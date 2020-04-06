Correlation Master MT4




CORRELATION MASTER: УДВОЕНИЕ ПАРЫ, ПОЛОВИНА РИСКА

Умный советник для отрицательной корреляции и автоматического хеджирования

Correlation Master — это автоматизированный советник, который использует стратегию отрицательной корреляции между валютными парами. Открывая противоположные позиции по противоположным парам (например, EURUSD Buy и USDCHF Sell), этот советник стремится максимизировать прибыль при минимизации рисков.

Благодаря гибкому управлению рисками и многопарным настройкам этот советник подходит трейдерам, которым нужна интеллектуальная автоматизированная стратегия хеджирования.

Основные характеристики
Автоматическая стратегия отрицательной корреляции
Открывайте позиции на покупку и продажу по парам, которые движутся в противоположных направлениях.

Пример: EURUSD (покупка) ↔ USDCHF (продажа)

Поддержка нескольких пар

Можно использовать одновременно с 13 парами, включая:
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD и другие.

Динамическое управление рисками
Можно установить целевую прибыль:

Глобально

Для набора

Для слоя
Лот может быть фиксированным или использовать режим мартингейла.

Управление временем и днем ​​торговли
Установите активные часы торговли и выберите торговые дни (понедельник–пятница).

Основные настройки
Режим входа: покупка или продажа

Макс. вход: максимальное количество позиций

Временной фильтр: установите время начала и окончания

Настройка лота: начальный лот и кратные

Цель прибыли: глобальная, установленная или слой

Режим закрытия всех позиций: закройте все позиции сразу, если цель достигнута

Фильтр спреда: избегайте исполнения при высоких спредах

Преимущества
Автоматическое и интеллектуальное хеджирование
Используйте корреляцию между парами для автоматического хеджирования.

Гибкость: скальпинг и свинг
Подходит для различных стилей торговли.

Удобство использования
Параметры легко настраиваются, подходят как новичкам, так и профессионалам.
Video Correlation Master MT4
