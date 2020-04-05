FVG Trend Expert by Moroz — торговый советник для MetaTrader 5. Разработан для трендовой торговли по структуре рынка: зоны дисбаланса (FVG) на младших таймфреймах после взаимодействия цены с опорными уровнями на старших периодах. Основной сценарий — XAUUSD и другие инструменты с выраженным трендом. Советник рассчитан на счёт с режимом хеджирования.

О чём этот советник

FVG Trend Expert не ищет «сигнал на каждой свече». Он ждёт согласованную картину: якорная зона на старшем таймфрейме, подтверждение направления по EMA и вход от ближайшей FVG-зоны. Каждая сделка открывается со стоп-лоссом и заранее заданными целями. Это отдельные сделки, а не набор зависших позиций в надежде на разворот.

Чем FVG Trend Expert отличается от сеток и «резалок»

Не сетка и не мартингейл: лот не наращивается после убытка, позиции не усредняются.

Фиксированный стоп-лосс на каждый вход; риск задаётся в процентах от депозита.

Две цели на сделку: при делимом лоте советник может открыть две ноги равным объёмом — ближняя цель (TP1) и дальняя (TP2). Если лот нельзя разделить по правилам брокера, используется одна сделка с полным объёмом.

Фильтр нарратива по старшим таймфреймам — торговля в сторону общего контекста рынка, а не против него.

Встроенный оверлей на графике: линии EMA и бокс якорной FVG в одном файле EX5, отдельный индикатор не нужен.

Готовые пресеты для быстрого старта, в том числе профиль автопилота для золота.

Как работает автопилот (настройки по умолчанию)

Советник настроен на режим «поставил и контролируешь по правилам», без ручной подкрутки на каждом баре:

Якоря: торговля от 4H и 1H POI; 1D по умолчанию выключен — сделки короче и предсказуемее для ежедневного режима.

Торговое окно: 05:00–23:00 по времени сервера MT5.

Контроль конца сессии и выходных (группа Session end / autopilot): в конце дня закрываются ноги без TP1 и без перевода в безубыток; сделки, где уже сработал TP1 или включён BE, могут переноситься через ночь до пятницы; в пятницу в конце сессии закрывается всё — защита от гэпа на выходных.

Рекомендуемый график для теста и работы: H4 (допустим H1). Символ по умолчанию: XAUUSD.

На истории 2025 года (Strategy Tester, real ticks, депозит 100 000, профиль автопилота) результат порядка +47% за год. Это прошлые данные тестера, не обещание будущей доходности.

Для опытных пользователей доступны экспериментальные профили (например, включение 1D POI и перенос сделок через ночь) — подробности в разделе «Что нового» на странице продукта.

Управление риском

InpRiskPct — риск на сделку в % от депозита.

Фильтр спреда и торговая сессия по времени сервера.

Magic по умолчанию: 25210701 (не путать с подарочным скальпером).

Перед реалом: проверьте спред, шаг лота, минимальный объём и время сервера брокера. Прогоните Strategy Tester и демо-счёт.

Рекомендации

Тип счёта: хеджирование (hedging).

Инструмент: XAUUSD — основной сценарий; на валютных парах во флэте советник, как трендовый, может долго стоять в стороне — это нормальное поведение.

VPS желателен для стабильной работы 24/5, особенно если брокер и серверное время не совпадают с вашим часовым поясом.

Вопросы по установке — через встроенный чат MQL5 Market.

Стоимость при запуске

Первые пять лицензий — 399 USD. После продажи пятой копии цена в Маркете будет повышена до 699 USD.

Сейчас по льготной цене 399 USD осталось 3 копии — успейте оформить покупку до повышения.

ПОДАРОК К ПОКУПКЕ

Вместе с FVG Trend Expert вы получаете отдельного советника EMA Trend Scalping by DevMoroz (ETS) — для внутридневной и скальпинговой работы. Это не копия основного продукта:

торговля по тренду на M1 и M5 с фильтром двух EMA;

выход по целевому проценту прироста equity за цикл;

защитная остановка HALT при откате от пика equity;

подходит для трендовых инструментов, в том числе XAUUSD;

magic подарка: 25210702.

Как получить подарок: нажмите на имя продавца над описанием, откройте профиль и напишите через MQL5, WhatsApp или Telegram. После проверки покупки вы получите одноразовый промокод (действует 24 часа). Активация в Telegram-боте Moroz Cashier: кнопка «Подарок Market», ввод промокода — файл .ex5, описание стратегии и инструкция приходят автоматически.

Подарок предназначен только для личного использования покупателем лицензии FVG Trend Expert на MQL5 Market.

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Результаты тестирования в прошлом не определяют будущие результаты. Советник не является инвестиционной рекомендацией.