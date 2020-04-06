Correlation Master MT4
- Experts
- Agus Santoso
- Versão: 1.2
- Atualizado: 13 abril 2025
- Ativações: 5
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/122732
Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/122733
CORRELATION MASTER: DOBRAR OS PARES, METADE DO RISCO
EA inteligente para correlação negativa e cobertura automática
O Correlation Master é um Expert Advisor automatizado que utiliza a estratégia de correlação negativa entre pares de moedas. Ao abrir posições opostas em pares opostos (por exemplo, EURUSD Buy e USDCHF Sell), este EA visa maximizar os lucros e minimizar os riscos.
Com uma gestão de risco flexível e configurações de múltiplos pares, este EA é adequado para traders que desejam uma estratégia de cobertura automatizada inteligente.
Principais características
Estratégia de Correlação Negativa Automática
Abra posições de compra e venda em pares que se movem em direções opostas.
Exemplo: EURUSD (Comprar) ↔ USDCHF (Vender)
Suporte multi-par
Pode ser utilizado com até 13 pares de uma só vez, incluindo:
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD e outros.
Gestão Dinâmica de Riscos
A meta de lucro pode ser definida:
Globalmente
Por conjunto
Por camada
O lote pode ser fixo ou utilizar o modo martingale.
Controlo de tempo e dia de negociação
Defina o horário de negociação ativo e selecione os dias de negociação (de segunda a sexta-feira).
Configurações principais
Modo de entrada: Comprar ou Vender
Entrada Máxima: Número máximo de posições
Filtro de tempo: definir hora de início e de fim
Configuração de lote: lote inicial e múltiplos
Objectivo de lucro: global, definido ou em camadas
Modo Fechar Tudo: Feche todas as posições de uma só vez se o objetivo for atingido
Filtro de spread: evite a execução em spreads elevados
Vantagens
Cobertura Automática e Inteligente
Aproveite a correlação entre pares para o hedge automático.
Flexível: Scalping e Swing
Adequado para vários estilos de negociação.
Amigo do utilizador
Os parâmetros são fáceis de definir, adequados tanto para principiantes como para profissionais.