Aleksey Vyazmikin:

Так это логино же, для этого типа переменных - выводится порядковый номер из списка, а не сами идентификаторы или константы. И вообще, что должно выводится идентификатор или именованные константы?

На мой взгляд для пользователя удобней было бы выводить именованные константы чисто для отрисовки графика.

Главное то - что
не отображены значения больше 20 (_25=25,_30=30,_35=35,_40=40,_50=50,_60=60,_70=70,_80=80,_90=90,_100=100)

А называть их можно как угодно - значениями или именами. А там просто порядковые номера. Но нет привязки значений к этим номерам.

 
Добавьте в Документацию, что TERMINAL_LANGUAGE в Тестере всегда английский.
 
И обязательно отметьте что не у всех.)))

Я ведь подумал что в каком-то новом билде что-то поломали... Проверил, ан нет, всё как и было.


 
Я ведь подумал что в каком-то новом билде что-то поломали... Проверил, ан нет, всё как и было.

Визуализатор - это не совсем Тестер... Попробуйте без визуализации.

 
Конечно проверил.Только посчитал что одного снимка достаточно.


 

Вот это кино... Дебагер показывает, что Русский язык, а тестер действительно показывает английский...


 
И это логично. На самом деле в Документации нужно сделать уточнение по TerminalInfo*.

 
А разве это не баг? Я тестером пользуюсь крайне редко. Мне важней отладчик. И вот представьте что после дебагера передаёшь код пользователю, а он у него работает в тестере не так как у программиста в дебагере. И если-бы не ваше это сообщение я никогда-бы не смог найти такие расхождения между моими проверками и проверками пользователя. На мой взгляд править надо не документацию, а ошибку возвращаемого значения.

 
Пожелание к профилировщику Метаэдитора.  Сделать группировку статистики по шаблонным функциям.  Т.е. чтоб можно было увидеть суммарные затраты по шаблону целиком, а не только по конкретным сигнатурам, в которые он раскрывается.   Потому как бывают случаи, что в шаблоне имеется тормозное место, не связанное с типом аргумента,  и обнаружить его непросто, т.к. статистика размазана по различным сигнатурам.
 
Присоединяюсь.

