Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 20

В Визуализаторе пауза реализована через клавишу SPACE, а не PAUSE, как в MT4.
 
fxsaber:
В Визуализаторе пауза реализована через клавишу SPACE, а не PAUSE, как в MT4.
Всегда так было
 
Artyom Trishkin:
Всегда так было

Преемственности не стало в этом месте.

 

В Тестере при просмотре истории торгов в режиме "Ордера" видны мэджики во всплывающих подсказках.

А вот в режимах "Сделки" и "Ордера и сделки" - всплывающих подсказок нет. Это только в Тестере, т.к. в Терминале в этих режимах всплывалки появляются.

Просьба поправить этот момент в Тестере.

 

Если Тестер еще дорабатывается, то предлагаю включить режим "Анализ последнего одиночного прогона". Это когда можно запустить любой скрипт, которому будет доступна вся история торгов последнего одиночного прогона. И только история торгов - бары, тики и т.д. не доступны.


На самом деле это давно назрело. Вот прогнал EX5 в одиночном, а нормально проанализировать историю торгов не можешь. Всякие извраты в виде "Открыть график"+чтение графических объектов.

Должны быть проги-анализаторы бэктестов. В отчетах инфы нормальной нет, так что парсеры не помогут.


ЗЫ Ну либо такое решение. Тестер после одиночного прогона создает бинарный Common-файл History.bin с историей торгов, куда пишет массивы Deal/Order-POD-структур.

 
Build 2072.Проблема с распределением задач агентам локальной сети не решена. Один прогон все нормально, все как задумано, ни один агент не простаивает. Следующий и другие прогоны (особенно если изменить начальный баланс): локальные агенты загружены по полной, а из 6 агентов локальной сети в работе только 1 и тот ждет завершения заданий локальными агентами. После перезапуска терминала все прогоны тестера как надо. После следующего перезапуска терминала опять, такая картина как выше.
В последних билдах компилятора (позднее 2025) появился баг в шаблонных классах:

template<typename T>
class A
{
  T f() { T a;  return a; } // undefined struct 'B' cannot be used
};

struct B;

A<B> a;

struct B { int b; };
В С++ это нормально работает.
 

Не знаю ошибка ли.

Взял код кнопок на панельке из стандартной библиотеки отсюда. Код полный, ничего не менял, сменил расширение файла на mq5, скомпилировал и запускаю как советник.

В классе CChartObjectButton в функцию State() добавил принт:

bool CChartObjectButton::State(void) const
  {
   Print(__FUNCTION__, " get");
//--- check
   if(m_chart_id==-1)
      return(false);
//--- result
   return((bool)ObjectGetInteger(m_chart_id,m_name,OBJPROP_STATE));
  }

Далее, один раз нажал и потом отжал третью кнопку Locked. В журнал выводится четыре строки.


Я ожидал, что на два события - нажатие/отжатие - должно быть две строки, а не четыре. Все ли правильно в СБ, нет никаких задвоенных вызовов?

Билд терминала 2072 (64-бит).

testButtonSLib.mq5  20 kb
 
При смене брокера/счёта настройки линий индикатора сбрасываются на те, что прописаны по умолчанию. Входные параметры - не сбрасываются (численные и булевы значения).
 

2072

Каждый агент через пару десятков секунд после остановки работы падает с крэшем:

Підпис проблеми:
  Ім’я події проблеми:  APPCRASH
  Ім’я застосунку:      metatester64.exe
  Версія застосування:  5.0.0.2072
  Позначка часу застосунку:     00f89a00
  Ім’я аварійного модуля:       ntdll.dll
  Версія аварійного модуля:     6.3.9600.19304
  Часова мітка аварійного модуля:       5c7f684f
  Код винятку:  c0000005
  Зсув винятку: 000000000003de0e
  Версія ОС:    6.3.9600.2.0.0.768.100
  Код локалізації:      1058
  Додаткові відомості 1:        4505
  Додаткові відомості 2:        4505a9a017fd8d86a69c259682bacd87
  Додаткові відомості 3:        5731
  Додаткові відомості 4:        57316787b5abf3dacd2c723ba8ce70f0
Стартует после этого без проблем.
