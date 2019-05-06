Болтовня о тестере стратегий МТ5 - страница 22
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И правда! Было бы хорошо отключать режим оптимизации после ее завершения.
Вот очередной раз, начинаешь делать проверку отдельных проходов и натыкаешься на ту же проблему.
При кликах по результатам оптимизации все ок - запускается одиночный проход. И после того, как несколько раз по ним потыкаешь, уже запоминается что ты в режиме одиночного тестирования.
И после этого, если что-то вручную поменяешь в параметрах, и нажмешь старт, то запускается оптимизация. ((
Было бы неплохо раздавать задания локальным агентам более мелкими порциями при полном переборе параметров. Например по 1-2% от всех заданий. Когда освободится один из них, дать ему еще столько же.
Сейчас получилась такая ситуация. Всем агентам роздано по 704 задания, а так как все они имеют разную продолжительность в зависимости от оптимизируемых параметров, то 2 агента закончили работу, а 2-м достались самые долгие задания. За 10 часов они решили 41%. Боюсь что оптимизация с такими темпами завершится еще часов через 15. Было бы оптимальнее нагрузить все агенты.
Я понимаю, что пачками выдавать задания лучше, чтобы уменьшить время на сопутствующие процессы. Передача котировок и т.п., но на локальных агентах это все быстро происходит, да и в локальной сети тоже, для них хорошо бы сделать более мелкие порции при раздаче заданий.
Было бы неплохо раздавать задания локальным агентам более мелкими порциями при полном переборе параметров. Например по 1-2% от всех заданий. Когда освободится один из них, дать ему еще столько же.
Лучше всего - иметь общую очередь заданий, к которой обращаются освободившиеся агенты.
Но, боюсь, это не позволяет архитектура облака.
Лучше всего - иметь общую очередь заданий, к которой обращаются освободившиеся агенты.
Но, боюсь, это не позволяет архитектура облака.
Вот я и предлагаю для облака оставить свой оптимальный алгоритм раздачи заданий, а для локальных агентов и локальной сети мелкими пачками или по 1 как предлагаете вы (по скорости это будет оптимальнее всего, наверное).