Correlation Master MT4




CORRELATION MASTER: EL DOBLE DE PARES, LA MITAD DEL RIESGO

Asesor Experto Inteligente para Correlación Negativa y Cobertura Automática

Correlation Master es un Asesor Experto automatizado que utiliza la estrategia de correlación negativa entre pares de divisas. Al abrir posiciones opuestas en pares opuestos (por ejemplo, compra de EUR/USD y venta de USD/CHF), este Asesor Experto busca maximizar las ganancias y minimizar los riesgos.

Con una gestión de riesgos flexible y configuración multipar, este EA es ideal para operadores que buscan una estrategia de cobertura automatizada inteligente.

Características clave
Estrategia automática de correlación negativa
Abra posiciones de compra y venta en pares que se mueven en direcciones opuestas.
Ejemplo: EURUSD (Compra) ↔ USDCHF (Venta)

Compatibilidad con multipar
Se puede utilizar con hasta 13 pares simultáneamente, incluyendo: EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD y otros.

Gestión dinámica de riesgos
Objetivo de beneficio:

Global

Por conjunto

Por capa
El lote puede ser fijo o usar el modo martingala.

Control de horario y día de trading
Establezca horarios de trading activos y seleccione días de trading (lunes a viernes).

Configuración principal
Modo de entrada: Compra o venta

Entrada máxima: Número máximo de posiciones

Filtro de tiempo: Establezca la hora de inicio y fin

Configuración de lote: Lote inicial y múltiplos

Objetivo de beneficio: Global, Conjunto o Capa

Modo de cierre total: Cierre todas las posiciones a la vez si se alcanza el objetivo

Filtro de spread: Evite la ejecución con spreads altos

Ventajas
Cobertura automática e inteligente
Aproveche la correlación entre pares para la cobertura automática.

Flexible: Scalping y Swing
Apto para diversos estilos de trading.

Fácil de usar
Los parámetros son fáciles de configurar, ideales para principiantes y profesionales.
Video Correlation Master MT4
