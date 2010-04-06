Correlation Master MT4





CORRELATION MASTER: RADDOPPIA LE COPPIE, DIMEZZA IL RISCHIO

EA intelligente per correlazione negativa e copertura automatica

Correlation Master è un Expert Advisor automatico che utilizza la strategia di correlazione negativa tra coppie di valute. Aprendo posizioni opposte su coppie opposte (ad esempio, EURUSD Acquisto e USDCHF Vendita), questo EA mira a massimizzare i profitti riducendo al minimo i rischi.

Grazie alla gestione flessibile del rischio e alle impostazioni multi-coppia, questo EA è adatto ai trader che desiderano una strategia di copertura automatizzata e intelligente.

Caratteristiche principali
Strategia di correlazione negativa automatica
Apri posizioni di acquisto e vendita su coppie che si muovono in direzioni opposte.
Esempio: EURUSD (Acquisto) ↔ USDCHF (Vendita)

Supporto multi-coppia
Può essere utilizzato con un massimo di 13 coppie contemporaneamente, tra cui:
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD e altre.

Gestione dinamica del rischio
L'obiettivo di profitto può essere impostato:

Globalmente

Per set

Per layer
Il lotto può essere fisso o utilizzare la modalità martingala.

Controllo di orari e giorni di trading
Imposta gli orari di trading attivi e seleziona i giorni di trading (dal lunedì al venerdì).

Impostazioni principali
Modalità di ingresso: Acquista o Vendi

Ingresso massimo: Numero massimo di posizioni

Filtro orario: Imposta ora di inizio e fine

Impostazione lotto: Lotto iniziale e multipli

Obiettivo di profitto: Globale, Impostato o Layer

Modalità Chiudi tutte le posizioni: Chiudi tutte le posizioni contemporaneamente al raggiungimento dell'obiettivo

Filtro spread: Evita l'esecuzione con spread elevati

Vantaggi
Copertura automatica e intelligente
Sfrutta la correlazione tra le coppie per una copertura automatica.

Flessibile: Scalping e Swing
Adatto a diversi stili di trading.

Intuitivo
I parametri sono facili da impostare, adatti sia a principianti che a professionisti.
Video Correlation Master MT4
