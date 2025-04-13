Correlation Master MT4





CORRELATION MASTER : DOUBLEZ LES PAIRES, MOITIÉ LE RISQUE

EA intelligent pour la corrélation négative et la couverture automatique

Correlation Master est un Expert Advisor automatisé qui utilise la stratégie de corrélation négative entre paires de devises. En ouvrant des positions opposées sur des paires opposées (par exemple, achat EURUSD et vente USDCHF), cet EA vise à maximiser les profits tout en minimisant les risques.

Grâce à une gestion des risques flexible et à des paramètres multi-paires, cet EA convient aux traders recherchant une stratégie de couverture automatisée intelligente.

Fonctionnalités principales
Stratégie de corrélation négative automatique
Ouvrez des positions d'achat et de vente sur des paires évoluant en sens inverse.
Exemple : EURUSD (Achat) ↔ USDCHF (Vente)

Prise en charge multi-paires
Peut être utilisé avec jusqu'à 13 paires simultanément, notamment :
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD, et autres.

Gestion dynamique des risques
Objectif de profit défini :

Globalement

Par ensemble

Par couche
Le lot peut être fixe ou utiliser le mode martingale.

Contrôle des heures et des jours de trading
Définissez les heures de trading actives et sélectionnez les jours de trading (du lundi au vendredi).

Paramètres principaux
Mode d'entrée : Achat ou Vente

Nombre maximal de positions : Nombre maximal de positions

Filtre temporel : Définition des heures de début et de fin

Paramètres des lots : Lot initial et multiples

Objectif de profit : Global, Fixe ou Stratifié

Mode « Fermer tout » : Clôturer toutes les positions simultanément si l'objectif est atteint

Filtre de spread : Éviter les exécutions avec des spreads élevés

Avantages
Couverture automatique et intelligente
Exploitez la corrélation entre les paires pour une couverture automatique.

Flexibilité : Scalping et Swing
Adapté à différents styles de trading.

Convivial
Les paramètres sont faciles à configurer, adaptés aux débutants comme aux experts.
Video Correlation Master MT4
Produits recommandés
Call of Night MT4
Marat Baiburin
3.67 (3)
Experts
Discount on all my products until 01.05.   Live signal: https://www.mql5.com/ru/users/bayburinmarat/seller Correct GMT setting: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Call of Night isa professional advisor with an innovative approach to night scalping, working on only 4 currency pairs: EURUSD GBPUSD EURAUD EURCHF The EA uses a different logic for entering trades: the author's indicator works as the main signal, Price Action only filters trades. This approach increases the number of trades an
Steadily forward
Yvan Musatov
Experts
In order to understand the work of a bot Steadily forward , first of all, you need to understand what parameters it has. Therefore, I believe that a detailed description of the parameters will be the best description of the bot. Since it will give the user an understanding of what he is dealing with and will allow him to decide, this bot is suitable for his trading style and will allow his broker to work with the help of this bot. Be sure to set Fake Robot On = false Basic parameters, a number
Two Candle Smart
Sumini
Experts
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experts
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
EA Cut Switch Martin
Sulfiana
Experts
https://youtu.be/I46sDVz9tSo to use it correctly you need to change lots to 0.01 Recommend pair EURUSD Time Frame H1 ,best leverage for this EA is 1:1000 and above (FBS broker serve this leverage) This EA Cut Switch Martin open position  based on OsMA indicators, if the transaction hit stop loss then  EA will switch to a new transaction with double lots so that once profit can cover losses many times before it becomes profit Has passed 5 years bactest whit good result ,first backtest capital $
Osa
Aleksandr Valutsa
Experts
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
FREE
Early Morning Scalper ATR
Hajime Tsuro
Experts
Introducing Early Morning Scalper ATR: Precision Trading During Asian Forex Market A breakthrough in forex trading automation, the Early Morning Scalper ATR Expert Adviser offers a fully autonomous solution meticulously engineered for a specific window of opportunity—the early hours of the Asian Forex market. At its core, this innovative tool employs an advanced algorithm that orchestrates forex trading seamlessly. Augmenting its prowess are sophisticated internal indicators, which deftly ident
Murrey Math MT4
Oleg Pavlenko
Experts
The Murray Math Advisor was created using a variant of the Murray Math Channel strategy based on the example of the Murray Math Line X MT4 indicator The bot trades pending limit orders, which it places at the last four levels. It does not use dangerous grid or Martingale strategies, but it is possible to increase volumes away from the central level to increase potential profits. To do this, set the parameter Increase Lot = true It can use protective stop loss and take profit The Expert Advi
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
Experts
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ This configuration is extremely aggressive and extremely risky. Please conduct your own backtesting and adjust it to a suitable risk level. ※ ※ ※ Additionally, please share the configuration and EA modification requirements with me. ※ ※ ※ ※ This EA trades based on the multi-time frame Parabolic SAR indicator. E.G. if there still a buy signal on the M15 timeframe SAR, In the M1 timeframe, the EA will execute a buy trade when M1 SAR buy signal.
Gumper Options USDJPY
Sayan Vandenhout
Experts
Gumper Options USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
Donchian Channel Pro
Yeoh Kia Gee
Experts
Donchian Channel Pro EA 1. OVERVIEW The Donchian Channel EA is a breakout trading system that leverages the Donchian Channel to identify key support and resistance levels based on price highs and lows over a set period. The EA automatically executes trades when price breaks out of these levels, aiming to capture strong trending movements. It includes features such as time filters, ATR-based stop-loss and take-profit levels. 2. Unique Features   Ø Donchian Channel Breakout Strategy – Trades only
NY Opening Pending EA forex
Francesco Fava
Experts
This program works only on forex currencies, at New York Stock Exchange opening time (16:30) but opening time CAN BE SET as you want and automatically manage for each opening Trailing Stop Loss and BreakEven (if set). It is based on NY opening physiological movements of currencies quotes by putting pendants orders at defined (Gap) distance. It has an automatic recovery system in case the first trade gone in loss. It is possible to decide which multiply factor to use for the recover, thus it is a
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
BalanceInjection
Abdelfattah Elnaggar
Experts
Balance Injection EA is an adaptive expert, which is scanning old signal to catch right Trend and jump to market by creating single order. Balance Injection Expert users can set their maximal DD in the expert setting and is preferable to attach it to EURUSD chart. Expert is already pre-set with optimum setting and is advisable to use the default setting for beginner users. Balance should be at least 5000 USD to keep maximal DD in a good position.  FOR Beginner Users please use Input Settings in
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des u
Compas
Sergey Lisnyak
4.45 (11)
Experts
Compas -   is a fully automatic intraday trading robot, that trades mainly in the Pacific session. The EA Compas is safe and trades one order with a fixed Stop Loss. EA Compas is suitable for investment accounts that require reduced risks. The performance of EA Compas should be evaluated over long distances. The default settings are for GBPCAD M1 Setting For the operation to be correct, follow the instructions: To download the news list, it is necessary to add http://ec.forexprostools.com to th
PowerPlay BullBear
Thomas William Kelly
Experts
Attention Trader: Maximise This 5 Star Trading System +R3 System Is Now In Play Why Is The +R3 PowerPlay BullBear System Different? +R3 trading systems are different because of how they work. In short +R3 systems follow three rules which give consistent performance. By following the +R3 system when trading manually you can have some success by just using one of the laws, but when you combine them you have a trading system which blows everything else out of the water. What Are the 3 Laws To Foll
FREE
Forex Machine AI Bot MT4
Vyom Tekriwal
Experts
Forex Machine AI Bot MT4     (Note_High Risk Set file is attached in comment_Use it in M15 time on any currency and see the magic_Recommended Capital $2K-5K) Forex Machine AI Bot MT4 is an advanced Expert Advisor designed for consistent intraday trading performance. The EA is built on smart algorithmic logic and integrates multiple layers of trade filtering, risk control, and dynamic position sizing. It is suitable for traders looking for an automated solution that adapts to changing market cond
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Experts
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Robot nest
Yriy Doronin
Experts
Robot nest is a robot advisor working on price levels calculated using a quantum system. The advisor is made with static flexible settings, which allows you to most accurately determine the price levels. There is an opportunity to work with a change in the period of the estimated time. The Expert Advisor applies security varnishing orders and fixes the profit only with a positive balance. Suitable for any style of trading, scalping, medium and long-term trading. It is possible to use martingale
GraphSeriesEA
Chukwudi Joshua Obiekwe
Experts
GraphSeriesEA : is more advanced system like BuySellSeriesEA, but difference is it doesn't keep positions,it closes all both buy/sell on exit;thereby giving you best equity curves ever.its doesn't have a scalper tough like buysellseriesEA, rather it close all position once it has reach a certain times and points; check base on the positions situations on the chart trend short or long wave. is very sophisticated robust forex EA with an outstanding performance .major characteristics of this EA are
Simple Chart Analysis Tool
Guillaume Jouans
Indicateurs
Simple Chart Analysis Tool (SCAT) Cet outil permet de dessiner des droites de tendance, des zones de polarité, supports et résistances, des retracements de Fibonacci et de les sauvegarder. L'utilisateur dispose de 4 boutons qui sont affichés dans leur configuration par défaut en bas a gauche de la fenêtre principale. - Un bouton "Level" permettant de dessiner des zones de support, résistance - Un bouton "Trend" permettant de dessiner une droite de tendance - Un bouton "Fibo" permettant d'affic
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experts
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Zen MT4
Elena Kusheva
Experts
I slippage=0; - allowed slippage, 0 - not used   S cmt=""; - comment on orders   I Magic=20200131; - magic, the order ID of the EA   S WorkTime="00:00-24:00"; - the format is HH: MM-HH:MM, all day 0-24 or 00: 00-24:00   D fix_lot=0.01; / / fix lot - working lot   Order_tp D=100.0; //TP. I recommend – 10.0-take profit in points as for 4 characters! the EA automatically detects 5-character instruments and will increase the value 10 times automatically.   D order_sl=0.0; / / SL-stop loss in points
FXMachine
Alexander Kozachuk
3.86 (7)
Experts
Statistiques sur un compte réel depuis 2020 Backtest des 13 dernières années Stratégie de faible prélèvement Algorithme multi-devises Compatible avec n'importe quel courtier Système de contrôle du rabattement éprouvé Trading sur un compte réel depuis 2020 : Cliquez ici Négociation sur USDCAD, EURGBP, GBPUSD, EURUSD : Cliquez ici Négociation sur EURGBP : Cliquez ici Négociation sur GBPUSD : Cliquez ici Backtests complets de FXMachine EA disponibles en téléchargement ici: Cliquez ici À
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
Experts
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
PropMaster MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Experts
PropMaster - Straddle Strategy Expert Advisor Overview PropMaster is a professional Expert Advisor designed specifically for PropFirm challenge evaluations. It implements a straddle strategy that places pending Buy Stop and Sell Stop orders at a calculated distance from current price, capturing momentum moves in either direction. Key Features Auto-Detection System The EA automatically detects the instrument type and adjusts all trading parameters accordingly. Whether you trade indices, forex pa
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experts
Chers Traders, Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet. EA BitBull. Le trading réel de cryptomonnaies est désormais une réalité ! Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes. Le prochain prix est de 790 USD. Avec l’aide de nos précieux partenaires du monde entier, nous avons réussi à développer une stratégie crypto innovante. Cette stratégie c
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera : Votre trading, notre technologie Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix: Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues Copies disponibles: 4 Le trading de l’or, l'un des instruments les plus volatils du marché, exige précision, analyse approfondie et gestion rigoureuse des risques. Le conseiller expert CyNera intègre harmonieusement ces éléments dans un système sophistiqué conçu pour l
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification across pairs. My focus has been on creating an advisor that would use the best indicators combined, albeit with different parameter settings. The s
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
2 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.43 (14)
Experts
AW Trend Predictor EA - un conseiller expert qui négocie à l'aide des signaux d'indicateur de tendance AW Trend Predictor. Utilise les stratégies d'indicateurs TakeProfit et StopLoss. Peut utiliser le filtrage multi-période. A un StopLoss fixe ou un StopLoss calculé par l'indicateur. Le travail basé sur le temps et le calcul de la moyenne sont fonctionnellement possibles. Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   Avantages: Utilise un StopLoss fixe ou un StopLoss dynamique
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Il ne reste plus que 2/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.93 (30)
Experts
MISE À JOUR — DÉCEMBRE 2025 Fin novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum a été officiellement lancé à la vente. Depuis ce moment, il a fonctionné dans des conditions réelles de marché — sans filtre d’actualités, sans protections supplémentaires et sans restrictions complexes — tout en restant stable et profitable. Cette année complète de trading réel a clairement démontré la fiabilité du système de trading. Et seulement après cette période, en nous appuyant sur des données réelles et des statisti
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo est un robot de trading entièrement automatisé, conçu pour un trading stable et sécurisé sur le marché des changes. Ce conseiller est conçu en mettant l'accent sur un contrôle strict des risques et l'absence de stratégies dangereuses telles que la martingale, les grilles ou le lissage. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Comment ça marche Pingo analyse les tendances des prix et la dynamique du marché à court terme grâce à des filtres de volatilité intelligen
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping sur M1   (DAX, XAU, etc) Inspiré par la discipline et la précision de l’époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor (EA) spécialisé pour MetaTrader 4 , conçu spécifiquement pour le trading à haute fréquence sur le graphique 1 minute (M1) . Il est élaboré pour gérer les fluctuations rapides du marché, en détectant et en réagissant aux mouvements de prix à court terme avec une grande vitesse et adaptabilité. Caractéristiques principales : ️ Logique de scalping M1 – Conçu pour
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Experts
Forex trading bot ai est un robot basé sur l'intelligence artificielle avec des capacités d'auto-apprentissage. Ce robot initie ses premières transactions en fonction des paramètres d'entrée spécifiés dans les réglages. Chaque transaction exécutée par le robot est enregistrée dans un fichier (mémorisée). Ensuite, le robot analyse toutes les transactions clôturées ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été clôturées. Si le profit total des transactions clôturées est négatif, le robot
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Plus que quelques exemplaires disponibles au prix actuel ! Prix final : 1 700 $ Recevez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes de trading) -> contactez-moi après l'achat Instruction Blog Link to Channel Bienvenue sur ZenFlow ! ZenFlow est un EA avancé conçu pour s'adapter avec précision et rapidité aux tendances changeantes du marché. Il est optimisé pour négocier le symbole XAUUSD( or GOLD) et doit être exécuté sur un seul graphique. Cet EA utilise une stratégie sophistiqu
Plus de l'auteur
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) « Marti Lovers » est un système de trading sophistiqué et agressif, conçu pour les traders expérimentés capables de gérer des stratégies à haut risque. Cet EA combine plusieurs logiques de trading en un seul outil puissant, offrant une approche unique et dynamique du trading Forex. Compte tenu de son caractère agressif, « Marti Lovers » nécessite un équi
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Découvrez « Smart Trader », l’assistant de trading expert advisor – l’outil de référence plébiscité par les traders professionnels du monde entier pour son adaptabilité inégalée et ses stratégies de gestion des risques de pointe. Au cœur de « Smart Trader » se trouve son système révolutionnaire de gestion des risques
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitaires
INDICATEUR MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTANT MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Veuillez laisser une note de 5 étoiles si vous aimez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / ISBALANCE, HIDDEN BASE Présentation de l'expert-conseil « Supply and Demand Assistant » (EA) - votre outil ultime pour naviguer dans le monde dynamiqu
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Découvrez l'Expert Advisor « FAST SCALPER » : Exploitez la puissance des marchés mondiaux avec précision et compétence Dans le monde dynamique du trading Forex, garder une longueur d'avance exige une combinaison inégalée d'intelligence et de technologie. L'Expert Advisor « FAST SCALPER » représente le summum des sol
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Présentation de l'EA « Gold Buster » : système dynamique de support-résistance et de gestion des risques de nouvelle génération L'EA « Gold Buster » représente la pointe des systèmes de trading automatisés, tirant parti des dernières avancées en matière de gestion des positions ouvertes et de technologie d'analyse des risques pour redéfinir la manière dont les niveaux de sup
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/104671 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/110506 Le Hedging Breakout Expert Advisor est un outil de trading sophistiqué conçu pour capitaliser sur les cassures du marché tout en employant une gestion solide des risques grâce à des stratégies de couverture. Cette EA est méticuleusement conçue pour identifier les opportunités de cassure optimales, en tirant parti de la liquidité accrue du marché pour maximiser le potentiel d
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistant — Gestionnaire de transactions manuel (MT4) Cette version est UNIQUEMENT MANUELLE. L'EA n'ouvre pas la première transaction. Vous placez vous-même vos positions ; l'EA les gère : grille de moyenne dynamique, TP adaptatif à partir du prix moyen, suivi, multipaires. Description L'Assistant (Manuel) est un gestionnaire de transactions pour les traders manuels. Vous cont
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitaires
Trade Advisor : Maîtriser le Graphique L'assistant Expert Advisor (EA) ultime pour les traders professionnels VERSION Version MT4 | Version MT5 | Blogs v.3.0 - Intégration du Bot Telegram Remarque : la version MT4 est plus légère que la version MT5 Trade Advisor : Maîtriser le Graphique Trade Advisor est un assistant de trading avancé conçu pour améliorer les stratégies de trading en intégrant des outils d'analyse de marché clés et des fonctionnalités fluides pour les traders. Voici un ap
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 « Grandmaster » EA — Trading précis en un coup avec indicateurs intelligents Lassé des stratégies complexes, du sur-trading et des risques inutiles ? Découvrez Grandmaster EA : un Expert Advisor clair, précis et pragmatique, conçu pour les traders qui recherchent une stratégie one shot, one kill et une prise de décision intelligente. Optimisé par la logique à triple indicate
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrée intelligente basée sur la liquidité institutionnelle Liquidity Side est un Expert Advisor automatisé conçu pour détecter les zones de liquidité cachées du marché, là où les institutions sont les plus susceptibles d'intervenir. En combinant indicateurs techniques et filtres d'actualités en temps réel, cet EA permet d'éviter le bruit du marché et de se
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" est un Expert Advisor (EA) avancé méticuleusement conçu pour les traders cherchant à optimiser leurs positions dans des environnements de marché dynamiques. Cette EA fonctionne sur le principe de reconnaître la volatilité du marché et d’ajuster dynamiquement ses stratégies pour atténuer les risques et améliorer la rentabilité. En utilisant la méthode Open Position av
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Présentation du conseiller expert de pointe « Fibo SnR » – Votre compagnon de trading ultime ! Révolutionnez votre expérience de trading avec le dernier et le plus sophistiqué Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Cet outil révolutionnaire exploite la puissance d'algorithmes avancés et les principes intemporels des niveaux de Fibonacci pour offrir une exactitude
Wayang
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/88605 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/95009 "Wayang EA" - Trading intelligent avec précision des tendances et des S/R Présentation "Wayang EA" est un conseiller expert intelligent qui combine une stratégie d'ordre en attente avec une analyse de support et de résistance et de tendance pour saisir les meilleures opportunités du marché. Construit avec des algorithmes qui ont été testés dans diverses conditions de marché,
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90165 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Algorithme de trading intelligent basé sur la volatilité Présentation Le Dynamite Breakout EA est un Expert Advisor avancé conçu pour capitaliser sur la volatilité du marché en identifiant de manière dynamique les zones de rupture en fonction des mouvements de prix intrajournaliers. Cet EA calcule intelligemment les zones de négociation potentielles en an
No Marti No Party
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Présentation de l'Expert Advisor (EA) « No Marti No Party » : la quintessence des stratégies de trading agressives. Cette évaluation environnementale n'est pas pour les timides, car elle fonctionne selon un principe de risque et de récompense élevé qui peut conduire soit à des gains substantiels, soit à des pertes importantes. Le nom dit tout : la stratégie Martingale est au c
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis