл: лот не наращивается после убытка, позиции не усредняются.
  • Фиксированный стоп-лосс на каждый вход; риск задаётся в процентах от депозита.
  • Две цели на сделку: при делимом лоте советник может открыть две ноги равным объёмом — ближняя цель (TP1) и дальняя (TP2). Если лот нельзя разделить по правилам брокера, используется одна сделка с полным объёмом.
  • Фильтр нарратива по старшим таймфреймам — торговля в сторону общего контекста рынка, а не против него.
  • Встроенный оверлей на графике: линии EMA и бокс якорной FVG в одном файле EX5, отдельный индикатор не нужен.
  • Готовые пресеты для быстрого старта, в том числе профиль автопилота для золота.

Как работает автопилот (настройки по умолчанию)

Советник настроен на режим «поставил и контролируешь по правилам», без ручной подкрутки на каждом баре:

  • Якоря: торговля от 4H и 1H POI; 1D по умолчанию выключен — сделки короче и предсказуемее для ежедневного режима.
  • Торговое окно: 05:00–23:00 по времени сервера MT5.
  • Контроль конца сессии и выходных (группа Session end / autopilot): в конце дня закрываются ноги без TP1 и без перевода в безубыток; сделки, где уже сработал TP1 или включён BE, могут переноситься через ночь до пятницы; в пятницу в конце сессии закрывается всё — защита от гэпа на выходных.
  • Рекомендуемый график для теста и работы: H4 (допустим H1). Символ по умолчанию: XAUUSD.

На истории 2025 года (Strategy Tester, real ticks, депозит 100 000, профиль автопилота) результат порядка +47% за год. Это прошлые данные тестера, не обещание будущей доходности.

Для опытных пользователей доступны экспериментальные профили (например, включение 1D POI и перенос сделок через ночь) — подробности в разделе «Что нового» на странице продукта.

Управление риском

  • InpRiskPct — риск на сделку в % от депозита.
  • Фильтр спреда и торговая сессия по времени сервера.
  • Magic по умолчанию: 25210701 (не путать с подарочным скальпером).
  • Перед реалом: проверьте спред, шаг лота, минимальный объём и время сервера брокера. Прогоните Strategy Tester и демо-счёт.

Рекомендации

  • Тип счёта: хеджирование (hedging).
  • Инструмент: XAUUSD — основной сценарий; на валютных парах во флэте советник, как трендовый, может долго стоять в стороне — это нормальное поведение.
  • VPS желателен для стабильной работы 24/5, особенно если брокер и серверное время не совпадают с вашим часовым поясом.
  • Вопросы по установке — через встроенный чат MQL5 Market.

Стоимость при запуске

Первые пять лицензий — 399 USD. После продажи пятой копии цена в Маркете будет повышена до 699 USD.

Сейчас по льготной цене 399 USD осталось 3 копии — успейте оформить покупку до повышения.

ПОДАРОК К ПОКУПКЕ

Вместе с FVG Trend Expert вы получаете отдельного советника EMA Trend Scalping by DevMoroz (ETS) — для внутридневной и скальпинговой работы. Это не копия основного продукта:

  • торговля по тренду на M1 и M5 с фильтром двух EMA;
  • выход по целевому проценту прироста equity за цикл;
  • защитная остановка HALT при откате от пика equity;
  • подходит для трендовых инструментов, в том числе XAUUSD;
  • magic подарка: 25210702.

Как получить подарок: нажмите на имя продавца над описанием, откройте профиль и напишите через MQL5, WhatsApp или Telegram. После проверки покупки вы получите одноразовый промокод (действует 24 часа). Активация в Telegram-боте Moroz Cashier: кнопка «Подарок Market», ввод промокода — файл .ex5, описание стратегии и инструкция приходят автоматически.

Подарок предназначен только для личного использования покупателем лицензии FVG Trend Expert на MQL5 Market.

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Результаты тестирования в прошлом не определяют будущие результаты. Советник не является инвестиционной рекомендацией.


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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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