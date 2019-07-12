Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 3
Так это логино же, для этого типа переменных - выводится порядковый номер из списка, а не сами идентификаторы или константы. И вообще, что должно выводится идентификатор или именованные константы?На мой взгляд для пользователя удобней было бы выводить именованные константы чисто для отрисовки графика.
Главное то - что
не отображены значения больше 20 (_25=25,_30=30,_35=35,_40=40,_50=50,_60=60,_70=70,_80=80,_90=90,_100=100)
А называть их можно как угодно - значениями или именами. А там просто порядковые номера. Но нет привязки значений к этим номерам.
Добавьте в Документацию, что TERMINAL_LANGUAGE в Тестере всегда английский.
Я ведь подумал что в каком-то новом билде что-то поломали... Проверил, ан нет, всё как и было.
Я ведь подумал что в каком-то новом билде что-то поломали... Проверил, ан нет, всё как и было.
Визуализатор - это не совсем Тестер... Попробуйте без визуализации.
Конечно проверил.Только посчитал что одного снимка достаточно.
Вот это кино... Дебагер показывает, что Русский язык, а тестер действительно показывает английский...
И это логично. На самом деле в Документации нужно сделать уточнение по TerminalInfo*.
А разве это не баг? Я тестером пользуюсь крайне редко. Мне важней отладчик. И вот представьте что после дебагера передаёшь код пользователю, а он у него работает в тестере не так как у программиста в дебагере. И если-бы не ваше это сообщение я никогда-бы не смог найти такие расхождения между моими проверками и проверками пользователя. На мой взгляд править надо не документацию, а ошибку возвращаемого значения.
Пожелание к профилировщику Метаэдитора. Сделать группировку статистики по шаблонным функциям. Т.е. чтоб можно было увидеть суммарные затраты по шаблону целиком, а не только по конкретным сигнатурам, в которые он раскрывается. Потому как бывают случаи, что в шаблоне имеется тормозное место, не связанное с типом аргумента, и обнаружить его непросто, т.к. статистика размазана по различным сигнатурам.
Присоединяюсь.