Correlation Master MT4
- Experten
- Agus Santoso
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 13 April 2025
- Aktivierungen: 5
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/122732
MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/122733
CORRELATION MASTER: DOPPELTE PAARE, HALBE RISIKO
Intelligenter Expert Advisor für negative Korrelation und automatisches Hedging
Correlation Master ist ein automatisierter Expert Advisor, der die Strategie negativer Korrelation zwischen Währungspaaren nutzt. Durch das Öffnen entgegengesetzter Positionen auf gegensätzliche Paare (z. B. EURUSD-Kauf und USDCHF-Verkauf) zielt dieser Expert Advisor darauf ab, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren.
Mit flexiblem Risikomanagement und Multi-Pair-Einstellungen eignet sich dieser Expert Advisor für Trader, die eine intelligente, automatisierte Hedging-Strategie suchen.
Hauptfunktionen
Automatische Negativkorrelationsstrategie
Eröffnen Sie Kauf- und Verkaufspositionen für Paare, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen.
Beispiel: EURUSD (Kauf) ↔ USDCHF (Verkauf)
Multi-Paar-Unterstützung
Kann mit bis zu 13 Paaren gleichzeitig verwendet werden, darunter:
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD und weitere.
Dynamisches Risikomanagement
Gewinnziel einstellbar:
Global
Pro Set
Pro Layer
Lot kann fixiert oder im Martingale-Modus verwendet werden.
Handelszeit- und Tagessteuerung
Legen Sie aktive Handelszeiten und ausgewählte Handelstage (Montag bis Freitag) fest.
Haupteinstellungen
Einstiegsmodus: Kaufen oder Verkaufen
Max. Einstieg: Maximale Anzahl an Positionen
Zeitfilter: Start- und Endzeit festlegen
Lot-Einstellung: Anfangslot und Vielfache
Gewinnziel: Global, Set oder Layer
Alle schließen: Alle Positionen gleichzeitig schließen, sobald das Ziel erreicht ist
Spread-Filter: Ausführung bei hohen Spreads vermeiden
Vorteile
Automatisches & Smart Hedging
Nutzen Sie die Korrelation zwischen Währungspaaren für automatisches Hedging.
Flexibel: Scalping & Swing
Geeignet für verschiedene Handelsstile.
Benutzerfreundlich
Die Parameter sind einfach einzustellen und sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet.