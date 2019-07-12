Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 11
Баг ME.
MathRand типа int, a в функции объявлен строковый. Без этой галки тоже не подсказывает?
MathRand типа int, a в функции объявлен строковый.
Такой вариант работает (лишние скобки)
Но и без скобок логично делать.
Без этой галки тоже не подсказывает?
Галка не влияет.
Пожелания по тестеру (для режима оптимизации):
Нельзя ли сделать пункт по аналогии с четвёркой "не показывать бесплолезные результаты". Но лучшим вариантом было бы "не показывать проходы, если инициализация не удалась". Сейчас у меня идёт оптимизация у которого несколько первых страниц нулевые, т.к. если MA_Period_Slow<=MA_Period_Fast, то return INIT_PARAMETERS_INCORRECT...
И раз уж говорим о таблице результатов оптимизации, то хотелось бы вместо максимальной просадки в процентах видеть абсолютную величину, или, что ещё лучше, процент к первоначальному размеру счёта, а не к текущему. (сейчас приходится использовать кастомный параметр для этого, а он мог бы пригодиться для многих других полезный вещей. Несколько кастомных параметров тоже было бы здорово :) )
Объяснение простое: в текущем виде это вводит в заблуждение относительно надёжности результата: например, начали с 1000$ (фиксированный лот), видим просадка 5%. Но в действительности это не 50$, а, например, 5000, т.к. эта просадка была после 10-ти лет теста, когда счёт вырос до 100к... Т.е. этот маленький процент провоцирует соблазн запустить советника на счёте в 100$. Не единожды объяснял этот нюанс, даже трейдеры с приличным стажем в эту ловушку попадаются, пытаясь выбирать лучшие результаты оптимизации с учётом этого, в действительности, бесполезного параметра.
Пожелания по тестеру (для режима оптимизации):
Поддерживаю. Но есть возможность гораздо более гибкого использования результатов оптимизации. Например, можете сформировать свой opt-файл из текущего. Там, в частности, и просадка в абсолюте имеется.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Slava, 2019.04.19 15:11
Заодно выбросить все левые проходы и применить другие фильтры.
Как быть с возможностью запуска одиночного прохода прямо из таблицы? Останется? Уж очень эта тема хрупкая - перекомпилируешь советника - и всё на этом, "не могу найти параметры оптимизации" или как-то так... Словом, перестает работать прямой запуск от каждого чиха метаэдитора. Даже вредную привычку начал вырабатывать - создавать новые версии по каждой мелочи.
Как быть с возможностью запуска одиночного прохода прямо из таблицы? Останется?
Почти уверен, что останется. Руки не доходят нормальное решение в КБ запилить.
Любые. Чтобы можно было воспроизвести описанную проблему
Всё остальное отправил личным сообщением
Неправильные данные столбцов: высокий, низкий. EURJPY ['low'], но получил EURJPY ['high'] и наоборот.
Я также вижу примеры со столбцами = ['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume']
но не столбцы = ['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume']?
Здравствуйте.
1. Это ограничение? Количество проходов такое же, как и при быстром переборе.
2. Можно увидеть DD в деньгах, во время оптимизации а не в %.
Билд 2060.