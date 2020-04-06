HFT Dominator MT4

HFT Dominator – Сверхбыстрая система исполнения рыночных ордеров Этот Экспертный Советник (ЭС) разработан для высокоскоростных операций на рынке с низкой задержкой. Он выполняет точные входы в условиях узких спредов, идеально подходящих для быстрых рынков, таких как металлы, индексы и валютные пары, с оптимизированным контролем проскальзывания. Акция: Аренда ЭС на 30 дней за $30 — ограниченное по времени предложение. Система поддерживает несколько режимов управления капиталом, адаптивный выбор времени торговли и защитную логику трейлинга для обеспечения максимального контроля над быстрыми сделками.

Обзор Входных Параметров

  • Общие Настройки

    • Magic Number – уникальный идентификатор для сделок ЭС.

    • Slippage – максимально допустимое отклонение цены при исполнении ордера (в пунктах).

  • Настройки Времени

    • Start Hour / End Hour – определяет торговое окно по времени сервера брокера.

    • secs – минимальная временная задержка между торговыми операциями (снижает переторговлю).

  • Управление Капиталом

    • Lot Type – метод расчета размера позиции:

      • Fixed_Lots – постоянный размер лота

      • Pct_of_Balance – риск на основе баланса счета

      • Pct_of_Equity – риск на основе текущих средств (эквити)

    • Fixed Lot – ручной размер лота при использовании режима Fixed

    • Risk Percent – процент риска, применяемый для режимов баланса, эквити или маржи

  • Торговые Настройки (в Пунктах)

    • Delta – минимальное изменение цены для запуска сделки

    • Max Distance – максимально допустимое расстояние от текущей цены до входа

    • Stop – расстояние стоп-лосса в пунктах

    • Max Trailing – максимальное расстояние трейлинг-стопа

    • Max Spread – максимально допустимый спред для открытия сделок

Этот ЭС ориентирован на скорость, точность и контроль, подходит для трейдеров, стремящихся к высокочастотному исполнению с настраиваемым риском и таймингом. Он лучше всего работает на VPS с низкой задержкой или выделенных серверах, особенно во время активных сессий, таких как Лондон или Нью-Йорк.


