Настройки исполнения отложенных ордеров отсутствуют. Основа многих Тестеров.
Это хорошо) Полагаю вечером выложите, отпишусь - исправилось ли.
Кстати, у меня раньше потерь не было... или я не замечал.
C 2059 фреймы стали приходить без потерь
Переключение на MQ-Demo сразу после этого выдало
Выходит, механизм принудительной проверки новых билдов работает не всегда правильно.
Например, некоторые задачи не могу выполнить, пока не поправят обозначенные баги с кастомными символами. Хотелось бы просто знать, в новом билде трогали кастомные символы или нет? Проверять каждый билд на воспроизведение багов - не правильно.
2059 - не побежден bool-баг input-переменных
ЗЫ Лучше обновленный Тестер.
Воспроизведение визуального бага (график дергается) применения ChartSetSymbolPeriod
На анимации видно дерганье графика. Если убрать ChartSetSymbolPeriod, то дерганье прекращается.
После каждого применения CustomRatesUpdate происходит обнуление prev_calculated у индикаторов, что запущены на соответствующем кастомном символе.
Это ошибка. prev_calculated должен переводиться на первый бар, что был подан в CustomRatesUpdate.
ЗЫ Та же ошибка у CustomRatesReplace.