















CORRELATION MASTER：ペアを2倍にしてリスクを半分に





負の相関と自動ヘッジのためのスマートEA





Correlation Masterは、通貨ペア間の負の相関戦略を活用する自動EAです。このEAは、反対のペア（例：EURUSDの買いとUSDCHFの売り）で反対のポジションを開くことで、リスクを最小限に抑えながら利益を最大化することを目指します。





柔軟なリスク管理と複数通貨ペアの設定を備えたこのEAは、スマートな自動ヘッジ戦略を求めるトレーダーに最適です。





主な機能

自動負相関戦略

反対方向に動く通貨ペアで買いと売りのポジションをオープンします。





例：EURUSD（買い）↔ USDCHF（売り）





複数通貨ペアのサポート

最大13通貨ペア（EURUSD/USDCHF、GBPUSD/USDJPY、AUDUSD/USDCADなど）を同時に使用できます。





ダイナミックリスク管理

利益目標の設定：





グローバル





セットごと





レイヤーごと

ロットは固定またはマーチンゲールモードを選択できます。





取引時間と曜日の管理

取引時間と取引曜日（月曜日～金曜日）を設定します。





メイン設定

エントリーモード：買いまたは売り





最大エントリー数：最大ポジション数





時間フィルター：開始時間と終了時間の設定





ロット設定：初期ロット数と倍数





利益目標：グローバル、セット、またはレイヤー





全決済モード：目標に達したらすべてのポジションを一括決済





スプレッドフィルター：高スプレッドでの約定を回避





メリット

自動＆スマートヘッジ

通貨ペア間の相関関係を利用して、自動ヘッジを行います。





柔軟性：スキャルピングとスイング

様々な取引スタイルに対応





ユーザーフレンドリー

パラメータ設定が簡単で、初心者からプロまで幅広く対応します。