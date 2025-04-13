Correlation Master MT4





CORRELATION MASTER: DOPPELTE PAARE, HALBE RISIKO

Intelligenter Expert Advisor für negative Korrelation und automatisches Hedging

Correlation Master ist ein automatisierter Expert Advisor, der die Strategie negativer Korrelation zwischen Währungspaaren nutzt. Durch das Öffnen entgegengesetzter Positionen auf gegensätzliche Paare (z. B. EURUSD-Kauf und USDCHF-Verkauf) zielt dieser Expert Advisor darauf ab, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren.

Mit flexiblem Risikomanagement und Multi-Pair-Einstellungen eignet sich dieser Expert Advisor für Trader, die eine intelligente, automatisierte Hedging-Strategie suchen.

Hauptfunktionen
Automatische Negativkorrelationsstrategie
Eröffnen Sie Kauf- und Verkaufspositionen für Paare, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen.
Beispiel: EURUSD (Kauf) ↔ USDCHF (Verkauf)

Multi-Paar-Unterstützung
Kann mit bis zu 13 Paaren gleichzeitig verwendet werden, darunter:
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD und weitere.

Dynamisches Risikomanagement
Gewinnziel einstellbar:

Global

Pro Set

Pro Layer
Lot kann fixiert oder im Martingale-Modus verwendet werden.

Handelszeit- und Tagessteuerung
Legen Sie aktive Handelszeiten und ausgewählte Handelstage (Montag bis Freitag) fest.

Haupteinstellungen
Einstiegsmodus: Kaufen oder Verkaufen

Max. Einstieg: Maximale Anzahl an Positionen

Zeitfilter: Start- und Endzeit festlegen

Lot-Einstellung: Anfangslot und Vielfache

Gewinnziel: Global, Set oder Layer

Alle schließen: Alle Positionen gleichzeitig schließen, sobald das Ziel erreicht ist

Spread-Filter: Ausführung bei hohen Spreads vermeiden

Vorteile
Automatisches & Smart Hedging
Nutzen Sie die Korrelation zwischen Währungspaaren für automatisches Hedging.

Flexibel: Scalping & Swing
Geeignet für verschiedene Handelsstile.

Benutzerfreundlich
Die Parameter sind einfach einzustellen und sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet.
Video Correlation Master MT4
Empfohlene Produkte
Plug and Play
Bogdan Mihail Moise
Experten
BM Plug&Play Einfach zu bedienen, bequem und effizient! Sie brauchen keine Eingaben zu machen, müssen sich nicht mit Einstellungen oder Optimierungsprozessen herumschlagen , sondern können die Grafik einfach anhängen und sie auf sich wirken lassen . Empfohlener Zeitrahmen: Tag (Dieser Expert Advisor funktioniert auf allen Zeitrahmen, aber er wurde mit Blick auf den täglichen Zeitrahmen entwickelt); Kontostand: Es spielt keine Rolle, aber ich empfehle mindestens 1000 EUR oder 1500 USD ; Geteste
Two Candle Smart
Sumini
Experten
Die Vorteile von EA TWO CANDLE SMART sind: Er ist mit verschiedenen Filtern ausgestattet, darunter: maxspread, maxlot, takeprofit (4-stufig), stop loss (3-stufig), Gewinnziel pro Tag, und viele mehr. Eröffnungsauftrag BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Offener Auftrag VERKAUFEN = Wenn iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> kann auf Forward Test funktionieren. lockprofit=2;//Minimalgewinn im Geld Schritt_LockProfit_im_Geld=25; Stoploss_in_
Wardtrade17
Ahmed Wardan Atik
5 (1)
Experten
Ihr Feedback ist sehr wichtig, Bitte senden Sie Ihre Bewertung und kontaktieren Sie mich, um eine Einstellung für andere Paare zu bekommen! Diese Expert Advisor ist ein sehr logisch, es nicht versprechen irrationalen Reichtum wie in vielen Beratern zum Verkauf angeboten, gibt es einen jährlichen Gewinn von 10% bis 42%, die Expert Advisor soll nur auf ein Paar, das ist die Arbeit EURUSD Zeitrahmen H1 und an nur einem Tag, nämlich Montag . Lassen Sie den Expert Advisor einfach am Montag auf dem
EA Cut Switch Martin
Sulfiana
Experten
https://youtu.be/I46sDVz9tSo um es richtig zu verwenden, müssen Sie Lots auf 0.01 ändern Empfehlen Paar EURUSD Time Frame H1, beste Hebelwirkung für diesen EA ist 1:1000 und mehr (FBS Broker dienen diese Hebelwirkung) Dieser EA Cut Switch Martin offene Position auf der Grundlage von OsMA Indikatoren, wenn die Transaktion getroffen Stop-Loss dann EA wird auf eine neue Transaktion mit doppelten Lose, so dass einmal Gewinn kann Verluste decken viele Male, bevor es Gewinn wird Hat 5 Jahre bactest
Call of Night MT4
Marat Baiburin
3.67 (3)
Experten
Rabatt auf alle meine Produkte bis 01.05. Live-Signal :https://www.mql5.com/ru/users/bayburinmarat/seller Korrekte GMT-Einstellung :https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Call of Night ist ein professioneller Berater mit einem innovativen Ansatz für nächtliches Scalping, der auf nur 4 Währungspaaren arbeitet: EURUSD GBPUSD EURAUD EURCHF Der EA verwendet eine andere Logik für die Eingabe von Trades: der Indikator des Autors arbeitet als Hauptsignal, Price Action filtert nur Trades. Dieser Ans
Robot nest
Yriy Doronin
Experten
Robot nest ist ein Robot Advisor, der auf Basis von Preisniveaus arbeitet, die mit Hilfe eines Quantensystems berechnet werden. Der Berater ist mit statischen, flexiblen Einstellungen versehen, die es Ihnen ermöglichen, die Preisniveaus möglichst genau zu bestimmen. Es besteht die Möglichkeit, mit einer Änderung des Zeitraums der geschätzten Zeit zu arbeiten. Der Expert Advisor wendet Sicherungsaufträge an und legt den Gewinn nur bei einem positiven Saldo fest. Geeignet für jeden Handelsstil, S
Heikinashi Zone Trader
Lorraine Pierce
4 (1)
Experten
!!!!FIFO KOMPLIZIERT!!!! NUR noch 5 Exemplare zu $49 und Preis steigt auf $99 Dies ist ein automatischer oder halbautomatischer Expert Advisor. Dieser EA basiert auf Trend ... und es gibt nichts Besseres als die Heikin-Ashi-Zone Handel Kerzen zu zeigen, Sie Preis-Aktion Trend. Laden Sie die Heikin-Ashi-Zone-Kerzen hier kostenlos herunter . Es wird empfohlen, diesen EA als halbautomatischen Trader zu verwenden. Beispiel für Halbautomatisierung: Sie schauen auf höhere Zeitrahmen des EURUSD und se
Endless Grid
Sigit Hariyono
Experten
Endless Grid ist ein gitterartiger Handelsroboter. Er verwendet Raster und Mittelwertbildung, um Aufträge zu senden und verwendet keine Martingale. Dieser Roboter arbeitet, indem er kontinuierlich Aufträge ohne Indikator entsprechend dem Gitterabstand sendet. Er kann ein praktisches Werkzeug als Rabattjäger sein. Dieser EA kann in allen Zeitrahmen und für alle Handelspaare verwendet werden. Parameter einstellen: Expert Name - EA-Name und Kommentar zu den Trades. Magic Number - EA-Identifikation
Quick Navigator
Dhananjayan V
Utilitys
Der Chart Navigator ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die Chart-Navigation auf der MetaTrader-Plattform verbessert. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht er Händlern, mühelos mehrere Zeitrahmen zu erkunden, zwischen Symbolen zu wechseln und Kursbewegungen effizient zu analysieren. Hauptmerkmale: Zeitrahmen-Navigation: Wechseln Sie nahtlos zwischen verschiedenen Zeitrahmen mit nur einem einzigen Klick. Der Chart-
FREE
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experten
Imperium-Muster EA VERWENDET ES NUR MIT DEN SET-DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---er hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis bekommen ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynamischen Ausstieg schließen kann. Diese Funk
GoldenhuntMS
Otmane Achandir
Experten
GoldenHunt MS ist ein Premium-Algorithmus-Handelssystem, das speziell zur Identifizierung und Nutzung institutioneller Stop-Hunt-Muster an wichtigen Forex-Paaren entwickelt wurde. Durch fortschrittliche Price-Action-Analyse erkennt der EA Stop-Hunt-Szenarien mit über 85% historischer Genauigkeit. Das System verfügt über einen ausgeklügelten 5-Stufen-Take-Profit-Mechanismus, der Gewinne schrittweise an wichtigen Widerstands-/Unterstützungsniveaus sichert. Umfassendes Risikomanagement beinhaltet
GraphSeriesEA
Chukwudi Joshua Obiekwe
Experten
GraphSeriesEA : ist ein fortschrittlicheres System wie BuySellSeriesEA, aber der Unterschied ist, dass es keine Positionen hält, sondern alle Käufe/Verkäufe schließt. Es hat keinen Scalper wie BuySellSeriesEA, sondern es schließt alle Positionen, wenn Sie aussteigen. sobald es eine bestimmte Zeit und Punkte erreicht hat; überprüfen Sie Basis auf die Positionen Situationen auf dem Chart Trend kurze oder lange Welle. ist sehr anspruchsvoll robuste Forex EA mit einer hervorragenden Leistung.wichtig
TrendCore Adaptives FX4
Sabina Fik
Experten
TrendCore Adaptive FX - Intelligenter Expert Advisor für sicheres und adaptives Forex Trading TrendCore Adaptive FX ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Handelsroboter, der für eine beständige Performance auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er kombiniert trendbasierte technische Analyse, adaptives Lot-Management und solide Kapitalschutzstrategien, um einen robusten und effizienten Handel unter realen Marktbedingungen zu gewährleisten. Ob Sie ein professioneller Händler oder ein lang
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experten
Liebe Trader, Ich freue mich sehr, Ihnen unser neuestes Projekt vorzustellen. EA BitBull. Echtes Kryptowährungstrading ist jetzt Realität! Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen verkaufen. Daher wird der Preis stetig steigen, um den Verkauf zu begrenzen. Der nächste Preis beträgt 790 USD. Mit der Hilfe unserer geschätzten Partner aus aller Welt ist es uns gelungen, eine innovative Krypto-Strategie zu entwickeln. Diese Strategie vereint nahtlos
Osa
Aleksandr Valutsa
Experten
Ein Berater mit atomarem Potenzial der ersten Tage! Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Der Advisor basiert auf der Chaostheorie - der ungeordneten Bewegung des Preises. In der ersten Strategie identifiziert der Roboter die Momente, in denen der Preis am aktivsten ist, und eröffnet ein Raster von schwebenden Aufträgen in Richtung des
FREE
Cent Builder
Antonis Michos
3.67 (3)
Experten
-40% RABATT CENT BUILDER ist ein EA, der dafür gemacht ist, VIEL zu handeln, daher braucht er eine gewisse Marge, um profitabel zu sein. Ich schlage vor, es auf Cent-Konten oder in BIG regulären Konten zu verwenden. -*- Der EA ist trendfolgend mit HEDGE SYSTEM (wenn Sie es wollen, verwenden Sie es. Wenn nicht, wählen Sie HEDGE OFF. ALSO können Sie die Losgröße und WANN es beginnen wird). -*- Der EA verwendet auch ein SUPER partial closing System zur Erholung. Join Telegram Group (Copy
MOAT mt breakline
M Rusman Hn
Indikatoren
Der Indikator gibt eine Ausbruchslinie oder einen Preisstopp vor. Wir empfehlen die Zeitrahmen M5 oder H1. Handelssignal: Kaufsignal: wenn der Schlusskurs (je nach Zeitrahmen) die blaue Linie durchbricht und bereits darüber liegt oder wenn der niedrigste Kurs über der roten Linie endet. Verkaufssignal : wenn der Schlusskurs (je nach Zeitrahmen) die rote Linie durchbricht und bereits darunter liegt oder wenn der höchste Kurs unterhalb der blauen Linie endet. Funktion: Sie erhalten Zeit- (Stunde
HF HistoryExporter
Wong Sze Wai
Utilitys
Der History Exporter kann Ihnen helfen, Ihre Orderhistorie aus dem MT4-Konto zu exportieren. Danach können Sie andere Datenanalyse-Tools verwenden, um zu bekommen, was Sie wollen. Das Dateiformat ist eine .csv-Datei, der Inhalt ist wie folgt OrderID,Symbol,Type,Lots,OpenTime,OpenPrice,StopLoss,TakeProfit,CloseTime,ClosePrice,Commission,Swap,MagicNo,Comment,ProfitUSD,ProfitPips,NetProfit,Duration,(Days),(HH:MM:SS), 21520206,EURCHF,buy,0.05,2020.03.10 08:06:15,1.06304,0.00000,0.00000,2020.03.11 13
FREE
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Experten
CloseDelet_Orders CloseAtProfit ist ein EA, den ich nur verwende, um Aufträge nach einem definierten Gewinn oder Verlust zu schließen, alle Aufträge zu schließen und auch schwebende Aufträge zu löschen. Die Geschwindigkeit der Schließung hängt von der Zeit ab, zu der gehandelt wird, vom Broker, den Sie benutzen und von den Symbolen, die Sie handeln. INPUTS: win_USD_All = schließt alle Orders (Verkauf+Kauf), wenn der Gewinn größer ist als der definierte Gewinn zum Schließen; win_USD_BUY = schlie
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experten
Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
Experten
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ Diese Konfiguration ist extrem aggressiv und extrem risikoreich. Bitte führen Sie Ihr eigenes Backtesting durch und passen Sie sie an ein angemessenes Risikoniveau an. ※ ※ ※ Bitte teilen Sie mir auch die Anforderungen an die Konfiguration und die EA-Modifikation mit. ※※ ※ ※ Dieser EA handelt auf Basis des Multi-Time-Frame Parabolic SAR Indikators. Z.B. wenn es noch ein Kaufsignal auf dem M15 Zeitrahmen SAR gibt, im M1 Zeitrahmen, wird der EA e
Just Rider EA
Agung Imaduddin
Experten
Just Rider EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der Martingale- und Hedging-Strategien verwendet. Lineare Regression und Moving Average Indikator-basierte Filter werden für Einträge verwendet. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD (10.000 Cent), das empfohlene Symbol ist EURUSD und GBPUSD, der Zeitrahmen ist H1. Verwenden Sie einen Broker mit guter Ausführung. Ein VPS ist erforderlich. Das Produkt funktioniert sowohl mit 4- als auch mit 5-stelligen Kursen. Geben Sie in den Eingabeparametern
VPS Benchmark MT4
Yu Pang Chan
Utilitys
Die endgültige Lösung für Leistungstests in MetaTrader-Umgebungen Was dieses Tool leistet Dieses spezielle Benchmark-Tool misst die Leistung Ihrer MetaTrader-Umgebung und liefert Erkenntnisse, die sich auf Ihre Handelsausführung auswirken. Im Gegensatz zu allgemeinen Systembenchmarks bewertet dieses Tool die Leistung speziell innerhalb der MetaTrader-Laufzeitumgebung. Für professionelle Trader und Entwickler: Leistungsmetriken : Messungen des Berechnungsdurchsatzes und der Speichereffizienz Hand
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst defini
Top Algo v4
Yvan Musatov
5 (1)
Experten
Der Top Algo Handelsroboter ist eine technische Entwicklung für die Automatisierung des Handels auf dem Forex-Währungsmarkt. Sein Ziel ist es, sowohl neuen Marktteilnehmern, die nicht über eine fundamentale Basis im Bereich des Handels verfügen, als auch Profis zu helfen und den Prozess der Gewinnsteigerung für erfahrene Investoren zu erleichtern. Top Algo kann auch als Multi-Währungs-Roboter-Berater bezeichnet werden, da er auf mehreren Währungspaaren arbeiten kann. Ein professioneller Top Al
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Boom William
Danni Jumena
Indikatoren
Dieser Indikator wird Sie benachrichtigen, wenn es Zeit ist, in den Markt einzusteigen und mit der Double William Percent Range Strategie zu arbeiten. --> Die Kauf-Benachrichtigung wird mit einem blauen Pfeil angezeigt. --> Verkaufsbenachrichtigung wird mit dem roten Pfeil angezeigt Nach dem Erscheinen der Flagge explodiert der Markt in der Regel, aber Sie müssen vorsichtig sein und eine doppelte Überprüfung durchführen, da dieser Indikator am Ende des Trends schwach ist.
Market Reality
Soghra Dejampisheh
Indikatoren
Hallo, wie Sie wissen, sind mehr als 90% der Menschen in den Finanzmärkten Verlierer, der wichtigste Grund ist das Fehlen eines richtigen festen Systems und Risikomanagement. Ich möchte Ihnen einen Indikator vorstellen, der das Ergebnis meiner 8-jährigen Erfahrung ist und der Ihnen die Realität des Marktes zeigt. Meine menschliche Würde erlaubt es mir nicht, die Zukunft zu garantieren, aber die Tabelle unten zeigt die vergangenen Statistiken dieses Indikators und seine Leistung, die wirklich der
Proinsta78
Mikhail Bilan
3.5 (4)
Indikatoren
Sehr geehrte Kollegen Händler, installieren Sie die Demo - Version für den Tester macht keinen Sinn. So wurde es konzipiert. Sie werden keine Tick-Geschichte und prifit oder Verlust sehen. Dieser Indikator Tester wird nicht nehmen. Zweifeln Sie nicht . Die Punkte zeigen eine starke Bewegungsrichtung. Funktioniert nicht auf der Maschine, müssen Sie manuell öffnen Sie den deal und schließen.Gewinn sehen Sie sich die Punkte an, die ich denke, im Screenshot werden Sie verstehen. Ich schließe nach je
Time Closer MT4
To Pui Kuen
Utilitys
Time Closer kann Ihnen dabei helfen, alle offenen Positionen zu einer bestimmten Zeit zu schließen, und zwar "jeden Tag". Vor allem für Daytrader, die ihre Positionen nicht über Nacht, über verschiedene Sitzungen oder über eine bestimmte Zeit halten wollen. Einfacher Parameter zur Verwendung. Verwendung Laden Sie den Chart herunter und ziehen Sie Time Closer auf den Chart (das Chart-Symbol sollte dasselbe sein wie das Symbol, mit dem Sie die Position schließen möchten) Prüfen Sie, ob AutoTrading
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Beschreibung des Expert Advisors „Rebate Hunter“: Wir stellen den Expert Advisor „Rebate Hunter“ vor, ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für versierte Händler entwickelt wurde, die durch strategische Absicherungs- und Durchschnittstechniken maximale Renditen erzielen möchten. Dieser hochentwickelte Algorithmus funktioniert nahtlos innerhalb der MetaTrader-Plattform und führt k
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Der Virtual Reality Expert Advisor (EA) ist ein ausgeklügeltes Handelstool, das die Margenauslastung bei der Ausführung von Positionen auf den Finanzmärkten optimieren soll. Seine einzigartige Strategie umfasst einen zweistufigen Prozess: die Eröffnung einer virtuellen Position, gefolgt von einer entsprechenden realen Position, mit dem Ziel, die Margenanforderungen zu minimier
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitys
KOSTENLOSER MT4-INDIKATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 KOSTENLOSER MT4-ASSISTENT: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bitte geben Sie eine 5-Sterne-Bewertung ab, wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt! Vielen Dank :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Wir stellen den Expert Advisor „Supply and Demand Assistant“ (EA) vor – Ihr ultimatives Tool, um sich präzise u
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Der Expert Advisor (EA) „Marti Lovers“ ist ein anspruchsvolles und aggressives Handelssystem für erfahrene Trader, die mit risikoreichen Strategien umgehen können. Dieser EA vereint verschiedene Handelslogiken in einem leistungsstarken Tool und bietet einen einzigartigen und dynamischen Ansatz für den Devisenhandel. Aufgrund seines aggressiven Charakters erfordert „Marti Lovers
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Wir präsentieren den innovativen Expert Advisor „FAST SCALPER“: Entfesseln Sie die Macht der globalen Märkte mit Präzision und Kompetenz. Im dynamischen Forex-Handel erfordert es eine einzigartige Kombination aus Intelligenz und Technologie, um immer einen Schritt voraus zu sein. Der Expert Advisor „FAST SCALPER“ ist die Kr
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitys
Wasserzeichen MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Das Skript „Wasserzeichen“ optimiert Ihren Handelschart, indem es wichtige Informationen direkt im Charthintergrund anzeigt. Es bietet eine übersichtliche und unaufdringliche Möglichkeit, wichtige Details wie das aktuelle Handelspaar, den Zei
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Beschreibung des Expert Advisors „Rebate Hunter“: Wir stellen den Expert Advisor „Rebate Hunter“ vor, ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für versierte Händler entwickelt wurde, die durch strategische Absicherungs- und Durchschnittstechniken maximale Renditen erzielen möchten. Dieser hochentwickelte Algorithmus funktioniert nahtlos innerhalb der MetaTrader-Plattform und führt k
Gold Buster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Wir stellen den „Gold Buster“-EA vor: Dynamisches Support-Resistance- und Risikomanagementsystem der nächsten Generation Der „Gold Buster“-EA stellt die neueste Entwicklung unter den automatisierten Handelssystemen dar und nutzt die neuesten Fortschritte in der offenen Positionsverwaltung und Risikoanalysetechnologie, um neu zu definieren, wie Support- und Resistance-Levels au
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien anzuwenden. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspotenz
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitys
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Wir präsentieren den Trading-Assistenten „Smart Trader“ – das ultimative Tool, dem professionelle Trader weltweit aufgrund seiner beispiellosen Anpassungsfähigkeit und innovativen Risikomanagementstrategien vertrauen. Das Herzstück von „Smart Trader“ ist sein revolutionäres Risikomanagement-System, das sich dynamisch an die s
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitys
Trade Advisor: Chart-Erfolg Der ultimative Expert Advisor (EA) für professionelle Trader VERSION MT4-Version | MT5-Version | Blogs v.3.0 - Telegram-Bot-Integration Hinweis: Die MT4-Version ist schlanker als die MT5-Version. Trade Advisor: Chart-Erfolg Trade Advisor ist ein fortschrittlicher Handelsassistent, der Handelsstrategien durch die Integration wichtiger Marktanalyse-Tools und nahtloser Funktionalität für Trader optimiert. Hier ist ein Überblick darüber, was Trade Advisor zu einem
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 „Grandmaster“ EA – Präzises One-Shot-Trading mit intelligenten Indikatoren Haben Sie genug von unübersichtlichen Strategien, Overtrading und unnötigen Risiken? Begrüßen Sie den Grandmaster EA – einen übersichtlichen, präzisen und sachlichen Expert Advisor für Trader, die mit intelligenter Entscheidungsfindung auf einen Schlag setzen. Angetrieben von der Dreifach-Indikator-Logi
Liquidity Side
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Intelligenter Einstieg basierend auf institutioneller Liquidität Liquidity Side ist ein automatisierter Expert Advisor, der verborgene Liquiditätsbereiche im Markt erkennt – Bereiche, in denen Institutionen am wahrscheinlichsten handeln. Durch die Kombination technischer Indikatoren und Echtzeit-Nachrichtenfilter kann dieser EA Marktrauschen vermeiden und sic
Volatility Switching
Agus Santoso
Experten
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 „Volatility Switching“ ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die ihre Positionen in dynamischen Marktumgebungen optimieren möchten. Diese EA arbeitet nach dem Prinzip, Marktvolatilität zu erkennen und ihre Strategien dynamisch anzupassen, um Risiken zu mindern und die Rentabilität zu steigern. Durch den Einsatz der Open-Position-Methode m
Fibo SnR
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Wir stellen den hochmodernen Expert Advisor „Fibo SnR“ vor – Ihren ultimativen Handelsbegleiter! Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis mit dem neuesten und ausgereiftesten Expert Advisor (EA), dem Expert Advisor „Fibo SnR“. Dieses bahnbrechende Tool nutzt die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Algorithmen und die zeitlosen Prinzipien der Fibonacci-Levels, um Ihren Handelsbe
Wayang
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 „Wayang EA“ – Intelligentes Trading mit Trend- und S/R-Präzision Übersicht „Wayang EA“ ist ein intelligenter Expert Advisor, der Pending-Order-Strategie mit Support- und Resistance- sowie Trendanalyse kombiniert, um die besten Gelegenheiten auf dem Markt zu nutzen. Dieser EA wurde mit Algorithmen entwickelt, die unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurden, und eignet
KingKong MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA – intelligenter, auf Volatilität basierender Handelsalgorithmus Übersicht Der Dynamite Breakout EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der die Marktvolatilität ausnutzen soll, indem er Ausbruchszonen dynamisch anhand von Intraday-Preisbewegungen identifiziert. Dieser EA berechnet potenzielle Handelsbereiche auf intelligente Weise, indem er die Echtzeit-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension