Correlation Master MT4
- 专家
- Agus Santoso
- 版本: 1.2
- 更新: 13 四月 2025
- 激活: 5
CORRELATION MASTER：双倍货币对，一半风险
智能负相关性和自动对冲EA
Correlation Master是一款自动化EA，利用货币对之间的负相关性策略。通过对相反货币对开立反向仓位（例如，买入欧元/美元，卖出美元/瑞郎），该EA旨在最大化利润，同时最小化风险。
凭借灵活的风险管理和多货币对设置，该EA非常适合需要智能自动对冲策略的交易者。
主要功能
自动负相关策略
针对反向波动的货币对建立买入和卖出仓位。
示例：欧元/美元（买入）↔ 美元/瑞士法郎（卖出）
多货币对支持
最多可同时支持 13 个货币对，包括：
欧元/美元/瑞士法郎、英镑/美元/日元、澳元/美元/加元等。
动态风险管理
盈利目标可设置：
全局
每套
每层
可固定交易手数或使用马丁格尔模式。
交易时间和日期控制
设置活跃交易时间并选择交易日（周一至周五）。
主要设置
入场模式：买入或卖出
最大入场：最大持仓数量
时间过滤器：设置开始和结束时间
手数设置：初始手数及倍数
盈利目标：全局、设定或分层
全部平仓模式：达到目标后立即平仓
价差过滤器：避免在高价差时执行交易
优势
自动和智能对冲
利用货币对之间的相关性进行自动对冲。
灵活：剥头皮交易和波段交易
适用于各种交易风格。
用户友好
参数设置简单，适合初学者和专业人士。