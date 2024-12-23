Risk Calculator Panell

Калькулятор риска и прибыли предназначен для размещения рыночных и отложенных ордеров. Вам нужно задать только размер риска, которым вы готовы рисковать в одной сделке и уровень Стоп Лосс. Калькулятор рассчитает необходимый для этого размер лота. А также установив размер Risk Reward можно установить отношение ожидаемой прибыли к риску в одной позиции. Например, вы готовы рисковать одним долларом в одной сделке и, в случае движения рынка в вашу сторону, хотите получить прибыль в 2 раза больше. Тогда нужно установить Risk Reward = 2. Уровень Take Profit будет рассчитан автоматически.

При нажатии кнопки Manage Trades - Управление Позициями, открывается окно, в котором отображаются все открытые в данный момент позиции. Есть возможность отсортировать их по Символам. Из этого окна можно закрыть позиции: Только выбранную, Закрыть все, Закрыть только Buy, Закрыть только Sell, Закрыть только отложенные ордера.

Ещё одно окно называется Account Exposure. В этом окне отображаются все риски, сгруппированные по символам.

Третья панель позволяет визуально установить параметры трейда и открыть его.

Input параметры:

Panel Indent left/top - параметры, определяющие расположение панели на графике

Scale (%) - если вы используете параметр Масштаб в настройках Windows, установите этот параметр соответственно.

Calculate Risk by, Risk Value, Risk Reward, Stop Loss, Calculate risk by account, - начальные значения параметров по умолчанию.

Break Even ON - включение/выключение опции Break Even (Точка безубытосности)

Break Even by symbols: Current/All - Break Even работает для символа текущего графика только или для всех ордеров по всем символам

Break Even Start (Points) - Количество Поинтов для срабатывания Break Even

Break Even Profit (Points) - Количество Поинтов для смещения Стоп Лосс