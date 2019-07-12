Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 22
Падение визуального тестера исправили. Спасибо
Сделайте возможность установки последней стабильной версии вместо бэты.
С багами которые сейчас - невозможно проводить оптимизацию. Все 16 агентов лок. сети встали, оптимизация идет только на 2-х локальных агентах.
Хотелось бы установить стабильную версию, но получаю сообщение что у меня последняя версия. Последняя, но не рабочая. И теперь неизвестно сколько ждать, когда можно будет начать нормально оптимизировать. Может и не один месяц.
Открываем чарт символа и потом переключаемся на сервер, где этого символа нет.
Получаем такую нормальную картину
Если на этом чарте запустить такой скрипт
то он не выгружается. Ручное удаление выдает в лог
Кроме этого если закрыть визуальный тестер, то появляется такая ошибка
Успокаивает только то, что после закрытия, тестирование можно начать заново.
Это креш и есть. Под кнопкой "подробности" вся информация.
Есть такая возможность.
Какой номер билда?
2074
При запуске оптимизации всем агентам выделилось по 69 заданий, секунд через 20-30 произошло такое перераспределение
В логах есть ошибки
2019.06.11 09:31:16.604 pc2 occupied by another terminal - несколько таких сообщений
...
2019.06.11 09:36:44.724 pc2 unexpected disconnection after authorization
2019.06.11 09:36:44.724 pc2 failed to send batch of 5 tasks
...
Предположение:
терминал слишком быстро начал перераспределять задания. Каждому агенту уходит по 300000 баров котировок + по 100 мб текстовых CSV файлов. Думаю одновременная передача такого кол-ва информации по сети сразу на 16 агентов требует большего времени.
То что часть агентов сообщает что они заняты - подтверждает это предположение.
Другое предположение, почему снимают задания с агентов локальной сети. У меня очень медленные расчеты (30 минут и больше на задание). Терминал, думает что это агент медленный - вот и отменяет его задания выдавая другим. В итоге ни один агент так до конца и не расчитывает свое задание.
Фактически работают только локальные агенты.
Просьба исправить.
В логах такое
2019.06.12 14:30:41.618 pc3 authorization on still connected agent
и
2019.06.12 14:31:14.675 pc001 occupied by another terminal
Билд 2076
Проблема в неравномерном распределении задач и потери связи с агентами.
Состояние оптимизации 2951/3315, т.е. есть что раздавать для параллельной работы.
Из лога не ясно, почему не получается продолжить оптимизацию, да и попытки прекратились 5 часов назад. Компьютеры в сети.
SVA_03 - Phenom II x6 1035
SVA_02 - Phenom II x4 960T
FX_08 - FX-8350
Прикладываю лог с агента.
Как я понимаю, агент решил, что компьютер раздающий задания выключился?