Correlation Master MT4
- エキスパート
- Agus Santoso
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 13 4月 2025
- アクティベーション: 5
CORRELATION MASTER：ペアを2倍にしてリスクを半分に
負の相関と自動ヘッジのためのスマートEA
Correlation Masterは、通貨ペア間の負の相関戦略を活用する自動EAです。このEAは、反対のペア（例：EURUSDの買いとUSDCHFの売り）で反対のポジションを開くことで、リスクを最小限に抑えながら利益を最大化することを目指します。
柔軟なリスク管理と複数通貨ペアの設定を備えたこのEAは、スマートな自動ヘッジ戦略を求めるトレーダーに最適です。
主な機能
自動負相関戦略
反対方向に動く通貨ペアで買いと売りのポジションをオープンします。
例：EURUSD（買い）↔ USDCHF（売り）
複数通貨ペアのサポート
最大13通貨ペア（EURUSD/USDCHF、GBPUSD/USDJPY、AUDUSD/USDCADなど）を同時に使用できます。
ダイナミックリスク管理
利益目標の設定：
グローバル
セットごと
レイヤーごと
ロットは固定またはマーチンゲールモードを選択できます。
取引時間と曜日の管理
取引時間と取引曜日（月曜日～金曜日）を設定します。
メイン設定
エントリーモード：買いまたは売り
最大エントリー数：最大ポジション数
時間フィルター：開始時間と終了時間の設定
ロット設定：初期ロット数と倍数
利益目標：グローバル、セット、またはレイヤー
全決済モード：目標に達したらすべてのポジションを一括決済
スプレッドフィルター：高スプレッドでの約定を回避
メリット
自動＆スマートヘッジ
通貨ペア間の相関関係を利用して、自動ヘッジを行います。
柔軟性：スキャルピングとスイング
様々な取引スタイルに対応
ユーザーフレンドリー
パラメータ設定が簡単で、初心者からプロまで幅広く対応します。