Correlation Master MT4

















CORRELATION MASTER : DOUBLEZ LES PAIRES, MOITIÉ LE RISQUE





EA intelligent pour la corrélation négative et la couverture automatique





Correlation Master est un Expert Advisor automatisé qui utilise la stratégie de corrélation négative entre paires de devises. En ouvrant des positions opposées sur des paires opposées (par exemple, achat EURUSD et vente USDCHF), cet EA vise à maximiser les profits tout en minimisant les risques.





Grâce à une gestion des risques flexible et à des paramètres multi-paires, cet EA convient aux traders recherchant une stratégie de couverture automatisée intelligente.





Fonctionnalités principales

Stratégie de corrélation négative automatique

Ouvrez des positions d'achat et de vente sur des paires évoluant en sens inverse.

Exemple : EURUSD (Achat) ↔ USDCHF (Vente)





Prise en charge multi-paires

Peut être utilisé avec jusqu'à 13 paires simultanément, notamment :

EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD, et autres.





Gestion dynamique des risques

Objectif de profit défini :





Globalement





Par ensemble





Par couche

Le lot peut être fixe ou utiliser le mode martingale.





Contrôle des heures et des jours de trading

Définissez les heures de trading actives et sélectionnez les jours de trading (du lundi au vendredi).





Paramètres principaux

Mode d'entrée : Achat ou Vente





Nombre maximal de positions : Nombre maximal de positions





Filtre temporel : Définition des heures de début et de fin





Paramètres des lots : Lot initial et multiples





Objectif de profit : Global, Fixe ou Stratifié





Mode « Fermer tout » : Clôturer toutes les positions simultanément si l'objectif est atteint





Filtre de spread : Éviter les exécutions avec des spreads élevés





Avantages

Couverture automatique et intelligente

Exploitez la corrélation entre les paires pour une couverture automatique.





Flexibilité : Scalping et Swing

Adapté à différents styles de trading.





Convivial

Les paramètres sont faciles à configurer, adaptés aux débutants comme aux experts.