Correlation Master MT4

















CORRELATION MASTER: DOBRAR OS PARES, METADE DO RISCO





EA inteligente para correlação negativa e cobertura automática









O Correlation Master é um Expert Advisor automatizado que utiliza a estratégia de correlação negativa entre pares de moedas. Ao abrir posições opostas em pares opostos (por exemplo, EURUSD Buy e USDCHF Sell), este EA visa maximizar os lucros e minimizar os riscos.





Com uma gestão de risco flexível e configurações de múltiplos pares, este EA é adequado para traders que desejam uma estratégia de cobertura automatizada inteligente.





Principais características

Estratégia de Correlação Negativa Automática

Abra posições de compra e venda em pares que se movem em direções opostas.

Exemplo: EURUSD (Comprar) ↔ USDCHF (Vender)





Suporte multi-par

Pode ser utilizado com até 13 pares de uma só vez, incluindo:

EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD e outros.





Gestão Dinâmica de Riscos

A meta de lucro pode ser definida:





Globalmente





Por conjunto





Por camada

O lote pode ser fixo ou utilizar o modo martingale.





Controlo de tempo e dia de negociação

Defina o horário de negociação ativo e selecione os dias de negociação (de segunda a sexta-feira).





Configurações principais

Modo de entrada: Comprar ou Vender





Entrada Máxima: Número máximo de posições





Filtro de tempo: definir hora de início e de fim





Configuração de lote: lote inicial e múltiplos





Objectivo de lucro: global, definido ou em camadas





Modo Fechar Tudo: Feche todas as posições de uma só vez se o objetivo for atingido





Filtro de spread: evite a execução em spreads elevados





Vantagens

Cobertura Automática e Inteligente

Aproveite a correlação entre pares para o hedge automático.





Flexível: Scalping e Swing

Adequado para vários estilos de negociação.





Amigo do utilizador

Os parâmetros são fáceis de definir, adequados tanto para principiantes como para profissionais.