Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 22

Slava:
Падение визуального тестера исправили. Спасибо

Сделайте возможность установки последней стабильной версии вместо бэты.
С багами которые сейчас - невозможно проводить оптимизацию. Все 16 агентов лок. сети встали, оптимизация идет только на 2-х локальных агентах.

Хотелось бы установить стабильную версию, но получаю сообщение что у меня последняя версия. Последняя, но не рабочая. И теперь неизвестно сколько ждать, когда можно будет начать нормально оптимизировать. Может и не один месяц.

 

Открываем чарт символа и потом переключаемся на сервер, где этого символа нет.

Получаем такую нормальную картину


Если на этом чарте запустить такой скрипт

void OnStart() {}

то он не выгружается. Ручное удаление выдает в лог

2019.06.11 15:06:05.145 Scripts initializing of Test9 (Volatility 100 Index,M1) failed with code 0
2019.06.11 15:06:05.145 Scripts script Test9 (Volatility 100 Index,M1) removed
 
Alexey Viktorov:

Кроме этого если закрыть визуальный тестер, то появляется такая ошибка


Успокаивает только то, что после закрытия, тестирование можно начать заново.

Это креш и есть. Под кнопкой "подробности" вся информация.

 
У меня падения при оптимизации и обычном тестировании такие же, как в визуализаторе.

 
Есть такая возможность.

 
Andrey Khatimlianskii:

У меня падения при оптимизации и обычном тестировании такие же, как в визуализаторе.

Какой номер билда?
 
Slava:
Какой номер билда?
2072
2074 тоже
 
Лесник:

2074

При запуске оптимизации всем агентам выделилось по 69 заданий, секунд через 20-30 произошло такое перераспределение

В логах есть ошибки

2019.06.11 09:31:16.604    pc2    occupied by another terminal - несколько таких сообщений

...

2019.06.11 09:36:44.724    pc2    unexpected disconnection after authorization
2019.06.11 09:36:44.724    pc2    failed to send batch of 5 tasks
...


Предположение:

терминал слишком быстро начал перераспределять задания. Каждому агенту уходит по 300000 баров котировок  + по 100 мб текстовых CSV файлов. Думаю одновременная передача такого кол-ва информации по сети сразу на 16 агентов требует большего времени.
То что часть агентов сообщает что они заняты - подтверждает это предположение.

Другое предположение, почему снимают задания с агентов локальной сети. У меня очень медленные расчеты (30 минут и больше на задание). Терминал, думает что это агент медленный - вот и отменяет его задания выдавая другим. В итоге ни один агент так до конца и не расчитывает свое задание.

Фактически работают только локальные агенты.

Просьба исправить.

В логах такое

2019.06.12 14:30:41.618    pc3    authorization on still connected agent
и
2019.06.12 14:31:14.675    pc001    occupied by another terminal

 

Билд 2076

Проблема в неравномерном распределении задач и потери связи с агентами.

Состояние оптимизации 2951/3315, т.е. есть что раздавать для параллельной работы.

Из лога не ясно, почему не получается продолжить оптимизацию, да и попытки прекратились 5 часов назад. Компьютеры в сети.

SVA_03 - Phenom II x6 1035

SVA_02 - Phenom II x4 960T

FX_08 - FX-8350

2019.06.13 03:56:42.958	SVA_03	authorized (agent build 2074)
2019.06.13 03:56:43.388	SVA_03	connected
2019.06.13 03:56:43.389	SVA_03	connected
2019.06.13 03:56:43.389	SVA_03	connected
2019.06.13 03:56:43.467	SVA_03	authorized (agent build 2074)
2019.06.13 03:56:43.468	SVA_03	authorized (agent build 2074)
2019.06.13 03:56:43.488	SVA_03	authorized (agent build 2074)
2019.06.13 03:56:44.856	SVA_03	authorized (agent build 2074)
2019.06.13 03:58:06.538	SVA_03	common synchronization completed
2019.06.13 03:58:08.157	SVA_03	common synchronization completed
2019.06.13 03:58:09.149	SVA_03	common synchronization completed
2019.06.13 03:58:10.545	SVA_03	common synchronization completed
2019.06.13 03:58:11.870	SVA_03	common synchronization completed
2019.06.13 03:58:14.060	SVA_03	common synchronization completed
2019.06.13 10:18:56.488	SVA_02	connection closed
2019.06.13 10:19:01.285	FX_08	connection closed
2019.06.13 10:19:01.290	SVA_02	connecting to ***.***.***.***:2000
2019.06.13 10:19:03.181	FX_08	connection closed
2019.06.13 10:19:03.290	FX_08	connecting to ***.***.***.***:2003
2019.06.13 10:19:03.290	FX_08	connecting to ***.***.***.***:2006
2019.06.13 10:19:04.440	FX_08	connection closed
2019.06.13 10:19:04.440	FX_08	connection closed
2019.06.13 10:19:04.450	FX_08	connecting to ***.***.***.***:2007
2019.06.13 10:19:05.069	SVA_02	connection closed
2019.06.13 10:19:05.711	FX_08	connecting to ***.***.***.***:2000
2019.06.13 10:19:05.711	FX_08	connecting to ***.***.***.***:2004
2019.06.13 10:19:05.711	SVA_02	connecting to ***.***.***.***:2003
2019.06.13 10:19:06.411	SVA_02	connecting to ***.***.***.***:2002
2019.06.13 10:19:07.011	FX_08	connecting to ***.***.***.***:2001
2019.06.13 10:19:07.671	FX_08	connection closed
2019.06.13 10:19:11.454	SVA_02	connection closed
2019.06.13 10:19:11.474	FX_08	connecting to ***.***.***.***:2002
2019.06.13 10:19:11.474	SVA_02	connecting to ***.***.***.***:2001
2019.06.13 10:19:23.993	FX_08	connection closed
2019.06.13 10:19:24.013	FX_08	connecting to ***.***.***.***:2005
2019.06.13 10:21:03.430	FX_08	connected
2019.06.13 10:21:03.507	FX_08	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:21:03.941	FX_08	connected
2019.06.13 10:21:04.008	FX_08	connected
2019.06.13 10:21:04.057	FX_08	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:21:04.079	FX_08	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:21:04.920	FX_08	connected
2019.06.13 10:21:04.997	FX_08	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:21:05.450	FX_08	connected
2019.06.13 10:21:05.472	FX_08	connected
2019.06.13 10:21:05.519	FX_08	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:21:05.538	FX_08	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:21:05.828	FX_08	common synchronization completed
2019.06.13 10:21:06.986	FX_08	connected
2019.06.13 10:21:07.003	FX_08	connected
2019.06.13 10:21:07.098	FX_08	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:21:07.128	FX_08	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:22:32.236	SVA_02	no connection
2019.06.13 10:22:36.737	SVA_02	no connection
2019.06.13 10:22:42.288	SVA_02	no connection
2019.06.13 10:29:33.933	SVA_02	connecting to ***.***.***.***:2000
2019.06.13 10:29:33.934	SVA_02	connecting to ***.***.***.***:2001
2019.06.13 10:29:33.934	SVA_02	connecting to ***.***.***.***:2002
2019.06.13 10:29:33.934	SVA_02	connecting to ***.***.***.***:2003
2019.06.13 10:29:34.011	SVA_02	connected
2019.06.13 10:29:34.013	SVA_02	connected
2019.06.13 10:29:34.015	SVA_02	connected
2019.06.13 10:29:34.075	SVA_02	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:29:34.086	SVA_02	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:29:34.097	SVA_02	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:29:37.037	SVA_02	connected
2019.06.13 10:29:37.127	SVA_02	authorized (agent build 2076)
2019.06.13 10:29:49.684	FX_08	common synchronization completed

Прикладываю лог с агента.

Как я понимаю, агент решил, что компьютер раздающий задания выключился?

DG      0       10:08:50.747    Tree_Brut_v_02_03_01p4 (GAZR Splice,H1) 
GM      0       10:18:59.834    ***.***.***.*** prepare for shutdown
NH      0       10:18:59.865    Tester  95 of 95 passes processed (95 successfully finished) in 16:06:06.399
NR      0       10:18:59.866            optimize Experts\Tree_Brut_v_02_03_01p4.ex5 on GAZR Splice,H1 thread finished
Файлы:
20190613_.zip  226 kb
