Risk Calculator Panell
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Mykhailo KryginПриветствую вас!
Меня зовут Михаил, я профессиональный разработчик и опытный трейдер Forex с реальным практическим опытом более 19 лет.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Калькулятор риска и прибыли предназначен для размещения рыночных и отложенных ордеров. Вам нужно задать только размер риска, которым вы готовы рисковать в одной сделке и уровень Стоп Лосс. Калькулятор рассчитает необходимый для этого размер лота. А также установив размер Risk Reward можно установить отношение ожидаемой прибыли к риску в одной позиции. Например, вы готовы рисковать одним долларом в одной сделке и, в случае движения рынка в вашу сторону, хотите получить прибыль в 2 раза больше. Тогда нужно установить Risk Reward = 2. Уровень Take Profit будет рассчитан автоматически.
При нажатии кнопки Manage Trades - Управление Позициями, открывается окно, в котором отображаются все открытые в данный момент позиции. Есть возможность отсортировать их по Символам. Из этого окна можно закрыть позиции: Только выбранную, Закрыть все, Закрыть только Buy, Закрыть только Sell, Закрыть только отложенные ордера.
Ещё одно окно называется Account Exposure. В этом окне отображаются все риски, сгруппированные по символам.
Третья панель позволяет визуально установить параметры трейда и открыть его.
Input параметры:
Panel Indent left/top - параметры, определяющие расположение панели на графике
Scale (%) - если вы используете параметр Масштаб в настройках Windows, установите этот параметр соответственно.
Calculate Risk by, Risk Value, Risk Reward, Stop Loss, Calculate risk by account, - начальные значения параметров по умолчанию.
Break Even ON - включение/выключение опции Break Even (Точка безубытосности)
Break Even by symbols: Current/All - Break Even работает для символа текущего графика только или для всех ордеров по всем символам
Break Even Start (Points) - Количество Поинтов для срабатывания Break Even
Break Even Profit (Points) - Количество Поинтов для смещения Стоп Лосс