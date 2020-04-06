Correlation Master MT4

















상관관계 마스터: 통화쌍은 두 배로, 위험은 절반으로





음의 상관관계 및 자동 헤징을 위한 스마트 EA





상관관계 마스터는 통화쌍 간의 음의 상관관계 전략을 활용하는 자동 전문가 자문(EA)입니다. 이 EA는 반대 통화쌍(예: EURUSD 매수, USDCHF 매도)에 대해 반대 포지션을 취함으로써 위험을 최소화하면서 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다.





유연한 위험 관리와 다중 통화쌍 설정을 갖춘 이 EA는 스마트한 자동 헤지 전략을 원하는 트레이더에게 적합합니다.





주요 기능

자동 음의 상관관계 전략

반대 방향으로 움직이는 통화쌍에 대해 매수 및 매도 포지션을 오픈합니다.

예: EURUSD(매수) ↔ USDCHF(매도)





다중 통화쌍 지원

EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD 등 최대 13개 통화쌍에 동시에 사용 가능합니다.





동적 위험 관리

수익 목표 설정 가능:





전 세계





세트별





레이어별

랏 고정 또는 마틴게일 모드 사용 가능





거래 시간 및 요일 관리

활성 거래 시간을 설정하고 거래일(월요일~금요일)을 선택합니다.





주요 설정

진입 모드: 매수 또는 매도





최대 진입: 최대 포지션 수





시간 필터: 시작 및 종료 시간 설정





랏 설정: 초기 랏 및 배수





수익 목표: 글로벌, 설정 또는 레이어





모두 청산 모드: 목표가 도달 시 모든 포지션을 한 번에 청산





스프레드 필터: 높은 스프레드에서는 체결 방지





장점

자동 및 스마트 헤징

통화쌍 간 상관관계를 활용하여 자동 헤징을 수행합니다.





유연성: 스캘핑 및 스윙

다양한 거래 스타일에 적합합니다.





사용자 친화적

매개 변수 설정이 간편하여 초보자와 전문가 모두에게 적합합니다.