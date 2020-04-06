Correlation Master MT4





CORRELATION MASTER: DOBRAR OS PARES, METADE DO RISCO

EA inteligente para correlação negativa e cobertura automática


O Correlation Master é um Expert Advisor automatizado que utiliza a estratégia de correlação negativa entre pares de moedas. Ao abrir posições opostas em pares opostos (por exemplo, EURUSD Buy e USDCHF Sell), este EA visa maximizar os lucros e minimizar os riscos.

Com uma gestão de risco flexível e configurações de múltiplos pares, este EA é adequado para traders que desejam uma estratégia de cobertura automatizada inteligente.

Principais características
Estratégia de Correlação Negativa Automática
Abra posições de compra e venda em pares que se movem em direções opostas.
Exemplo: EURUSD (Comprar) ↔ USDCHF (Vender)

Suporte multi-par
Pode ser utilizado com até 13 pares de uma só vez, incluindo:
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD e outros.

Gestão Dinâmica de Riscos
A meta de lucro pode ser definida:

Globalmente

Por conjunto

Por camada
O lote pode ser fixo ou utilizar o modo martingale.

Controlo de tempo e dia de negociação
Defina o horário de negociação ativo e selecione os dias de negociação (de segunda a sexta-feira).

Configurações principais
Modo de entrada: Comprar ou Vender

Entrada Máxima: Número máximo de posições

Filtro de tempo: definir hora de início e de fim

Configuração de lote: lote inicial e múltiplos

Objectivo de lucro: global, definido ou em camadas

Modo Fechar Tudo: Feche todas as posições de uma só vez se o objetivo for atingido

Filtro de spread: evite a execução em spreads elevados

Vantagens
Cobertura Automática e Inteligente
Aproveite a correlação entre pares para o hedge automático.

Flexível: Scalping e Swing
Adequado para vários estilos de negociação.

Amigo do utilizador
Os parâmetros são fáceis de definir, adequados tanto para principiantes como para profissionais.
Video Correlation Master MT4
Produtos recomendados
Plug and Play
Bogdan Mihail Moise
Experts
BM Plug&Play Easy to use, convenient and efficient!  No input from you required,  no messing with settings or optimization processes ,   just attached on chart and let it do its magic. Recommended Time Frame: Day (This expert advisor works on all timeframes, but it’s build with the daily one in mind); Account balance: it doesn't matter, but I recommend at least 1000 EUR or 1500 USD; Tested and optimized currency pairs: EURUSD; EURCHF; EURJPY; EURAUD;   EURCAD; EURNZD; USDCHF; USDCAD; USDJPY; G
Two Candle Smart
Sumini
Experts
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Wardtrade17
Ahmed Wardan Atik
5 (1)
Experts
Your feedback is very important , Please submit your review and contact me to get a settings for other pairs !! This Expert advisor is a very logical, it does not promise irrational wealth as in many advisors offered for sale, it gives an annual profit ranging from 10% to 42%, the expert advisor is intended to work only on one pair, which is the EURUSD Time frame H1 ,  and in only one day, which is Monday  . Just run the expert advisor on the EURUSD pair on Monday and earn a minimum of 10% As
EA Cut Switch Martin
Sulfiana
Experts
https://youtu.be/I46sDVz9tSo to use it correctly you need to change lots to 0.01 Recommend pair EURUSD Time Frame H1 ,best leverage for this EA is 1:1000 and above (FBS broker serve this leverage) This EA Cut Switch Martin open position  based on OsMA indicators, if the transaction hit stop loss then  EA will switch to a new transaction with double lots so that once profit can cover losses many times before it becomes profit Has passed 5 years bactest whit good result ,first backtest capital $
Call of Night MT4
Marat Baiburin
3.67 (3)
Experts
Discount on all my products until 01.05.   Live signal: https://www.mql5.com/ru/users/bayburinmarat/seller Correct GMT setting: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Call of Night isa professional advisor with an innovative approach to night scalping, working on only 4 currency pairs: EURUSD GBPUSD EURAUD EURCHF The EA uses a different logic for entering trades: the author's indicator works as the main signal, Price Action only filters trades. This approach increases the number of trades an
Robot nest
Yriy Doronin
Experts
Robot nest is a robot advisor working on price levels calculated using a quantum system. The advisor is made with static flexible settings, which allows you to most accurately determine the price levels. There is an opportunity to work with a change in the period of the estimated time. The Expert Advisor applies security varnishing orders and fixes the profit only with a positive balance. Suitable for any style of trading, scalping, medium and long-term trading. It is possible to use martingale
Heikinashi Zone Trader
Lorraine Pierce
4 (1)
Experts
!!!!FIFO COMPLIANT!!!! ONLY 5 COPIES LEFT AT $49 and Price goes up to $99 This is an automated or semi automated expert advisor.  This EA is based on trend...and there's nothing better than the heikin-ashi zone trade candles to show you price action trend. Download the Heikin Ashi Zone candles for   free here. It's recommended to use this EA as a semi automated trader. Example of semi automation: You look at higher time frames of the EURUSD and see it's in a down trend. So you open an M15 chart
Endless Grid
Sigit Hariyono
Experts
Endless Grid is a grid type trading robot. It uses grid and averaging to send orders and does not use martingale. This robot works by continuously sending order without indicator according to grid distance. It can be a handy tool as a rebate hunter. This EA can be used in all time frame and all trading pairs.    Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades.  Lotsize - Lot size. Trailing - Trailing order. if this set to
Quick Navigator
Dhananjayan V
Utilitários
The Chart Navigator is a powerful and user-friendly indicator designed to enhance your chart navigation experience in the MetaTrader platform. With its advanced features and intuitive interface, it enables traders to effortlessly explore multiple timeframes, switch between symbols, and efficiently analyze price movements. Key Features: Timeframe Navigation: Seamlessly switch between different timeframes with just a single click. The Chart Navigator provides a graphical object that allows you to
FREE
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experts
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
GoldenhuntMS
Otmane Achandir
Experts
GoldenHunt MS é um sistema algorítmico premium projetado especificamente para identificar e capitalizar padrões de stop-hunt institucionais nos principais pares forex. Utilizando análise avançada de price action, o EA detecta cenários de stop-hunt de alta probabilidade com mais de 85% de precisão histórica. O sistema possui um sofisticado mecanismo de take profit de 5 níveis que bloqueia progressivamente lucros em níveis-chave de suporte/resistência. A gestão de risco abrange dimensionamento di
GraphSeriesEA
Chukwudi Joshua Obiekwe
Experts
GraphSeriesEA : is more advanced system like BuySellSeriesEA, but difference is it doesn't keep positions,it closes all both buy/sell on exit;thereby giving you best equity curves ever.its doesn't have a scalper tough like buysellseriesEA, rather it close all position once it has reach a certain times and points; check base on the positions situations on the chart trend short or long wave. is very sophisticated robust forex EA with an outstanding performance .major characteristics of this EA are
TrendCore Adaptives FX4
Sabina Fik
Experts
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX   is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to a
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experts
Prezados Traders, É com grande prazer que apresento a vocês nosso mais recente projeto. EA BitBull. A negociação real de criptomoedas agora se tornou uma realidade! Como esta estratégia é tão única, eu quero vender apenas um número limitado de licenças. Portanto, o preço aumentará constantemente para limitar as vendas. O próximo preço é 790 USD. Com a ajuda de nossos estimados parceiros de todo o mundo, conseguimos desenvolver uma estratégia inovadora de criptomoedas. Esta estratégia combina p
Osa
Aleksandr Valutsa
Experts
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
FREE
Cent Builder
Antonis Michos
3.67 (3)
Experts
-40% OFF CENT BUILDER is an EA that is made to trade A LOT ,thus,it will need some margin in order to be profitable. I suggest using it on cent accounts or in BIG regular accounts. -*- The EA is trend following using  HEDGE SYSTEM (if you want it you use it.If not you choose HEDGE OFF. ALSO you can choose the lot size and WHEN it will start). -*- The EA also uses a SUPER partial closing system for recovery. Join Telegram Group (Copy Paste this link) : https://t.me/ +nW-jTNrIjwM3YjJk
MOAT mt breakline
M Rusman Hn
Indicadores
The indicator will provide a breakout line or price stop guide, we recommend M5 or H1 timeframes. Trade signal: Buy Signal:  if the closed price (according to the timeframe) breaks the blue line and is already   above it or if the lowest price stops above the red line. Sell Signal : if the closing price (according to  the timeframe) breaks the red line and is already below it or if the highest price stops below the blue line. Feature: You will get time (hours) and price values ​​for the lines
HF HistoryExporter
Wong Sze Wai
Utilitários
History Exporter can help to export your orders history from MT4 account. After that you can use another data analysis tools to get what you want.  File format is .csv file, the content such as below OrderID,Symbol,Type,Lots,OpenTime,OpenPrice,StopLoss,TakeProfit,CloseTime,ClosePrice,Commission,Swap,MagicNo,Comment,ProfitUSD,ProfitPips,NetProfit,Duration,(Days),(HH:MM:SS), 21520206,EURCHF,buy,0.05,2020.03.10 08:06:15,1.06304,0.00000,0.00000,2020.03.11 13:37:38,1.06015,-0.60,-0.05,28282888,RedRab
FREE
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Experts
CloseDelet_Orders CloseAtProfit is an EA that I use only to close orders after defined profit, or loss,  close all orders  ,  also delete pending orders.  I am using it in live trading.  The speed of closing depends on time when it trades, on broker you are using and symbols you are trading. INPUTS: win_USD_All   =    close all orders (sell+buy)  when the profit is greater than defined profit to close; win_USD_BUY =    close only orders buy   when the profit is greater than defined profit to cl
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experts
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
Experts
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ This configuration is extremely aggressive and extremely risky. Please conduct your own backtesting and adjust it to a suitable risk level. ※ ※ ※ Additionally, please share the configuration and EA modification requirements with me. ※ ※ ※ ※ This EA trades based on the multi-time frame Parabolic SAR indicator. E.G. if there still a buy signal on the M15 timeframe SAR, In the M1 timeframe, the EA will execute a buy trade when M1 SAR buy signal.
Just Rider EA
Agung Imaduddin
Experts
Just Rider EA is a fully automated Expert Advisor with the using of martingale and hedging strategies. Linear Regression and Moving Average Indicator-based filter are used for entries. The minimum deposit is 100 USD (10,000 cent), the recommended symbol is EURUSD and GBPUSD, timeframe is H1. Use a broker with good execution. A VPS is required. The product works both on 4 and 5-digit quotes. Specify values in points like for 5 decimal places in the input parameters, and it will automatically reca
VPS Benchmark MT4
Yu Pang Chan
Utilitários
The Definitive Performance Testing Solution for MetaTrader Environments What This Tool Does This specialized benchmark utility measures the performance of your MetaTrader environment, providing insights that impact your trading execution. Unlike generic system benchmarks, this tool evaluates performance specifically within the MetaTrader runtime environment. For Professional Traders & Developers: Performance Metrics : Measurements of calculation throughput and memory efficiency Trading-Specific
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experts
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Top Algo v4
Yvan Musatov
5 (1)
Experts
The Top Algo trading robot is a technical development for the automation of trading on the Forex currency market. Its goal is to help both novice market participants who do not have a fundamental base in the field of trading and professionals and to facilitate the process of increasing profits for experienced investors. Top Algo can also be called a multi-currency robot-advisor, as it can work on several currency pairs. A professional Top Algo expert can connect to your trading terminal and do
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA Carteira de 5 Estratégias de Mean-Reversion para o S&P 500 Por favor, escreva-me após a Compra para receber o Manual em PDF e um link para um Vídeo Explicativo detalhado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descarregue aqui o SETFILE e as instruções   Com medo do próximo Crash? Com o Candle Power EA não precisa. O EA reúne cinco Estratégias complementares de Mean-Reversion ( 5 Definições com diferentes Métodos de Filtro ) sobre o S&P 500 . Ele trata Excessos —
Boom William
Danni Jumena
Indicadores
This Indicator will notified you when time to entry into the market, build with double william percent range strategy.  --> Buy Notification will flag with the blue arrow --> Sell Notification will flag with the red arrow After Flag Appear, the market usually explode but carefully you must performs double check because weakness of this indicator when in the end of the trend
Market Reality
Soghra Dejampisheh
Indicadores
Hello,  As you know more than 90% of people in the financial markets are losers, the most important reason is the lack of a proper fixed system and risk management. I want to introduce you to an indicator that is the result of my 8 years of experience, which shows you the reality of the market. My human dignity does not allow me to guarantee the future, but the table below shows the past statistics of this indicator and its performance which really the market past is the only way to find out the
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith é um algoritmo potente e disciplinado para XAUUSD (ouro). Ele não utiliza métodos arriscados (grades (grid) , martingale, etc.) e cada operação é protegida por stop loss . Lógica: identifica o movimento de tendência e opera os pullbacks , abrindo apenas uma posição por sinal. Sem configurações complexas — os padrões já estão prontos para uso real: arraste o EA para o gráfico e comece a
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Mais do autor
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrição do consultor especialista "Rebate Hunter": Apresentamos o Expert Advisor "Rebate Hunter", uma ferramenta de ponta meticulosamente concebida para traders experientes que procuram retornos máximos através de técnicas estratégicas de cobertura e média. Este algoritmo sofisticado opera perfeitamente dentro da plataforma MetaTrader, executando transações continuamente para cap
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 O Expert Advisor (EA) de Realidade Virtual é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para otimizar a utilização de margens durante a execução de posições nos mercados financeiros. A sua estratégia única envolve um processo de duas etapas: iniciar uma posição virtual seguida de uma posição real correspondente, com o objetivo de minimizar os requisitos de margem. Aqui
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitários
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Por favor, deixe uma avaliação de 5 estrelas se gosta desta ferramenta gratuita! Muito obrigada :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Apresentamos o Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA) - a sua ferramenta definitiva para navegar no mundo di
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 O Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" é um sistema de trading sofisticado e agressivo, desenvolvido para traders experientes que conseguem lidar com estratégias de alto risco. Este EA combina múltiplas lógicas de negociação numa ferramenta poderosa, proporcionando uma abordagem única e dinâmica à negociação forex. Dada a sua natureza agressiva, o "Marti Lovers" exige um saldo subs
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Apresentamos o consultor especialista de topo "FAST SCALPER": Liberte o poder dos mercados globais com precisão e proficiência No mundo dinâmico do mercado forex, estar à frente da concorrência exige uma combinação incomparável de inteligência e tecnologia. O Expert Advisor "FAST SCALPER" destaca-se como o auge das soluçõ
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrição do consultor especialista "Rebate Hunter": Apresentamos o Expert Advisor "Rebate Hunter", uma ferramenta de ponta meticulosamente concebida para traders experientes que procuram retornos máximos através de técnicas estratégicas de cobertura e média. Este algoritmo sofisticado opera perfeitamente dentro da plataforma MetaTrader, executando transações continuamente para cap
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Apresentando o EA "Gold Buster": Sistema Dinâmico de Suporte-Resistência e Gerenciamento de Riscos de Próxima Geração O EA "Gold Buster" representa a vanguarda dos sistemas de negociação automatizados, aproveitando os mais recentes avanços na gestão de posições abertas e na tecnologia de análise de risco para redefinir como os níveis de suporte e resistência são identificados e
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 O Hedging Breakout Expert Advisor é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para capitalizar os rompimentos do mercado e, ao mesmo tempo, empregar um gerenciamento de risco robusto por meio de estratégias de hedge. Este EA é meticulosamente elaborado para identificar oportunidades ideais de breakout, aproveitando o aumento da liquidez do mercado para maximizar o poten
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitários
Marca d'água Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 O script "Marca de água" foi desenvolvido para melhorar o seu gráfico de negociação, exibindo informações cruciais diretamente no fundo do gráfico. Este script fornece uma forma clara e discreta de acompanhar detalhes importantes, como o par d
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Apresentamos o "Smart Trader", o assistente de trading Expert Advisor – a ferramenta definitiva, utilizada por traders profissionais em todo o mundo pela sua adaptabilidade incomparável e estratégias de gestão de risco de ponta. No coração do "Smart Trader" está o seu revolucionário sistema de ajustamento da gestão de risco
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestor de Negociações Manual (MT4) Esta versão é APENAS MANUAL. O EA não abre a primeira negociação. Você mesmo insere as entradas; o EA gere-as: grelha de média dinâmica, TP adaptável a partir do preço médio, trailing, multipares. O que é O Assistente (Manual) é um gestor de operações para traders manuais. Você controla as entradas; o A EA automatiza a gestão de posi
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitários
Consultor de comércio: dominando o gráfico O melhor assistente de Expert Advisor (EA) para traders profissionais VERSÃO Versão MT4 | Versão MT5 | Blogs v.3.0 - Integração com o bot do Telegram Nota: A versão MT4 é mais leve que a versão MT5 Consultor de comércio: dominando o gráfico O Trade Advisor é um assistente de trading avançado concebido para melhorar as estratégias de trading integrando importantes ferramentas de análise de mercado e funcionalidade perfeita para traders. Aqui e
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — One Shot Precision Trading com indicadores inteligentes Cansado de estratégias confusas, excesso de negociação e riscos desnecessários? Dê as boas-vindas ao Grandmaster EA — um Expert Advisor limpo, preciso e prático, criado para traders que querem uma oportunidade, uma morte, com uma tomada de decisão inteligente. Desenvolvido pela Triple Indicator Logic O Gra
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrada inteligente com base na liquidez institucional O Liquidity Side é um Expert Advisor automatizado concebido para detetar áreas de liquidez ocultas no mercado, onde as instituições têm maior probabilidade de negociar. Ao combinar indicadores técnicos e filtros de notícias em tempo real, este EA consegue evitar o ruído do mercado e concentrar-se em entrada
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" é um Expert Advisor (EA) avançado meticulosamente projetado para traders que buscam otimizar suas posições em ambientes de mercado dinâmicos. Este EA opera com base no princípio de reconhecer a volatilidade do mercado e ajustar dinamicamente as suas estratégias para mitigar o risco e aumentar a rentabilidade. Ao empregar o método de Posição Aberta com um olhar atento à
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Apresentando o Expert Advisor "Fibo SnR" de última geração - seu melhor companheiro de negociação! Revolucione sua experiência de negociação com o Expert Advisor (EA) mais recente e sofisticado, o Expert Advisor "Fibo SnR". Esta ferramenta inovadora aproveita o poder de algoritmos avançados e os princípios atemporais dos níveis de Fibonacci para fornecer exatidão e precisão inco
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Negociação inteligente com precisão de tendência e S/R Visão geral "Wayang EA" é um Expert Advisor inteligente que combina a estratégia de ordens pendentes com a análise de Suporte e Resistência e Tendências para captar as melhores oportunidades do mercado. Construído com algoritmos que foram testados em diversas condições de mercado, este EA é adequado para trade
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 O Expert Advisor (EA) "KingKong" é um algoritmo de negociação sofisticado projetado para o mercado Forex, aproveitando uma estratégia de breakout que é ativada durante períodos de maior liquidez do mercado. Este EA foi elaborado para capitalizar movimentos de preços significativos que ocorrem quando o volume de negociação aumenta, garantindo que as negociações sejam executadas
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário