Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 20
В Визуализаторе пауза реализована через клавишу SPACE, а не PAUSE, как в MT4.
Всегда так было
Преемственности не стало в этом месте.
В Тестере при просмотре истории торгов в режиме "Ордера" видны мэджики во всплывающих подсказках.
А вот в режимах "Сделки" и "Ордера и сделки" - всплывающих подсказок нет. Это только в Тестере, т.к. в Терминале в этих режимах всплывалки появляются.
Просьба поправить этот момент в Тестере.
Если Тестер еще дорабатывается, то предлагаю включить режим "Анализ последнего одиночного прогона". Это когда можно запустить любой скрипт, которому будет доступна вся история торгов последнего одиночного прогона. И только история торгов - бары, тики и т.д. не доступны.
На самом деле это давно назрело. Вот прогнал EX5 в одиночном, а нормально проанализировать историю торгов не можешь. Всякие извраты в виде "Открыть график"+чтение графических объектов.
Должны быть проги-анализаторы бэктестов. В отчетах инфы нормальной нет, так что парсеры не помогут.
ЗЫ Ну либо такое решение. Тестер после одиночного прогона создает бинарный Common-файл History.bin с историей торгов, куда пишет массивы Deal/Order-POD-структур.
В последних билдах компилятора (позднее 2025) появился баг в шаблонных классах:В С++ это нормально работает.
Не знаю ошибка ли.
Взял код кнопок на панельке из стандартной библиотеки отсюда. Код полный, ничего не менял, сменил расширение файла на mq5, скомпилировал и запускаю как советник.
В классе CChartObjectButton в функцию State() добавил принт:
Далее, один раз нажал и потом отжал третью кнопку Locked. В журнал выводится четыре строки.
Я ожидал, что на два события - нажатие/отжатие - должно быть две строки, а не четыре. Все ли правильно в СБ, нет никаких задвоенных вызовов?
Билд терминала 2072 (64-бит).
2072
Каждый агент через пару десятков секунд после остановки работы падает с крэшем:Стартует после этого без проблем.