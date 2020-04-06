GoldWise – профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для продвинутой торговли золотом

Золото исторически считается одним из самых надёжных активов в мире и на протяжении долгого времени демонстрирует устойчивый рост. За последний год цена на золото значительно выросла, и вместе с ростом глобальных цен существенно увеличилась и волатильность этого актива. Основываясь на текущем поведении рынка золота и уровне волатильности, данный EA был разработан с использованием двух полностью разных стратегий. Каждая стратегия может быть настроена под различные параметры и стили торговли, что позволяет трейдерам использовать один универсальный EA с широким набором инструментов и максимально эффективно использовать рыночные возможности в различных условиях. Если вы ищете Expert Advisor (EA) для торговли золотом в условиях высокой волатильности современного рынка, GoldWise — это уникальный торговый робот, сочетающий в себе трендовую стратегию и настоящую скальпинговую стратегию.

Скальпинговая стратегия





Данная стратегия использует дневные уровни поддержки и сопротивления на таймфреймах H1, H4 и Daily, эффективно реагируя на волатильность рынка золота и открывая сделки в наиболее оптимальных точках входа.





Управление рисками осуществляется с помощью заранее заданных уровней Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) в сочетании с динамическим трейлинг-стопом, что позволяет повысить эффективность торговли и защитить капитал.





Такой подход позволяет советнику зарабатывать как на росте, так и на падении рынка, превращая как бычье, так и медвежье движение цены в потенциальные торговые возможности. Скальпинговая стратегия ориентирована на прозрачность и получение реалистичных результатов и была специально разработана и оптимизирована с учётом текущих рыночных условий.





Рекомендуемые настройки :

Инструмент: золото (XAUUSD).

Таймфрейм: H4 или Daily.

Депозит: минимум 500$ (рекомендуется от 1000$ и выше).





Примечание: Рекомендуется начинать с минимального лота. При необходимости и уверенности вы можете увеличить риск. Для счетов с небольшим балансом (менее 500$) рекомендуется установить параметр Mode в значение «Low Risk» в настройках, так как этот режим обеспечивает минимальную просадку. Также рекомендуется использовать качественного ECN-брокера.













Трендовая стратегия (Trend или Buy & Sell)





Данная стратегия предназначена для максимального использования ценовых колебаний золота на младших таймфреймах. Используя встроенную систему определения тренда, стратегия точно открывает и сопровождает позиции в направлении текущего тренда.





При активации режима Buy & Sell вы можете одновременно торговать в обоих направлениях или выбрать торговлю только в одном направлении — в зависимости от ваших предпочтений и рыночного взгляда.





Для контроля рисков вы можете задать общий стоп-лосс в процентах от баланса счёта. Стратегия также предлагает расширенные возможности настройки. К основным дополнительным параметрам относятся: Trailing Stop, автоматический расчёт лота, Equity Stop, временной фильтр торговли и Dynamic Step.





Одним из наиболее эффективных периодов для использования этой стратегии являются флетовые (боковые) рыночные условия, при которых возможен значительный рост депозита за относительно короткий промежуток времени.





Если ваш баланс невелик или вы начинающий трейдер, данная стратегия не рекомендуется для начального использования, так как она может быть рискованной для неопытных пользователей. По мере накопления опыта и лучшего понимания работы стратегии её эффективность и польза для вашей торговли будут значительно возрастать.





Рекомендуемые настройки :





Инструмент: золото (XAUUSD).

Таймфрейм: M1, M5 или (M15 и H1).

Депозит: минимум 1000$ (рекомендуется от 3000$ и выше).









Примечание: На финансовых рынках не существует гарантий. Помните, что высокая волатильность золота может быть крайне рискованной. Всегда применяйте грамотное управление рисками, чтобы ваш торговый счёт не подвергался чрезмерной нагрузке.







