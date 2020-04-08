Buyer Seller Arrows
- Индикаторы
- Oleksandr Sheyko
- Версия: 3.4
- Активации: 5
🔥 Buyer Seller Arrows – Торгуй с уверенностью!
Открой для себя революционный инструмент для визуального анализа силы покупателей и продавцов на всех таймфреймах – от M1 до MN1. Этот индикатор даёт мгновенное представление о рыночной динамике с помощью цветных процентов и стрелок.
🎯 Основные функции:
-
Зелёные стрелки вверх = доминирование покупателей
-
Красные стрелки вниз = доминирование продавцов
-
Процентная сила для каждого таймфрейма (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
Цветовое кодирование для быстрой ориентации (ярко‑зелёный и красный)
📊 Как это работает:
-
Отслеживает баланс между покупательским и продавцовым давлением
-
Использует EMA и SMA для расчёта силы
-
Показывает доминирование тренда в реальном времени
-
Помогает находить идеальные точки входа и выхода
💡 Почему трейдеры выбирают его:
-
Максимально наглядный – никаких сложных графиков, только чистая сила рынка
-
Быстрое принятие решений – идеально для скальпинга и свинг‑трейдинга
-
Полностью настраиваемый – адаптируй параметры под свой стиль торговли
-
Отличное дополнение к другим индикаторам для подтверждения сигналов