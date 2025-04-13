Correlation Master MT4

















CORRELATION MASTER: DOPPELTE PAARE, HALBE RISIKO





Intelligenter Expert Advisor für negative Korrelation und automatisches Hedging





Correlation Master ist ein automatisierter Expert Advisor, der die Strategie negativer Korrelation zwischen Währungspaaren nutzt. Durch das Öffnen entgegengesetzter Positionen auf gegensätzliche Paare (z. B. EURUSD-Kauf und USDCHF-Verkauf) zielt dieser Expert Advisor darauf ab, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren.





Mit flexiblem Risikomanagement und Multi-Pair-Einstellungen eignet sich dieser Expert Advisor für Trader, die eine intelligente, automatisierte Hedging-Strategie suchen.





Hauptfunktionen

Automatische Negativkorrelationsstrategie

Eröffnen Sie Kauf- und Verkaufspositionen für Paare, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

Beispiel: EURUSD (Kauf) ↔ USDCHF (Verkauf)





Multi-Paar-Unterstützung

Kann mit bis zu 13 Paaren gleichzeitig verwendet werden, darunter:

EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD und weitere.





Dynamisches Risikomanagement

Gewinnziel einstellbar:





Global





Pro Set





Pro Layer

Lot kann fixiert oder im Martingale-Modus verwendet werden.





Handelszeit- und Tagessteuerung

Legen Sie aktive Handelszeiten und ausgewählte Handelstage (Montag bis Freitag) fest.





Haupteinstellungen

Einstiegsmodus: Kaufen oder Verkaufen





Max. Einstieg: Maximale Anzahl an Positionen





Zeitfilter: Start- und Endzeit festlegen





Lot-Einstellung: Anfangslot und Vielfache





Gewinnziel: Global, Set oder Layer





Alle schließen: Alle Positionen gleichzeitig schließen, sobald das Ziel erreicht ist





Spread-Filter: Ausführung bei hohen Spreads vermeiden





Vorteile

Automatisches & Smart Hedging

Nutzen Sie die Korrelation zwischen Währungspaaren für automatisches Hedging.





Flexibel: Scalping & Swing

Geeignet für verschiedene Handelsstile.





Benutzerfreundlich

Die Parameter sind einfach einzustellen und sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet.