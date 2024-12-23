Risk Calculator Panell

Калькулятор риска и прибыли предназначен для размещения рыночных и отложенных ордеров. Вам нужно задать только размер риска, которым вы готовы рисковать в одной сделке и уровень Стоп Лосс. Калькулятор рассчитает необходимый для этого размер лота. А также установив размер Risk Reward можно установить отношение ожидаемой прибыли к риску в одной позиции. Например, вы готовы рисковать одним долларом в одной сделке и, в случае движения рынка в вашу сторону, хотите получить прибыль в 2 раза больше. Тогда нужно установить Risk Reward = 2. Уровень Take Profit будет рассчитан автоматически.

При нажатии кнопки Manage Trades - Управление Позициями, открывается окно, в котором отображаются все открытые в данный момент позиции. Есть возможность отсортировать их по Символам. Из этого окна можно закрыть позиции: Только выбранную, Закрыть все, Закрыть только Buy, Закрыть только Sell, Закрыть только отложенные ордера.

Ещё одно окно называется Account Exposure. В этом окне отображаются все риски, сгруппированные по символам.

Третья панель позволяет визуально установить параметры трейда и открыть его.

Input параметры:

Panel Indent left/top - параметры, определяющие расположение панели на графике

Scale (%) - если вы используете параметр Масштаб в настройках Windows, установите этот параметр соответственно.

Calculate Risk by, Risk Value, Risk Reward, Stop Loss, Calculate risk by account,  - начальные значения параметров по умолчанию.

Break Even ON - включение/выключение опции Break Even (Точка безубытосности)

Break Even by symbols: Current/All - Break Even работает для символа текущего графика только или для всех ордеров по всем символам

Break Even Start (Points) - Количество Поинтов для срабатывания Break Even

Break Even Profit (Points) - Количество Поинтов для смещения Стоп Лосс


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Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
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MT5 Trade Copier Slave EA
Mykhailo Krygin
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