Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 9
Я меня сейчас идет оптимизация, фреймы пишутся в файлы, сейчас 11:50, последний раз файл менялся в 11:35 (хотя новые проходы уже были сделаны) в них около 5 мб инфы.
Предполагаю, что фреймы передаются, файлы пишутся с задержкой - либо из за буферизации фреймов, но скорее всего из за буферизации записи в файлы.
Просто наблюдение, меня все устраивает.
2057:
Не работает сортировка по столбцу Баланс и Комментарий в таблице сделок результатов одиночного прохода в тестере стратегий.
Буферизация. Буфер сбрасывается в файл на диск либо после заполнения, либо по завершению оптимизации.
Писать каждый фрейм на диск - очень дорого. И по времени, и по цпу, и по ресурсу.
Реально посылка всех собранных фреймов производится после удачного завершения прохода оптимизации. Перед отсылкой результата прохода.
Так вот именно об этом я и толкую. Это собирание фрэймов на агенте приводит к напрасному расходованию объёма ресурсов на хранение. У него может и не быть столько ресурсов. Зачем их накапливать на агенте? Его задача - считать и отправлять результаты (фрэймы). Я понимаю, если бы речь шла о неком минимальном объёма пакета для передачи. Но накапливать вообще все фрэймы - это абсурд.
Вот пример кода, где агенты в течение 10 секунд отправляют большой объём данных во фрэймах. Можно наблюдать в диспетчере задач за процессом агента, как сначала стремительно увеличивается объём записанных данных на жёсткий диск, а в конце резко подскакивает объём используемой агентом памяти, фактически на весь объём фрэймов. Вот куда это годится? Но что самое забавное, ни один фрэйм в итоге не приходит, даже после завершения оптимизации. OnTesterPass ни разу не вызывается. И при ручном его вызове из Deinit() тоже ничего не обнаруживается.
Результат:
2019.05.24 13:32:58.090 TestFrames2 (EURUSD,H1) OnTesterInit
2019.05.24 13:33:25.859 TestFrames2 (EURUSD,H1) OnTesterDeinit
Пока вы находитесь в обработчике OnTesterPass новое событие TesterPass не кладётся в очередь. Это как с тиками.
Это делает событие OnTesterPass фактически бессмысленным. Одно дело тики, которые необязательно получать все, а другое дело результаты оптимизации. Поэтому проще и надёжнее тогда запрашивать фрэймы в таймере.
Поэтому нужна нормальная реализация данного события в виде: void OnTesterPass(ulong pass, ulong id, string name, double value, const T&[]).
в билде 2007 советник страшно тормозил,в 2056м-работает практически мгновенно это конечно плюс спасибо!
Поделитесь тормозной частью этого советника.
Не бессмысленным, просто используйте цикл выборки:
Не считайте, что OnTesterPass будет вызываться на каждый пакет. Без прозрачного пакетирования тестер превращается в тормоз.
К этому релизу мы кардинально улучшили и ускорили работу тестера при передаче данных, включая работу в MQL5 Cloud Network.
В вашем случае под 2 гб фреймов на агента приходится. Будем проверять, где проблема.
Так речь о том, зачем этот цикл использовать в OnTesterPass, если можно это делать в OnTimer гораздо эффективнее. Т.к. новый фрэйм, добавленный в очередь в процессе обработки события таймера, мы сможем получить на следующем вызове OnTimer, т.е. очень скоро. А вот фрэйм, пришедший в процессе выполнения OnTesterPass, мы сможем получить неизвестно когда. Т.е. OnTesterPass проигрывает OnTimer.
К этому релизу мы кардинально улучшили и ускорили работу тестера при передаче данных, включая работу в MQL5 Cloud Network.
Я в прошлом посте привёл пример, который приводит: 1) к переполнению памяти на агенте. 2) к полному пропуску всех фрэймов от агента (ничего не приходит вообще). Так что рановато праздновать.
И там даже если объём меньше 2 Гб задать, то всё-равно будут проблемы.
Так речь о том, зачем этот цикл использовать в OnTesterPass, если можно это делать в OnTimer гораздо эффективнее. Т.к. новый фрэйм, добавленный в очередь в процессе обработки события таймера, мы сможем получить на следующем вызове OnTimer, т.е. очень скоро. А вот фрэйм, пришедший в процессе выполнения OnTesterPass, мы сможем получить неизвестно когда. Т.е. OnTesterPass проигрывает OnTimer.
Если у вас работа построена на массовом приеме фреймов, то практически всегда можете сидеть внутри OnTesterPass и не выскакивать из эксперта в терминал. Главное, не обрабатывать один фрейм за вызов.
Если же фреймы приходят редко, то OnTesterPass все равно вызовется. OnTimer как дополнительный стимулятор можно использовать.
Я в прошлом посте привёл пример, который приводит: 1) к переполнению памяти на агенте. 2) к полному пропуску всех фрэймов от агента (ничего не приходит вообще). Так что рановато праздновать.
И там даже если объём меньше 2 Гб задать, то всё-равно будут проблемы.
С объемыми гигабайтовыми фреймами разберемся. Там ведь они еще и сжимаются.