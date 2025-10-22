- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
22 (66.66%)
Убыточных трейдов:
11 (33.33%)
Лучший трейд:
125.01 USD
Худший трейд:
-65.96 USD
Общая прибыль:
656.09 USD (66 044 pips)
Общий убыток:
-240.88 USD (24 085 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (257.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
257.13 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
20.42%
Макс. загрузка депозита:
35.48%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
4.89
Длинных трейдов:
22 (66.67%)
Коротких трейдов:
11 (33.33%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
12.58 USD
Средняя прибыль:
29.82 USD
Средний убыток:
-21.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-70.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.70 USD (2)
Прирост в месяц:
52.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
84.93 USD (14.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.82% (39.97 USD)
По эквити:
79.92% (90.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.01 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +257.13 USD
Макс. убыток в серии: -70.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Экстремальный разгон депозита экспертом: GoldBaron EA
Большая просадка в первый месяц - это неизбежность для эффектного старта. Тут идёт разгон депозита!!! Инвестируем мы в другом месте.
Старт с 100$ - большой риск. Для комфортной работы необходимо минимум 300$.
- Дата старта: 2025.10.20
- Стартовый депозит: 95$
- Цель: 1000% к марту 2026
Эксперт формирует свои сигналы на основе индикатора "AceTrend": https://www.mql5.com/ru/market/product/139259
Секрет в индикаторе! Был совершён технологический прорыв, который позволяет показывать такие превосходные результаты.
