Correlation Master MT4
- Agus Santoso
- Версия: 1.2
- Обновлено: 13 апреля 2025
- Активации: 5
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/122732
Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/122733
CORRELATION MASTER: УДВОЕНИЕ ПАРЫ, ПОЛОВИНА РИСКА
Умный советник для отрицательной корреляции и автоматического хеджирования
Correlation Master — это автоматизированный советник, который использует стратегию отрицательной корреляции между валютными парами. Открывая противоположные позиции по противоположным парам (например, EURUSD Buy и USDCHF Sell), этот советник стремится максимизировать прибыль при минимизации рисков.
Благодаря гибкому управлению рисками и многопарным настройкам этот советник подходит трейдерам, которым нужна интеллектуальная автоматизированная стратегия хеджирования.
Основные характеристики
Автоматическая стратегия отрицательной корреляции
Открывайте позиции на покупку и продажу по парам, которые движутся в противоположных направлениях.
Пример: EURUSD (покупка) ↔ USDCHF (продажа)
Поддержка нескольких пар
Можно использовать одновременно с 13 парами, включая:
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD и другие.
Динамическое управление рисками
Можно установить целевую прибыль:
Глобально
Для набора
Для слоя
Лот может быть фиксированным или использовать режим мартингейла.
Управление временем и днем торговли
Установите активные часы торговли и выберите торговые дни (понедельник–пятница).
Основные настройки
Режим входа: покупка или продажа
Макс. вход: максимальное количество позиций
Временной фильтр: установите время начала и окончания
Настройка лота: начальный лот и кратные
Цель прибыли: глобальная, установленная или слой
Режим закрытия всех позиций: закройте все позиции сразу, если цель достигнута
Фильтр спреда: избегайте исполнения при высоких спредах
Преимущества
Автоматическое и интеллектуальное хеджирование
Используйте корреляцию между парами для автоматического хеджирования.
Гибкость: скальпинг и свинг
Подходит для различных стилей торговли.
Удобство использования
Параметры легко настраиваются, подходят как новичкам, так и профессионалам.