Correlation Master MT4





CORRELATION MASTER：ペアを2倍にしてリスクを半分に

負の相関と自動ヘッジのためのスマートEA

Correlation Masterは、通貨ペア間の負の相関戦略を活用する自動EAです。このEAは、反対のペア（例：EURUSDの買いとUSDCHFの売り）で反対のポジションを開くことで、リスクを最小限に抑えながら利益を最大化することを目指します。

柔軟なリスク管理と複数通貨ペアの設定を備えたこのEAは、スマートな自動ヘッジ戦略を求めるトレーダーに最適です。

主な機能
自動負相関戦略
反対方向に動く通貨ペアで買いと売りのポジションをオープンします。

例：EURUSD（買い）↔ USDCHF（売り）

複数通貨ペアのサポート
最大13通貨ペア（EURUSD/USDCHF、GBPUSD/USDJPY、AUDUSD/USDCADなど）を同時に使用できます。

ダイナミックリスク管理
利益目標の設定：

グローバル

セットごと

レイヤーごと
ロットは固定またはマーチンゲールモードを選択できます。

取引時間と曜日の管理
取引時間と取引曜日（月曜日～金曜日）を設定します。

メイン設定
エントリーモード：買いまたは売り

最大エントリー数：最大ポジション数

時間フィルター：開始時間と終了時間の設定

ロット設定：初期ロット数と倍数

利益目標：グローバル、セット、またはレイヤー

全決済モード：目標に達したらすべてのポジションを一括決済

スプレッドフィルター：高スプレッドでの約定を回避

メリット
自動＆スマートヘッジ
通貨ペア間の相関関係を利用して、自動ヘッジを行います。

柔軟性：スキャルピングとスイング
様々な取引スタイルに対応

ユーザーフレンドリー
パラメータ設定が簡単で、初心者からプロまで幅広く対応します。
Video Correlation Master MT4
おすすめのプロダクト
Plug and Play
Bogdan Mihail Moise
エキスパート
BM Plug&Play Easy to use, convenient and efficient!  No input from you required,  no messing with settings or optimization processes ,   just attached on chart and let it do its magic. Recommended Time Frame: Day (This expert advisor works on all timeframes, but it’s build with the daily one in mind); Account balance: it doesn't matter, but I recommend at least 1000 EUR or 1500 USD; Tested and optimized currency pairs: EURUSD; EURCHF; EURJPY; EURAUD;   EURCAD; EURNZD; USDCHF; USDCAD; USDJPY; G
Two Candle Smart
Sumini
エキスパート
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Wardtrade17
Ahmed Wardan Atik
5 (1)
エキスパート
Your feedback is very important , Please submit your review and contact me to get a settings for other pairs !! This Expert advisor is a very logical, it does not promise irrational wealth as in many advisors offered for sale, it gives an annual profit ranging from 10% to 42%, the expert advisor is intended to work only on one pair, which is the EURUSD Time frame H1 ,  and in only one day, which is Monday  . Just run the expert advisor on the EURUSD pair on Monday and earn a minimum of 10% As
EA Cut Switch Martin
Sulfiana
エキスパート
https://youtu.be/I46sDVz9tSo to use it correctly you need to change lots to 0.01 Recommend pair EURUSD Time Frame H1 ,best leverage for this EA is 1:1000 and above (FBS broker serve this leverage) This EA Cut Switch Martin open position  based on OsMA indicators, if the transaction hit stop loss then  EA will switch to a new transaction with double lots so that once profit can cover losses many times before it becomes profit Has passed 5 years bactest whit good result ,first backtest capital $
Call of Night MT4
Marat Baiburin
3.67 (3)
エキスパート
Discount on all my products until 01.05.   Live signal: https://www.mql5.com/ru/users/bayburinmarat/seller Correct GMT setting: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Call of Night isa professional advisor with an innovative approach to night scalping, working on only 4 currency pairs: EURUSD GBPUSD EURAUD EURCHF The EA uses a different logic for entering trades: the author's indicator works as the main signal, Price Action only filters trades. This approach increases the number of trades an
Robot nest
Yriy Doronin
エキスパート
Robot nest is a robot advisor working on price levels calculated using a quantum system. The advisor is made with static flexible settings, which allows you to most accurately determine the price levels. There is an opportunity to work with a change in the period of the estimated time. The Expert Advisor applies security varnishing orders and fixes the profit only with a positive balance. Suitable for any style of trading, scalping, medium and long-term trading. It is possible to use martingale
Heikinashi Zone Trader
Lorraine Pierce
4 (1)
エキスパート
!!!!FIFO COMPLIANT!!!! ONLY 5 COPIES LEFT AT $49 and Price goes up to $99 This is an automated or semi automated expert advisor.  This EA is based on trend...and there's nothing better than the heikin-ashi zone trade candles to show you price action trend. Download the Heikin Ashi Zone candles for   free here. It's recommended to use this EA as a semi automated trader. Example of semi automation: You look at higher time frames of the EURUSD and see it's in a down trend. So you open an M15 chart
Endless Grid
Sigit Hariyono
エキスパート
Endless Grid is a grid type trading robot. It uses grid and averaging to send orders and does not use martingale. This robot works by continuously sending order without indicator according to grid distance. It can be a handy tool as a rebate hunter. This EA can be used in all time frame and all trading pairs.    Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades.  Lotsize - Lot size. Trailing - Trailing order. if this set to
Quick Navigator
Dhananjayan V
ユーティリティ
The Chart Navigator is a powerful and user-friendly indicator designed to enhance your chart navigation experience in the MetaTrader platform. With its advanced features and intuitive interface, it enables traders to effortlessly explore multiple timeframes, switch between symbols, and efficiently analyze price movements. Key Features: Timeframe Navigation: Seamlessly switch between different timeframes with just a single click. The Chart Navigator provides a graphical object that allows you to
FREE
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
エキスパート
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
GoldenhuntMS
Otmane Achandir
エキスパート
GoldenHunt MSは主要通貨ペアにおける機関投資家のストップハントパターンを特定・活用するために設計されたプレミアムアルゴリズム取引システムです。高度なプライスアクション分析により、85%以上の歴史的精度で高確率なストップハントシナリオを検出します。5段階のテイクプロフィットメカニズムにより、重要な抵抗線/支持線で段階的に利益を確定。包括的なリスク管理には、動的なポジションサイジング（取引あたり最大2%リスク）、自動ブレークイーントリガー、過度なドローダウン（最大20%）からの資本保護が含まれます。EURUSD、GBPUSD、XAUUSDのM5-H1時間枠に最適化されています。 cenarios with over 85% historical accuracy. The system features a sophisticated 5-level take profit mechanism that progressively locks in profits at key resistance/support levels. Comprehensive risk man
GraphSeriesEA
Chukwudi Joshua Obiekwe
エキスパート
GraphSeriesEA : is more advanced system like BuySellSeriesEA, but difference is it doesn't keep positions,it closes all both buy/sell on exit;thereby giving you best equity curves ever.its doesn't have a scalper tough like buysellseriesEA, rather it close all position once it has reach a certain times and points; check base on the positions situations on the chart trend short or long wave. is very sophisticated robust forex EA with an outstanding performance .major characteristics of this EA are
TrendCore Adaptives FX4
Sabina Fik
エキスパート
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX   is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to a
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
エキスパート
親愛なるトレーダーの皆様、 最新プロジェクトをご紹介できることを大変嬉しく思います。 EA BitBull。 本物の暗号通貨トレーディングがついに実現しました！ この戦略は非常にユニークであるため、ライセンスの販売数を限定したいと考えています。そのため、販売を制限するために価格は段階的に上昇します。 次の価格は790 USDです。 世界中の信頼できるパートナーの協力により、革新的な暗号戦略の開発に成功しました。 この戦略は、トレンドフォロー戦略と平均回帰戦略の原理をシームレスに組み合わせています。 RNN（再帰型ニューラルネットワーク）やLSTM（長短期記憶ネットワーク）などの高度なニューラルネットワークを活用しています。 BTC BitBull EAの成功を受け、現在はETH/BTCおよびETH/USDの通貨ペアに注力しています。 この技術を利用するために、事前のトレーディング経験は一切不要である点が特に注目に値します！ 最適な結果を得るために、以下の設定と構成を遵守および採用してください： ブローカー 任意のブローカー（ECN/ゼロスプレッド推奨） レバレッジ
Osa
Aleksandr Valutsa
エキスパート
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
FREE
Cent Builder
Antonis Michos
3.67 (3)
エキスパート
-40% OFF CENT BUILDER is an EA that is made to trade A LOT ,thus,it will need some margin in order to be profitable. I suggest using it on cent accounts or in BIG regular accounts. -*- The EA is trend following using  HEDGE SYSTEM (if you want it you use it.If not you choose HEDGE OFF. ALSO you can choose the lot size and WHEN it will start). -*- The EA also uses a SUPER partial closing system for recovery. Join Telegram Group (Copy Paste this link) : https://t.me/ +nW-jTNrIjwM3YjJk
MOAT mt breakline
M Rusman Hn
インディケータ
The indicator will provide a breakout line or price stop guide, we recommend M5 or H1 timeframes. Trade signal: Buy Signal:  if the closed price (according to the timeframe) breaks the blue line and is already   above it or if the lowest price stops above the red line. Sell Signal : if the closing price (according to  the timeframe) breaks the red line and is already below it or if the highest price stops below the blue line. Feature: You will get time (hours) and price values ​​for the lines
HF HistoryExporter
Wong Sze Wai
ユーティリティ
History Exporter can help to export your orders history from MT4 account. After that you can use another data analysis tools to get what you want.  File format is .csv file, the content such as below OrderID,Symbol,Type,Lots,OpenTime,OpenPrice,StopLoss,TakeProfit,CloseTime,ClosePrice,Commission,Swap,MagicNo,Comment,ProfitUSD,ProfitPips,NetProfit,Duration,(Days),(HH:MM:SS), 21520206,EURCHF,buy,0.05,2020.03.10 08:06:15,1.06304,0.00000,0.00000,2020.03.11 13:37:38,1.06015,-0.60,-0.05,28282888,RedRab
FREE
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
エキスパート
CloseDelet_Orders CloseAtProfit is an EA that I use only to close orders after defined profit, or loss,  close all orders  ,  also delete pending orders.  I am using it in live trading.  The speed of closing depends on time when it trades, on broker you are using and symbols you are trading. INPUTS: win_USD_All   =    close all orders (sell+buy)  when the profit is greater than defined profit to close; win_USD_BUY =    close only orders buy   when the profit is greater than defined profit to cl
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
エキスパート
UniTradeXpertをご紹介します：あなたの究極の外国為替プログラム！ UniTradeXpertの非凡な潜在力を明らかにする、洗練されたエキスパートアドバイザーで、外国為替取引の体験を向上させることを目的としています。ほぼ7年にわたる包括的なデータ分析のサポートにより、このEAは99.9%の驚異的な正確さで競争の激しい市場で決定的な優位性を提供します。 UniTradeXpertの優れた点は、AUDCAD通貨ペアの1時間のタイムフレームでの振動取引に焦点を当てていることです。このプロフェッショナルなアプローチは、市場の振動の本質を捉えることで、最大の効率と収益性を確保します。 UniTradeXpertはリスク管理に注力し、堅固なストップロスメカニズムを組み込んでおり、市場の変動中に資本を保護し、安心感を提供します。この戦略的アプローチにより、マーチンゲールのような高リスクな戦略を採用することなく、長期的な成功を確保します。 UniTradeXpertの真の特長は、ユーザーセントリックなアプローチにあります。3つの推奨される資金管理戦略を慎重に組み込み、視覚的に魅力的なグラフィ
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
エキスパート
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ This configuration is extremely aggressive and extremely risky. Please conduct your own backtesting and adjust it to a suitable risk level. ※ ※ ※ Additionally, please share the configuration and EA modification requirements with me. ※ ※ ※ ※ This EA trades based on the multi-time frame Parabolic SAR indicator. E.G. if there still a buy signal on the M15 timeframe SAR, In the M1 timeframe, the EA will execute a buy trade when M1 SAR buy signal.
Just Rider EA
Agung Imaduddin
エキスパート
Just Rider EA is a fully automated Expert Advisor with the using of martingale and hedging strategies. Linear Regression and Moving Average Indicator-based filter are used for entries. The minimum deposit is 100 USD (10,000 cent), the recommended symbol is EURUSD and GBPUSD, timeframe is H1. Use a broker with good execution. A VPS is required. The product works both on 4 and 5-digit quotes. Specify values in points like for 5 decimal places in the input parameters, and it will automatically reca
VPS Benchmark MT4
Yu Pang Chan
ユーティリティ
The Definitive Performance Testing Solution for MetaTrader Environments What This Tool Does This specialized benchmark utility measures the performance of your MetaTrader environment, providing insights that impact your trading execution. Unlike generic system benchmarks, this tool evaluates performance specifically within the MetaTrader runtime environment. For Professional Traders & Developers: Performance Metrics : Measurements of calculation throughput and memory efficiency Trading-Specific
Shooting Target
Chui Yu Lui
エキスパート
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Top Algo v4
Yvan Musatov
5 (1)
エキスパート
The Top Algo trading robot is a technical development for the automation of trading on the Forex currency market. Its goal is to help both novice market participants who do not have a fundamental base in the field of trading and professionals and to facilitate the process of increasing profits for experienced investors. Top Algo can also be called a multi-currency robot-advisor, as it can work on several currency pairs. A professional Top Algo expert can connect to your trading terminal and do
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
エキスパート
Candle Power EA S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ 購入後 にご連絡ください。 マニュアル の PDF と、詳細な 解説動画 へのリンクをお送りします!!! EAは常に設定を有効にして使用してください!!! SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。 次のクラッシュが怖いですか？ Candle Power EA があれば心配は要りません。 EA は 相補的な平均回帰戦略5つ （ 5つの設定 と異なる フィルタ手法 ）を S&P 500 に対して束ねます。特に ストレス局面 での 行き過ぎ を体系的に捉え、急激な 調整 を伴う ボラティリティの高い相場局面 でその 強み を発揮します。通常の 相場局面 では EA は 市場全体 に概ね沿って稼働し、 戦術的なポートフォリオ・ヘッジ や追加の 収益源 を提供します。 マーチンゲールなし 、 グリッドなし 。 明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年 超の ティックデータ による長期 バックテスト実績 、 2008年 以降の S&P先物 との比較を備えています。 なぜこのEAなのか？ ク
Boom William
Danni Jumena
インディケータ
This Indicator will notified you when time to entry into the market, build with double william percent range strategy.  --> Buy Notification will flag with the blue arrow --> Sell Notification will flag with the red arrow After Flag Appear, the market usually explode but carefully you must performs double check because weakness of this indicator when in the end of the trend
Market Reality
Soghra Dejampisheh
インディケータ
Hello,  As you know more than 90% of people in the financial markets are losers, the most important reason is the lack of a proper fixed system and risk management. I want to introduce you to an indicator that is the result of my 8 years of experience, which shows you the reality of the market. My human dignity does not allow me to guarantee the future, but the table below shows the past statistics of this indicator and its performance which really the market past is the only way to find out the
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
エキスパート
アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
エキスパート
Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
エキスパート
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
作者のその他のプロダクト
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーの説明: 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーは、戦略的なヘッジと平均化のテクニックを通じて最大の利益を求める熟練したトレーダー向けに綿密に設計された最先端のツールです。この洗練されたアルゴリズムは、MetaTrader プラットフォーム内でシームレスに動作し、取引を継続的に実行して市場の変動を利用し、ユーザーに多大な利益をもたらします。 主な機能: ヘッジ戦略: 「Rebate Hunter」EA は、リスクを軽減し、利益を最大化するために高度なヘッジ戦略を採用しています。相関する通貨ペアで同時に買いと売りのポジションを開くことで、市場のボラティリティを利用しながら、不利な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。 平均化方法: 平均化の力を活用して、このエキスパート アドバ
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 バーチャル リアリティ エキスパート アドバイザー (EA) は、金融市場でポジションを実行する際にマージンの利用を最適化するように設計された高度な取引ツールです。その独自の戦略には、マージン要件を最小限に抑えることを目的として、仮想ポジションを開始し、その後対応する実際のポジションを開始するという 2 段階のプロセスが含まれます。 バーチャル リアリティ EA の動作の詳細は次のとおりです。 仮想ポジションの開始: EA は、プログラムされたアルゴリズムと市場分析に基づいて、最初に取引機会を特定します。 選択した金融商品で、実際に資本を投入することなく、「仮想」またはシミュレートされたポジションの開始をシミュレートします。この仮想ポジションは、意図された実際の取引を反映します。 実際のポジションの実行: 仮想ポジションを確立した後、EA は市
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
ユーティリティ
無料 MT4 インジケーター: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 無料 MT4 アシスタント: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 この無料ツールが気に入ったら、5 つ星の評価を付けてください。本当にありがとうございます :) ラリー ベース ラリー (RBR)、ドロップ ベース ラリー (DBR)、ドロップ ベース ドロップ (DBD)、ラリー ベース ドロップ (RBD)、フェア バリュー ギャップ (FVG) / 不均衡、隠れベース 「需給アシスタント」(EA) エキスパート アドバイザーのご紹介 – 金融市場のダイナミックな世界を正確かつ自信を持ってナビゲートするための究極のツールです。この最先端のエキスパート アドバイザーは、トレーダーが需給動向をリアルタイムで把握できるように細心の注意を払って設計されており、情報に基づいた意思決定を可能にし、取引の可能性を最大限に高めます。 主な機能: 自動ゾーン識別: エキスパート アドバイザーは、高度なアルゴリズムを使
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/114590 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120764 「Marti Lovers」エキスパートアドバイザー（EA）は、ハイリスク戦略を扱える経験豊富なトレーダー向けに設計された、洗練されたアグレッシブな取引システムです。このEAは、複数の取引ロジックを1つの強力なツールに統合し、FX取引に独自のダイナミックなアプローチを提供します。そのアグレッシブな性質上、「Marti Lovers」は、潜在的なドローダウンを管理し、戦略の収益性を最大化するために、十分な残高を必要とします。 主な機能: マルチロジック統合: マーチンゲール戦略: 「Marti Lovers」の核となるのは、損失後に取引サイズを2倍にして以前の損失を回復し、利益を上げるマーチンゲール原則です。このアプローチは大きな利益につながる可能性がありますが、同時に大きなリスクも伴います。 グリッド取引：グリッド取引ロジックを用いて、基準価格の上下に一定
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 ライブ シグナル: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 最先端の「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーのご紹介: 精度と熟練度でグローバル市場のパワーを解き放ちます FX 取引のダイナミックな領域で、常に先を行くには、比類のないインテリジェンスとテクノロジーの組み合わせが必要です。 「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーは、洗練された取引ソリューションの頂点に位置し、世界通貨の強さに基づいた革新的なアプローチを通じて、オープン ポジション戦略に革命を起こします。 グローバル ダイナミクスを活用する設計: 「FAST SCALPER」は、グローバル経済の力の複雑な相互作用を活用することで、従来の取引手法を超えています。ニューラル ネットワーク ベースのアルゴリズムは、世界中のさま
Rebate Hunter
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーの説明: 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーは、戦略的なヘッジと平均化のテクニックを通じて最大の利益を求める熟練したトレーダー向けに綿密に設計された最先端のツールです。この洗練されたアルゴリズムは、MetaTrader プラットフォーム内でシームレスに動作し、取引を継続的に実行して市場の変動を利用し、ユーザーに多大な利益をもたらします。 主な機能: ヘッジ戦略: 「Rebate Hunter」EA は、リスクを軽減し、利益を最大化するために高度なヘッジ戦略を採用しています。相関する通貨ペアで同時に買いと売りのポジションを開くことで、市場のボラティリティを利用しながら、不利な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。 平均化方法: 平均化の力を活用して、このエキスパート アドバ
Gold Buster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 「Gold Buster」EA のご紹介: 次世代の動的サポート/レジスタンスおよびリスク管理システム 「Gold Buster」EA は、オープン ポジション管理とリスク分析テクノロジーの最新の進歩を活用して、金融市場でサポートとレジスタンス レベルを識別および使用する方法を再定義する、最先端の自動取引システムです。この革新的なエキスパート アドバイザー (EA) は、さまざまな取引プラットフォームや商品でシームレスに動作するように設計されており、安定した利益とリスク軽減を求める初心者と経験豊富なトレーダーの両方のニーズに対応します。 主な機能: 動的なサポートとレジスタンスの識別: 「Gold Buster」EA の核心は、動的なサポートとレジスタンスの識別アルゴリズムにあります。従来の静的なサポート レベルとレジスタンス レベルは事前に定義され
Hedging Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 ヘッジ ブレイクアウト エキスパート アドバイザーは、ヘッジ戦略を通じて堅牢なリスク管理を採用しながら、市場のブレイクアウトを活用するように設計された洗練された取引ツールです。 この EA は、市場の流動性の向上を活用して取引の可能性を最大化し、最適なブレイクアウトの機会を特定するように細心の注意を払って作成されています。 このエキスパートアドバイザーは、ブレイクアウトロジックとヘッジによる効果的なリスク管理を組み合わせることで、全体的な取引パフォーマンスを向上させ、潜在的な反転を防ぐことを目指しています。 主な特徴: ブレイクアウト検出アルゴリズム: EA には、主要なサポートとレジスタンスのレベルを特定する強力なブレイクアウト検出アルゴリズムが装備されています。 過去の価格データとボラティリティ指標を利用して、潜在的なブレイクアウトポ
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
ウォーターマーク MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120783 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120784 ロゴ MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121289 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121290 「ウォーターマーク」スクリプトは、チャートの背景に重要な情報を直接表示することで、取引チャートをより魅力的に見せるように設計されています。このスクリプトは、現在の取引ペア、時間枠、各種時間指標などの重要な情報を、明確かつ目立たないように把握できる方法を提供します。 機能: 取引ペア表示: このスクリプトは、チャートに表示されている現在の取引ペア（例: EUR/USD、BTC/USD）を自動的に検出し、表示します。これにより、トレーダーは常にどの資産を分析しているかを把握でき、間違ったペアに基づいて意思決
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
ユーティリティ
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/91169 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/110193 ライブシグナル: https://www.mql5.com/ja/signals/2345410 「Smart Trader」トレーディングアシスタント・エキスパートアドバイザーのご紹介。比類のない適応性と最先端のリスク管理戦略により、世界中のプロトレーダーから信頼される究極のツールです。 「Smart Trader」の中核を成すのは、常に変化する市場状況に動的に適応するよう綿密に設計された革新的なリスク管理スイッチングシステムです。静的なリスクパラメータに依存する従来のトレーディングアシスタントとは異なり、「Smart Trader」は高度なアルゴリズムを活用して市場データをリアルタイムで継続的に分析し、リスク管理アプローチをインテリジェントに適応させることで、市場のボラティリティの影響を最小限に抑えながら、利益の可能性を最大化します。 「Smart Trad
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
ユーティリティ
トレードアドバイザー：チャートの習得 プロのトレーダーのための究極のエキスパートアドバイザー（EA）アシスタント バージョン MT4 バージョン | MT5 バージョン | ブログ v.3.0 - Telegram ボット統合 注：MT4 バージョンは MT5 バージョンよりも軽量です トレードアドバイザー：チャートの習得 トレードアドバイザーは、主要な市場分析ツールとトレーダー向けのシームレスな機能を統合することで、トレーディング戦略を強化するように設計された高度なトレーディングアシスタントです。トレードアドバイザーがトレーダーにとって強力な資産となる理由の概要は次のとおりです。 主な機能と利点 1. 供給ゾーンと需要ゾーン：トレードアドバイザーは、ユーザーが重要な供給ゾーンと需要ゾーンを特定できるようにし、市場でのより戦略的な参入ポイントと退出ポイントを確保します。 2. スマートマネーコンセプト：この機能により、トレーダーは市場のトレンドと構造をよりよく理解し、強気、弱気、統合フェーズを明確に特定できます。 3. 公正価値ギャップ検出: Trade Advi
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 「グランドマスター」EA — スマートインジケーターによる高精度のワンショット取引 面倒な戦略、過剰取引、不必要なリスクにうんざりしていませんか? グランドマスター EA にご挨拶ください。インテリジェントな意思決定によるワンショットワンキルを求めるトレーダー向けに構築された、クリーンで正確、かつ実用的なエキスパートアドバイザーです。 トリプルインジケーターロジックを搭載 グランドマスター EA は次の強力な組み合わせを使用します: ブルパワー – 強気の勢いを検出して、強い側に乗ることができます。 CCI (コモディティチャネルインデックス) – 買われすぎ/売られすぎのゾーンを特定して、転換点やブレイクアウトを捉えます。 ボリンジャー バンド – ボラティリティを測定して罠を回避し、正当な市場の動きを捉えます。 ランダムなエントリーはありません。
Liquidity Side
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流動性サイド EA – 機関投資家の流動性に基づくスマート エントリー 流動性サイドは、機関投資家が最も取引する可能性のある市場の隠れた流動性領域を検出するように設計された自動エキスパート アドバイザーです。テクニカル インジケーターとリアルタイム ニュース フィルターを組み合わせることで、この EA は市場のノイズを回避し、効率的で正確なエントリーに集中できます。 主な機能 スマート流動性検出 この EA は、重要な流動性ゾーンを識別するために、いくつかのインジケーターを組み合わせています: サポートとレジスタンス – 価格アクションと履歴レベルに基づく 移動平均 – トレンドの方向と蓄積領域を確認する RSI – 価格が重要なゾーンに触れたときの追加確認として 実行戦略 価格が流動性ゾーンに達し、確認信号がある場合にエントリーが行われます 自動
Volatility Switching
Agus Santoso
エキスパート
MT4： https://www.mql5.com/ja/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/ja/market/product/104672 「ボラティリティ スイッチング」は、動的な市場環境でポジションを最適化しようとするトレーダー向けに細心の注意を払って設計された高度なエキスパートアドバイザー (EA) です。 この EA は、市場のボラティリティを認識し、戦略を動的に調整してリスクを軽減し、収益性を高めるという原則に基づいて動作します。 「ボラティリティ・スイッチング」は、ボラティリティを重視したオープン・ポジション手法を採用し、高度なスイッチング・リスク管理システムを組み込むことにより、多様な市場状況を自信を持ってナビゲートするための包括的なソリューションをトレーダーに提供します。 主な特徴: ボラティリティの検出: 「ボラティリティ・スイッチング」は、市場のボラティリティの変化をリアルタイムで正確に検出できる堅牢なアルゴリズムを搭載しています。 価格変動、ボラティリティバンド、履歴データなどのさ
Fibo SnR
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 最先端の「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーのご紹介 – 究極のトレーディング コンパニオン! 最新かつ最も洗練されたエキスパート アドバイザー (EA)、「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーでトレーディング体験に革命を起こしましょう。この画期的なツールは、高度なアルゴリズムのパワーとフィボナッチ レベルの不朽の原則を活用して、トレーディングの取り組みにおいて比類のない正確性と精度を提供します。 主な機能: 1. 適応型フィボナッチ分析: 「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーは、市場のボラティリティと価格変動に基づいてフィボナッチ リトレースメント レベルとエクステンション レベルを動的に調整する適応型アルゴリズムを採用しています。これにより、EA は変化する市場状況に適応し、エントリー ポイントとエグジット ポイントを驚く
Wayang
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 「Wayang EA」 - トレンドと S/R 精度を備えたスマートな取引 概要 「Wayang EA」は、保留注文戦略とサポートとレジスタンス、トレンド分析を組み合わせて、市場で最高の機会を捉えるスマートなエキスパートアドバイザーです。さまざまな市場状況でテストされたアルゴリズムを使用して構築されたこの EA は、自動取引実行の一貫性、柔軟性、および高精度を求めるトレーダーに適しています。 主な機能: 保留注文戦略 - 戦略的なポイントに買いストップ/売りストップを配置して、高い確率でブレイクアウトを捉えます。 サポートとレジスタンス取引 - 重要なエリアをエントリーゾーンとエグジットゾーンとして利用して、実行精度を高めます。 トレンドベースの実行 – トレンド分析を使用して、主要な価格変動方向に従ってエントリーを確実にします。
KingKong MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Dynamite Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - スマートなボラティリティベースのトレーディング アルゴリズム 概要 Dynamite Breakout EA は、日中の価格変動に基づいてブレイクアウト ゾーンを動的に特定することで、市場のボラティリティを最大限活用するように設計された高度なエキスパート アドバイザーです。この EA は、その日の高値と安値に関連してリアルタイムの価格アクションを分析し、潜在的な取引領域をインテリジェントに計算します。スマートな保留注文を実装することで、定義済みのリスク管理による最適な取引エントリを保証します。 トレーディング ロジックとメカニズム 1. ダイナミック レンジ計算 稼働時間中、EA は現在の価格を継続的に監視し、実行中の価格とその日の高値と安値の間の距離を計算します。 目的は、価格が当日の高値または安値のどちらに近い
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信