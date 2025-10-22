СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldBaron EA MT5 High risk
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 155 USD в месяц
прирост с 2025 433%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
22 (66.66%)
Убыточных трейдов:
11 (33.33%)
Лучший трейд:
125.01 USD
Худший трейд:
-65.96 USD
Общая прибыль:
656.09 USD (66 044 pips)
Общий убыток:
-240.88 USD (24 085 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (257.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
257.13 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
20.42%
Макс. загрузка депозита:
35.48%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
4.89
Длинных трейдов:
22 (66.67%)
Коротких трейдов:
11 (33.33%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
12.58 USD
Средняя прибыль:
29.82 USD
Средний убыток:
-21.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-70.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.70 USD (2)
Прирост в месяц:
52.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
84.93 USD (14.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.82% (39.97 USD)
По эквити:
79.92% (90.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 415
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.01 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +257.13 USD
Макс. убыток в серии: -70.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
еще 28...
Экстремальный разгон депозита экспертом: GoldBaron EA 

Большая просадка в первый месяц - это неизбежность для эффектного старта. Тут идёт разгон депозита!!! Инвестируем мы в другом месте.

Старт с 100$ - большой риск. Для комфортной работы необходимо минимум 300$.


  • Дата старта: 2025.10.20
  • Стартовый депозит: 95$
  • Цель: 1000% к марту 2026

Эксперт формирует свои сигналы на основе индикатора "AceTrend": https://www.mql5.com/ru/market/product/139259

Секрет в индикаторе! Был совершён технологический прорыв, который позволяет показывать такие превосходные результаты.


Нет отзывов
2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
