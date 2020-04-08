Buyer Seller Arrows

🔥 Buyer Seller Arrows – Торгуй с уверенностью!

Открой для себя революционный инструмент для визуального анализа силы покупателей и продавцов на всех таймфреймах – от M1 до MN1. Этот индикатор даёт мгновенное представление о рыночной динамике с помощью цветных процентов и стрелок.

🎯 Основные функции:

  • Зелёные стрелки вверх = доминирование покупателей

  • Красные стрелки вниз = доминирование продавцов

  • Процентная сила для каждого таймфрейма (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Цветовое кодирование для быстрой ориентации (ярко‑зелёный и красный)

📊 Как это работает:

  • Отслеживает баланс между покупательским и продавцовым давлением

  • Использует EMA и SMA для расчёта силы

  • Показывает доминирование тренда в реальном времени

  • Помогает находить идеальные точки входа и выхода

💡 Почему трейдеры выбирают его:

  • Максимально наглядный – никаких сложных графиков, только чистая сила рынка

  • Быстрое принятие решений – идеально для скальпинга и свинг‑трейдинга

  • Полностью настраиваемый – адаптируй параметры под свой стиль торговли

  • Отличное дополнение к другим индикаторам для подтверждения сигналов


