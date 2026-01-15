Ошибки, баги, вопросы - страница 2463
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В терминале часть логов роботы эксперта может просто не отображаться, при этом пользователь ни как не уведомляется об этом.
В файле логов эти логи есть - там все ок.
МТ4 чаще пользуюсь чем МТ5, там всегда была такая же проблема - в логе часть принтов терминал может проглотить, но в файле все будет записано, я обычно при отладке если принты пишу, то добавляю паузу чуть больше 100 мс, т.е.
в МТ4 это всегда корректно работает
МТ4 чаще пользуюсь чем МТ5, там всегда была такая же проблема - в логе часть принтов терминал может проглотить, но в файле все будет записано, я обычно при отладке если принты пишу, то добавляю паузу чуть больше 100 мс, т.е.
в МТ4 это всегда корректно работает
Проблема не в проглатывании нескольких строк, проблема в проглатывании конкретно одной строки, номер 395.
Строки до и после есть...
Скорее всего что-то не так с объектом отвечающем за очередь логов в МТ терминале.
Возможно, когда количество сообщений в очереди достигает лимита, например 395 шт, происходит перевыделение памяти с подальшим копированием, однако одно сообщение теряется.
За идею с добавлением Sleep спасибо,
однако Sleep не дает гарантий, что теперь будет пропадать не 395-я запись с логов, а какая-то случайная запись, например 964-я или 845-я.
однако Sleep не дает гарантий, что теперь будет пропадать не 395-я запись с логов, а какая-то случайная запись, например 964-я или 845-я.
на МТ4 гарантированно работает, причем Sleep() должен быть больше 100мс - подозреваю, что этого достаточно чтобы терминал успел обработать очередь сообщений
Всем здравствуйте. После очередного прогона совы в тестере МТ5 получил вот такой вот график.
При этом раньше этого естественно не было. Глянул в лог а там вот это:
По непонятным мне причинам тест останавливается под конец 2011 года, а затем инициализируется снова и продолжается. При этом если включена визуализация, она прерывается. Если я начинаю тест к примеру с 2009 года, этого не происходит. Терминал перезагружал, логи и историю чистил. С таким сталкиваюсь в первые.
Тестер стратегий запускает 450 750 процессов "metatester64.exe".
Немного избыточное "внимание" для для 8 логических процессоров.
Создано сообщение с 2-мя картинками вставленными с помощью Ctrl + V.
Далее пользователь редактирует сообщение заменив одну из картинок на новую с помощью Ctrl + V.
Результат: не смотря на вставку новых картинок, после обновления все равно остаются старые или их комбинация.
Всем здравствуйте. После очередного прогона совы в тестере МТ5 получил вот такой вот график.
При этом раньше этого естественно не было. Глянул в лог а там вот это:
По непонятным мне причинам тест останавливается под конец 2011 года, а затем инициализируется снова и продолжается. При этом если включена визуализация, она прерывается. Если я начинаю тест к примеру с 2009 года, этого не происходит. Терминал перезагружал, логи и историю чистил. С таким сталкиваюсь в первые.
Тестер стратегий, пустой советник, один оптимизируемый параметр int, start 1, end 2, step 1.
Но почему-то бесконечное число проходов > 900шт и саморостет в процессе...
Причина видимо в этом:
2019.05.17 02:57:53.791 TestMe (EURUSD,H4) 2018.03.01 03:00:01 zero divide in 'common.mqh' (372,12) 2019.05.17 02:57:53.791 Tester OnInit critical error
MT5 (build 2045)
Тестер стратегий, пустой советник, один оптимизируемый параметр int, start 1, end 2, step 1.
Но почему-то бесконечное число проходов > 900шт и саморостет в процессе...
Причина видимо в этом:
У вас точно Build 2045 ? Последняя загруженная бета 2044.
MetaTester5 (build 2045)
1) Добавили агент (1 шт.)
2) Нажали Uninstall для агента.
Фактическое удаление сервиса происходит только при закрытии MetaTester5.
Так было раньше?
Это запланированное поведение?