HFT Dominator MT4
- Эксперты
- Cedric Landry Shema
- Версия: 1.4
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 5
HFT Dominator – Сверхбыстрая система исполнения рыночных ордеров Этот Экспертный Советник (ЭС) разработан для высокоскоростных операций на рынке с низкой задержкой. Он выполняет точные входы в условиях узких спредов, идеально подходящих для быстрых рынков, таких как металлы, индексы и валютные пары, с оптимизированным контролем проскальзывания. Акция: Аренда ЭС на 30 дней за $30 — ограниченное по времени предложение. Система поддерживает несколько режимов управления капиталом, адаптивный выбор времени торговли и защитную логику трейлинга для обеспечения максимального контроля над быстрыми сделками.
Обзор Входных Параметров
Общие Настройки
Magic Number – уникальный идентификатор для сделок ЭС.
Slippage – максимально допустимое отклонение цены при исполнении ордера (в пунктах).
Настройки Времени
Start Hour / End Hour – определяет торговое окно по времени сервера брокера.
secs – минимальная временная задержка между торговыми операциями (снижает переторговлю).
Управление Капиталом
Lot Type – метод расчета размера позиции:
Fixed_Lots – постоянный размер лота
Pct_of_Balance – риск на основе баланса счета
Pct_of_Equity – риск на основе текущих средств (эквити)
Fixed Lot – ручной размер лота при использовании режима Fixed
Risk Percent – процент риска, применяемый для режимов баланса, эквити или маржи
Торговые Настройки (в Пунктах)
Delta – минимальное изменение цены для запуска сделки
Max Distance – максимально допустимое расстояние от текущей цены до входа
Stop – расстояние стоп-лосса в пунктах
Max Trailing – максимальное расстояние трейлинг-стопа
Max Spread – максимально допустимый спред для открытия сделок
Этот ЭС ориентирован на скорость, точность и контроль, подходит для трейдеров, стремящихся к высокочастотному исполнению с настраиваемым риском и таймингом. Он лучше всего работает на VPS с низкой задержкой или выделенных серверах, особенно во время активных сессий, таких как Лондон или Нью-Йорк.