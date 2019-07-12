Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 16
Может проще купить качественную мышь? У меня скролится колёсиком без проблем.
Железо к данной возможности никаких боком.
Нажмите на снимок.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
fxsaber, 2019.05.31 06:52Предложение по ME. Иногда список функций по ALT+M настолько большой, что не помещается на экран. Чтобы выбрать нужную, приходится мотать либо клавишами курсора, либо нажимая на соответствующие стрелки. Предлагаю сделать возможность скроллинг списка функций через колесико мыши.
Может не туда пишу, тем не менее, обнаружено еще в билде 2005.
MT5 не всегда корректно выгружает отчет в HTML. В случае если в любом текстовом поле блока параметров пользователь введет определенные теги HTML ( выявленные на текущий момент - "<!--","-->"), то отчет будет выводиться некорректно. В лучшем случае не отобразятся остальные параметры сета, в худшем не отобразится весь отчет.
Для примера вводим тэг комментария в строковый параметр "<!--":
После проведения тестирования и выгрузки отчета в формате HTML наблюдаем следующую картину:
Вроде мелочь, но вот наболело. Нельзя сделать в настройках, чтобы открываемые графики открывались по определенным стандартным настройкам пользователя, почему всегда надо шаблонить.
Можно, назовите шаблон Default.tpl
https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/chart_management/templates
И в догонку...
Again ~82% of my memory is occupied after I deleted the previous 'fat' agent and this amount is increasing:
right now 8 minutes after I made the snap shot the two big fat agents occupy 44 + 17 GB = ~93%
Due to the am. problems I set in the MT5 Agents Manager that for yesterday and today the MetaTester64 should not take any new job (optimization pass ..).
Today the MT5 terminal was updated but the MT5 Agents Manager was not updated!
Now my questions due to the fact that all my 12 Agents are running (started) but weren't updated since 05.29. (no log file since 05.29. in F:\MetaTester\Tester\LiveUpdate\logs\)
Сделайте запрос-подтверждение при удалении файла или директории кнопкой "Del" в ME.
Очень опасная фича сейчас, так как можно случайно выделить, например, папку с экспертами или файл, затем начать редактировать текст кода, где использовать Del, но при получении фокуса "Навигатором" выделенный файл или директория при нажатии "Del' - исчезнет навсегда.